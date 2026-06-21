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Aposentadoria rural: quem tem direito, como comprovar e o que fazer em caso de negativa do INSS

Especialista em Direito Previdenciário esclarece as principais dúvidas sobre a aposentadoria dos trabalhadores rurais

Por Denise Neves colaboradora do Correio B+ - Com edição de Flávia Viana

Por Denise Neves colaboradora do Correio B+ - Com edição de Flávia Viana

21/06/2026 - 10h30
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Questões como a necessidade de contribuição ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), formas de comprovação da atividade rural, direito de quem nunca teve carteira assinada e a possibilidade de somar tempo trabalhado no campo e na cidade são apenas algumas das principais dúvidas sobre o tema na hora de solicitar o benefício.

A Dra. Natália Donato, especialista em Direito Previdenciário e sócio-fundadora do escritório  Sampaio e Donato, esclarece essas e outras questões sobre o assunto, e orienta sobre os direitos e deveres da aposentadoria aos trabalhadores rurais.

O trabalhador rural precisa ter contribuído ao INSS para se aposentar?

“O direito ao benefício dos trabalhadores rurais não exige vínculo formal, especialmente para segurado especial. O ponto crucial não é a carteira assinada, mas sim provar o trabalho braçal no campo para a subsistência. Logo, não precisa ter contribuído ao INSS para se aposentar pois a sua contribuição é feita de forma indireta, sobre a comercialização da produção. Já os demais segurados rurais precisam contribuir, sim.”

Quem tem direito à aposentadoria rural no Brasil?

“Segurado especial: pequenos produtores rurais, agricultores familiares, pescadores artesanais e indígenas que trabalham individualmente ou em regime de economia familiar, sem empregados permanentes; empregado rural: trabalhadores contratados por empresas rurais ou proprietários de terras; e contribuinte individual rural: trabalhadores que prestam serviços de natureza rural, sem vínculo empregatício, como por exemplo, os chamados ‘boias-frias’.”

Quais são os pré-requisitos para o direito à aposentadoria por idade rural?

“A  idade mínima é de 55 anos para mulheres e 60 anos para homens. Em caso de carência por tempo de atividade, são exigidos 180 meses (15 anos) de trabalho comprovado no meio rural. Inclusive, só tem direito a aposentadoria rural com redução da idade o trabalhador rural que permanece trabalhando na terra até cumprir a idade ou comprove no momento que cumpre os requisitos do benefício. As demais comprovações do trabalho rural servem para aumentar tempo de contribuição e somar com o período urbano para aposentadoria por idade híbrida.”

É possível somar tempo rural antigo para aumentar o tempo de contribuição?

“Sim, é possível somar tempo de trabalho rural ‘antigo’ (anterior a novembro de 1991) para aumentar o tempo de contribuição no INSS, mesmo sem ter feito recolhimentos previdenciários na época. Esse período pode ser usado para antecipar a aposentadoria ou aumentar o valor do benefício, exigindo apenas a comprovação da atividade rural.”

Quem trabalhou parte da vida no campo e parte da vida na cidade pode se aposentar como rural?

“Pode. Existe uma modalidade chamada de ‘aposentadoria por idade híbrida’ onde é possível somar o tempo rural e urbano, e a idade é da regra geral.”

Agricultor familiar também pode pedir aposentadoria rural? E como funciona a aposentadoria rural para pescadores artesanais e extrativistas?

“O agricultor familiar é considerado segurado especial desde que trabalhe em regime de economia familiar e não tenha empregados permanentes. Já os pescadores artenasanais e extrativistas também são considerados segurados especiais no INSS, desde que exerçam sua atividade de forma artesanal e seja o principal meio de subsistência.”

Qual a diferença entre segurado especial e trabalhador rural empregado na hora de se aposentar?

“A principal diferença está na forma de comprovação e contribuição. O segurado especial, seja o pequeno produtor ou familiar, não precisa pagar contribuições mensais comprovando o trabalho, enquanto o trabalhador rural empregado tem carteira assinada e contribuições feitas pelo patrão. Ambos têm direito à aposentadoria rural com idade reduzida, sendo 55 anos para mulher e 60 anos para homem.”

