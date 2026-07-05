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Cinema

Atriz chilena Paulina Garcia será a homenageada no Bonito Cinesur

Festival de cinema vai de 24 de julho a 1º de agosto em Bonito (MS)

Agência Brasil

05/07/2026 - 22h00
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Importante espaço de integração, exibição e debate do audiovisual sul-americano, o festival de cinema Bonito Cinesur chega à sua quarta edição apresentando 32 produções cinematográficas, a partir do dia 24 de julho.

Realizado na cidade de Bonito, em Mato Grosso do Sul, o festival reúne este ano filmes de 13 países da América do Sul, consolidando o evento como um espaço de encontro entre culturas e linguagens do território sul-americano.

Participam do festival longas e curtas produzidos na Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Guiana Francesa, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela. 

“Os temas das mostras competitivas e paralelas são bem variados e alinhados com o universo indígena, a ditadura, a busca pela liberdade, as questões sociais e as mudanças climáticas”, enfatizou Andrea Freire, coordenadora do Bonito Cinesur.

Nesta quarta edição, a homenageada será a atriz chilena Paulina García (foto acima), que atuou em produções como A Noiva do Deserto, Narcos e Gloria, filme que lhe rendeu o Urso de Prata de melhor atriz no Festival de Berlim. 

A atriz também estará representada na programação por Querido Trópico, escolhido como filme de abertura do festival. 

“A cada ano homenageamos um nome relevante e expressivo do cinema feito no continente para trazer ao conhecimento do público”, explicou a coordenadora do festival, em entrevista à Agência Brasil. 

“E a Paulina García é uma das atrizes mais reconhecidas do cinema latino-americano”, completou.

O cineasta franco-brasileiro Vincent Carelli será agraciado com o Troféu Pantanal pelo conjunto de sua obra cinematográfica, que inclui filmes como Corumbiara e Martírio e a criação do Vídeo nas Aldeias, projeto de capacitação audiovisual a serviço dos objetivos políticos e culturais dos índios. Criado em 1986, o projeto contribuiu com a produção de mais de 70 filmes.

“O Vincent Carelli é pioneiro ao incentivar os povos indígenas a produzirem e contarem suas próprias histórias através do cinema. O Projeto Vídeo nas Aldeias, criado por Vincent, não só os instrumentalizou na linguagem cinematográfica e destacou seu protagonismo, mas foi, e é, uma ferramenta política de afirmação, resistência e fortalecimento das identidades indígenas e seus patrimônios territoriais e culturais. Esse projeto teve reconhecimento da Unesco, recebeu a Ordem do Mérito Cultural do governo brasileiro e foi premiado em festivais no Brasil e em vários países”, disse Andrea Freire.

Destaques

Um dos destaques do festival será a pré-estreia nacional do filme Honestino, dirigido por Aurélio Michiles. O longa reconstitui a trajetória de Honestino Guimarães, líder estudantil, presidente da União Nacional dos Estudantes (UNE) e símbolo da resistência contra a ditadura militar, perseguido, sequestrado e desaparecido pelo regime em 1973.

Haverá também uma sessão especial de Minha Terra Estrangeira, documentário de João Moreira Salles e Louise Botkay, realizado em colaboração com o coletivo Lakapoy. 

O filme acompanha o líder indígena Almir Suruí e sua filha Txai às vésperas das eleições de 2022, diante da disputa política e da ameaça à Amazônia. 

Além da apresentação de seu filme, João Moreira Salles também vai ministrar uma aula magna sobre documentários no festival, marcada para o dia 29 de julho, às 14h30, na Sala Glauce Rocha.

O festival Bonito CineSur ainda promoverá palestras, cine debates, atividades formativas e encontros com realizadores.

“O Bonito CineSur Educa, que foi criado no ano passado, vai se fortalecer ainda mais nesta quarta edição como um espaço dedicado à reflexão e à formação livre, incluindo o cinema como uma possibilidade real para a comunidade de Bonito e região”, disse Andrea Freire. 

