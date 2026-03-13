Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Felpuda

Assim como quem não quer nada, mas querendo, figurinha carimbada é vista...Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta sexta-feira (13)

Ester Figueiredo

13/03/2026 - 00h03
Cecilia Sfalsin - escritora brasileira
"Cuidado! O bajulador sempre vai lamber o chão que você pisa, até te fazer escorregar...”

 

FELPUDA

Assim como quem não quer nada, mas querendo, figurinha carimbada é vista andando pelos corredores vizinhos a gabinetes poderosos com olhos cobiçosos em uma das cadeiras, que, aliás, está ocupada. Há quem garanta que o “ilustre visitante” ainda sonha em um dia voltar a fazer parte do poderoso grupo que dá as cartas. Nesses tempos de se colocar tempero no caldeirão político, que está fervendo que só, a ideia da “ave de mau agouro”, como vem sendo chamada a figurinha, seria justamente substituir quem está auxiliando o “chef” a deixar tudo no ponto certo. Portanto...

Onde?

A atenção está voltada para o rumo a ser tomado pelo deputado Lidio Lopes, que está sem partido desde que o Patriota se fundiu com o PTB, em 2023, surgindo o PRD, que acabou ficando sob o comando do ex-senador Delcídio do Amaral. 

Mais

A expectativa é de saber se vai cerrar fileiras no PP, partido no qual está filiada sua esposa, a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes. Nos bastidores, dizem que ele poderá se filiar ao Republicanos, em vez de fazer parte do time da sua “cara-metade”.

Carlos Bonatto e Simone Flores Bonatto
Maytha Miguel Monte

 Estratégia

As cúpulas nacional e de Mato Grosso do Sul do PL já decidiram que a definição do nome de quem vai disputar o Senado no Estado acontecerá em julho, durante as convenções partidárias. Com essa estratégia, a pressão dos interessados diminui, a situação de “racha” perde efeito e tem gente que poderá mudar de partido. A pretensão é fazer com que a articulação respalde a eleição à Presidência da República e ao governo do Estado com linha direta com a direita e a centro-direita, não dando espaço para a esquerda.

Brecha

Depois que derrubaram vetos da prefeita Adriane Lopes às suas emendas, as redes sociais dos vereadores estão sendo “inundadas” com o resultado e que haverá melhorias ali, lá e acolá, “puxando a sardinha” para os respectivos autores. Esse é mais um confronto entre os dois Poderes depois da polêmica tarifa do lixo. Há quem afirme que o Executivo continua “com brecha em seus flancos”.

“Engordando”

Os deputados já aprovaram, em primeira discussão, o projeto de lei que cria cargos no Poder Judiciário. A estrutura será “engordada” com 50 cargos de assessor de desembargador, 150 de assessor jurídico de juiz, 75 de assessor jurídico de juiz de segunda entrância, 25 de assessor jurídico de primeira entrância e dois cargos de assessor jurídico-administrativo. A medida é para atender o Tribunal de Justiça e as comarcas de MS. A justificativa é o crescimento das demandas judiciais.

Artesanato

Evento celebra Dia do Artesão com feira, homenagens e rodada de negócios

Evento celebra o Dia do Artesão com feira, oficinas, homenagens, rodada de negócios e apresentações culturais que destacam a diversidade e a importância econômica do artesanato sul-mato-grossense

11/03/2026 09h30

18ª Semana do Artesão acontece de 18 a 25 de março

18ª Semana do Artesão acontece de 18 a 25 de março Ana Kreutzer

Entre fios trançados à mão, argila moldada com paciência e sementes transformadas em arte, o artesanato revela histórias, tradições e modos de vida que atravessam gerações. Em Mato Grosso do Sul, essa produção carrega referências indígenas, influências fronteiriças e o olhar de quem traduz o território em objetos cheios de significado.

