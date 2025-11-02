Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 03 a 09 de novembro. Estabilidade e coragem.

Sob o domínio do Rei de Ouros, a semana traz estabilidade em meio ao imprevisto é tempo de transformar desafios em oportunidades concretas.

Por Ana Cristina Paixão - Taróloga e colunista do B+

02/11/2025 - 12h30
Estabilidade e coragem: o Rei de Ouros ensina a manter os pés no chão.

A carta regente desta semana é o Rei de Ouros, símbolo de estabilidade, segurança material e sucesso conquistado com disciplina e sabedoria prática. Este é um momento em que o foco está em consolidar conquistas, tomar decisões financeiras e cuidar de tudo que garante conforto e prosperidade.

Mas atenção: o céu traz desafios que pedem adaptação e coragem.

O Rei de Ouros traz um convite à estabilidade, à segurança e à realização prática. Este é um período em que o trabalho constante, a responsabilidade e o senso de realidade se tornam suas maiores forças. As recompensas vêm do empenho e da maturidade com que você conduz seus projetos, administra seus recursos e mantém os pés no chão. É uma semana para fortalecer bases sólidas — financeiras, profissionais e emocionais — e para desfrutar, com serenidade, dos frutos do seu esforço.

No campo material, o Rei de Ouros favorece uma postura cuidadosa e estratégica em relação ao dinheiro. As decisões financeiras tomadas agora podem garantir estabilidade futura, desde que sejam guiadas pela prudência e pelo bom senso. Na vida profissional, o sucesso vem da persistência e da dedicação. Projetos bem estruturados tendem a se concretizar, e investimentos feitos com paciência podem começar a dar retorno.

O momento também inspira uma liderança prática e sensata: organize-se, defina prioridades e busque soluções objetivas para qualquer desafio que surgir. O Rei de Ouros não se perde em teorias — ele age com método e confiança, transformando planos em resultados.

Há ainda um tom de generosidade nesta carta: talvez você esteja em posição de oferecer apoio a alguém próximo, seja material ou emocionalmente. Da mesma forma, se precisar de orientação, busque a presença de uma pessoa confiável e experiente, alguém que reflita as qualidades do Rei de Ouros — firmeza, sabedoria e senso prático.

A semana pede equilíbrio entre produtividade e prazer. Valorize o que você conquistou, celebre suas vitórias, pequenas ou grandes, e lembre-se de que o verdadeiro sucesso está em construir algo duradouro, com paciência e consistência.

Significado do Rei de Ouros

Ele é um rei — e isso traz questões sobre o próprio significado da realeza. O Rei de Ouros é o soberano da concretude, da ordem e da estabilidade. Ele representa o caminho para o sucesso material.

Ele é a imagem da prosperidade conquistada através da disciplina, da paciência e do trabalho constante. Sua presença irradia tanto os sinais externos da riqueza — conforto, estabilidade, abundância — quanto os internos: confiança, sabedoria e serenidade diante da vida. Os touros esculpidos em seu trono evocam o signo de Touro, símbolo de persistência e determinação, lembrando que a verdadeira conquista nasce da tenacidade e do compromisso com os próprios objetivos.

O Rei vive cercado de bens e habita um castelo resplandecente, reflexo visível de seu esforço e merecimento. Aos olhos dos outros, ele é o retrato do sucesso. No entanto, sua verdadeira riqueza não está nas posses, mas na consciência de que toda prosperidade genuína floresce do tempo, da preparação e da disposição em construir passo a passo o próprio destino.

Você anda se sentindo inseguro em relação ao seu futuro financeiro?
Existe algo que deseja conquistar, mas não sabe por onde começar?
E, neste momento, seus pensamentos sobre prosperidade são positivos ou tomados pela dúvida?

O Rei de Ouros é um dos filhos mais queridos de sua mãe, a Imperatriz. A ela pertence o poder da criação e da abundância — e foi a este Rei que ela confiou seu cetro dourado, capaz de fazer todas as coisas crescerem. A Imperatriz o escolheu porque ele provou ser paciente, preparado e movido por um amor genuíno pelo que faz.

Ao mesmo tempo, o Rei veste a armadura de seu pai, o Imperador, e ergueu muros de pedra em torno de seus vinhedos férteis para proteger tudo o que construiu. Assim, ele equilibra em si os princípios do feminino e do masculino — a sensibilidade e o cuidado da mãe, aliados à força e à disciplina do pai.

