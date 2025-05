Confira o seu horóscopo de hoje, 29 de maio de 2025. Leia seu signo

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

1 – Áries: acontecerá reconciliação com pessoas importantes, mas você precisará verificar se elas estarão sendo sinceras. No amor: você estará muito desinibido, mas se quiser conquistar alguém de valor você precisará ser educado e romântico. Cor do dia: marfim. Perfume do dia: lírio.

2 – Touro: haverá uma pequena mudança de rotina porque estamos chegando no inverno. Então você precisará ter boa vontade para se adaptar. No amor: se você deseja uma pessoa, que é inimiga do seu amigo de infância, apenas siga o seu coração. Pois seu colega deve ter aprontando com essa pessoa. Cor do dia: arco-íris. Perfume do dia: baunilha.

3 – Gêmeos: vizinhos e pessoas próximas querem prejudicar o seu trabalho. Portanto, fique de olho. Pois hoje terá alguns prejuízos. Ainda bem que você é curioso, gosta de estudar e descobrir coisas novas. No amor: não traia a pessoa amada, porque isso trará consequências horríveis. Cor do dia: carmim. Perfume do dia: gardênia.

4 – Câncer: você precisa parar com esse medo exagerado e infundado que tem do futuro. Pois isso está causando doenças de fundo emocional como: úlcera, gastrite, transtornos na hérnia e problemas musculares. Então acenda incenso de benjoim em casa e no trabalho. Cor do dia: anil. Perfume do dia: benjoim.

5 – Leão: no ambiente de trabalho, controle sua voz e sua espontaneidade. Pois você precisa ter um comportamento formal. No amor: se sair com pessoas comprometidas, as consequências serão ruins com riscos até para a sua vida. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: margarida.

6 – Virgem: nessa quinta-feira você receberá elogios de: chefes, patrões, clientes e fregueses. Porém, terá sensação de tremores. Então evite ficar muito de pé. No amor: alguém do seu passado, que mora em outra cidade, não para de pensar em você. Cor do dia: bege. Perfume do dia: sândalo.

7 – Libra: hoje você acordará com uma sensação de raiva e ficará a maior parte do tempo com cara fechada. Porém tentará disfarçar, mas isso passará um ar de falsidade no seu ambiente de trabalho. Portanto, é melhor agir naturalmente. Então acenda um incenso de alecrim para ajudar no seu equilíbrio. Cor do dia: tífani. Perfume do dia: alecrim.

8 – Escorpião: você acordará preocupado com seu peso. Mas não faça dietas malucas e nem exagere nos exercícios. Assim frequente uma academia de confiança e tome chá de hibisco que ajuda no controle da ansiedade e emagrece naturalmente. No amor: se for a uma academia de ginástica, poderá conhecer alguém interessante. Cor do dia: hibisco. Perfume do dia: hibisco.

9 – Sagitário: se você está com tempo sobrando, na quinta-feira, tente um serviço extra ou um curso na sua área ou comece a frequentar uma academia de ginástica. Aliás, frequentar uma academia de ginástica fará bem ao seu corpo e ao seu espírito. No amor: você está enfrentando um período de conflitos amorosos. Cor do dia: lilás. Perfume do dia: âmbar.

10 – Capricórnio: se você deseja se destacar no trabalho e fazer sucesso no serviço voluntário precisa deixar de ser autoritário. Assim use incenso de acácia em casa e no trabalho. No amor: atitudes como dar bombons, ursinho de pelúcia, poemas em cartas de papel e flores podem ser considerados atos fora de moda, mas a pessoa amada, no fundo, amará receber esses mimos. Cor do dia: manteiga. Perfume do dia: acácia.

11 – Aquário: no trabalho receberá muitas mensagens comerciais, mas o lucro será fraco hoje. Mas não desanime e acenda um incenso chamado Chama Dinheiro. No amor: um admirador tomará uma atitude surpreendente. Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.

12 – Peixes: em casa ou no trabalho, um aparelho eletrônico quebrará ou dará problemas. Também tome cuidado no ponto de ônibus, pois os ladrões não dormem. Cor do dia: mostarda. Perfume do dia: flores do campo.