Quais documentos servem para comprovar a atividade rural?

“A Autodeclaração do Segurado Especial Rural é obrigatória no INSS. E os principais documentos são bloco de notas do produtor rural, notas fiscais de compra de insumos (sementes, ferramentas), Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF) - o antigo DAP -, Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR) do INCRA, contratos de parceria, meação ou arrendamento rural, comprovantes de entrega de produção a cooperativas, certidão de nascimento, casamento ou óbito, histórico escolar do próprio trabalhador ou dos filhos, certificado de alistamento ou quitação militar, carteira de vacinação dos filhos e cadastro no INCRA ou sindicato rural.”

Quem trabalhou em terras da família sem registro pode conseguir aposentadoria rural?

“Sim. O INSS reconhece essa modalidade como ‘Segurado especial’, focando na comprovação da atividade rural e não na formalidade da carteira assinada.”

A Dra. Natália Donato conclui explicando ainda que o INSS pode exigir testemunhas para comprovação da atividade rural, e orienta sobre o que fazer caso o benefício seja negado: “Quando há insuficiência ou ausência de documentos formais, a prova testemunhal é usada para confirmar o trabalho no campo alegado pelo segurado e é frequentemente realizada via Justificação Administrativa (JA) no INSS. Se ainda assim o direito à aposentadoria for negado, o contribuinte pode entrar com recurso administrativo no INSS ou propor ação judicial.”

Cultura Correio B+

Instituto Festival de Dança de Joinville abre inscrições para programa gratuito de formação

O projeto irá oferecer formação nas áreas de Produção, Iluminação, Maquinista, Contrarregragem e Cenotécnica, com possibilidade de participação em mais de um curso.

20/06/2026 17h30

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Instituto Festival de Dança de Joinville abre inscrições para programa gratuito de formação

Instituto Festival de Dança de Joinville abre inscrições para programa gratuito de formação Foto: Divulgação

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O Instituto Festival de Dança de Joinville está com inscrições abertas para o FORMATEC, programa gratuito de capacitação voltado a jovens e adultos interessados em atuar no setor cultural.

As aulas terão início em 29 de junho, e serão realizadas até outubro, com um período de estágio nos bastidores do 43º Festival de Dança, que ocorre entre 20 de julho e 1º de agosto. As inscrições podem ser realizadas no site festivaldedanca.com.br até 25 de junho. 

O projeto irá oferecer formação nas áreas de Produção, Iluminação, Maquinista, Contrarregragem e Cenotécnica, com possibilidade de participação em mais de um curso.

Serão realizados encontros semanais no Saltare Centro de Dança, das 19h às 21h, com atividades complementares em alguns sábados, totalizando 32 horas/aula. O curso é gratuito, com certificação para alunos que atingirem pelo menos 80% de frequência.

Além dos conteúdos teóricos, os participantes terão aulas práticas em todos os módulos nos respectivos ambientes ligados a cada área de atuação. Durante a realização do Festival de Joinville, os alunos também poderão acompanhar o processo desde a montagem até a realização de um evento de grande porte, reconhecido como o maior do mundo na área da dança. 

As aulas serão conduzidas por profissionais com experiência no mercado cultural, viabilizando contatos importantes para o futuro ingresso no mercado de trabalho na área. O objetivo é aproximar os alunos da realidade da produção cultural e das operações técnicas executadas em grandes eventos.

“O crescimento da economia criativa têm ampliado a demanda por profissionais qualificados nos bastidores, mas o setor ainda enfrenta escassez de mão de obra especializada em áreas técnicas. Nossa proposta é contribuir para a formação de novos talentos por meio de uma imersão que permitirá que os participantes desenvolvam competências profissionais em um ambiente real de trabalho”, afirma o presidente do Instituto Festival de Dança de Joinville, Ely Diniz. 

O FORMATEC foi selecionado pelo Prêmio Elisabete Anderle de Estímulo à Cultura – Edição 2025 e é realizado com recursos do Governo do Estado de Santa Catarina, por meio da Fundação Catarinense de Cultura (FCC).

