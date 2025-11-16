Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 17 e 23 de novembro. O sucesso pode chegar...

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

O Sete de Paus representa o ato de sustentar sua integridade e afirmar sua individualidade. Quando você deixa que seu próprio código de honra oriente suas escolhas, acaba trilhando o caminho mais elevado. Nem sempre é o mais fácil, mas certamente é o que faz você brilhar. O Sete de Paus te convida a pensar por si mesmo, evitando cair no pensamento de manada. Isso pode significar não compactuar com algo que fere seu senso de certo e errado apenas para ser aceita pelos outros.

Esta carta lembra que manter sua integridade e seu senso de individualidade é essencial, mesmo quando isso significa caminhar sozinho. Tenha coragem de expressar suas opiniões, ainda que elas contrariem a maioria. O Sete de Paus te fortalece para resistir à tentação da conformidade e permanecer fiel ao seu próprio compasso moral.

Lembre-se: defender seus princípios exige força e resiliência. Pode envolver críticas, obstáculos ou momentos de desconforto. Mas as recompensas de permanecer fiel a si mesmo superam qualquer incômodo passageiro. Confie na sua capacidade de atravessar desafios, sabendo que seu compromisso inabalável com seus valores abrirá caminho para o sucesso e a verdadeira autoestima.

Você defende aquilo que é justo, bom e correto dentro de você? Na carta, vemos um homem defendendo sua posição no topo de uma colina. Ele está acima de todos os outros. Sua expressão revela uma determinação firme: a de sustentar aquilo que acredita ser certo. Não vemos quem o ataca — e não precisamos. Eles representam todos aqueles que se unem apenas para “se encaixar”, atacando quem ousa se destacar. O homem, porém, está numa posição mais elevada: ele é o “rei da montanha”.

Se você observar com atenção, ele usa dois sapatos diferentes — um sinal claro de não conformidade. Isso faz dele um alvo para quem escolhe a uniformidade a qualquer custo. “Quem ele pensa que é?”, parece questionar o grupo. Como ousa seguir seu próprio ritmo, desafiando as regras tácitas do coletivo? Mas é justamente essa coragem de caminhar por um caminho único que o distingue como alguém de força e honra pessoais.

Todos os seres humanos desejam pertencer

Geralmente pensamos que só adolescentes se preocupam com a opinião alheia, mas o desejo de aceitação é universal. Infelizmente, muitos adultos se deixam levar por negatividades para agradar seu “grupo”.

Gostamos de acreditar que somos boas pessoas, mas quando nos deixamos arrastar pelos comportamentos do grupo, acabamos nos afastando da nossa própria integridade e individualidade.

De vez em quando, encontramos alguém que brilha pela integridade e diz algo como: “Prefiro não participar dessa conversa.” Ou: “Eu gosto dela; é uma pessoa ótima quando você a conhece.” Não é porque essas pessoas se acham melhores — é porque cultivam compaixão e conhecem, na pele, a dor da rejeição injusta.

E é por isso que as admiramos: porque têm coragem. Porque se posicionam.

As pessoas mais respeitáveis não se envolvem em nada que esteja abaixo de sua dignidade.

O Sete de Paus te convida a fazer o mesmo: assumir sua visão única e sua individualidade — e defendê-las com firmeza.

A semana começa marcada pela Lua Nova em Escorpião, que chega na quinta-feira (20) abrindo um portal de renascimento emocional e de limpeza profunda. Essa lunação nos conduz ao centro das nossas necessidades, desejos e motivações mais íntimas, revelando o que sustenta — e o que pesa — dentro de nós. Escorpião desce ao subterrâneo, dissolve ilusões e corta pela raiz aquilo que já cumpriu seu papel. É o momento do mergulho, da revelação e da coragem de encarar o que estava escondido.

Mas logo adiante o céu muda de temperatura. O Sol entra em Sagitário, na sexta-feira (21), inaugurando uma temporada que traz leveza, movimento, expansão e novos horizontes. Depois do peso emocional escorpiano, surge o fogo que abre caminhos e devolve a esperança.



