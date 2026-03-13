Assim como quem não quer nada, mas querendo, figurinha carimbada é vista...Leia na coluna de hoje

Artesanato

Evento celebra o Dia do Artesão com feira, oficinas, homenagens, rodada de negócios e apresentações culturais que destacam a diversidade e a importância econômica do artesanato sul-mato-grossense

Entre fios trançados à mão, argila moldada com paciência e sementes transformadas em arte, o artesanato revela histórias, tradições e modos de vida que atravessam gerações. Em Mato Grosso do Sul, essa produção carrega referências indígenas, influências fronteiriças e o olhar de quem traduz o território em objetos cheios de significado.

Para valorizar esse patrimônio cultural e econômico, a Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul realiza, entre os dias 18 e 25, em Campo Grande, a 18ª Semana do Artesão, programação que celebra o Dia do Artesão, comemorado em 19 de março.

Promovido pelo governo do Estado, o evento reúne feira, oficinas, rodadas de negócios, encontros profissionais e homenagens a nomes importantes do setor.

Desde 2007, a iniciativa se consolidou como uma das principais políticas públicas voltadas à valorização do fazer artesanal no Estado, fortalecendo o setor por meio de capacitação, intercâmbio cultural e geração de renda.

A proposta da Semana do Artesão é ampliar o reconhecimento do artesanato como patrimônio cultural e atividade econômica sustentável.

Produzidas, em grande parte, com matérias-primas locais, as peças artesanais retratam costumes, tradições e referências culturais de Mato Grosso do Sul, dialogando com o Pantanal, com os povos indígenas e com as influências vindas das fronteiras com Paraguai e Bolívia, além das diversas correntes migratórias que ajudaram a formar a identidade regional.

Ao longo da programação, o público terá contato direto com essa diversidade cultural por meio de exposições, apresentações artísticas e experiências práticas que aproximam a população do processo de criação artesanal.

Mãos que Criam

Um dos pontos altos da programação é a tradicional Feira de Artesanato Mãos que Criam, realizada entre os dias 18 e 22, no Armazém Cultural da Feira Central, na Esplanada Ferroviária.

O espaço reúne artesãos de 45 municípios do interior de Mato Grosso do Sul, ampliando em cerca de 50% a participação de profissionais do interior em relação a edições anteriores.

Além disso, a feira vai contar com representantes das oito etnias indígenas do Estado, que apresentarão ao público peças que expressam a diversidade cultural e os saberes tradicionais de seus povos.

A abertura oficial acontece no dia 18, às 18h, com uma cerimônia aberta ao público que vai homenagear três artesãos que ajudaram a construir a história do artesanato sul-mato-grossense: Marilde Cecília Ferreira, de Rio Verde; Luiz Gonzaga de Oliveira, o Mestre Luizinho, de Campo Grande; e Elizabeth Antunes Marques, conhecida como Beth Marques.

Após as homenagens, haverá apresentação cultural do Duo Borba Nonnato, dando início à programação artística da feira, que seguirá ao longo dos cinco dias de evento com shows e apresentações de artistas regionais, como Jerry Espíndola, Gui Valença, Karla Coronel, Lianny Melo, Circo do Mato e Flor de Pequi.

Durante o evento, o público poderá adquirir peças de artesanato com referências culturais do Estado e também experimentar produtos da gastronomia regional.

De acordo com a diretora de Artesanato, Moda e Design da Fundação de Cultura, Katienka Klain, a ampliação da participação de municípios do interior fortalece o alcance da feira e amplia a visibilidade da produção artesanal do Estado.

Segundo ela, o evento reúne cerca de 25 associações de artesanato, além de representantes de municípios organizados em rotas culturais, como Pantanal, Caminho dos Ipês, Serra da Bodoquena, Grande Dourados, Cerrado Pantanal, Costa Leste, Caminhos da Natureza e Vale das Águas.

A expectativa é de que a feira também abra novas oportunidades de mercado para os artesãos, permitindo que suas peças alcancem novos públicos em outras regiões do País.

OPORTUNIDADES

Outro destaque da programação é a rodada de negócios, que acontece no dia 19, na sede do Sebrae-MS. A iniciativa reunirá artesãos com lojistas de diferentes regiões do Brasil, criando oportunidades de comercialização e expansão do mercado para o artesanato sul-mato-grossense.

A rodada busca aproximar produtores e compradores, incentivando a circulação das peças em novos mercados e fortalecendo o setor dentro da economia criativa.

Também no dia 19 será lançado o projeto da segunda filial da Casa do Artesão, que será instalada no Shopping Campo Grande.

