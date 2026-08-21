As canetas emagrecedoras estão engordando a criatividade de quem insiste... Leia na coluna de hoje

Fernanda Young - Escritora brasileira
"Existem pessoas que tornam a tolerância tão difícil que esta deveria ser considerada praticamente um superpoder”.
FELPUDA
As canetas emagrecedoras estão engordando a criatividade de quem insiste em encontrar atalhos, inclusive fora da legalidade. Em São Miguel do Iguaçu (PR), a Receita Federal encontrou ampolas acomodadas em buracos na sola do tênis do motorista, numa “solução” de fazer inveja à indústria calçadista. Ele disse que os produtos eram para uso próprio, mas esqueceu do pequeno detalhe chamado receita médica. Na falta de bolso, mochila ou mala, o cidadão decidiu transformar o calçado em farmácia ambulante. Pelo jeito, o desejo de emagrecer era tanto, que até o tênis entrou na dieta.
Gangorra
A divulgação dos bens dos candidatos virou espetáculo à parte nesta eleição. Alguns descobriram a fórmula da multiplicação patrimonial, depois que entraram na vida pública. Outros, parecem ter encontrado o caminho inverso e empobreceram no papel.
Mais
Há declarações que fariam qualquer economista pedir uma calculadora e o contribuinte levantar a sobrancelha. A Justiça Eleitoral recebe os números. Já o eleitor tenta entender como certos patrimônios desafiam até as leis da matemática.
Medo
Comerciantes continuam afirmando que a insegurança no centro de Campo Grande “vai indo muito bem”. Os relatos de furtos, invasões e outros episódios reforçam o sentimento de apreensão entre empresários e trabalhadores. O comércio, que depende da circulação de consumidores, sente diretamente os efeitos da falta de segurança. O CDL segue cobrando medidas mais efetivas, enquanto os comerciantes perguntam até quando terão de conviver com o medo de abrir as portas.
Musculatura
Ao reunir, dia 18, prefeitos das cidades de Mato Grosso do Sul, o candidato ao Senado Reinaldo Azambuja mostrou força política. O encontro serviu para demonstrar a capilaridade das articulações no interior, com sua proposta municipalista quando administrouo o Estado por dois mandatos. A presença dos gestores municipais reforça o peso das alianças na corrida eleitoral, que respalda a candidatura à reeleição do governador Eduardo Riedel. Ele participou do encontro, ao vivo e em cores.
Sem ruídos
A ausência de Adriane Lopes, prefeita de Campo Grande, e Marçal Filho, prefeito de Dourados, não passou despercebida. São justamente os dois maiores colégios eleitorais de MS. Ambos, porém, justificaram as faltas e mantiveram o discurso de fidelidade ao governador Riedel e ao ex-governador Reinaldo, no melhor estilo político, tipo ”desde criancinha”. A ausência, apesar de notada, não significou que esteja havendo ruídos na relação.
ANIVERSARIANTES
- Osmar Pereira Bastos,
- Gioconda Marchini Veiga Holzschuh,
- João Braz,
- Kênia Suen Lovizon,
- Dr. Juliano Albuquerque,
- Carla Maria César Oliva de Souza,
- Afonso Garcia Filho,
- Givanildo Heleno de Paula,
- Jakson Franco Martins,
- Luiz Carlos Galhardo,
- Marcos Menqui Vilhalba,
- Wander José Cortes Villela,
- Lacy de Mello Rondon,
- Maria Estela Bonetti Felicio,
- Wilson de Souza Salim,
- Mário Sérgio de Azevedo,
- Dr. Wilson Ayach,
- Izaltina Borges dos Santos,
- Robercy Victorio da Silva,
- Walter Fernandes Reis,
- Morikatsu Saruwatari,
- Maria Rita Ferreira,
- Rita Freire Ancelmo,
- Virgínia Márcia Freire Palhano,
- Suria Araújo,
- Berenice Auler Krabbe,
- Inês Pereira Esteves,
- Flávio Henrique de Mello,
- Grimaldo de Azevedo Pereira Filho,
- Yuri da Rosa Godoy,
- Tereza Marilú Barbosa Pires Siufi,
- Eduardo Cabral Neto,
- Flávio de Souza Barros,
- Marcelo Franco,
- José Guilherme Medeiros Gonsales,
- Elizangela Marques de Lima,
- Mariosol dos Santos Barbosa,
- Célio de Queiroz Candéa Júnior,
- Orlando Guimarães,
- Maildo Santos de Assunção,
- Dr. João Roberto de Lima,
- Rogério Evangelista Santinho,
- Luiza Andreia de Souza Ramos,
- Durval Cava,
- Roberto Yudi Mori,
- Edmundo Augusto Barbosa Bacha,
- Anacleto da Silva Sobrinho,
- Fernanda Cristina Delfin Ferreira,
- Lurdes Caldeira de Carvalho,
- Valter Roniz Dias de Souza,
- Carlos Roberto Saravy de Souza,
- Claudia Elaine Peres,
- Aquino de Miranda Coelho,
- Marina Alves Oliveira,
- Maria Cristina Hvala Figueiredo,
- Nilva Ferreira de Souza,
- Sônia Maria Trindade,
- Marcelo Avalo Ferreira,
- Wilson Pereira de Souza,
- Marina Moraes da Silva,
- Giuliano Battaglin,
- Yassuo Kasai,
- Joana Francisca de Siqueira,
- Pedro Paulo Mendes Corrêa,
- Maria Cristina Tripoli Dias,
- Lourdes Barão Ramalho,
- Nancy de Almeida Braga,
- Julião Aguiar,
- Carolina Barbosa Bacha,
- Marilene Toledo Braga,
- Marcos José Pinto,
- Maria Inês Mascarenhas,
- Luiz Hokama,
- Afonso do Vale,
- Paulo Cézar Rodrigues,
- Maria Regina Mercante,
- José Antônio Martins Filho,
- Marcela Chaves Tavares,
- Jairo Pedrosa,
- Margarida da Costa Passos,
- Elza Regina Ferreira,
- Andréa Nogueira de Rezende,
- Margareth Belmonte,
- Antônio Carlos Vieira,
- Luiz Sérgio Moreira,
- Priscila Nogueira de Almeida,
- Alberto Neiva Tôrres,
- Rosana Freitas Dias,
- João Henrique Tavares de Queiroz,
- Fernanda Abrão Ferzik,
- César Roque Pelizza,
- Aluízio Lessa Coelho Filho, Humberto Medeiros da Silva,
- Carlos Goulart de Azevedo,
- Mirian Livia Rodrigues,
- Pedro Paulo Menezes,
- Arthur Mitsugi Koga,
- Karina Norma Cação,
- Paulo Sérgio Scapulatempo
- da Rosa,
- Cláudia Regina Dias Arakaki Ishikawa,
- Celso Taissuke Okada,
- Rosemary Fernandes Del Picchia Saito,
- Luis Alexandre Figueiredo Santiago,
- Rita de Cássia Vendrami Pusch de Souza,
- Luciana Schaefer Comparin,
- Alexsandro Hideo Sakurai,
- Paulo Kazuo Oda.
Colaborou com Tatyane Gameiro