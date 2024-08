Banda NAIP fará show de pop-rock no sábado

Diálogo

Millôr Fernandes escritor brasileiro

Com muita sabedoria, estudando muito, pensando muito,

procurando compreender tudo e todos, um homem consegue, depois de mais ou menos quarenta anos de vida, aprender a ficar calado”.

Pelo que já está sendo visto por aí nas redes sociais, daqui a pouco deverão surgir “denúncias” de que candidatos na disputa pela Prefeitura de Campo Grande puxaram o rabo do gato quando tinham seis anos, atiraram pedras para derrubar mangas da casa do vizinho aos 10 anos, tocaram campainhas na redondeza aos 12 anos, saindo correndo, e leram às escondidas, aos 15 anos, livro da Cassandra Rios (pseudônimo da escritora Odete Rios, autora de obras de conteúdo erótico). Dá licença, vai!

“Uniderp: Sonhos e Desafios na Construção de um Legado Educacional na Região do Pantanal” é o título do livro que os professores Pedro Chaves dos Santos Filho e Therezinha de Jesus dos Santos Samways

lançarão amanhã. Será às 18h30min, no Anfiteatro da Faculdade Insted.

Guia Lopes da Laguna está participando do trabalho feito pelo Centro de Ciência para Desenvolvimento em Agricultura Digital (Semear Digital), liderado pela Embrapa Agricultura Digital. Ela é uma das 10 regiões produtivas em que estão sendo realizadas as atividades de pesquisa do projeto.

Eliana Loschi e Maira Rezende

Juliette Feitosa

O nome do ex-governador e presidente estadual do PSDB, Reinaldo Azambuja, voltou a figurar em alta cotação na bolsa de apostas políticaspara uma disputa eleitoral. Na eventualidade de o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul considerar inelegível o candidato Beto Pereira, ele seria o substituto. O tucano-mor já disputou o comando da Prefeitura de Campo Grande em 2012, quando ficou

em terceiro lugar e só não foi para o segundo turno por uma pequena margem de votos.

O PT está com o ex-senador Delcídio do Amaral (PRD) atravessado na garganta, depois de tê-lo como uma das figuras mais proeminentes do partido antes da Lava Jato e da possível delação que levou Lula

para a cadeia. A mágoa continua até hoje. Tanto é que a direção nacional proibiu que petistas de Corumbá fizessem aliança ou apoiassem a candidatura dele a prefeito daquele município. Em razão disso, por lá, a legenda se encontra rachada.

Por falar em Delcídio, o Podemos, partido que é considerado um acessório do PSDB, indicou o nome do empresário da construção civil Luciano Costa como seu vice. O escolhido tem na bagagem política três mandatos de vereador. Em Campo Grande, aquele partido está fechado com a candidatura do tucano Beto Pereira.

