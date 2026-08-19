O patrimônio declarado por alguns candidatos nas eleições deste ano... Leia na coluna de hoje

Hermann Hesse - Escritor alemão
"A paz não é um estado primitivo paradisíaco, nem uma forma de convivência regulada pelo acordo. A paz é algo que não conhecemos, que apenas buscamos e imaginamos. A paz é um ideal”.
FELPUDA
O patrimônio declarado por alguns candidatos nas eleições deste ano apresenta curioso sobe e desce que merece, no mínimo, uma boa conferida. Há casos em que bens aparecem, desaparecem ou mudam de valor de uma eleição para outra. Nada de irregular, evidentemente, desde que tudo esteja devidamente declarado e possa ser explicado. Também chama atenção quando determinados bens parecem preferir permanecer longe do nome do candidato. Como declaração de patrimônio não é horóscopo, o eleitor merece saber exatamente o que está lendo, não é mesmo?
Escolinha
Entre março e julho deste ano, o Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul realizou 23 atendimentos técnicos a prefeituras, câmaras e autarquias para orientar gestores sobre a correta aplicação da legislação. Total de 15 municípios apresentaram demandas.
Mais
As principais dúvidas são sobre emendas impositivas, licitações, atos de pessoal, contratos e obras. A iniciativa integra a atuação preventiva do TCE-MS, que busca reduzir falhas administrativas e fortalecer a gestão dos recursos públicos antes da adoção de medidas de fiscalização.
Só promessas
Os candidatos de todos os matizes, pelo menos neste início de campanha, não apresentam grandes novidades em suas propostas. Os da esquerda prometem corrigir o que consideram errado; os da direita defendem o que entendem ser a fórmula certa de administrar; e outros trabalham para preservar o espaço que já ocupam ou mirando cargo futuro, caso a urna lhes seja desfavorável. Ideias novas, até agora, parecem estar em falta. O velho desejo de chegar ao poder, esse continua mais vivo do que nunca.
Sem pressa
A ausência de Eduardo Riedel no debate promovido pela FM Morena e pelo Portal Primeira Página não teria sido, segundo aliados, “fuga” nem “desrespeito”. Conversa é que o governador pretende participar de apenas dois debates, ambos na segunda quinzena de setembro. A estratégia seria evitar transformar o palanque em escada para adversários interessados apenas em atacá-lo. A explicação é que, perto da eleição, o confronto tende a ter outro peso e outro endereço.
Destino
O projeto que define a aplicação dos recursos do Fundersul em 2026 tramita na Assembleia Legislativa de MS, com previsão de R$ 1,04 bilhão para investimentos. Do total, R$ 751,92 milhões, ou 72%, serão destinados a obras rodoviárias, incluindo pavimentação, restauração, implantação e conservação. Outros R$ 260,23 milhões, equivalentes a 25%, serão repassados aos municípios. A proposta consta do Projeto de Decreto Legislativo, da Mesa Diretora. Agora, o texto será analisado pelas comissões da Casa.
ANIVERSARIANTES
- Eduardo Coletto Figueiredo,
- Ana Luiza Leal,
- Niutom Ribeiro Chaves Junior,
- Jéssica Alencar,
- Rudel Espíndola Trindade Júnior,
- Dr. Mário Akatsuka Júnior,
- Airton Edison de Araujo Filho,
- Emanuely Vilalba das Virgens,
- Benedito Ramão Mansilha,
- Honorio de Oliveira,
- Reginaldo Silva Santos,
- Zenilda da Costa Leite,
- Ir. Sílvia Vecellio Pais,
- Gislaine Aparecida Loubet Brum,
- Marcia Gisele Silva Hisano,
- Inah Maria Corrêa da Costa,
- Nedy Gonçalves Mastrageli,
- Ricardo Colombo Ferreira,
- Flávia Anache Marsiglia Cavalcanti Garcia,
- Silvia Garcia Arguello,
- Ivan da Cruz Pereira,
- Milton Fernandes Sena,
- Valéria Caldas Chedid,
- Letícia Alves,
- Edson Paulino Dutra,
- Kamary José Santos Silva,
- Neuza Barrozo de Almeida,
- Jeany Graciela Bichofe,
- Marcos Roberto Lopes,
- Takashiro Asato,
- Bruna Medeiros Gonçales,
- Dra. Klissia Pires Souza,
- Manoel Martins Vieira,
- Paulo Celso Pinheiro Saraiva,
- Iza Leite Barbosa,
- Anete Serra Reinbold,
- Dra. Ângela Maria Dias Queiroz,
- Márcia Maria Orro Gonçalves,
- Antonio Dias Pedroso,
- Antônia Rosa Holland,
- Licínio Lanteri de Almeida,
- Zeni Fratine Campos,
- Genise Molina Filartiga,
- Claudio Cericatto,
- Flauzino Gonçalves Costa,
- Rodrigo Possari,
- Luiz Fernando Borges dos Santos,
- Neide Maria de Barros Chagas,
- Elka Batista de Souza,
- Clarice Gomes de Almeida,
- Marco Aurelio Ronchetti de Oliveira,
- Maria Helena Vieira Pinheiro,
- José Carlos da Silva Corrêa,
- Tereza Cristina Fonseca,
- Carolina Débora da Silva,
- Air da Silva Ramalho,
- Abigail Marques Souza,
- José Lima Martins,
- Antônio Matias de Souza Neto,
- Ana Luiza de Carvalho,
- Michelle Barcelos Alves Silveira,
- João Xisto Rivas Arguelho,
- Emileide Lucineia da Costa,
- Regina Célia Oshiro,
- Ailson Elias de Oliveira,
- Carlos Flag Rocha,
- Jeronimo Ricardo de Melo Falcão,
- Luiz Marques da Silva,
- Gilberto Kodjaoglanian Di Giorgio, Allyson Britto Motomiya,
- Carlos Romanini Bernardo,
- Sonia Maria Ferreira Barrueco,
- Luiz Carlos Moraes Laburu,
- Roberto Wachsmuth Rios,
- Milena Aparecida de Oliveira Gatto,
- Fernando Antônio de Oliveira Santos,
- Ulysses Pereira de Almeida Neto,
- Adão Pereira dos Reis,
- Vânia Leila Farias Parizze,
- Marluci Dutra Ferreira,
- Ariely Garcia Moreno Lima,
- Cacilda Kimiko Nakashima,
- Daniel Radünz,
- Gleydson Pinto Machado,
- Dejacyr Cespedes de Souza,
- Apolianário Portela Moreira,
- Rosane Moreira Lopes,
- Eraldo Olarte de Souza,
- Gerson Luiz Martins,
- Fausto Luiz Rezende de Aquino,
- Wellington Miyazato,
- Cléa dos Santos Almeida,
- Renata Duarte Jacomo,
- Fernando Antonio Alves da Rocha,
- Flávio Cerzósimo Souza,
- Neusa Jordão Costa,
- Valéria Rodrigues de Lacerda,
- Fernanda Suares Rocha Martins,
- Nancy Raquel Orue Pinasso,
- Larissa Lelaine Ferraz Gomes,
- Glaucia Helena Santana,
- André de Godoy Sant’ana,
- Roseli Romero,
- Gilmar Monteiro Pereira,
- Maria Aparecida Dias Pereira,
- Welder Augusto Kemp,
- Ney Fuzeta Peres,
- Glicio Mariano de Paula,
- Rodrigo Soto Tschinkel,
- Soraya Danielli Hammoud Brandão.
Colaborou com Tatyane Gameiro