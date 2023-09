A energia do Tarô da semana com a carta da Roda da Fortuna - Foto: Divulgação

A carta da Roda da Fortuna no Tarô é associada a mudanças, ciclos e reviravoltas na vida. Esta carta indica que a energia da semana será de transformação e movimento.

Isso pode significar que você está entrando em um novo ciclo de sorte e oportunidades, ou que eventos inesperados podem ocorrer. Portanto, aceite a inevitabilidade do movimento ascendente e descendente da roda. Não há como negar que certas coisas fogem ao nosso controle. Portanto, confie no fluxo da vida. Nada acontece por acaso.

A energia deste arcano simboliza a natureza cíclica da vida, os altos e baixos, as oportunidades e desafios que surgem em nosso caminho.

A influência específica da carta da Roda da Fortuna, tem como mensagem que você esteja aberto a novas experiências. Ela convida à reflexão sobre como lidar com as mudanças e as reviravoltas da vida de maneira sábia e consciente.

Na numerologia do Tarô, a carta da Roda da Fortuna é associada ao número 10. Isso ocorre porque a soma dos dígitos do número 10 (1 + 0) resulta em 1, e o número 1 é frequentemente considerado como o início de um novo ciclo ou uma nova fase. Portanto, a energia do número 10 na Roda da Fortuna simboliza a conclusão de um ciclo e o começo de outro.

Numa interpretação mais profunda da carta da Roda da Fortuna, essa carta é vista como um símbolo poderoso que reflete a natureza cíclica e imprevisível da vida. A Roda da Fortuna representa a ideia de que a vida está constantemente em movimento, passando por ciclos de altos e baixos. Ela nos lembra que, assim como as estações mudam, nossas vidas também passam por fases de crescimento e declínio.

Carta da Roda da Fortuna - Foto: Divulgação

A carta sugere que há uma força maior ou destino em jogo, que influencia as circunstâncias de nossa vida. A Roda da Fortuna também simboliza eventos imprevistos. Pode ser uma lembrança de que, mesmo quando as coisas estão difíceis, elas eventualmente melhorarão, ou vice-versa.

A carta da Roda da Fortuna no Tarô é frequentemente vista como um símbolo que representa os princípios herméticos do "como acima, assim abaixo", que significa que o que acontece no plano espiritual ou celestial também acontece no plano físico ou terreno.

Além disso, está associada à ideia de que tudo está em constante movimento e mudança no universo. Ela é frequentemente associada à lei do karma, sugerindo que as ações de uma pessoa no passado podem influenciar o que acontece no presente e no futuro. Isso enfatiza a importância de tomar decisões conscientes e éticas.



Este arcano pode ser visto como um símbolo de transformação e evolução espiritual e sugere que as experiências da vida são oportunidades para o crescimento pessoal e se sintonizar com as forças maiores que regem o universo.



A figura que gira a roda muitas vezes é vista como uma representação das forças ocultas ou divinas que governam o destino humano. Essas forças são consideradas misteriosas e além do nosso controle direto.

Segundo Carl Gustav Jung, a Roda da Fortuna poderia ser interpretada como um símbolo de sincronicidade, sugerindo que eventos aparentemente aleatórios podem conter significado e conexões mais profundas. Ela sugere que há um propósito maior por trás de nossas vidas e experiências. Lembre-se: nada é por acaso.

Uma ótima semana e muita luz,

Cris Paixão