Para valorizar esse patrimônio cultural e econômico, a Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul realiza, entre os dias 18 e 25, em Campo Grande, a 18ª Semana do Artesão, programação que celebra o Dia do Artesão, comemorado em 19 de março.

Promovido pelo governo do Estado, o evento reúne feira, oficinas, rodadas de negócios, encontros profissionais e homenagens a nomes importantes do setor.

Desde 2007, a iniciativa se consolidou como uma das principais políticas públicas voltadas à valorização do fazer artesanal no Estado, fortalecendo o setor por meio de capacitação, intercâmbio cultural e geração de renda.

A proposta da Semana do Artesão é ampliar o reconhecimento do artesanato como patrimônio cultural e atividade econômica sustentável.

Produzidas, em grande parte, com matérias-primas locais, as peças artesanais retratam costumes, tradições e referências culturais de Mato Grosso do Sul, dialogando com o Pantanal, com os povos indígenas e com as influências vindas das fronteiras com Paraguai e Bolívia, além das diversas correntes migratórias que ajudaram a formar a identidade regional.

Ao longo da programação, o público terá contato direto com essa diversidade cultural por meio de exposições, apresentações artísticas e experiências práticas que aproximam a população do processo de criação artesanal.

Mãos que Criam

Um dos pontos altos da programação é a tradicional Feira de Artesanato Mãos que Criam, realizada entre os dias 18 e 22, no Armazém Cultural da Feira Central, na Esplanada Ferroviária.

O espaço reúne artesãos de 45 municípios do interior de Mato Grosso do Sul, ampliando em cerca de 50% a participação de profissionais do interior em relação a edições anteriores.

Além disso, a feira vai contar com representantes das oito etnias indígenas do Estado, que apresentarão ao público peças que expressam a diversidade cultural e os saberes tradicionais de seus povos.

A abertura oficial acontece no dia 18, às 18h, com uma cerimônia aberta ao público que vai homenagear três artesãos que ajudaram a construir a história do artesanato sul-mato-grossense: Marilde Cecília Ferreira, de Rio Verde; Luiz Gonzaga de Oliveira, o Mestre Luizinho, de Campo Grande; e Elizabeth Antunes Marques, conhecida como Beth Marques.

Após as homenagens, haverá apresentação cultural do Duo Borba Nonnato, dando início à programação artística da feira, que seguirá ao longo dos cinco dias de evento com shows e apresentações de artistas regionais, como Jerry Espíndola, Gui Valença, Karla Coronel, Lianny Melo, Circo do Mato e Flor de Pequi.

Durante o evento, o público poderá adquirir peças de artesanato com referências culturais do Estado e também experimentar produtos da gastronomia regional.

De acordo com a diretora de Artesanato, Moda e Design da Fundação de Cultura, Katienka Klain, a ampliação da participação de municípios do interior fortalece o alcance da feira e amplia a visibilidade da produção artesanal do Estado.

Segundo ela, o evento reúne cerca de 25 associações de artesanato, além de representantes de municípios organizados em rotas culturais, como Pantanal, Caminho dos Ipês, Serra da Bodoquena, Grande Dourados, Cerrado Pantanal, Costa Leste, Caminhos da Natureza e Vale das Águas.

A expectativa é de que a feira também abra novas oportunidades de mercado para os artesãos, permitindo que suas peças alcancem novos públicos em outras regiões do País.

OPORTUNIDADES

Outro destaque da programação é a rodada de negócios, que acontece no dia 19, na sede do Sebrae-MS. A iniciativa reunirá artesãos com lojistas de diferentes regiões do Brasil, criando oportunidades de comercialização e expansão do mercado para o artesanato sul-mato-grossense.

A rodada busca aproximar produtores e compradores, incentivando a circulação das peças em novos mercados e fortalecendo o setor dentro da economia criativa.

Também no dia 19 será lançado o projeto da segunda filial da Casa do Artesão, que será instalada no Shopping Campo Grande.

