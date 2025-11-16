Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

Correio B+

Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 17 e 23 de novembro. O sucesso pode chegar...

Com a energia do Sete de Paus, é essencial manter a integridade e sustentar suas convicções. O sucesso está ao seu alcance, mas exige foco, empenho e firmeza naquilo em que você acredita.

Por Ana Cristina Paixão - Taróloga e colunista do B+

16/11/2025 - 12h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O Sete de Paus representa o ato de sustentar sua integridade e afirmar sua individualidade. Quando você deixa que seu próprio código de honra oriente suas escolhas, acaba trilhando o caminho mais elevado. Nem sempre é o mais fácil, mas certamente é o que faz você brilhar. O Sete de Paus te convida a pensar por si mesmo, evitando cair no pensamento de manada. Isso pode significar não compactuar com algo que fere seu senso de certo e errado apenas para ser aceita pelos outros.

Esta carta lembra que manter sua integridade e seu senso de individualidade é essencial, mesmo quando isso significa caminhar sozinho. Tenha coragem de expressar suas opiniões, ainda que elas contrariem a maioria. O Sete de Paus te fortalece para resistir à tentação da conformidade e permanecer fiel ao seu próprio compasso moral.

Lembre-se: defender seus princípios exige força e resiliência. Pode envolver críticas, obstáculos ou momentos de desconforto. Mas as recompensas de permanecer fiel a si mesmo superam qualquer incômodo passageiro. Confie na sua capacidade de atravessar desafios, sabendo que seu compromisso inabalável com seus valores abrirá caminho para o sucesso e a verdadeira autoestima.

Você defende aquilo que é justo, bom e correto dentro de você? Na carta, vemos um homem defendendo sua posição no topo de uma colina. Ele está acima de todos os outros. Sua expressão revela uma determinação firme: a de sustentar aquilo que acredita ser certo. Não vemos quem o ataca — e não precisamos. Eles representam todos aqueles que se unem apenas para “se encaixar”, atacando quem ousa se destacar. O homem, porém, está numa posição mais elevada: ele é o “rei da montanha”.

Se você observar com atenção, ele usa dois sapatos diferentes — um sinal claro de não conformidade. Isso faz dele um alvo para quem escolhe a uniformidade a qualquer custo. “Quem ele pensa que é?”, parece questionar o grupo. Como ousa seguir seu próprio ritmo, desafiando as regras tácitas do coletivo? Mas é justamente essa coragem de caminhar por um caminho único que o distingue como alguém de força e honra pessoais.

Todos os seres humanos desejam pertencer

Geralmente pensamos que só adolescentes se preocupam com a opinião alheia, mas o desejo de aceitação é universal. Infelizmente, muitos adultos se deixam levar por negatividades para agradar seu “grupo”.

Gostamos de acreditar que somos boas pessoas, mas quando nos deixamos arrastar pelos comportamentos do grupo, acabamos nos afastando da nossa própria integridade e individualidade.

De vez em quando, encontramos alguém que brilha pela integridade e diz algo como: “Prefiro não participar dessa conversa.” Ou: “Eu gosto dela; é uma pessoa ótima quando você a conhece.” Não é porque essas pessoas se acham melhores — é porque cultivam compaixão e conhecem, na pele, a dor da rejeição injusta.

E é por isso que as admiramos: porque têm coragem. Porque se posicionam.
As pessoas mais respeitáveis não se envolvem em nada que esteja abaixo de sua dignidade.

O Sete de Paus te convida a fazer o mesmo: assumir sua visão única e sua individualidade — e defendê-las com firmeza.

A semana começa marcada pela Lua Nova em Escorpião, que chega na quinta-feira (20) abrindo um portal de renascimento emocional e de limpeza profunda. Essa lunação nos conduz ao centro das nossas necessidades, desejos e motivações mais íntimas, revelando o que sustenta — e o que pesa — dentro de nós. Escorpião desce ao subterrâneo, dissolve ilusões e corta pela raiz aquilo que já cumpriu seu papel. É o momento do mergulho, da revelação e da coragem de encarar o que estava escondido.

