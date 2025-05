Confira o seu horóscopo de hoje, 21 de maio de 2025. Leia seu signo

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

1 – Áries: você está falando coisas comprometedoras em público e isso pode ser perigoso. No amor: não tenha aplicativos de relacionamento, no celular, porque eles podem meter você numa fria. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: margarida.

2 – Touro: pessoas sem noção cobrarão coisas absurdas de você. Nesse caso mantenha o silêncio e realize apenas o que foi combinado. Faça gargarejo com malva para evitar problemas na garganta. No amor: não é errado se apaixonar pelo inimigo do seu amigo de longa data. Pois essas coisas acontecem. Cor do dia: malva. Perfume do dia: malva.

3 – Gêmeos: seu trabalho ganhará destaque na mídia e será reconhecido até no exterior. Na família: converse com seus filhos sobre bullying para evitar que eles sofram na escola. No amor: fofoqueiros estão tentando jogar a pessoa amada contra você. Cor do dia: furta-cor. Perfume: qualquer aroma Frutal.

4 – Câncer: se afaste de pessoas com energias ruins. Mas não se esqueça de rezar por elas. A quarta-feira é o dia da Espiritualidade, portanto vá até um local sagrado como: igrejas ou tempos ou terreiros. No amor: não vale a pena ficar magoado quando a reposta da pessoa amada é a palavra não. Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosas.

5 – Leão: excelente dia para orações e simpatias. Para ganhar mais dinheiro no trabalho, acenda um incenso chamado, Chama Dinheiro, no serviço e também em casa. No amor: a pessoa amada está desconfiando de você. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: flor de laranjeira.

6 – Virgem: hoje você receberá elogios de chefes, patrões e clientes. No amor: você acha que é infeliz no amor, mas isso não é verdade. Para se sentir mais sedutor e atrair a pessoa ideal acenda um incenso de mel em casa e no trabalho. Cor do dia: mel. Perfume do dia: mel.

7 – Libra: nessa quarta-feira você corre o risco de perder dinheiro no trabalho.

Portanto, fique atento!

Na família: é hora de conversar com filhos ou netos adolescentes sobre gravidez na adolescência. Pois se essa conversa não acontecer, podem surgir problemas.

No amor: a pessoa amada está de birra só para chamar a atenção.

Cor do dia: turquesa. Perfume do dia: âmbar.

8 – Escorpião: os astros pedem para você tomar cuidado ao atravessar a rua para evitar acidentes. Assim, para proteção, acenda um incenso de sálvia branca em casa e no trabalho. No amor: um ex ciumento está de olho em você. Cor do dia: branco. Perfume do dia: sálvia branca.

9 – Sagitário: quarta-feira é o dia mais espiritual que existe. Portanto, hoje vá aos locais sagrados como: igrejas, templos ou terreiros. Hoje é um dia ideal também para praticar Yoga e meditação. Também não se esqueça de colocar violetas nas janelas da sua casa. Pois essas flores espantam os maus espíritos e despertam a Magia que existe em você. Acenda incenso de violeta em casa e no trabalho. Cor do dia: violeta. Perfume do dia: violeta.

10 – Capricórnio: nessa quarta-feira receberá elogios de: chefes, patrões e clientes, apesar de cometer alguns erros de distração. Acenda um incenso de canela para despertar seu raciocínio. No amor: demonstre preocupação com a pessoa amada para que seu relacionamento não acabe. Cor do dia: canela. Perfume do dia: canela.

11 – Aquário: hoje lucrará no trabalho. Portanto acenda um incenso chamado, Chama Cliente, para atrair mais fregueses. Aliás, a quarta-feira é ideal para isso. No amor: um amor do passado chamará a sua atenção nas redes sociais. Cor do dia: tífani. Perfume do dia: almíscar.

12 – Peixes: nessa quarta-feira você levantará da cama se sentindo pesado, com vontade de purificar tudo e de exercer a sua Espiritualidade. Portanto, acenda um incenso de mirra. No amor: procure se relacionar apenas com alguém que enxergue a Espiritualidade como você. Cor do dia: lilás. Perfume do dia: mirra.