Conheça os módulos:

Cenotécnica: aprenda sobre montagem de cenários, ambientação e estruturas técnicas que contribuem para a construção visual dos espetáculos.

Contrarregragem: aprenda sobre organização dos bastidores, acompanhamento de entradas e saídas de cena, suporte técnico a artistas e funcionamento operacional do palco durante as apresentações.

Iluminação: aprenda sobre fundamentos da iluminação cênica, montagem e operação de equipamentos, além da criação de atmosferas e efeitos visuais por meio da luz.

Maquinista: aprenda sobre introdução à movimentação técnica de palco, montagem de estruturas cênicas e operação de equipamentos utilizados em grandes produções.

Produção: aprenda sobre planejamento, logística, cronogramas, gestão de equipes e organização de grandes eventos culturais.

Instituto Festival de Dança de Joinville abre inscrições para programa gratuito de formação Instituto Festival de Dança de Joinville abre inscrições para programa gratuito de formação - Divulgação

Informações:

FORMATEC - Formação Técnica para Artes do Espetáculo

Período: de junho a outubro de 2026, com aula inaugural em 29 de junho

Local: Saltare Centro de Dança (rua Orestes Guimarães, 406 - América, Joinville/SC)

Público-alvo: jovens e adultos a partir de 16 anos

Mais informações: (47) 3031-3894

Inscrições gratuitas por meio do site festivaldedanca.com.br, ou presencialmente no Saltare Centro de Dança, das 8h às 18h, até 25 de junho

 

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Celular caiu na água? Colocar no arroz funciona? Especialista revela o que fazer

Afinal, colocar o celular no arroz após cair na água realmente funciona? Carregar o aparelho durante a noite estraga a bateria? E fechar aplicativos melhora o desempenho?

20/06/2026 17h00

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Celular caiu na água? Colocar no arroz funciona? Especialista revela o que fazer

Celular caiu na água? Colocar no arroz funciona? Especialista revela o que fazer Foto: Divulgação

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Os smartphones se tornaram itens indispensáveis no dia a dia, concentrando funções que vão muito além da comunicação. Mas, junto com a popularização dos aparelhos, também cresceram as dicas e crenças sobre como cuidar deles.

Afinal, colocar o celular no arroz após cair na água realmente funciona? Carregar o aparelho durante a noite estraga a bateria? E fechar aplicativos melhora o desempenho?

Para esclarecer as principais dúvidas, a empresária e especialista em tecnologia mobile Michelle Menhem separou os mitos e verdades mais comuns sobre o uso e a manutenção dos smartphones.

1. Colocar o celular no arroz após cair na água ajuda a salvar o aparelho?

Mito.

Essa é uma das recomendações mais populares, mas não é a solução mais eficaz. O arroz pode absorver parte da umidade externa, porém não consegue retirar a água que já entrou nos componentes internos do aparelho. Além disso, partículas do alimento podem se alojar nas conexões e agravar o problema.

“O ideal é desligar imediatamente o celular, não tentar carregá-lo e procurar uma assistência técnica especializada o mais rápido possível para realizar a limpeza adequada”, orienta Michelle.

2. Carregar o celular durante a noite inteira estraga a bateria?

Mito.

Os smartphones modernos possuem sistemas inteligentes que interrompem ou reduzem a carga quando a bateria atinge 100%. Embora o hábito não cause danos imediatos, o carregamento contínuo por longos períodos pode contribuir para um desgaste gradual ao longo dos anos.

3. Usar o celular enquanto ele está carregando pode causar explosão?

Mito.

Em condições normais de uso, o risco é extremamente baixo. Os problemas costumam estar relacionados ao uso de carregadores de baixa qualidade, baterias danificadas ou aparelhos com defeitos.

“Se o celular estiver esquentando excessivamente durante a recarga, é importante procurar uma avaliação técnica”, alerta a especialista.

4. Fechar aplicativos abertos melhora o desempenho do aparelho?

Depende, mas na maioria dos casos é mito.