Mas logo adiante o céu muda de temperatura. O Sol entra em Sagitário, na sexta-feira (21), inaugurando uma temporada que traz leveza, movimento, expansão e novos horizontes. Depois do peso emocional escorpiano, surge o fogo que abre caminhos e devolve a esperança.

Sagitário nos convida a viver com mais inteireza, a explorar territórios internos e externos, a confiar no impulso que nos chama — mesmo sem termos todas as respostas. É o signo que nos lembra que o propósito não é encontrado pronto, mas criado passo a passo, à medida que ousamos caminhar.

E é justamente no meio dessa travessia — entre o fim e o começo, entre a limpeza e a expansão — que surge a carta que guia a semana: o Nove de Paus. Ele representa a resistência consciente, o ponto da jornada em que olhamos para trás e percebemos tudo o que enfrentamos, reconhecendo que, apesar do cansaço, ainda estamos de pé.

Não é teimosia: é sabedoria acumulada. O arquétipo dessa carta é o do guardião, alguém que já atravessou o fogo, aprendeu com cada cicatriz e agora sabe exatamente onde colocar limites. O Nove de Paus nos lembra que o aparente limite é, muitas vezes, o portal para a virada — e que aquilo que resistimos e aprendemos ao longo do caminho se torna nossa fonte de força.

Dessa forma, a semana se desenha como uma ponte poderosa: Escorpião pede que soltemos o que morreu; Sagitário abre os braços para o que nasce; e o Nove de Paus nos sustenta no momento de transição, quando o corpo está cansado, mas a alma sabe que é cedo demais para desistir.

O Nove de Paus representa a resistência consciente, aquele instante em que você olha para trás e reconhece tudo o que já enfrentou — e percebe que, apesar do cansaço, permanece de pé. Não é teimosia; é sabedoria acumulada. O arquétipo dessa carta é o do guardião, alguém que já passou pelo fogo, aprendeu com cada cicatriz e hoje sabe exatamente onde colocar limites.

Ela fala da perseverança mesmo quando a jornada parece longa, da proteção e da clareza sobre o que você não aceita mais, do último obstáculo antes da virada, do cansaço legítimo que não impede o avanço e da resiliência que anda de mãos dadas com a esperança. É aquele ponto da estrada em que a vontade de desistir aparece justamente porque você está prestes a chegar.

A ponte energética da semana se forma primeiro com a Lua Nova em Escorpião, que inaugura o processo de desapego, silêncio e limpeza emocional. Tudo o que pesa, trava ou intoxica emerge para ser liberado. Escorpião exige verdade — e a verdade liberta, mesmo quando dói. Em seguida, o Nove de Paus traz a sensação de ter chegado ao limite, e ao mesmo tempo lembra que esse limite é o portal para a virada. O que você aprendeu te protege; o que você resistiu te fortaleceu. Por fim, o Sol em Sagitário muda o tom, reacendendo o movimento, o otimismo, a fé e o desejo de viver algo novo. É a chama que retorna depois da escuridão escorpiana.

Na vida prática, essa combinação movimenta emoções — trazendo a mistura de cansaço com lucidez, que aos poucos transforma peso em clareza e clareza em impulso. Também mexe com decisões que estavam sendo evitadas, mas que agora precisam ser enfrentadas com maturidade, não com pressa. Nas relações, pode haver confrontos, mas com mais honestidade e menos drama, porque você se protege melhor e isso altera toda a dinâmica ao redor. Nos projetos, é hora de retomar o que ficou parado; o Sol em Sagitário acende a motivação e o Nove de Paus garante que você terá fôlego para continuar.

A pergunta-chave da semana é: “O que eu já carreguei demais e não preciso levar para 2026?” Essa é a síntese da transição entre Escorpião, Sagitário e o Nove de Paus: soltar, resistir com consciência e avançar com sentido.

Para se alinhar a essa energia, você pode escrever o que deseja deixar para trás (Lua Nova em Escorpião), escolher uma frase que represente sua força e seus limites (Nove de Paus) e definir um objetivo leve e inspirador para perseguir até o fim do mês (Sol em Sagitário).