Ainda segundo Andrea Freire, haverá uma Aula Magna com o documentarista João Moreira Salles e a charla cinematográfica com nomes importantes do cinema sul-americano promovendo o diálogo, o encontro e o fomento às redes colaborativas do cinema continental. 

A coordenadora do festival adiantou que oficinas também comporão o universo educativo se conectando com realizadores, estudantes de cinema e moradores em geral no ambiente cinematográfico, com oportunidades de aprendizagem com importantes profissionais.

Ainda haverá uma programação toda dedicada ao público infantil, com oficinas de animação. “Há também as sessões infantojuvenis sul-americanas, atraindo esse público, em uma cidade onde não há cinema”, ressaltou.

A cerimônia de abertura acontece no dia 24 de julho, às 19h30, com a exibição do filme Querido Trópico, longa dirigido por Ana Endara, que acompanha o encontro entre Mercedes, uma mulher rica de meia-idade e com demência, com a imigrante colombiana Ana María.

Todas as atividades promovidas pelo CineSur são gratuitas. 

Mais informações sobre o festival podem ser obtidas no site da mostra.

 

Astrologia Correio B+

A energia do Tarô da semana entre 06 e 12 de julho. A clareza é sua força esta semana!

Nesta semana, temos a presença do Rei de Espadas como carta regente. Representando intelecto, clareza e autoridade, esta carta traz uma energia poderosa que nos incentiva a abraçar nossa sabedoria interior e tomar decisões com uma mente afiada.

05/07/2026 12h00

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A energia do Tarô da semana entre 06 e 12 de julho. A clareza é sua força esta semana!

A energia do Tarô da semana entre 06 e 12 de julho. A clareza é sua força esta semana! Foto: Divulgação

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O Rei de Espadas representa autoridade, inteligência, discernimento e pensamento lógico. Sua força está na capacidade de unir razão, experiência e coragem para agir com firmeza. Quando surge como carta regente, indica o momento de assumir o controle de uma situação desafiadora com clareza, segurança e convicção.

Você sabe o que pensa, sustenta sua verdade e, por isso, conquista respeito, credibilidade e espaço pela firmeza das suas ideias.

Ele é um mestre da razão e da análise crítica, possuindo um intelecto aguçado que corta a confusão e mergulha no cerne da questão. Sua presença nos lembra de encarar quaisquer desafios ou decisões com uma mentalidade semelhante.

O Rei das Espadas nos incentiva a falar nossa verdade com confiança e assertividade. Esta carta representa o poder da comunicação eficaz e a importância de uma expressão clara e concisa.

Seja uma negociação profissional, uma conversa sincera com alguém querido ou argumentos persuasivos em um debate, a energia do Rei nos apoia a transmitir nossa mensagem com precisão e autoridade.

Esta carta revela uma mente lúcida, capaz de enxergar além das emoções e avaliar os fatos com objetividade. É hora de abandonar crenças limitantes, ir direto ao ponto e tomar decisões equilibradas, baseadas na lógica e na imparcialidade.

Ainda que essa postura possa parecer fria ou distante, esse distanciamento emocional é justamente o que permitirá enxergar a realidade com mais nitidez.

O Rei de Espadas também convida você a agir com ética, justiça e responsabilidade. Antes de decidir, analise todos os lados da situação e mantenha a integridade como principal critério. A verdade, mesmo quando desconfortável, será sua maior aliada.

Se você enfrenta questões jurídicas, financeiras, burocráticas ou decisões importantes, este pode ser o momento ideal para buscar aconselhamento especializado. Antecipar-se aos acontecimentos, contar com um bom mentor ou recorrer a um profissional de confiança poderá ajudá-lo a defender seus interesses, tomar decisões mais seguras e alcançar os melhores resultados.

Você é rígido demais no seu pensamento, recusando-se a considerar novas ideias ou perspectivas?

