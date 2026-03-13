Assim como quem não quer nada, mas querendo, figurinha carimbada é vista...Leia na coluna de hoje

Cecilia Sfalsin - escritora brasileira
"Cuidado! O bajulador sempre vai lamber o chão que você pisa, até te fazer escorregar...”
FELPUDA
Assim como quem não quer nada, mas querendo, figurinha carimbada é vista andando pelos corredores vizinhos a gabinetes poderosos com olhos cobiçosos em uma das cadeiras, que, aliás, está ocupada. Há quem garanta que o “ilustre visitante” ainda sonha em um dia voltar a fazer parte do poderoso grupo que dá as cartas. Nesses tempos de se colocar tempero no caldeirão político, que está fervendo que só, a ideia da “ave de mau agouro”, como vem sendo chamada a figurinha, seria justamente substituir quem está auxiliando o “chef” a deixar tudo no ponto certo. Portanto...
Onde?
A atenção está voltada para o rumo a ser tomado pelo deputado Lidio Lopes, que está sem partido desde que o Patriota se fundiu com o PTB, em 2023, surgindo o PRD, que acabou ficando sob o comando do ex-senador Delcídio do Amaral.
Mais
A expectativa é de saber se vai cerrar fileiras no PP, partido no qual está filiada sua esposa, a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes. Nos bastidores, dizem que ele poderá se filiar ao Republicanos, em vez de fazer parte do time da sua “cara-metade”.
Estratégia
As cúpulas nacional e de Mato Grosso do Sul do PL já decidiram que a definição do nome de quem vai disputar o Senado no Estado acontecerá em julho, durante as convenções partidárias. Com essa estratégia, a pressão dos interessados diminui, a situação de “racha” perde efeito e tem gente que poderá mudar de partido. A pretensão é fazer com que a articulação respalde a eleição à Presidência da República e ao governo do Estado com linha direta com a direita e a centro-direita, não dando espaço para a esquerda.
Brecha
Depois que derrubaram vetos da prefeita Adriane Lopes às suas emendas, as redes sociais dos vereadores estão sendo “inundadas” com o resultado e que haverá melhorias ali, lá e acolá, “puxando a sardinha” para os respectivos autores. Esse é mais um confronto entre os dois Poderes depois da polêmica tarifa do lixo. Há quem afirme que o Executivo continua “com brecha em seus flancos”.
“Engordando”
Os deputados já aprovaram, em primeira discussão, o projeto de lei que cria cargos no Poder Judiciário. A estrutura será “engordada” com 50 cargos de assessor de desembargador, 150 de assessor jurídico de juiz, 75 de assessor jurídico de juiz de segunda entrância, 25 de assessor jurídico de primeira entrância e dois cargos de assessor jurídico-administrativo. A medida é para atender o Tribunal de Justiça e as comarcas de MS. A justificativa é o crescimento das demandas judiciais.
COLABOROU TATYANE GAMEIRO