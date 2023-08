Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 21 e 27 de agosto

DO PASTO AO PRATO

Evento acontecerá em setembro, no Parque de Exposições Laucídio Coelho

Com muita música, carne na brasa e fogo na churrasqueira, o Festival Internacional da Carne ocorrerá entre os dias 15 e 17 de setembro, no Parque de Exposições Laucídio Coelho, localizado na rua Américo Carlos da Costa, número 320, vila Carvalho, em Campo Grande.

Em três dias, o evento promete reunir 30 mil pessoas, 35 chefs regionais e internacionais, 47 estações de assados.

Alguns dos chefs confirmados são:

Paula Labaki

Lígia Karawasa

Rafael Gomes

Mario Portella

Talita Machado

Edvaldo Caribe

Luis Vilela

Paulo Machado

Rodrigo BBQ Bueno

Panhoca

Porções de carne de 100 gramas serão vendidas a R$ 15 na praça de alimentação.

O tema escolhido para este ano é: “DO PASTO AO PRATO”. O evento promete atrair turistas de várias regiões do Estado e aquecer a rede de hotelaria e o setor de bares e restaurantes.

De acordo com a produtora e idealizadora do Festival Internacional da Carne, Márcia Marinho, o evento aquecerá não apenas gastronomia, mas também a economia e a cadeia produtiva de Mato Grosso do Sul.

“A gastronomia segue como protagonista, mas abre espaço para a conversa de negócios, para falar sobre cadeia produtiva, economia e muito mais. Esperamos atrair turistas da nossa fronteira, do nosso MS, e consolidar nosso Estado como o produtor da carne com mais qualidade do país”, afirmou a produtora.

Segundo o diretor-presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul, Bruno Wendling, o evento promete reunir pessoas da Capital e interior do Estado.

“O turismo gastronômico já não é mais um potencial, é uma realidade em Mato Grosso do Sul, não é à toa que a gente vem trabalhando já há alguns anos com a gastronomia como diferencial competitivo, especialmente na região do Pantanal, e ter eventos como o Festival Internacional das Carnes, agora com uma nova modelagem, que pode atrair fluxos, a princípio, do interior do Estado, e reforçar nosso posicionamento como destino de gastronomia, é muito importante”, detalhou o diretor-presidente.

De acordo com o diretor-presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de Mato Grosso do Sul (Abrasel-MS), João Francisco Fornari Denardi, o evento gira a economia e promete aquecer o setor de bares e restaurantes.

“A tradição do churrasco está presente no dia a dia dos sul-mato-grossenses e o Festival Internacional da Carne vem para reverenciar esse costume que exportamos até para outros países. A Abrasel-MS atua no fomento da gastronomia e no desenvolvimento do setor de bares e restaurantes, e, por meio do Festival, quer fortalecer ainda mais nossa economia”, afirmou o diretor-presidente.