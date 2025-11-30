Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 01 e 07 de dezembro. Fortalecimento financeiro.

Com o Nove de Ouros como carta regente, entramos em um ciclo de esforços recompensados, sucesso, realização e autossuficiência um período que fortalece sua independência e consolida a segurança material que você vem construindo com tanto empenho.

Por Ana Cristina Paixão - Taróloga e colunista do B+

30/11/2025 - 13h00
O Nove de Ouros é a carta do sucesso, das conquistas, do mérito recompensado, da independência, da segurança e do prazer. Sua ilustração mostra uma mulher abastada, vestida com roupas luxuosas, caminhando por seu jardim enquanto segura um falcão no braço. As parreiras atrás dela estão carregadas de uvas e ouros cintilantes, ressaltando sua prosperidade e realizações.

Você tem trabalhado muito e assumido grandes responsabilidades. Esta é a semana perfeita para finalmente se presentear — invista um pouco em si, seja com dinheiro ou com tempo. Relaxe e aproveite o fruto do seu próprio esforço. Compre aquilo que vem desejando há tempos, permita-se um jantar fora em vez de cozinhar. Todo o seu empenho está valendo a pena. Você está se tornando a pessoa independente que sempre quis ser. Ainda não chegamos à linha de chegada, é verdade — mas cada conquista merece ser celebrada antes do próximo passo.

No baralho de tarô Rider–Waite, o Nove de Ouros retrata uma mulher de aparência aristocrática, segurando um falcão enquanto contempla seu jardim. Atrás dela, videiras carregadas de uvas maduras e nove moedas douradas simbolizam sua prosperidade. Ao fundo, uma vila aos pés das montanhas compõe a cena, enquanto o caminho à sua frente permanece aberto, sugerindo liberdade e autossuficiência.

Sempre interpreto o Nove de Ouros como sucesso material. Alcançar um estado de equilíbrio após trabalho árduo. Estar espiritualmente, emocionalmente e financeiramente estável.

Este arcano indica alguém autossuficiente, que desfruta dos frutos do próprio trabalho, frequentemente financeiramente independente e confortável. Essa pessoa trabalhou duro para construir uma vida estável e próspera — e sente orgulho de suas conquistas. Ela é a prova viva de que perseverança e dedicação podem, sim, levar a uma vida de prazer e tranquilidade.

Quando o Nove de Ouros aparece como carta regente, anuncia um período de abertura para a prosperidade. Você dedica um tempo para desacelerar e realmente saborear as suas conquistas? Você está, de fato, se abrindo para a prosperidade? Seu ambiente transmite uma energia de abundância?

Essa carta simboliza uma profunda sensação de satisfação que nasce da autossuficiência e da disciplina. Ela retrata uma pessoa capaz de apreciar os luxos e as delicadezas da vida porque os conquistou com as próprias mãos — e justamente por isso os valoriza ainda mais.

Como o Nove de Ouros está profundamente ligado à independência, ele pode, por vezes, representar alguém solteiro — mas não se limita a isso. Na verdade, a carta simboliza alguém que não depende de outra pessoa para se sentir completo ou feliz. Nesse sentido, o Nove de Ouros nos lembra que uma mentalidade de abundância é essencial para qualquer relação saudável. Não podemos oferecer ao outro aquilo que não cultivamos em nós. Quando somos felizes por conta própria, conseguimos compartilhar essa felicidade. Mesmo dentro de um relacionamento, preservar um espaço de autonomia é fundamental.

O Nove de Ouros sempre anuncia prosperidade, sucesso e conforto. Ajuste seu ambiente para despertar sensações de riqueza e realização. Ao olhar ao redor, permita-se enxergar abundância — um cenário que reflita o sentimento de sucesso. Desacelere, cultive beleza, e crie um espaço que irradie prosperidade.

O mês de dezembro começa sob a regência elegante e madura do Nove de Ouros, uma carta que fala de colheitas conscientes, independência emocional e a força silenciosa de quem sabe exatamente o que construiu. A primeira semana do mês vibra essa sensação de chão firme, como se você finalmente percebesse que está pisando em terreno que é seu — fruto do seu esforço, da sua disciplina e da sua capacidade de se manter fiel ao que importa. Não é um momento de correria, mas de consciência. De respirar fundo e reconhecer o próprio valor.