No Sete de Paus, a vitória existe — mas ela passa pelo desafio. É uma carta que pede firmeza: defenda seu espaço, honre suas convicções e mantenha-se de pé. Não desista. É tempo de sustentar a postura, reafirmar sua posição e proteger aquilo em que você acredita. Afinal, como diria Epícteto, “não se chega a ser campeão sem suar”.

Uma ótima semana e muita luz,

Ana Cristina Paixão

Correio B+

Cinema B+: Tudo é justo: o julgamento exagerado da série com Kim Kardashian

A nova série da Disney+ e de Ryan Murphy é acusada de tudo, mas não é pior do que já vimos antes.

15/11/2025 13h30

Compartilhar
Cinema B+: Tudo é justo: o julgamento exagerado da série com Kim Kardashian

Cinema B+: Tudo é justo: o julgamento exagerado da série com Kim Kardashian Foto: Divulgação

Continue Lendo...

Em tempos de redes sociais, poucas coisas são tão implacáveis quanto o tribunal da opinião pública. All’s Fair (Tudo é Justo), nova criação de RyanMurphy para a FX e o Hulu (aqui no Disney+), virou ré em tempo recorde e o veredito foi unânime: culpada de exagero, superficialidade e pretensão. As críticas vieram de todos os lados, da imprensa e dos espectadores, que enxergaram no projeto um desfile de estereótipos, histrionismo e glamour vazio. Mas, olhando com alguma distância, talvez o “crime” da série seja apenas o de repetir uma fórmula que a própria televisão americana consagrou há décadas, por isso por que tanto ódio?

Um tribunal de egos e vaidades

Na trama, Kim Kardashian interpreta Allura Grant, uma poderosa advogada de divórcios que comanda um escritório de mulheres em Los Angeles, especializado lidar com separações milionárias. Ao lado de Sarah Paulson, Naomi Watts, Glenn Close e Niecy Nash-Betts, ela mergulha em um universo onde ética, imagem e espetáculo se confundem, e onde cada audiência é tão performática quanto um tapete vermelho.

Tá, ela não é atriz, mas se algo comprova que o investimento valeu a pena são os algoritmos. Tudo É Justo estreou como um dos maiores sucessos da Hulu e se mantém em evidência porque no fim das contas é um veículo para os fãs curtirem Kim, e Murphy sabia disso.

A série combina drama, ironia e autoconsciência, um retrato tão exagerado quanto fascinante da cultura americana do sucesso. Cercar Kim de atrizes consagradas é uma boa estratégia porque mesmo com situações e diálogos absurdos, elas fazem mágica. Pelo menos Sarah Paulson faz. Tudo bem que seria um enigma ter estrelas indicadas ao Oscar e vencedoras do Emmy em papéis secundários se elas não estivessem associadas aos dois nomes mais lucrativos da indústria no momento. Aqui, nada muda para Kim ou Murphy e eles seguem amados por seus fãs.

Entre Laura Wasser e Kim Kardashian

A inspiração da série vem de duas fontes claras. A primeira é Laura Wasser, advogada das celebridades e ícone real de Hollywood, conhecida como “a rainha dos divórcios”, que representou nomes como Angelina Jolie, Britney Spears e Johnny Depp. Sua persona sofisticada, estratégica e midiática é a base do tipo de advogada que Murphy retrata: uma mulher que domina a lei e as câmeras com o mesmo controle.

A segunda inspiração é a própria Kim Kardashian, bacharel em Direito, que ainda está em processo para obter a licença que lhe permitirá advogar oficialmente, repetindo o caminho de seu pai, Robert Kardashian, célebre integrante da equipe de defesa de O.J. Simpson. Ao interpretar uma advogada em Tudo É Justo, Kim faz o que Ryan Murphy mais gosta: brincar com a linha entre realidade e ficção, transformando a própria imagem em performance. Vê la mal como atriz me preocupa menos do que antecipar o dia no qual ela for estar no Fórum advogando. 