Suas vestes são adornadas por cachos de uvas — símbolo perfeito de seu temperamento e de sua sabedoria. As uvas são delicadas e exigem tempo e dedicação; precisam de cuidado paciente até se transformarem no vinho que traz prazer e celebração. O Rei de Ouros compreende profundamente esse processo. Ele está nos vinhedos antes mesmo da estação de crescimento, preparando a terra e cuidando das videiras que um dia darão frutos.

É esse zelo constante que o torna próspero — todos desejam provar o sabor do seu vinho mágico. Ele entende que o verdadeiro sucesso nasce do amor pelo que se faz. Para colher bons frutos, é preciso apreciar o trabalho e reconhecer, com gratidão, as responsabilidades que garantem segurança e estabilidade. Tudo o que o Rei realiza é feito com prazer e propósito, e por isso suas uvas são doces — nunca amargas.

Rei de Ouros - Divulgação

Para alcançar o sucesso simbolizado pelo Rei de Ouros, três atitudes são essenciais:

Primeiro, paciência. Nem todos os dias são ensolarados, mas até a chuva tem seu valor — ela alimenta a terra e dá vida às sementes. Qualquer conquista duradoura exige tempo para florescer: seus talentos, metas e sonhos não podem ser apressados. Assim como as uvas, eles precisam de cuidado constante e gentil.

Depois, planejamento. Trace seus objetivos e registre-os por escrito. Divida-os em etapas possíveis e realistas. Esse processo fortalece a disciplina e renova o sentimento de progresso.

Por fim, amor pelo que se faz. Encare suas tarefas com boa vontade e gratidão, e os resultados serão muito mais prósperos do que se forem realizados por obrigação ou medo. Essa atitude garante que os frutos do seu trabalho sejam doces — e não amargos.

O Rei de Ouros é um arquétipo de saúde, prosperidade, estabilidade e alegria concreta. Quando representa uma pessoa, ele descreve alguém financeiramente seguro, sábio nos negócios e cauteloso em seus investimentos — um verdadeiro estrategista da vida material. Pode ser também o retrato de um provedor confiável, alguém que pensa no futuro com responsabilidade e constância.

Em qualquer forma ou gênero, o Rei de Ouros simboliza a maturidade que transforma o esforço em abundância, e o trabalho em prazer. Ele é o lembrete de que o verdadeiro poder está em construir com amor, proteger com sabedoria e colher com gratidão.

Na terça-feira (04), Marte ingressa em Sagitário, nos impulsionando a agir com ousadia e expandir nossos horizontes, seja em projetos profissionais, estudos ou viagens. Com o Rei de Ouros como guia, é hora de equilibrar essa energia expansiva com estratégia: avance, mas com planejamento. A ação impetuosa pode trazer resultados, mas os frutos virão mais seguros se houver disciplina e visão de longo prazo.

Ao longo da semana, permanece ativa a oposição entre Marte em Sagitário e Urano em Gêmeos, com seu ponto máximo na terça-feira (04). Essa configuração traz um clima de imprevisibilidade e tensão, aumentando o risco de ações impulsivas e até de pequenos acidentes.

O Rei de Ouros aconselha prudência: evite decisões apressadas e mantenha o controle, especialmente em questões financeiras e profissionais. Mudanças inesperadas podem desestabilizar, mas também abrir espaço para novas possibilidades. Se você conseguir manter os pés firmes no chão, as surpresas do período podem se transformar em oportunidades valiosas de inovação e crescimento.

Ao longo de toda a semana, estará ativa a oposição de Marte em Sagitário com Urano em Gêmeos, exata na terça-feira (04). Dessa combinação, resulta um cenário de tendência a acidentes.

Portanto, este aspecto pede atenção: mudanças inesperadas podem gerar tensão, especialmente em assuntos financeiros ou profissionais. O Rei de Ouros aconselha manter o controle e não se deixar levar por impulsos. Surpresas podem surgir, mas se você manter os pés no chão, elas podem se transformar em oportunidades de inovação e crescimento.

A turbulência desta semana chega ao ápice a partir de quarta-feira (05), com a Lua Cheia no eixo Touro-Escorpião. A Lua Cheia ilumina as questões de Touro, signo da estabilidade, dos recursos e do prazer. O Rei de Ouros floresce aqui: é um convite para avaliar ganhos, recompensas e aquilo que realmente tem valor na vida. Uma boa semana para fechar negócios, rever investimentos ou simplesmente agradecer pelas conquistas materiais e emocionais.

