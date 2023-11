Correio B+

Além de manter a qualidade do produto, elas trazem informações importantes que auxiliam nas principais dúvidas dos tutores

A variedade de alimentos dentro do mercado pet food é enorme. Além de alimentar e nutrir os pets, as opções disponíveis são cada vez mais pensadas para atender as diferentes demandas de estilo de vida do tutor e do pet, como é o caso das versões naturais que levam em sua composição ingredientes frescos, antioxidantes naturais, são livres de transgênicos etc.

Com tantas alternativas, é normal que os tutores tenham muitas dúvidas. Qual é o ideal para meu pet? Qual a quantidade devo fornecer ao longo do dia? Posso fornecer tudo de uma única vez, ou devo fracionar? Se trocar o alimento do meu pet, a quantidade a ser fornecida continua sendo a mesma? As respostas dessas e outras dúvidas estão, literalmente, nas palmas das nossas mãos: nas embalagens.

Elas têm uma função importante, que vai além de conservar a qualidade, o aroma e o sabor: trazer todas as informações que colaboram com a rotina do tutor e para o manejo animal. Porém, mesmo que os tutores de pet estejam sempre empenhados em proporcionar o melhor para seus animais, nem sempre se dedicam a ler este conteúdo.

“Além das informações de conhecimento comum, como marca, categoria, tipo de alimento, espécie a qual se destina, peso da embalagem, porte (no caso de cães) e sabor, que estão na parte frontal, o tutor também encontra no verso e nas laterais das embalagens informações que podem auxiliar no cuidado que ele tem com o pet. É possível conhecer com mais detalhes os ingredientes que compõem o alimento, os benefícios e diferenciais, níveis de garantia dos principais nutrientes, modo de conservação do produto e orientações gerais no modo de uso, como sugestão da quantidade diária a ser fornecida, como fazer a troca gradual e o descarte das sobras de alimento, oferta de água e higiene das vasilhas”, explica Lívea Maria Gomes, zootecnista mestre em produção animal e analista de Treinamento Técnico-Comercial da Adimax.

Foto: Divulgação

São exatamente estas informações de manejo que podem agregar ainda mais na rotina do tutor, pois é a partir da oferta ideal de alimento diária que conseguirá garantir que o animal está consumindo todos os nutrientes necessários para seu peso e nível de atividade.

“Se o tutor optar por algo diferente daquele que já oferece, também precisa se atentar para a quantidade diária recomendada na embalagem, pois difere de um alimento para o outro, uma vez que sua composição e níveis de garantia mudam. E, ao realizar a troca, deve fazê-la gradualmente, introduzindo aos poucos a nova escolha, a fim de evitar rejeição e possíveis desconfortos gastrointestinais ao animal”.

É importante também oferecer o alimento ideal para cada fase de vida, uma vez que as necessidades nutricionais mudam conforme a idade do pet, além de respeitar a orientação de consumo feita pelo médico-veterinário de confiança.

“Geralmente, os animais de companhia têm uma única fonte de alimento, que será responsável também por influenciar positivamente sua saúde e qualidade de vida. O cuidado com a nutrição dos pets pode beneficiar a saúde, bem-estar e longevidade do animal, por isso, os tutores devem buscar opções mais adequada. E as informações das embalagens, associadas com as recomendações médico-veterinário de confiança, são uma ferramenta importante para auxiliar o tutor no correto manejo alimentar de seus pets”, finaliza Lívea.