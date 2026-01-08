Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

BBB 26: Público poderá substituir participantes; entenda

O funcionamento da votação, assim como o momento em que ela será oferecida ao público, ainda não foi revelado

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

08/01/2026 - 22h00
Se você já se irritou com um participante "planta" no Big Brother Brasil, os seus desejos foram atendidos para a nova temporada. Pela primeira vez na história do programa, o público poderá substituir qualquer jogador da casa durante o andamento do reality show.

Segundo a Globo, pessoas previamente selecionadas estarão prontas para entrar na casa no lugar dos confinados. Ao longo do programa, a produção do BBB poderá abrir uma votação popular para substituir participantes que não se entregam verdadeiramente ao jogo.

O funcionamento da votação, assim como o momento em que ela será oferecida ao público, ainda não foi revelado. Em nota divulgada à imprensa, no entanto, a Globo garante que a medida visa criar um "mecanismo de combate às plantas".

"Essa substituição virá de um espaço extra desafiador, um laboratório onde um grupo de pessoas confinadas precisará conquistar o público e provar que sabe jogar e que merece uma das vagas na casa do 'BBB'. Sem regalias, os integrantes desse espaço viverão desafios e perrengues suficientes para que o público os conheça e decida quem terá a grande chance de entrar na disputa", explicou o comunicado.

"A gente espera que o público brinque conosco, que ele seja mais um jogador ali, que se sinta parte do domínio desse jogo que é o 'Big Brother'. Todo brasileiro gosta de opinar e de participar. Antes, essa participação estava restrita a algumas dinâmicas específicas ou à eliminação", revelou a diretora-geral Angélica Campos.

O Big Brother Brasil 26 estreia na próxima segunda-feira, 12 de janeiro. A temporada promete começar com novidades, como as cinco Casas de Vidro espalhadas pelo Brasil e a participação de veteranos do reality. Ao todo, serão três grupos de participantes - Pipocas (anônimos), Camarotes (famosos) e Veteranos (Ex-BBBs).

 

 

dicas

No Dia do Leitor, confira indicações de livros da equipe do Correio do Estado

Entre romances, clássicos da literatura brasileira e mundial, ficção e não-ficção, as sugestões convidam os nossos leitores a descobrir novas histórias

07/01/2026 17h32

dia do Leitor é comemorado no dia 7 de janeiro

dia do Leitor é comemorado no dia 7 de janeiro Foto: Pixabay

Neste dia 7 de janeiro é comemorado o Dia do Leitor. A data foi criada em homenagem à fundação do jornal "O Povo", em 1928, pelo jornalista e poeta Demócrito Rocha.

Um ano depois, Demócrito lançou o suplemento “Maracajá”, que se tornou um espaço de divulgação do movimento modernista literário cearense nas primeiras décadas do século 20.

Em celebração ao Dia do Livro, jornalistas do Correio do Estado compartilham com os leitores indicações de obras que de alguma forma os marcaram.

Entre romances, clássicos da literatura brasileira e mundial, ficção e não-ficção, as sugestões convidam os nossos leitores a descobrir novas histórias e fazer da leitura um novo hábito, seja como fonte de conhecimento, reflexão, ou apenas entretenimento.

Confira as indicações da equipe do Correio do Estado:

dia do Leitor é comemorado no dia 7 de janeiro

A Sangue frio - Trumam Capote

O repórter Alison Silva indica o livro de romance de não-ficção 'A Sangue Frio', de Trumam Capote.

O livro conta a história da morte de toda a família Clutter, em Holcomb, Kansas, e dos autores da chacina. Capote decidiu escrever sobre o assunto ao ler no jornal a notícia do assassinato da família, em 1959.

Além de narrar o extermínio do fazendeiro Herbert Clutter, de sua esposa Bonnie e dos filhos Nancy e Kenyon - uma típica família americana dos anos 50, pacata e integrada à comunidade -, o livro reconstitui a trajetória dos assassinos.

Publicado em 1965, A sangue frio rapidamente se tornou um sucesso de crítica e vendas. Reflexão sutil sobre as ambiguidades do sistema judicial do país, o texto desvenda o lado obscuro do sonho americano.

Memórias Póstumas de Brás Cubas - Machado de Assis

dia do Leitor é comemorado no dia 7 de janeiro

A editora de Cidades, Daiany Albuquerque, indica 'Memórias póstumas de Brás Cubas', de Machado de Assis.

