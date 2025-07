Augusto César Proença tem sua obra celebrada e analisada pela ASL

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

A obra do escritor sul-mato-grossense Augusto César Proença será abordada nas leituras e Conversas que a Academia Sul-Mato-Grossense de Letras (ASL) realiza hoje, com entrada franca, no auditório da instituição, às 19h30min. Lenilde Ramos, Maria Adélia Menegazzo e Sylvia Cesco são as imortais que apresentam e coordenam, na ASL, as edições do clube de leitura que a Academia promove ao público.

Como convidada, a corumbaense Suzylene Araújo, professora da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, participará do evento, contribuindo com análises sobre a obra de Proença.

Segundo o presidente da ASL, o escritor e publicitário Henrique de Medeiros, Proença foi “muito ligado à cultura e história pantaneira, retratando a vida, a cultura e sua natureza, sempre com um estilo realista e regionalista, abordando personagens e situações típicas da região”. Para Medeiros, Proença “buscou, também, resgatar a memória e a identidade pantaneira, valorizando suas tradições e sua diversidade”.

PROENÇA

Augusto César Proença (1937-2023) ocupou a cadeira nº 28 da ASL. Professor, contista, historiador brasileiro e pesquisador da cultura pantaneira e regional, Proença era natural de Corumbá e formado em Letras pela Faculdade de Filosofia, Ciência e Letras da Região dos Lagos (Cabo Frio, Rio de Janeiro).

Foi membro da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, da Academia Corumbaense de Letras e do Sindicato dos Escritores do Município do Rio de Janeiro. Durante décadas, colaborou com o Suplemento Cultural (Caderno B) do Correio do Estado (Campo Grande); e com a Revista da ASL.

Entre suas obras publicadas, estão “Snackbar” (1979), “Raízes do Pantanal” (1989), “A Sesta” (1993), “A Condução” (1995), “Pra Qualquer Lugar” (1995), “Nessa Poeira Não Vem Mais Seu Pai” (1996), “Pantanal: Gente, Tradição e História” (1997), “Corumbá de Todas as Graças” (2003) e “Memória Pantaneira” (2004). Foi roteirista e diretor do curta-metragem “A Poeira”, baseado no seu conto “Nessa Poeira Não Vem Mais Seu Pai”. Participou também de várias antologias nacionais.

Augusto César Proença recebeu várias premiações, entre elas, a do Concurso de Contos Ulisses Serra (Campo Grande), Prêmio de Edição Concurso Academia Valenciana de Letras e Contos (Valença/RJ), o Prêmio de Edição Concurso da Editora Litteris (Rio de Janeiro/RJ) e o primeiro lugar no Grande Concurso de Contos e Poesia do Brasil Editora Litteris (Rio de Janeiro/RJ).

Bastante participativo culturalmente, Augusto César Proença se fez presente e participou de inúmeros encontros, festivais, congressos e simpósios relativos a atividades literoculturais. A Cadeira nº 28 da ASL pertenceu anteriormente ao saudoso acadêmico Lécio Gomes de Souza.

LENILDE

Natural de Campo Grande, Lenilde Ramos é escritora, musicista, cantora, compositora e ativista cultural. Com décadas de atuação também como jornalista, a eclética artista escreveu diversas obras literárias e consagrou-se na música graças ao seu talento vocal e em instrumentos como o piano, o acordeon e o violão. Cadeira n° 31 da ASL, ela já representou Mato Grosso do Sul internacionalmente, inclusive na sede da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York.

“História sem Nome – Lembranças de Uma Menina Quase Gêmea”, que ganhou edição italiana, “Imagens e Palavras” e “Do Baú da Tia Lê – Crônicas” são as suas principais obras. Lenilde também é autora do capítulo do livro “Vozes da Literatura” (FCMS, 2014), apresentando aspectos biográficos do saudoso escritor e historiador Paulo Coelho Machado.

“Uma mulher de muita coragem, não apenas por escancarar seu talento em palavras, mas na maneira nua e crua de virar suas memórias, vivências e emoções pessoais do lado avesso”, escreveu Valmir Batista Corrêa, membro da ASL, sobre Lenilde.

SYLVIA

Sylvia Cesco também nasceu em Campo Grande, é graduada em Letras Neolatinas e em Pedagogia. Especializou-se em Língua Portuguesa pela Universidade de Taubaté (SP)e em Roteiro para Rádio, TV e Vídeo pela Fertel. Como escritora, além de cronista e poeta, é autora e diretora de peça de teatro, letrista de músicas e foi roteirista auxiliar do filme “Nasce Uma Estrela”, sobre Glauce Rocha.

Tem os seguintes livros publicados: “Guavira virou”; “Mulher do Mato”; “Sinhá Rendeira”; “Três Poetas Uma Via: Aldravia” (em coautoria); “Ave Marias, Cheias de Raça”; “Histórias de Dona Menina”; “A Glória Dessa Morena” (coautora e organizadora); “Amor e Volezza – Amor Incondicional” (em coautoria); “Vozes da Literatura” (em coautoria); “Palavras Pelo Correio” (coautora e organizadora) e “Um Palmo e Meio de Proseio”.

Exerceu cargos de assessoria e gestão em órgãos como a Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor (Ministério de Assistência Social), participou da elaboração do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e da implantação dos Conselhos Tutelares em MS. Como presidente da União Brasileira de Escritores de Mato Grosso do Sul (UBE-MS), criou a Revista Literária Piúna.

MARIA ADÉLIA

Maria Adélia Menegazzo nasceu em Apucarana (PR) e reside em Campo Grande desde 1981, quando passou a dar aulas na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). É licenciada em Letras (português/francês) pela Universidade Estadual Júlio de Mesquita Filho (Unesp). Mestre pela Universidade Federal de Goiás e doutora pela Faculdade de Ciências e Letras de Assis (Unesp).

Em 2009, realizou estágio de pós-doutorado no Departamento de Artes Plásticas da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo. Foi professora da UFMS de 1981 a 2010 e, desde 2006, na mesma instituição, leciona Teorias da Narrativa. No Mestrado em Estudos de Linguagens da UFMS, foi coordenadora na fase de implantação, de 2006 a 2008.

Membro da Associação Brasileira de Críticos de Arte (ABCA), entre as suas obras, estão “Alquimia do Verbo e das tintas nas Poéticas de Vanguarda” (1991), “A Poética do Recorte – Estudos de Literatura Brasileira Contemporânea”, pela Editora da UFMS. Foi organizadora, entre outros volumes, de “Memória da Arte em MS – Histórias de Vida” (1992, em parceria com Maria da Glória Sá Rosa e Idara Duncan Rodrigues).

SERVIÇO

Leituras e Conversas na ASL – “Augusto César Proença”

Hoje, às 19h30min.

Auditório da ASL.

Rua 14 de Julho, nº 4653, Altos do São Francisco.

Entrada gratuita.

Traje esporte.