Na quinta-feira (06), Vênus entra em Escorpião, os relacionamentos, a intimidade e os recursos compartilhados ganham intensidade. O Rei de Ouros lembra: é possível ser profundo e intenso, mas com responsabilidade. Questões financeiras conjuntas ou projetos em parceria pedem cuidado e transparência.

O retorno de Urano em Touro, na sexta-feira (07), indica mudanças súbitas na forma como lidamos com segurança, dinheiro e valores pessoais. O Rei de Ouros aconselha: a inovação é bem-vinda, mas é preciso manter fundamentos sólidos. Este é o momento de equilibrar tradição e modernidade, integrando novas ideias sem perder a estabilidade.

Fechamos a semana com Mercúrio Retrógrado em Sagitário no domingo (09) trazendo revisão, atrasos e necessidade de reflexão, especialmente em contratos, viagens e aprendizados. O Rei de Ouros recomenda prudência: revise documentos, finanças e planos estratégicos antes de avançar. Retomar antigas oportunidades pode ser mais vantajoso do que buscar algo novo neste período.

Mensagem da Semana

O Rei de Ouros nos lembra que prosperidade verdadeira não vem da pressa, mas da combinação de coragem e disciplina. Mesmo diante de Marte agitado, Urano imprevisível e Mercúrio retrógrado, você pode transformar desafios em crescimento sólido, com inteligência prática e visão de longo prazo.

Dica: concentre-se em decisões financeiras, parcerias e projetos que podem render frutos duradouros. “Você deve assumir o controle do seu dinheiro, ou a falta dele o controlará para sempre”. (Dave Ramsey)

Uma ótima semana e muita luz,

Ana Cristina Paixão

Correio B+

Saúde B+: Periodontite: doença bucal que afeta milhões de brasileiros e quase ninguém percebe

Especialistas alertam para os riscos da periodontite - inflamação silenciosa que pode causar perda de dentes e afetar o coração, o cérebro e o controle da glicemia

01/11/2025 15h00

Periodontite: doença bucal que afeta milhões de brasileiros e quase ninguém percebe

Periodontite: doença bucal que afeta milhões de brasileiros e quase ninguém percebe Foto: Divulgação

Quase invisível aos olhos e indolor na maior parte do tempo, a periodontite é uma das doenças bucais mais prevalentes no mundo. Causada por um desequilíbrio na flora bacteriana da boca, essa inflamação crônica das gengivas pode levar à perda de dentes e estar ligada a doenças como diabetes, problemas cardiovasculares e até Alzheimer.

“O sangramento gengival constante é o primeiro sinal de alerta, mas muita gente o ignora”, explica o Prof. Dr. Márcio Fernando de Moraes Grisi, Mestre, Doutor e Livre Docente pela USP. Segundo ele, a periodontite é um verdadeiro “inimigo silencioso do sorriso”, pois muitas vezes evolui sem dor até estágios irreversíveis.

O cigarro é um dos principais fatores de risco, aumentando em até seis vezes as chances de desenvolver a doença. “O tabagismo reduz a circulação sanguínea, mascara os sintomas e dificulta o tratamento. Já o estresse pode agravar a inflamação, principalmente quando associado ao hábito de fumar”, destaca Grisi. Além disso, condições como diabetes e doenças autoimunes podem tornar o corpo mais vulnerável à infecção.

O impacto da periodontite vai além da boca. Pesquisas indicam que as bactérias e mediadores inflamatórios liberados durante o processo infeccioso podem entrar na corrente sanguínea e afetar outros órgãos. “Hoje sabemos que o tratamento periodontal pode melhorar parâmetros ligados ao coração e ajudar no controle glicêmico de pacientes com  diabetes tipo 2”, afirma o especialista.

A prevenção ainda é o melhor caminho. Consultas periódicas, a cada quatro ou seis meses, são fundamentais para identificar precocemente sinais de inflamação. “Muitos pacientes confundem uma limpeza comum com a manutenção periodontal, mas o tratamento adequado exige um exame detalhado, com sondas e radiografias”, orienta Grisi.

Entre as abordagens modernas, o Protocolo GBT (Guided Biofilm Therapy), desenvolvido pela EMS, tem se destacado por unir conforto e precisão. O método guia o profissional em todas as etapas de diagnóstico e profilaxia, desde a motivação do paciente até o controle eficaz do biofilme bacteriano. “Com jatos de água morna e pó de eritritol, o procedimento é praticamente indolor e muito mais confortável, além de proporcionar resultados mais duradouros”, explica o professor.