Na quinta-feira (4), a Lua Cheia em Gêmeos amplia percepções, esclarece conversas, ilumina pensamentos antes nublados. Ela também expõe o que estava subentendido, abrindo espaço para diálogos transparentes — inclusive consigo mesmo.

O Nove de Ouros, dentro desse cenário, funciona como uma luz interna que guia cada gesto. Ele convida você a confiar na sua trajetória, a não diminuir suas conquistas e a perceber que aquilo que parecia distante começa a tomar forma. Ele também lembra que abundância não é só dinheiro: é paz. É estar bem com quem você é. É não mendigar nada — nem amor, nem atenção, nem reconhecimento. Justamente por isso, essa é uma semana em que você se sente mais inteiro, mais centrado, mais dono de si.

Para muitas pessoas, esse período marca pequenas vitórias: um insight certeiro, uma decisão bem tomada, uma conversa que se desenrola da maneira certa, uma sensação inesperada de orgulho próprio.

No fim, a energia que domina a primeira semana de dezembro é a de maturidade luminosa. Você não precisa provar nada — apenas reconhecer o que já é. Com o Nove de Ouros na mão e um céu que favorece clareza, presença e escolhas conscientes, o período se abre como um convite para caminhar com calma, com beleza e com confiança. É o início de um mês que pede menos ansiedade e mais valorização daquilo que já floresceu dentro de você. É colheita — silenciosa, serena e merecida.

Esta carta nos mostra que estamos no caminho certo e bem encaminhados para alcançar nossos objetivos, mas que ainda há um pouco mais de trabalho a ser feito. Anime-se, sabendo que seus esforços estão dando frutos de forma significativa e tangível, e aproveite essa onda de positividade para redobrar seus esforços e manifestar o futuro que você deseja!

Quando a alma está feliz, a prosperidade cresce, a saúde melhora, as amizades aumentam, enfim, o mundo fica de bem com você! O mundo exterior reflete o universo interior. (Mahatma Gandhi)

Desejo a todos vocês uma semana abundante!

Muita luz,

Ana Cristina Paixão

Pet B+: Câncer de próstata em pets: o perigo que poucos tutores conhecem. Veja aqui!

Estudos recentes revelam que cães castrados e com idade média de 8 a 11 anos estão predispostos a desenvolver a doença

29/11/2025 15h00

Pet B+: Câncer de próstata em pets: o perigo que poucos tutores conhecem.

Pet B+: Câncer de próstata em pets: o perigo que poucos tutores conhecem. Foto: Divulgação

Assim como ocorre com os humanos, o Novembro Azul traz também um alerta para os tutores de cães e gatos: o câncer de próstata. Apesar de pesquisas recentes revelarem que essa patologia afeta menos de 1% dos caninos e raramente os felinos, é preciso ficar atento aos sinais dessa doença que pode ser devastadora.

A médica-veterinária do Hospital Veterinário do Centro Universitário Max Planck (UniMAX Indaiatuba), Dra. Claudia Britto, explica que, normalmente, o câncer de próstata é constituído por tumores (carcinomas) com alto grau de agressividade, cujo resultado costuma ser a deterioração da qualidade de vida do animal.

“O câncer de próstata se inicia a partir de mutações de células que constituem o tecido glandular prostático, levando a um aumento de volume local, que reflete em alguns desconfortos como dificuldade em urinar e defecar”, explica a médica-veterinária especializada em oncologia.

“A doença é mais comum em cães devido a questões anatômicas, pois, nos caninos, a próstata é a única glândula acessória do reprodutor masculino (como em humanos). Já em gatos, além da próstata, existe a vesícula seminal, que possui uma maior importância na formação dos líquidos seminais. Ou seja, nos felinos a próstata é uma glândula com menor importância funcional do que em cães.”

Algumas características específicas podem levar o animal a desenvolver a doença. Cães entre 8 e 11 anos ou mais são os mais diagnosticados com câncer de próstata. Outro fator é determinante são os cães castrados.

“Curiosamente, a castração não protege e pode até estar associada a maior risco ou progresso mais agressivo da doença. Inclusive, animais já diagnosticados com câncer de próstata não devem ser castrados, uma vez que o procedimento pode piorar a evolução do quadro”, alerta a médica-veterinária da UniMAX.