Cinema B+: Tudo é justo: o julgamento exagerado da série com Kim KardashianCinema B+: Tudo é justo: o julgamento exagerado da série com Kim Kardashian - Divulgação

Um novelão com toga

Ryan Murphy nunca escondeu o gosto pelo melodrama. Desde Nip/Tuck até Feud e American Crime Story, sua assinatura mistura escândalo, ironia e crítica social. Em Tudo É Justo, ele faz o que sabe melhor: transforma o poder em espetáculo. Luxuosa, teatral e autoconsciente, a série é um novelão jurídico, com ritmo de telenovela de tribunal, figurinos de revista e diálogos repletos de sarcasmo. O problema, talvez, seja o momento: o público hoje exige sutileza, enquanto Murphy insiste na grandiosidade e no exagero, o que faz parte de seu DNA. Mesmo assim, há carisma e química.

O quarteto central — Paulson, Watts, Close e Kim — domina a tela, mesmo quando o roteiro tropeça nas próprias ambições.  O julgamento do público — e o carisma do elenco Na recente passagem pelo Brasil, para divulgar a série no Rio de Janeiro, as estrelas foram cercadas por fãs e curiosos, e conquistaram todos. Naomi Watts, Sarah Paulson, Niecy Nash-Betts e Kim Kardashian mostraram jogo de cintura raro: sorriram, brincaram com as críticas, tiraram fotos, atenderam fãs e deram respostas espirituosas sobre o “tribunal das redes”. Em meio à acidez que recebem desde a estreia, foram simpáticas, disponíveis e autodepreciativas, num contraste delicioso com o tom severo que as acompanha na ficção. Como resistir?

Veredito

No tribunal de Ryan Murphy, ninguém é inocente, nem o público. Tudo é Justo pode ser um exagero, mas é também um retrato do nosso tempo: elegante, caótico e irresistivelmente julgador. E, como o título já avisa, tudo é justo, ou, como sabemos no Brasil, vale tudo.

GASTRONOMIA

Um pão remonta à culinária de Portugal, e outro apresenta como base o arroz, confira as dicas

Escolha uma das receitas ou as duas para você dar uma variada no pão de cada dia

15/11/2025 09h32

Compartilhar
Práticos no preparo e bem acessíveis ao bolso, o pão alentejano e o pão de arroz cozido (nas imagens do box inferior) renovam o paladar e as habilidades de quem é cozinheiro de plantão

Práticos no preparo e bem acessíveis ao bolso, o pão alentejano e o pão de arroz cozido (nas imagens do box inferior) renovam o paladar e as habilidades de quem é cozinheiro de plantão Divulgação

Continue Lendo...

Entre queijos, embutidos, vinhos e ensopados, a gastronomia de Alentejo, no sudeste de Portugal, conquista os viajantes pela autenticidade e pelos sabores intensos. Mas há um elemento que nunca falta à mesa e que simboliza como poucos a identidade da região: o pão alentejano. Mais do que um simples acompanhamento, ele é um verdadeiro patrimônio cultural, transmitido de geração em geração, e presença garantida em todas as refeições do dia a dia.

Rústico, de sabor marcante e preparado com ingredientes simples (farinha de trigo, fermento natural, sal e água), o pão alentejano é tradicionalmente assado em forno a lenha, adquirindo aquela crosta dourada e estaladiça que o torna inconfundível. Sua origem remonta aos tempos dos romanos, que introduziram o cultivo do trigo na região, e depois foi perpetuada pela influência árabe, que o transformou em um alimento essencial na mesa alentejana.

Mais que um acompanhamento, o pão é parte das receitas típicas, como a açorda alentejana, uma sopa simples e reconfortante feita à base de pão, alho, coentro, azeite e ovo escalfado. Também acompanha ensopados, pratos de caça e até preparações doces, revelando a sua versatilidade.

Além de provar o saboroso pão alentejano, os turistas que visitam a região podem vivenciar esta tradição de forma especial por meio de oficinas que ensinam todo o processo, desde a sova até o cozimento em forno a lenha.

BEJA

Um exemplo é o Forno da Ti Bia Gadelha, no centro histórico de Beja, junto ao Castelo e à Sé Catedral, que foi o último forno comunitário da cidade. Durante décadas, os habitantes levavam a massa preparada em casa para assar e, após anos desativado, o forno voltou a funcionar, trazendo o aroma inconfundível de pão quente e mantendo viva essa prática ancestral. Os turistas podem acompanhar toda a demonstração de funcionamento do forno, basta fazer o agendamento para garantir a experiência completa.