Você é alguém que tende a sustentar suas ideias com firmeza, ou tem dificuldade em considerar novas perspectivas quando elas desafiam aquilo em que já acredita? Em que medida as estruturas sociais, expectativas externas ou figuras de autoridade influenciam ou limitam sua autonomia de pensamento?

Ao longo da vida, somos moldados por um conjunto de suposições que nem sempre percebemos. Desde cedo, absorvemos valores, crenças e preconceitos sutis que ajudam a construir nossa visão de mundo.

Muitas dessas ideias se formam de maneira inconsciente e, com o tempo, podem se tornar rígidas. Questioná-las exige esforço, porque confronta certezas antigas e narrativas que já pareciam estabelecidas.

O Rei de Espadas nos convida justamente a olhar para essas estruturas internas. Não como verdades imutáveis, mas como construções que podem — e, às vezes, precisam — ser revisitadas. Algumas crenças limitantes não são apenas pessoais, mas também refletem discursos coletivos que definem até onde acreditamos que podemos ir.

Essa carta não representa rigidez como destino, mas sim um ponto de consciência. Até aquilo que parece já fixo e definido pode ser transformado quando é trazido à luz da reflexão. Nesse sentido, o pensamento crítico não é apenas a defesa de ideias, mas também a abertura para refiná-las.

Antes de refutar uma ideia diferente da sua, experimente pensar: “vou escutar — talvez exista aqui uma abordagem interessante.”

Em sua expressão mais elevada, o Rei de Espadas é clareza intelectual aliada à capacidade de análise profunda. Ele nos lembra de que compreender é o primeiro passo para transformar. Às vezes, ele se manifesta por meio de pessoas ou situações que desafiam nossas certezas, nem sempre confortáveis, mas necessárias para ampliar a percepção.

O verdadeiro desafio não é “vencer” esse rei, mas aprender a dialogar com ele. Quando há razão, evidência e consciência, até estruturas antigas podem se mover. E, nesse processo, não deixamos de ser quem somos, apenas nos tornamos mais lúcidos sobre o que pensamos e por quê.

Clareza, Verdade e Avançar com Propósito

Há momentos na vida em que a emoção conduz nossos passos. Em outros, porém, é a clareza que precisa assumir o comando. Nesta semana, o Rei de Espadas surge com sua presença firme e serena, convidando você a pensar com lucidez, comunicar-se com honestidade e tomar decisões conscientes.

Esta é uma semana para encarar a realidade de frente. O Rei de Espadas não age por impulso nem se deixa levar pela confusão. Antes de agir, ele observa, analisa e escolhe seu caminho com segurança. Sua força não está na pressa, mas na clareza.

Ao longo dos próximos dias, conversas importantes tendem a acontecer, decisões podem se tornar inevitáveis e aquilo que antes parecia nebuloso começa, pouco a pouco, a fazer sentido. O avanço virá, mas exigirá discernimento.

O Rei de Espadas está profundamente conectado à verdade — não àquela moldada pelos medos ou pelas expectativas, mas à verdade sustentada pelos fatos. Talvez esta semana peça que você enxergue pessoas, situações ou até a si mesmo sob uma nova perspectiva.

Isso pode significar abandonar antigas crenças, expectativas ou narrativas que já não correspondem à realidade.

Não estranhe. A sua mente estará especialmente ativa. Ideias surgirão com rapidez, questionamentos ganharão força e você poderá sentir necessidade de analisar tudo com mais profundidade.

Essa capacidade de reflexão será valiosa, desde que não se transforme em excesso de pensamentos. A proposta não é silenciar a mente, mas direcioná-la para aquilo que realmente importa.

A comunicação também ganha destaque. O convite do Rei de Espadas não é para o "sincericídio", mas para uma honestidade madura: direta, respeitosa e alinhada com a verdade. Talvez seja o momento de ter aquela conversa adiada, expressar sentimentos que estavam guardados ou estabelecer limites com clareza e serenidade.

