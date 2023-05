B+: 4 plataformas on-line de recompensas para aproveitar melhor seu tempo livre na internet

Imagine-se nesta situação: você está em sua casa, num momento de descanso, e recebe um questionário on-line para responder. Num primeiro momento, você pode não sentir vontade de participar da pesquisa... mas, e se dissermos que, ao responder, você poderá ganhar inúmeras recompensas, o que faria?

Nas chamadas “plataformas on-line de recompensas”, é exatamente isso que ocorre: o usuário se cadastra e recebe questionários de acordo com seu perfil, os quais, uma vez respondidos, conferem-lhe pontos para serem trocados por recompensas.

“As plataformas de recompensas são espaços para as pessoas compartilharem suas experiências, potencializando a sua independência e liberdade para o consumo. Todos saem ganhando: os usuários, que economizam e aproveitam as oportunidades de compra por terem ajudado o estudo como respondentes, e as empresas que contratam as pesquisas com o objetivo de entender seu público”, explica Fabiane Quero, gerente de Negócios da MindMiners, empresa de tecnologia detentora da plataforma MeSeems.

Além das recompensas conquistadas a partir do envio das respostas, esta modalidade de plataforma digital possibilita ao usuário mais autonomia no processo de decisão de compras, uma vez que também podem oferecer informações sobre produtos e serviços. “É como uma comunidade, na qual pessoas pedem indicação de produtos, lojas, marcas, e outros usuários colaboram com suas experiências. Assim, é possível fazer compras mais precisas, a partir de experiências de pessoas reais”, conta Fabiane.

“Entendemos que todos nós, enquanto seres humanos, precisamos nos sentir motivados para realizar as atividades do dia a dia, principalmente porque vivemos acelerados, cumprindo tarefas. No caso das pesquisas, como as pessoas precisam dedicar um tempo especial para respondê-las, sabemos da importância de incluir benefícios, oportunidades de desconto ou compras. Dessa forma, também estimulamos o usuário a ter mais comprometimento”, acrescenta a gerente de Negócios.

Fique atento as dicas - Foto:Pinterest

Confira agora mesmo 4 plataformas on-line de recompensas e participe.

1- MeSeems: Já são mais de 4 milhões de pessoas que utilizam a plataforma da MindMiners em todo o Brasil. Nela, um usuário pode ganhar, em média, até 500 pontos respondendo 10 pesquisas. Os pontos podem ser trocados por recompensas como recarga de celular, crédito para usar no McDonald's, iFood, Outback e em lojas como Americanas.com, Casas Bahia, Lojas Renner, entre outras.

Outra possibilidade é acumular até 4 pontos por Real gasto no Compre & Ganhe, o marketplace da MeSeems. São mais de 130 lojas on-line como Casas Bahia, Extra, Ponto, Carrefour, AliExpress e outras. Para este ano, a MindMiners anunciou duas novidades para o MeSeems: o “convide e ganhe”, com o qual quem indicar a ferramenta ganhará pontos, e recompensas em dinheiro, pagas por meio de PIX, impulsionando a liberdade de compras dos usuários.

2- Google Opinion Rewards: Desenvolvida pelo Google, a plataforma recompensa em dinheiro cada opinião dada pelo usuário. Porém, os valores só podem ser usados para consumir serviços e produtos da Google Store, como filmes, músicas, jogos, e-books e até planos de assinatura, como do Youtube Premium.

3- Toluna: Nesta plataforma, os pontos são distribuídos de acordo com a extensão da pesquisa, podendo variar de 15 a 5.000 pontos. Entre os diferenciais do site estão sorteios mensais e o sistema “indique e ganhe”. Para receber a recompensa em dinheiro, é necessário alcançar 32.000 pontos acumulados.

4- Mundo de Opiniões: Aqui, os usuários também ganham pontos ao responder pesquisas de mercado on-line sobre produtos e serviços, que podem ser trocados por vale-presentes para plataformas, serviços e lojas online como Americanas, Amazon, Shoptime, Skype, Submarino, GoCash, entre outras. Para participar, é preciso morar no Brasil e ter mais de 16 anos de idade.