Sagitário nos convida a viver com mais inteireza, a explorar territórios internos e externos, a confiar no impulso que nos chama — mesmo sem termos todas as respostas. É o signo que nos lembra que o propósito não é encontrado pronto, mas criado passo a passo, à medida que ousamos caminhar.

E é justamente no meio dessa travessia — entre o fim e o começo, entre a limpeza e a expansão — que surge a carta que guia a semana: o Nove de Paus. Ele representa a resistência consciente, o ponto da jornada em que olhamos para trás e percebemos tudo o que enfrentamos, reconhecendo que, apesar do cansaço, ainda estamos de pé.

Não é teimosia: é sabedoria acumulada. O arquétipo dessa carta é o do guardião, alguém que já atravessou o fogo, aprendeu com cada cicatriz e agora sabe exatamente onde colocar limites. O Nove de Paus nos lembra que o aparente limite é, muitas vezes, o portal para a virada — e que aquilo que resistimos e aprendemos ao longo do caminho se torna nossa fonte de força.

Dessa forma, a semana se desenha como uma ponte poderosa: Escorpião pede que soltemos o que morreu; Sagitário abre os braços para o que nasce; e o Nove de Paus nos sustenta no momento de transição, quando o corpo está cansado, mas a alma sabe que é cedo demais para desistir.

O Nove de Paus representa a resistência consciente, aquele instante em que você olha para trás e reconhece tudo o que já enfrentou — e percebe que, apesar do cansaço, permanece de pé. Não é teimosia; é sabedoria acumulada. O arquétipo dessa carta é o do guardião, alguém que já passou pelo fogo, aprendeu com cada cicatriz e hoje sabe exatamente onde colocar limites.



Ela fala da perseverança mesmo quando a jornada parece longa, da proteção e da clareza sobre o que você não aceita mais, do último obstáculo antes da virada, do cansaço legítimo que não impede o avanço e da resiliência que anda de mãos dadas com a esperança. É aquele ponto da estrada em que a vontade de desistir aparece justamente porque você está prestes a chegar.

A ponte energética da semana se forma primeiro com a Lua Nova em Escorpião, que inaugura o processo de desapego, silêncio e limpeza emocional. Tudo o que pesa, trava ou intoxica emerge para ser liberado. Escorpião exige verdade — e a verdade liberta, mesmo quando dói. Em seguida, o Nove de Paus traz a sensação de ter chegado ao limite, e ao mesmo tempo lembra que esse limite é o portal para a virada. O que você aprendeu te protege; o que você resistiu te fortaleceu. Por fim, o Sol em Sagitário muda o tom, reacendendo o movimento, o otimismo, a fé e o desejo de viver algo novo. É a chama que retorna depois da escuridão escorpiana.

Na vida prática, essa combinação movimenta emoções — trazendo a mistura de cansaço com lucidez, que aos poucos transforma peso em clareza e clareza em impulso. Também mexe com decisões que estavam sendo evitadas, mas que agora precisam ser enfrentadas com maturidade, não com pressa. Nas relações, pode haver confrontos, mas com mais honestidade e menos drama, porque você se protege melhor e isso altera toda a dinâmica ao redor. Nos projetos, é hora de retomar o que ficou parado; o Sol em Sagitário acende a motivação e o Nove de Paus garante que você terá fôlego para continuar.

A pergunta-chave da semana é: “O que eu já carreguei demais e não preciso levar para 2026?” Essa é a síntese da transição entre Escorpião, Sagitário e o Nove de Paus: soltar, resistir com consciência e avançar com sentido.

Para se alinhar a essa energia, você pode escrever o que deseja deixar para trás (Lua Nova em Escorpião), escolher uma frase que represente sua força e seus limites (Nove de Paus) e definir um objetivo leve e inspirador para perseguir até o fim do mês (Sol em Sagitário).

No Sete de Paus, a vitória existe — mas ela passa pelo desafio. É uma carta que pede firmeza: defenda seu espaço, honre suas convicções e mantenha-se de pé. Não desista. É tempo de sustentar a postura, reafirmar sua posição e proteger aquilo em que você acredita. Afinal, como diria Epícteto, “não se chega a ser campeão sem suar”.

Uma ótima semana e muita luz,

Ana Cristina Paixão