A iniciativa faz parte do plano de expansão da marca e pretende ampliar a presença institucional do artesanato em novos espaços de comercialização, aproximando ainda mais o público da produção artesanal local.

No dia 20, a programação inclui o Encontro dos Artesãos de Mato Grosso do Sul, que reunirá profissionais do setor e representantes da Federação dos Artesãos para discutir o planejamento estratégico das ações voltadas ao segmento para os anos de 2026 e 2027.

Durante o encontro também será realizada uma visita mediada ao Centro de Referência do Artesanato, espaço dedicado à preservação e à difusão das técnicas e tradições artesanais do Estado.

OFICINAS

Um dos diferenciais da Semana do Artesão é a possibilidade de vivenciar o processo criativo do artesanato. Ao longo da programação, o Armazém Cultural receberá diversas oficinas abertas ao público, conduzidas por mestres e artesãos que compartilharão técnicas tradicionais e contemporâneas. Todas as oficinas têm inscrições gratuitas pelo Sympla.

Entre as atividades previstas estão oficinas de trançado em fibras naturais, montagem de biojoias, modelagem em cerâmica, bordado, estamparia, confecção de brinquedos artesanais e produção de cabaças decorativas.

Também será realizado um workshop sobre mídias e suas funcionalidades, voltado a orientar artesãos sobre ferramentas de comunicação e divulgação do trabalho.

Além das atividades abertas ao público, parte da programação inclui oficinas em escolas públicas, levando aos estudantes o contato direto com patrimônios culturais imateriais do Estado, como a cerâmica terena e a viola de cocho, reconhecidos como importantes expressões da cultura sul-mato-grossense.

A proposta é incentivar o interesse das novas gerações pelo artesanato e contribuir para a preservação desses saberes tradicionais.

Café na Praça

No dia 21, das 8h às 12h, a Morada dos Baís será palco do tradicional Café na Praça, encontro que reúne artesãos da Associação da Praça dos Imigrantes e o público em geral em um momento de confraternização e celebração da atividade artesanal.

O evento integra a programação cultural da semana e busca aproximar ainda mais a população dos artistas e artesãos que mantêm vivas as tradições culturais do Estado.

Homenagem

A agenda institucional da Semana do Artesão será encerrada no dia 24, com a sessão solene Conceição dos Bugres, realizada na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. A cerimônia homenageia anualmente profissionais que se destacam na produção artesanal do Estado.

A homenagem leva o nome da artista Conceição dos Bugres, considerada uma das maiores referências do artesanato sul-mato-grossense, conhecida por suas esculturas em madeira que retratam figuras humanas estilizadas.

Entre os homenageados desta edição está Luiz Gonzaga de Oliveira, conhecido como Mestre Luizinho, considerado o único mestre torneiro em atividade em Campo Grande.

18ª Semana do Artesão acontece de 18 a 25 de marçoLuiz Gonzaga de Oliveira - Foto: Divulgação

Natural de Ipiaú, na Bahia, começou a trabalhar com cerâmica ainda na infância, aos 8 anos. Décadas depois, mudou-se para Mato Grosso do Sul e acabou fixando residência na Capital após uma viagem interrompida por um surto de cólera em países vizinhos.

Hoje, aos 80 anos, o artesão continua contribuindo para a produção cerâmica do Estado, auxiliando diversos ateliês na execução de peças no torno. Seu trabalho é essencial para a produção em larga escala da cerâmica artesanal, pois é responsável por modelar as bases das peças que depois recebem acabamento, pintura e esmaltação.

Outra homenageada é a artesã Elizabeth Antunes Marques, que iniciou sua relação com o artesanato ainda na infância, modelando pequenas panelas de barro nas margens de um rio. Autodidata, ela desenvolveu uma produção diversificada que inclui cerâmica, entalhe em madeira e tecelagem.