Ainda em Beja, a oficina À descoberta do Moinho Grande permite que o visitante conheça de perto a produção do pão, veja como funcionava este antigo engenho de moagem e ouça antigas histórias da região. Já no Vale de Rocins, há uma oficina de pão tradicional alentejano que convida os participantes a colocar a mão na massa para preparar o famoso pão alentejano. Ao final, é oferecida uma tiborna (degustação de pão, azeite e açúcar e/ou sal).

Ingredientes:

> 1 kg de farinha de trigo;
> 20 g de sal;
> 600 ml de água morna;
> 50 g de fermento fresco.

Modo de Preparo:

  • Comece a colocar a farinha numa tigela (se possível, de barro ou de madeira) e abra um pequeno espaço no centro para adicionar o fermento;
  • Adicione pequenas doses de água morna no local onde está o fermento e mexa com a mão para o desfazer;
  • Continue a adicionar água aos poucos e também o sal;
  • Vá mexendo a farinha para que ela absorva totalmente a água;
  • Bata a massa contra a tigela ou contra uma mesa até durante, pelo menos, 20min. Quanto mais tempo bater, mais fofo ficará o pão;
  • Depois de bater a massa, polvilhe-a com farinha para que ela não se cole à tigela;
  • Cubra com um pano e deixe repousar num local com temperatura amena até que a massa aumente de volume (tempo de 2h a 3h);
  • Pré-aqueça o forno a 200 ºC;
  • Retire a massa da tigela, faça uma bola e polvilhe de novo com um pouco de farinha;
  • Assim que o forno estiver quente, leve a bola ao forno e aumente a temperatura para 250 ºC durante os primeiros 5min;
  • Nos próximos 55min, o forno deve voltar à temperatura de 200 ºC.

MONTEMOR-O-NOVO

Outra opção, em Montemor-o-Novo, é o projeto Spira, que oferece um workshop de pão alentejano em que os visitantes podem preparar o seu próprio pão. Outros lugares que disponibilizam atividades relacionadas ao pão alentejano são os hotéis Herdade da Malhadinha (Beja) e Land of Alandroal (Alandroal). Todas as experiências citadas precisam de agendamento prévio.

DICAS

Para um melhor resultado do pão alentejano, confira a seguir algumas dicas a serem aplicadas na receita desta página. O tempo de cozedura pode depender da potência do forno. Em caso de dúvida, vá vigiando e retire o pão alentejano antes que ele fique demasiado tostado.

Aumentar a temperatura do forno serve para acelerar o processo de cozedura, mas não é obrigatório. Pode manter o forno sempre nos 200 ºC. Não corte imediatamente o pão depois de o retirar do forno porque pode não estar totalmente cozido. Mesmo fora do forno, ele continua a cozer durante mais alguns minutos.

PÃO DE ARROZ

Do custo ao preparo, passando pelo tipo de ingredientes envolvidos, a receita de pão de arroz cozido pode ser uma boa pedida para quem, mesmo sem ser chef profissional, é chegado na prática culinária, mas, como é bastante comum, nunca se candidatou ao posto de padeiro. Isso mesmo. Esqueça os malabarismos com os ovos – aqui, você vai precisar de apenas dois – ou com a batedeira em busca do ponto certo da massa.

Basta jogar tudo no liquidificador, ou quase isso, e, com mais alguns passos, você terá um belo e farto pão à sua frente. Ou, como verá abaixo, a massa pode ser dividida em porções menores no formato de bolinhas antes de ir ao forno. De ponta a ponta, seu pão ficará pronto em duas horas.

Parboilizado ou simples, branco ou negro, selvagem, integral ou dourado. Tanto faz o tipo a ser utilizado para uma das sugestões de receita hoje. A única exigência incontornável é que o arroz esteja cozido. É possível que o tempo de forno sofra alguma variação, para mais ou para menos, conforme o arroz escolhido. Mas esse detalhe não deve tirar seu sono.

