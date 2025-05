Confira o seu horóscopo de hoje, 28 de maio de 2025. Leia seu signo

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

1 – Áries: se você magoou alguém nos últimos dias, mas tem vergonha de pedir desculpas, não precisa mais ficar com receio. Pois quarta-feira é regida por Mercúrio, o planeta da comunicação. No amor: você estará com a libido alta. Cor do dia: laranja. Cor do dia: flor de laranjeira.

2 – Touro: no trabalho se afaste de colegas do signo de libra. Pois librianos têm inveja de taurinos. No amor: um amigo de longa data, do signo de leão, está com inveja da sua vida amorosa porque você está tentando conquistar alguém que ele já cobiçou no passado. Cor do dia: rubi. Perfume do dia: patchuli.

3 – Gêmeos: um cliente tentará roubar algo no seu trabalho físico ou virtual. Portanto, fique de olho em tudo. No amor: prepare o prato preferido da pessoa amada, no jantar, porque isso evitará briga. Cor do dia: caqui. Perfume do dia: flor do caqui.

4 – Câncer: quarta-feira é um dia espiritual para você. Então aproveite para ir aos lugares sagrados como: igrejas, templos e terreiros. Esse dia também significa transmutação. Cor do dia: violeta. Perfume do dia: violeta.

5 – Leão: você precisa agir de forma suave e neutra no trabalho para evita perder o emprego ou ser criticado pelas pessoas. Evite ficar nas redes sociais enquanto trabalha. No amor: para de paquerar durante o serviço. Cor do dia: marfim. Perfume do dia: flores do campo.

6 – Virgem: um filho ou um neto está com problemas na escola e precisa da sua ajuda. Portanto converse com ele. No amor: alguém próximo nutre uma atração secreta por você. Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosas.

7 – Libra: nessa quarta-feira você estará azedo com todos ao seu redor. Mas isso pode prejudicar a sua pessoa em todas as áreas da sua vida. Portanto acenda um incenso de mel em casa e no trabalho. Cor do dia: mel. Perfume do dia: mel.

8 – Escorpião: para se dar bem no trabalho, além de dedicação, você precisa de sorte. Portanto acenda um incenso chamado, Chama Cliente, em casa e no trabalho. No amor: receberá mensagem de um golpista, portanto, tenha cuidado. Cor do dia: dourado. Perfume do dia: gardênia.

9 – Sagitário: quarta-feira é um dia místico para o sagitariano. Assim vá aos lugares sagrados como: igrejas, templos e terreiros. No trabalho: terá conflitos com pessoas de gêmeos e capricórnio. Portanto acenda um incenso de alfazema em casa e no trabalho. Cor do dia: alfazema. Perfume do dia: alfazema.

10 – Capricórnio: nessa quarta-feira, no trabalho, terá conflitos com pessoas dos signos de sagitário e peixes. Então acenda um incenso de lavanda em casa e no trabalho. Cor do dia: lavanda. Perfume do dia: lavanda.

11 – Aquário: hoje, no trabalho, terá conflitos com pessoas do signo de escorpião e áries. Então acenda um incenso de sálvia branca em casa e no trabalho. Cor do dia: branco. Perfume do dia: sálvia branca.

12 – Peixes: nessa quarta-feira ganhará elogios de clientes importantes, fato que despertará a inveja de colegas, que tentarão atrapalhar o seu serviço. Então acenda um incenso de arruda em casa e no trabalho. Cor do dia: esmeralda. Perfume do dia: qualquer aroma amadeirado.