18ª Semana do Artesão acontece de 18 a 25 de marçoElizabeth Antunes Marques - Foto: Divulgação

Entre suas criações estão representações do Pantanal, bustos indígenas e imagens religiosas reinterpretadas com elementos regionais, como a Nossa Senhora Aparecida com flores de ipê. Ao longo da carreira, a artesã participou de feiras, oficinas e projetos de capacitação que ampliaram a visibilidade de seu trabalho.

Completa a lista de homenageados Marilde Cecília Ferreira, artesã que atua há mais de duas décadas na produção de peças utilitárias e decorativas em cerâmica. Moradora de Rio Verde, ela iniciou no artesanato após participar de um curso de modelagem em argila promovido pelo Sebrae.

18ª Semana do Artesão acontece de 18 a 25 de marçoMarilde Cecília Ferreira - Foto: Divulgação

Desde então, construiu uma trajetória marcada pela capacitação de novos artesãos e pela valorização do artesanato como fonte de renda. Suas peças são utilizadas inclusive em restaurantes da região, graças ao acabamento refinado que permite o uso em utensílios para alimentos.

DIÁLOGO

Os meios políticos, como não poderia deixar de ser, andam meio destrambelhados... Leia na coluna

Leia a coluna desta quarta-feira (11)

11/03/2026 00h03

Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Aldous Huxley - escritor britânico

"Os homens são animais muito estranhos: uma mistura do nervosismo de um cavalo, da teimosia de uma mula e da malícia de um camelo".

FELPUDA

Os meios políticos, como não poderia deixar de ser, andam meio destrambelhados, com cada pré-candidato segurando seu colete salva-vidas. Os mais preocupados, segundo as línguas mais ferinas, são aqueles que não combinaram nada, andaram fazendo promessas e agora correm o risco de ficar de fora do pleito. Mas a linha divisória acontecerá até abril, quando a janela partidária será fechada. Será um "salve-se quem puder" com direito a cotoveladas, caneladas e "tapetadas" para ver quem estará na lista da disputa de um mandato.

Diálogo

Teste

Caso viabilize sua pré-candidatura ao governo do Estado, o deputado estadual João Henrique Catan (ainda sem partido, pois se desfiliou do PL) enfrentará "prova de fogo" para testar se tem a força necessária para encarar a empreitada.

Mais

No caso, aguardar que o acompanhe em outra sigla, provavelmente o Novo, o maior número de representantes da direita conservadora, que supostamente estariam descontentes de a direita estar sob o comando do ex-governador Azambuja e do governador Riedel.

DiálogoAna Paula Maiolino Volpe
DiálogoNicoli Heinzen

Tamanho

A janela partidária não registrará perdas nas hostes do PP no Legislativo estadual e, segundo se sabe, poderá receber parlamentares em suas fileiras. O partido atualmente é representado pelos deputados Londres Machado e Gerson Claro. Diferentemente de outras bancadas, o PT ficará do mesmo tamanho: não perderá nenhum parlamentar, mas também não ganhará nenhum. É o único que, como disse Collor, estará "imexível".

Ética

O caldeirão político está em plena ebulição. O senador Eduardo Girão, do Novo, em pronunciamento na segunda-feira, anunciou que o seu partido entrou com representação no Conselho de Ética do Senado contra o presidente da Casa, Davi Alcolumbre. Disse que a iniciativa se baseia em questionamentos sobre a condução institucional da presidência do Senado e no uso de prerrogativas relacionadas à definição da pauta e ao andamento de matérias na Casa.

Demora

O senador Girão disse que pedidos de impeachment de ministros do STF, como Alexandre de Moraes, e de criação de CPIs e CPMIs, como a do Banco Master, permanecem sem análise, mesmo com o número necessário de assinaturas para instalação. Ele também defende a prorrogação da CPMI do INSS. Para o senador, a demora na avaliação desses pedidos impede o avanço de investigações e limita a função fiscalizadora do parlamento. A representação contra Davi foi apresentada à secretaria-geral da Mesa. Como se vê...