Alguns sinais são característicos e revelam que o pet pode estar sofrendo não somente com câncer de próstata, mas também de várias outras doenças prostáticas ou urinárias. Entretanto, segundo Claudia, são “sinais de alerta” que merecem consulta veterinária com rapidez. Confira os principais sinais:

Sintomas iniciais:

- Esforço para urinar, com jato de urina fraco ou intermitente
- Micção mais frequente ou em pequenas quantidades
- Sangue na urina (hematúria)
- Esforço para defecar (fezes em forma de fita), sobretudo se a próstata dilata ou comprime o reto
- Dor ou sensação de desconforto na região pélvica ou lombar.

Sintomas mais avançados:

- Obstrução urinária total ou parcial, risco de retenção de urina
- Emagrecimento do animal (“afundamento da cabeça”)
- Dor óssea, mancar (se ossos afetados), fraqueza
- Infecções secundárias do trato urinário ou bexiga dilatada
- Parar de comer e ficar muito prostrado.

Tratamento:

Segundo a médica-veterinária, o tratamento para esse tipo de neoplasia em cães é complexo e está relacionado ao controle da doença e à oferta de qualidade de vida ao animal. “A cura completa para esse tipo de tumor prostático em cães não é comum — a maioria dos casos já está em estágio avançado no momento do diagnóstico. Já a média de sobrevida, em casos de carcinoma prostático e com base nas literaturas atuais, gira em torno de 6 a 7 meses”, salienta.  

O tratamento da doença inicia-se com diagnóstico assertivo, com exames de sangue e de imagem, podendo haver a necessidade de cirurgia, quimioterapia, radioterapia e terapias alternativas (Medicina Integrativa). “Pensando na terapia mais paliativa, é importante que o tutor entenda que o tratamento exige investimento, acompanhamento e nem sempre resulta em retorno prolongado — e que a qualidade de vida do pet é fator crucial para decisões”, salienta a médica-veterinária.

Tem como prevenir o câncer de próstata em pets?

De acordo com Claudia, embora não existam métodos seguros que previnam totalmente o câncer de próstata, uma vez que as causas exatas da doença não são bem definidas, há práticas que podem auxiliar nessa “batalha” contra a doença.

Uma delas está relacionada à qualidade de vida do animal. “É fundamental manter o animal em um estilo de vida saudável, sempre com peso adequado, boa nutrição e evitar exposição a substâncias tóxicas – embora a evidência específica para tumor prostático seja limitada”, salienta. “Também é importante manter o acompanhamento veterinário com frequência, especialmente para cães machos mais velhos, com exame físico que inclua palpação/ultrassom da próstata se indicado. Não deixe de observar e relatar rapidamente qualquer sinal urinário ou intestinal, tais como esforço parar urinar ou defecar, sangue na urina, jato fraco etc. A detecção precoce pode ajudar no prognóstico.”

Com a nova ficha digital de hotéis, viajante poderá adiantar check-in pela conta gov.br

Os hotéis têm até 19 de fevereiro para se adaptar ao estabelecido pela Portaria nº 41, do Ministério do Turismo (MTur)

29/11/2025 14h00

Lagoa Misteriosa em Bonito MS. Foto: Grupo Rio da Prata

Lagoa Misteriosa em Bonito MS. Foto: Grupo Rio da Prata

Para o setor de turismo no Brasil, o ano começa bem antes do Carnaval, com a alta temporada de verão. Mas a obrigatoriedade da nova Ficha Nacional de Registro de Hóspedes (FNRH), preenchida digitalmente, vai ficar mesmo para depois da folia.

Os hotéis têm até 19 de fevereiro para se adaptar ao estabelecido pela Portaria nº 41, do Ministério do Turismo (MTur), publicada no Diário Oficial da União em 21 de novembro. O texto dá 90 dias para os estabelecimentos seguirem a nova norma antes de ela de fato entrar em vigor. Desde que foi anunciada, em setembro, a medida foi bem recebida por empresas do segmento hoteleiro.

