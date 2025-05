Confira o seu horóscopo de hoje, 31 de maio de 2025. Leia seu signo

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

1 – Áries: pessoas desinformadas tacham você como arrogante. Mas no fundo elas têm inveja disfarçada. Porém tente mostrar seu trabalho com confiança, mas sem parecer sério demais.

No amor: arianos têm tendência para ter muitos filhos. Então, se você é jovem, tenha a consciência de que colocar crianças no mundo é uma grande responsabilidade. Cor do dia: rubi. Perfume do dia: cravo.

2 – Touro: você fará sucesso tanto no seu trabalho quanto no seu hobby. Mas cuidado com parentes narcisistas que desejam se aproximar para atrapalhar a realização de seus sonhos.

No amor: pare de insegurança e mande uma mensagem para aquele pretendente que parece impossível, pois você vai se surpreender. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: patchuli.

3 – Gêmeos: hoje é o último dia de maio. Mas você ainda pode comprar uma planta chamada flor-de-maio para proteção e harmonia em casa e no trabalho. Ela dá sorte no mês de maio, porém tem o poder de proteger você o ano inteiro.

Para saber qual foi sua missão nesse mês, ouça a música chamada, Maio, da banda Kid Abelha porque essa canção traz uma mensagem especial aos geminianos. Cor do dia: fúcsia. Perfume do dia: flor-de-maio.

4 – Câncer: no momento, você está com pessoas vulneráveis em casa. Portanto, nesse sábado, não aceite visitas de parentes narcisistas e nem de conhecidos invejosos. Então use o incenso de sálvia branca no seu lar. Cor do dia: branco. Perfume do dia: sálvia branca.

5 – Leão: nesse sábado você saberá de um babado maravilhoso se for ao salão de beleza. Se sair hoje à noite terá muito brilho. No amor: hoje todos os olhares serão para você. Cor do dia: dourado. Perfume do dia: sândalo.

6 – Virgem: hoje uma pessoa importante maltratará você. Mas não fique abalado, pois não é culpa sua. No amor: se receber um convite para sair, aceite. Cor do dia: prata. Perfume do dia: almíscar.

7 – Libra: não saía nesse sábado à noite porque corre o risco de ser vítima de violência. No amor: tem um ex “stalkeando” você pelas redes sociais. Cor do dia: marfim. Perfume do dia: lírios.

8 – Escorpião: receberá visitas de pessoas chatas e parentes narcisistas. Portanto, tenha paciência e acenda um incenso de arruda, em casa, logo de manhã cedo para a proteção. No amor: seu principal pretendente não quer nada sério, apenas se aproveitar de você para depois difamar a sua pessoa.

Portanto, caia fora!

Cor do dia: esmeralda. Perfume do dia: qualquer aroma amadeirado.

9 – Sagitário: nem pense em visitar parentes narcisistas e ex-colegas invejosos porque isso não fará bem para a sua pessoa. Se estiver desanimado, coloque canela nas suas sobremesas e você verá o resultado maravilhoso.

Também acenda um incenso de canela e a magia acontecerá. No amor: sair para dançar com a pessoa amada terá um resultado surpreendente. Cor do dia: canela. Perfume do dia: canela.

10 – Capricórnio: nesse sábado você estará um pouco estressado. Portanto, à noite procure uma sauna ou um spa porque só desse jeito você relaxará. No amor: a pessoa amada estará falante, mas você não estará no mesmo clima. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: jasmim.

11- Aquário: nesse sábado as vendas estarão excelentes, portanto você lucrará bastante. No amor: pela noite sentirá saudade de uma pessoa especial que já desencarnou, que não precisa necessariamente ter passado por um relacionamento romântico com você. Cor do dia: violeta. Perfume do dia: violeta.

12 – Peixes: nesse sábado fará sucesso se participar de feiras e eventos culturais. No amor: saia para jantar fora com a pessoa amada, pois poderá até ser pedido em casamento. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.