A iniciativa faz parte do plano de expansão da marca e pretende ampliar a presença institucional do artesanato em novos espaços de comercialização, aproximando ainda mais o público da produção artesanal local.

No dia 20, a programação inclui o Encontro dos Artesãos de Mato Grosso do Sul, que reunirá profissionais do setor e representantes da Federação dos Artesãos para discutir o planejamento estratégico das ações voltadas ao segmento para os anos de 2026 e 2027.

Durante o encontro também será realizada uma visita mediada ao Centro de Referência do Artesanato, espaço dedicado à preservação e à difusão das técnicas e tradições artesanais do Estado.

OFICINAS

Um dos diferenciais da Semana do Artesão é a possibilidade de vivenciar o processo criativo do artesanato. Ao longo da programação, o Armazém Cultural receberá diversas oficinas abertas ao público, conduzidas por mestres e artesãos que compartilharão técnicas tradicionais e contemporâneas. Todas as oficinas têm inscrições gratuitas pelo Sympla.

Entre as atividades previstas estão oficinas de trançado em fibras naturais, montagem de biojoias, modelagem em cerâmica, bordado, estamparia, confecção de brinquedos artesanais e produção de cabaças decorativas.

Também será realizado um workshop sobre mídias e suas funcionalidades, voltado a orientar artesãos sobre ferramentas de comunicação e divulgação do trabalho.

Além das atividades abertas ao público, parte da programação inclui oficinas em escolas públicas, levando aos estudantes o contato direto com patrimônios culturais imateriais do Estado, como a cerâmica terena e a viola de cocho, reconhecidos como importantes expressões da cultura sul-mato-grossense.

A proposta é incentivar o interesse das novas gerações pelo artesanato e contribuir para a preservação desses saberes tradicionais.

Café na Praça

No dia 21, das 8h às 12h, a Morada dos Baís será palco do tradicional Café na Praça, encontro que reúne artesãos da Associação da Praça dos Imigrantes e o público em geral em um momento de confraternização e celebração da atividade artesanal.

O evento integra a programação cultural da semana e busca aproximar ainda mais a população dos artistas e artesãos que mantêm vivas as tradições culturais do Estado.

Homenagem

A agenda institucional da Semana do Artesão será encerrada no dia 24, com a sessão solene Conceição dos Bugres, realizada na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. A cerimônia homenageia anualmente profissionais que se destacam na produção artesanal do Estado.

A homenagem leva o nome da artista Conceição dos Bugres, considerada uma das maiores referências do artesanato sul-mato-grossense, conhecida por suas esculturas em madeira que retratam figuras humanas estilizadas.

Entre os homenageados desta edição está Luiz Gonzaga de Oliveira, conhecido como Mestre Luizinho, considerado o único mestre torneiro em atividade em Campo Grande.

Luiz Gonzaga de Oliveira - Foto: Divulgação

Natural de Ipiaú, na Bahia, começou a trabalhar com cerâmica ainda na infância, aos 8 anos. Décadas depois, mudou-se para Mato Grosso do Sul e acabou fixando residência na Capital após uma viagem interrompida por um surto de cólera em países vizinhos.

Hoje, aos 80 anos, o artesão continua contribuindo para a produção cerâmica do Estado, auxiliando diversos ateliês na execução de peças no torno. Seu trabalho é essencial para a produção em larga escala da cerâmica artesanal, pois é responsável por modelar as bases das peças que depois recebem acabamento, pintura e esmaltação.

Outra homenageada é a artesã Elizabeth Antunes Marques, que iniciou sua relação com o artesanato ainda na infância, modelando pequenas panelas de barro nas margens de um rio. Autodidata, ela desenvolveu uma produção diversificada que inclui cerâmica, entalhe em madeira e tecelagem.

Elizabeth Antunes Marques - Foto: Divulgação

Entre suas criações estão representações do Pantanal, bustos indígenas e imagens religiosas reinterpretadas com elementos regionais, como a Nossa Senhora Aparecida com flores de ipê. Ao longo da carreira, a artesã participou de feiras, oficinas e projetos de capacitação que ampliaram a visibilidade de seu trabalho.

Completa a lista de homenageados Marilde Cecília Ferreira, artesã que atua há mais de duas décadas na produção de peças utilitárias e decorativas em cerâmica. Moradora de Rio Verde, ela iniciou no artesanato após participar de um curso de modelagem em argila promovido pelo Sebrae.

Marilde Cecília Ferreira - Foto: Divulgação

Desde então, construiu uma trajetória marcada pela capacitação de novos artesãos e pela valorização do artesanato como fonte de renda. Suas peças são utilizadas inclusive em restaurantes da região, graças ao acabamento refinado que permite o uso em utensílios para alimentos.