As palavras terão um peso especial nesta semana. Elas podem trazer entendimento, fortalecer relações e abrir caminhos que antes pareciam bloqueados. Da mesma forma, ouvir com atenção será tão importante quanto falar. Quando existe compreensão, o progresso acontece naturalmente.

Outro aprendizado importante será encontrar equilíbrio entre razão e impulso. Nem toda resposta precisa ser imediata. Antes de agir, permita-se refletir. Decisões tomadas com consciência tendem a produzir resultados mais sólidos do que aquelas motivadas apenas pela urgência do momento.

Com a mente em evidência, o diálogo interno também se intensifica. É possível que antigas inseguranças ou crenças limitantes reapareçam, fazendo você revisitar escolhas, questionar decisões ou alimentar preocupações desnecessárias.

Muitas vezes, a mente fica mais agitada pouco antes de encontrar clareza. Observe seus pensamentos e redirecione sua atenção sempre que perceber a autossabotagem tentando assumir o controle.

No fim das contas, esta carta representa a capacidade de unir inteligência, discernimento e ação. Quando pensamos com clareza, fazemos escolhas mais conscientes. E, quando nossas escolhas são bem fundamentadas, seguimos em frente com mais confiança e segurança.

Antes de dar o próximo passo, organize seus pensamentos. O Rei de Espadas lembra que, quando enxergamos as coisas como elas realmente são, o caminho naturalmente começa a se abrir.

Permita que seu coração e intuição te guiem, além da sua mente lógica. Encontre o equilíbrio entre intelecto e emoções, e use seu discernimento com sabedoria. Abra-se para novas possibilidades e esteja disposto a questionar crenças e perspectivas já estabelecidas.

O Rei das Espadas lembra você de permanecer com a mente aberta, adaptável e receptivo a diferentes pontos de vista. Dessa forma, você pode enfrentar desafios com clareza, tomar decisões informadas e fomentar relacionamentos harmoniosos.

Amor e Relacionamento

Em um relacionamento, o Rei de Espadas pode indicar uma dinâmica em que razão e exigência falam mais alto do que emoção. O casal tende a se cobrar muito, buscando sempre o melhor resultado e padrões elevados, o que pode gerar desgaste desnecessário. A carta convida a aliviar a pressão, valorizar o que já foi construído e lembrar que relações saudáveis não precisam ser perfeitas para serem verdadeiras.

Para quem está solteiro, o Rei de Espadas sugere a chegada de alguém mais reservado, racional e correto em suas atitudes. É uma pessoa que demonstra afeto de forma discreta, priorizando respeito, lealdade e coerência. Em alguns casos, também representa alguém satisfeito com a própria independência e pouco disposto a viver romances impulsivos.

Dinheiro e Trabalho

No trabalho, o Rei de Espadas indica um período para agir com estratégia, objetividade e profissionalismo. Decisões importantes devem ser tomadas com base em fatos, planejamento e análise, deixando as emoções em segundo plano. Sua capacidade de liderança, organização e comunicação pode ser reconhecida.

Na carreira, a carta favorece cargos de responsabilidade, negociações e projetos que exigem conhecimento técnico, disciplina e pensamento crítico. Também pode representar a influência de um chefe, mentor ou profissional experiente.

Nas finanças, a carta aconselha prudência. Evite gastos impulsivos e tome decisões financeiras apenas depois de pesquisar, comparar e avaliar com calma. Ter uma visão realista sobre ganhos, despesas e prioridades ajudará a manter o equilíbrio e evitar problemas futuros.

Quanto mais racional for sua relação com o dinheiro agora, mais segurança terá adiante. O conselho é administrar os recursos com racionalidade.

Portal 07/07: Levante os véus da ilusão

O Rei de Espadas tem entre suas maiores virtudes a mente afiada e a capacidade de enxergar a verdade em qualquer situação. Mestre da estratégia e da comunicação clara, ele nos ensina que as melhores decisões nascem da razão aliada à sabedoria, sempre com imparcialidade e objetividade.