"Acreditamos que a digitalização vai agilizar check-in e check-out, reduzir burocracia e oferecer dados estratégicos em tempo real, fortalecendo a tomada de decisão e a competitividade do setor hoteleiro brasileiro", afirmou Orlando de Souza, presidente executivo do Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil (FOHB), que reúne grandes redes hoteleiras que atuam no País.

A Resorts Brasil também vê a FNRH Digital de forma positiva, que "pode trazer mais agilidade e eficiência para hóspedes e empreendimentos". "A digitalização também tem potencial para gerar informações qualificadas, que podem subsidiar decisões estratégicas no setor e fortalecer políticas públicas", disse Marcelo Picka Van Roey, presidente do Conselho da Resorts Brasil

Como será o registro digital em hotéis?

Ele substituirá a velha ficha em papel, passando seu uso a ser obrigatório em todos os meios de hospedagem do País quando estiver efetivamente valendo, a partir de 19 de fevereiro, a quinta-feira depois do Carnaval. Embora a medida ainda não esteja em vigor, clicando nestes links, hóspedes, meios de hospedagem e gestores de destinos já podem ter uma ideia do que vão encontrar no sistema.

Já é possível atualizar os dados cadastrais, informações que serão usadas futuramente em viagens. Na plataforma, existirá a possibilidade de fazer pré check-in, check-in e check-out, agilizando processos tanto para meios de hospedagem quanto para hóspedes.

Quando passa a valer a ficha digital?

A norma entra em vigor dentro de 90 dias após a data da publicação da portaria no Diário Oficial da União, o que ocorreu em 21 de novembro de 2025. O prazo foi dado para que os meios de hospedagem tenham tempo suficiente para se adaptar ao novo formato digital, sem prejuízos, alegou o Mtur.

Onde o hóspede irá preencher a ficha online?

Ele fará login na sua conta gov.br e lá encontrará o sistema, lançado em parceria com o Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro). Com ele, o governo federal alega que será possível identificar o perfil de turistas e monitorar as taxas de ocupação hoteleira em cada Região, colaborando para a produção de estatísticas oficiais e servindo de base para políticas públicas mais eficazes para o desenvolvimento do setor de turismo no Brasil.

"A digitalização tem potencial para gerar informações qualificadas, que podem subsidiar decisões estratégicas no setor e fortalecer políticas públicas", disse Marcelo Picka Van Roey, presidente do Conselho da Resorts Brasil.

Se o viajante estiver no hotel, poderá fazer o registro em papel?

Não, o Ministério do Turismo informou que, quando a medida estiver em vigor, "o uso da ficha em papel será descontinuado". Caso o hóspede faça o check-in no balcão do estabelecimento, "o preenchimento da FNRH poderá ser feito digitalmente pelo atendente, dispensando a necessidade de impressão e assinatura física".

Como os dados de estrangeiros serão registrados?

Os visitantes internacionais não têm conta no gov.br, mas seus dados entrarão no sistema por meio do check-in feito em aplicativo do meio de hospedagem ou pelo preenchimento no balcão do hotel, feito pelo funcionário da recepção.

Como serão adiantados check-in e check-out?

A plataforma FNRH Digital tem módulos para cada etapa: QR Code do meio de hospedagem, que direciona o hóspede à página de pré-check-in; Reservas, para a conexão entre o hóspede e a geração de QR Code; Hóspedes, para encontrar registros em estabelecimentos; e Fichas, com informações detalhadas de cada FNRH digital criada.

Antes de chegar ao hotel, o viajante poderá preencher seus dados e, depois, adiantar seu registro usando um QR Code, um link compartilhado ou o aplicativo do meio de hospedagem. Os dados já existentes em bases governamentais podem ser sugeridos pelo sistema para preenchimento automático.

Sistemas de hotéis poderão ser integrados à plataforma FNRH Digital por meio de credenciais seguras de autenticação (API, na sigla em inglês).

Por que a mudança é importante?

"Já existem empresas trabalhando nesse desafio (da digitalização), o que reforça que estamos diante de um movimento especial de inovação para a hotelaria brasileira. Ao mesmo tempo, é importante acompanhar a adesão das empresas e a integração com diferentes sistemas de gestão hoteleira, para garantir que os benefícios se concretizem na prática", ressaltou Roey, da Resorts Brasil. De acordo com o MTur, a padronização do registro de hóspedes online também gera estatísticas e indicadores do setor.

 