Tanto o Android quanto o iOS foram desenvolvidos para gerenciar automaticamente os aplicativos em segundo plano. Fechar todos os apps constantemente pode, inclusive, aumentar o consumo de bateria. A recomendação é encerrar apenas aplicativos travados ou que apresentem falhas.

5. Deixar a bateria chegar a 0% antes de recarregar aumenta sua vida útil?

Mito.

As baterias de íons de lítio utilizadas atualmente funcionam melhor quando permanecem, sempre que possível, entre 20% e 80% de carga. Descarregar completamente o aparelho com frequência pode acelerar o desgaste da bateria.

6. Carregadores paralelos podem danificar o smartphone?

Verdade.

Esse é um dos problemas mais recorrentes observados nas assistências técnicas. Carregadores sem certificação podem fornecer tensão inadequada, provocar superaquecimento e até comprometer componentes internos do aparelho.

7. O modo avião realmente faz a bateria durar mais?

Verdade.

Ao ativar o modo avião, o smartphone interrompe conexões como rede móvel, Wi-Fi e Bluetooth, reduzindo significativamente o consumo de energia, especialmente em locais com sinal fraco.

8. Películas protegem contra qualquer tipo de quebra da tela?

Mito.

Embora sejam eficientes para reduzir riscos superficiais e oferecer alguma proteção contra pequenos impactos, as películas não garantem proteção total contra quedas mais fortes.

9. Atualizações de sistema deixam o celular propositalmente mais lento?

Mito.

As atualizações normalmente trazem melhorias de segurança, correções de falhas e otimizações de desempenho. Em aparelhos mais antigos, no entanto, a inclusão de novos recursos pode exigir mais processamento, gerando a sensação de lentidão.

10. O calor excessivo pode reduzir a vida útil da bateria?

Verdade.

O calor é um dos principais fatores de degradação das baterias de lítio. A exposição frequente a altas temperaturas acelera processos químicos internos que reduzem sua capacidade de armazenamento de energia.

11. Deixar o celular conectado ao carregador após atingir 100% prejudica a bateria?

Parcialmente verdade.

Os aparelhos atuais contam com sistemas de proteção contra sobrecarga. Ainda assim, permanecer constantemente conectado à energia após atingir a carga máxima pode contribuir para um desgaste gradual da bateria ao longo do tempo.

12. Reiniciar o celular periodicamente ajuda no desempenho?

Verdade.

Reiniciar o aparelho de tempos em tempos ajuda a encerrar processos desnecessários, liberar memória e corrigir pequenos erros temporários do sistema, contribuindo para um funcionamento mais estável.

13. Aplicativos que prometem “limpar memória” realmente melhoram a performance do aparelho?

Mito.

Na maioria das situações, esses aplicativos acabam consumindo mais recursos do que economizando. Os sistemas operacionais modernos já realizam um gerenciamento eficiente da memória sem necessidade desse tipo de ferramenta.

14. Capinhas muito grossas podem contribuir para o superaquecimento do celular?

Verdade.

Alguns modelos mais robustos podem dificultar a dissipação do calor gerado durante atividades como jogos, gravação de vídeos e carregamento rápido. Por isso, é importante optar por acessórios de qualidade.

15. Banheiro e cozinha são locais inadequados para guardar ou usar o celular?

Verdade.

Além da água líquida, fatores como vapor do chuveiro, umidade constante e gordura presente no ambiente da cozinha podem afetar os componentes internos do aparelho ao longo do tempo.

Cuidados simples evitam prejuízos

Segundo Michelle Menhem, muitas pessoas só procuram assistência técnica quando o problema já está avançado, o que pode aumentar os custos de reparo ou até levar à perda definitiva do aparelho.

“O maior erro que vejo no dia a dia é esperar o problema piorar para procurar ajuda. Muitas falhas simples podem ser resolvidas com manutenção preventiva, evitando prejuízos muito maiores. Assim como fazemos revisões em um carro, os smartphones também precisam de cuidados para terem uma vida útil mais longa e um melhor desempenho”, conclui a especialista.


 

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