Ingredientes:

  • > 2 xícaras (chá) de arroz cozido;
  • > 1 xícara (chá) de açúcar;
  • > 2 ovos;
  • > 10 g de fermento biológico seco;
  • > 2 colheres (sopa) de queijo mussarela ralado;
  • > 1 pitada de sal a gosto;
  • > 2 colheres (sopa) de manteiga;
  • > 2 xícaras (chá) de leite morno;
  • > 1 xícara (chá) de óleo;
  • > 4 xícaras (chá) de farinha de trigo;
  • > 100 g mussarela ralado e mais um pouco para pincelar.

Modo de Preparo:

  • Em um liquidificador, bata o arroz, o açúcar, os ovos, o fermento biológico seco, o queijo mussarela ralado, o sal, a manteiga, o leite e o óleo até a massa ficar homogênea;
  • Misture a farinha com a massa em uma vasilha e, em seguida, deixe descansar em uma forma untada por aproximadamente 60min;
  • Divida a massa em bolinhas e leve para assar em forno pré-aquecido a 180 °C por 30min a 40min;
  • Assim que sair do forno, pincele manteiga e coloque queijo mussarela ralado nele ainda quente;
  • Espere esfriar um pouco antes de servir.

DESCANSO

Antes de levar ao forno, deixe a massa do pão descansar, de preferência, em um local arejado e silencioso. Sim, barulho e abafamento prejudicam a performance da mistura durante a etapa de repouso. E quando o pão estiver assando, nada de ficar abrindo o forno para dar uma conferida. Para o monitoramento dessa etapa, só vale a pena ficar de olho a partir de 30 minutos depois de ter colocado o pão para assar.

PROPRIEDADES

Riquíssimo em carboidratos, o arroz, graças a esse item em sua composição, é altamente energético. E, por não possuir glúten, é um alimento obrigatório no cardápio dos celíacos. O modo como o metabolismo humano o processa favorece a presença de menos gordura e mais sais minerais – potássio, ferro, magnésio etc. – no organismo.

Além desses benefícios, o arroz também joga a favor do equilíbrio da pressão arterial e dos níveis de colesterol, ajuda a prevenir diabetes – por causa do amido, que possui em grandes quantidades.

REINVENTANDO

Mesmo assim, você poderá tornar o pão de arroz cozido ainda mais nutritivo. Basta utilizar metade de farinha de trigo comum e metade de farinha de trigo integral. Uma colher de chá de linhaça e uma colher de chá de chia deixarão o seu pão com mais “sustança”. 

Alguns especialistas de avental apostam que a intuição tem um papel importante durante o preparo, sem risco de fazer a receita desandar. Até com o uso de água, em substituição ao leite, a receita funciona. E até com um tantinho a mais de arroz ela vira um sucesso. Evite a margarina, justamente pelas questões de saúde. 

O fundamental é que a mistura, após a etapa liquidificador, fique com o aspecto de um creme meio molinho. Tudo vai depender das condições de arroz cozido que você vai reutilizar para reciclar e, então, se refestelar. Agora, ao trabalho e bom apetite.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3539, sexta-feira (14/11)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3539, sexta-feira (14/11)

2

Resultado da Quina de hoje, concurso 6879, sexta-feira (14/11)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 6879, sexta-feira (14/11)

3

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2940, sexta-feira (14/11)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2940, sexta-feira (14/11)

4

PCC escondia cocaína e maconha em carga de salgadinhos feitos em MS
Trafico

/ 2 dias

PCC escondia cocaína e maconha em carga de salgadinhos feitos em MS

5

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2849, sexta-feira (14/11): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2849, sexta-feira (14/11): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: O que muda no Direito Previdenciário com o salário-paternidade?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 2 dias

Juliane Penteado: O que muda no Direito Previdenciário com o salário-paternidade?

Leandro Provenzano: Hora de tirar sua holding patrimonial do papel
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

Leandro Provenzano: Hora de tirar sua holding patrimonial do papel
Comércio Internacional de Mato Grosso do Sul: Rota Bioceânica
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

Comércio Internacional de Mato Grosso do Sul: Rota Bioceânica

Juliane Penteado: Como ficou a aposentadoria de policiais civis e federais?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 07/11/2025

Juliane Penteado: Como ficou a aposentadoria de policiais civis e federais?