Mais do que uma questão estética, a periodontite é um alerta sobre como a boca reflete o estado geral de saúde. “Cuidar da gengiva é cuidar do corpo inteiro”, reforça Grisi. “Com informação e acompanhamento profissional, é possível evitar complicações e preservar não só o sorriso, mas a qualidade de vida”.

Correio B+

Cinema B+: A Mulher da Cabine 10: quando o clichê ainda pode entreter

Keira Knightley encara o gaslight em alto-mar e salva um suspense que funciona justamente por não tentar ser mais do que é

01/11/2025 13h00

Cinema B+: A Mulher da Cabine 10: quando o clichê ainda pode entreter

Cinema B+: A Mulher da Cabine 10: quando o clichê ainda pode entreter Foto: Divulgação

Em tempos em que todos os conteúdos parecem ser forçados a recontar histórias verdadeiras, não chega a ser surpresa que, quando deparamos com narrativas fictícias, sejamos os mais duros dos críticos. A Mulher da Cabine 10 gerou expectativa porque é a adaptação de um best-seller que — na época de seu lançamento — consolidou uma onda de thrillers liderados por mulheres amarguradas, traumatizadas e, no caso de Gone Girl, até questionáveis.

Trabalhar com clichês é tão inevitável quanto perigoso. Mais arriscado ainda é tentar reinventar a roda. A Mulher da Cabine 10 não tenta ser “original”, mas conta uma história “nova” no sentido de apostar no simples — e numa reviravolta que só funciona se o público estiver disposto a embarcar na diversão.

O mistério a bordo

A trama segue Lo Blacklock (Keira Knightley), uma jornalista investigativa que ganha uma chance de cobrir o luxuoso cruzeiro inaugural do Aurora Borealis, um iate de poucos convidados, muito champagne e segredos em cada cabine. Tudo muda quando, em meio a uma noite tensa e de pouca sobriedade, Lo acredita ter ouvido um grito e visto uma mulher ser jogada ao mar — exatamente da cabine ao lado da sua.

O problema é que ninguém acredita nela. Nenhuma passageira desapareceu, nenhuma cabine foi ocupada por uma “mulher número 10” segundo a tripulação, e a credibilidade de Lo — abalada por remédios, bebida e traumas recentes — despenca a cada tentativa de provar o que viu. A claustrofobia do iate, o isolamento no mar e a crescente paranoia transformam a viagem dos sonhos em um pesadelo psicológico.

O brilho discreto de Keira

Keira Knightley é o que vale aqui. A atriz, que navega entre papéis complexos desde a adolescência, chega à maturidade com uma serenidade rara — e continua comandando respeito com cada olhar contido, cada respiração ansiosa, cada silêncio que diz mais do que qualquer grito.

Seria fácil cair nos clichês da “heroína histérica” que Hollywood insiste em repetir. Mas Keira não grita, não chora sem motivo e tampouco força a fragilidade. Ela se mantém firme, lúcida, tentando raciocinar quando o roteiro parece conspirar contra ela. Mesmo quando a lógica da história desmorona, sua performance sustenta o interesse e traz credibilidade ao absurdo.

Entre o livro e a tela

A adaptação é, de fato, bastante fiel ao livro de Ruth Ware, o que significa que mantém também suas limitações. O que funciona melhor nas páginas — o suspense interno, o fluxo de pensamento da narradora, e especialmente a revelação final do plano incrivelmente rebuscado (e quase cômico) para garantir uma assinatura em um testamento — nas telas soa forçado, beirando o bobo.

Mas qual o problema? Nem todo suspense precisa ser revolucionário. A Mulher da Cabine 10 distrai, e faz isso com estilo. É visualmente elegante, com uma trilha sonora envolvente e um ritmo que, apesar de irregular, prende a atenção.

Um mergulho leve em águas turbulentas

No fim, o filme não pretende competir com Gone Girl nem com A Garota no Trem. Ele quer apenas nos lembrar de um tipo de entretenimento que parece cada vez mais raro: o suspense escapista, um pouco ridículo, mas irresistível.

Sim, é previsível. Sim, exagera nas coincidências e subestima o espectador em certos momentos. Mas há algo quase reconfortante na maneira como entrega exatamente o que promete — uma mulher em perigo, um mistério a bordo e Keira Knightley no centro de tudo, segurando o leme com a elegância de quem nunca perdeu o controle.