Nesta semana, sua mensagem ganha ainda mais força com a abertura do Portal 07/07/2026. Sob a regência do Rei de Espadas, esse alinhamento nos convida a romper as correntes da ilusão e a fazer escolhas conscientes.

Afinal, toda transformação começa com um ato de lucidez: é preciso cortar o que aprisiona para que o amor, em sua forma mais livre e verdadeira, possa florescer.

Em conclusão, o Rei de Espadas traz uma energia influente e intelectualmente carregada. Ela nos guia a abraçar nosso raciocínio afiado, comunicar-nos de forma eficaz e tomar decisões com clareza e autoridade. Ao incorporar o Rei dentro de nós, podemos enfrentar os desafios da vida com sabedoria, integridade e justiça.

Lembre-se, conhecimento é poder, e com o Rei das Espadas ao nosso lado, podemos caminhar com confiança em direção aos nossos objetivos.

Como escreveu Baltasar Gracián: "A prudência é a mãe da boa sorte." Que esta seja a bússola dos próximos dias: pense antes de agir, reflita antes de decidir e confie mais na clareza do que no impulso. É na serenidade da mente que a alma encontra o caminho certo.

Uma ótima semana e muita luz,

Ana Cristina Paixão

 

Gastronomia Correio B+

Férias escolares: Pizza de Pão de Forma é opção prática para preparar com a criançada

Participar de todas as etapas da compra dos alimentos, do preparo da comida, da arrumação depois da refeição ensina à criança sobre a importância da alimentação.

05/07/2026 10h00

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Férias escolares: Pizza de Pão de Forma é opção prática para preparar com a criançada

Férias escolares: Pizza de Pão de Forma é opção prática para preparar com a criançada Foto: Divulgação

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Começou a temporada de crianças em casa! Férias escolares são uma boa oportunidade de aproximá-las da cozinha. Uma alimentação saudável e divertida não se resume ao prato: ela é também educação e cultura.

Participar de todas as etapas – da compra dos alimentos, do preparo da comida, da arrumação depois da refeição – ensina à criança sobre a importância da alimentação.

Por fim, está em jogo também a educação do paladar. Por exemplo, uma criança que vai à quitanda e compra o morango com os pais, depois lava o morango e come a fruta fresca sabe bem a diferença entre a fruta e o sabor artificial da bala com a fruta estampada na embalagem. (Não que ela não vá gostar das guloseimas, que são milimetricamente criadas para agradar o paladar da criançada, mas ela terá a referência do morango real na medida em que a fruta de verdade estiver mais presente em sua alimentação do que a bala com o sabor artificial da fruta).

Tarefas que elas podem fazer
Com um pouco de planejamento e uma dose extra de tempo, dá para incluir as crianças no preparo dos alimentos. É preciso, claro, atentar para a segurança. Fogo e faca, nem pensar. Mas elas podem lavar frutas e hortaliças, medir ingredientes, quebrar ovos e misturar massas.

O lance é fazer o convite e caprichar na supervisão. Que tal uma pizza de pão de forma? Vamos para a cozinha com a criançada e aprender?
Essa receita gostosa e divertida foi compartilhada com o B+ plo Divino Fogão.

PIZZA DE PÃO DE FORMA

Ingredientes:

  • Fatias de pão de forma
  • Molho de tomate
  • Queijo mussarela ralado ou em fatias
  1. Toppings variados: calabresa fatiada, milho, azeitonas, orégano, presunto e tomate
  2. Manteiga ou azeite para untar 


Modo de preparo:

Para montar a base, unte levemente uma assadeira com azeite ou manteiga, disponha as fatias de pão. Para o molho, peça para as crianças espalharem uma camada fina de molho de tomate sobre o pão, adicione o queijo e, em seguida, deixe que cada uma escolha seus toppings favoritos para decorar a mini pizza. Leve ao forno preaquecido a 180°C por cerca de 10 a 15 minutos, ou até o queijo derreter e as bordas do pão ficarem levemente crocantes. Sirva quente.

Fonte: Divino Fogão

 

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