Brás Cubas está morto. Mas isso não o impede de relatar em seu livro os acontecimentos de sua existência e de sua grande ideia fixa: lançar o Emplasto Brás Cubas.

O medicamento anti-hipocondríaco torna-se o estopim de uma série de lembranças, reminiscências e digressões da vida do defunto autor.

Publicado em 1881, escrito com a pena da galhofa e a tinta da melancolia, Memórias Póstumas de Brás Cubas é um dos mais importantes romances brasileiros de todos os tempos. Inovador, irônico, rebelde, toca no que há de mais profundo no ser humano. 

dia do Leitor é comemorado no dia 7 de janeiro

O príncipe - Maquiavel

O editor de Política, Daniel Pedra, indica o livro 'O Príncipe', de Nicolau Maquiavel.

O príncipe, escrito em 1513, demonstra como um governante deve agir seja com o exército, com os seus ministros ou com o povo para manter o poder e a ordem do Estado mesmo que para isso se comporte de modo cruel ou imoral.

Esta obra clássica da filosofia moderna é fruto da época em que foi concebida.

O príncipe é uma meditação sobre a conduta do governante e sobre o funcionamento do Estado, produzida num momento da história ocidental em que o direito ao poder já não depende apenas da hereditariedade e dos laços de sangue. É um estudo sobre as oportunidades oferecidas pela fortuna, sobre as virtudes e os vícios intrínsecos ao comportamento dos governantes, com sugestões sobre moralidade, ética e organização urbana que, apesar da inspiração histórica, permanecem atuais.

As 48 leis do poder - Robert Greene

dia do Leitor é comemorado no dia 7 de janeiro

O analista de marketing, Denis Felipe, indica o livro 'As 48 leis do poder", de Robert Greene.

Todos querem ter poder. Mas poucos sabem o que fazer para alcançá-lo. Como conseguir aquela promoção tão esperada? O que fazer para conquistar a admiração dos colegas e neutralizar quem vive tentando derrubá-lo? Como ser o queridinho do chefe?

Em As 48 leis do poder, o leitor aprende a manipular pessoas e situações para alcançar seus objetivos. E descobre por que alguns conseguem ser tão bem-sucedidos, enquanto outros estão sempre sendo passados para trás.

Além de oferecer o “caminho das pedras”, o autor cita casos de sucesso e de fracasso revelados à luz de suas regras. Para ilustrar o que diz, Greene recorre a fábulas e a episódios reais da história, e usa e abusa de citações.

dia do Leitor é comemorado no dia 7 de janeiro

O minotauro global - Yanis Varoufakis

O editor-chefe, Eduardo Miranda, indica o livro 'O minotauro global - A verdadeira origem da crise financeira e o futuro da economia', do autor Yanis Varoufakis.

Neste livro, o ex-ministro grego das Finanças no governo do Syriza, Yanis Varoufakis, destrói o mito de que a regulamentação dos bancos é ruim para a saúde econômica. Com rigor e profundidade, ele demonstra como a ganância global do setor financeiro foi a principal causa da última crise econômica.

Para ilustrar, Varoufakis recorre à imagem mitológica do Minotauro: uma monstruosidade financeira que não deveria existir e, por tal motivo, vive reclusa em um labirinto, exigindo periódicos sacrifícios dos humanos.

Após a bulimia que causou o colapso de 2008, a besta se reergue levantando junto novas dúvidas: como os principais responsáveis pela crise saíram ainda mais poderosos? O que levou os Estados a torrarem suas reservas e comprometerem seus orçamentos para salvá-los? Varoufakis explica com clareza a falência deste complexo sistema e aponta as saídas para reintroduzir a racionalidade numa ordem econômica altamente irracional.

Diário de um banana - Greg Heffley

dia do Leitor é comemorado no dia 7 de janeiro

O repórter de Cidades, Felipe Machado, indica a série 'Diário de um banana', do autor Greg Heffley.

Não é fácil ser criança. E ninguém sabe disso melhor do que Greg Heffley, que se vê mergulhado no mundo do ensino fundamental, onde fracotes são obrigados a dividir os corredores com garotos mais altos, mais malvados e que já se barbeiam.

Em Diário de um Banana, o autor e ilustrados Jeff Kinney apresenta um herói improvável, como Greg diz em seu diário. Só não espere que seja todo Querido Diário isso, Querido Diário aquilo. Para nossa sorte, o que Greg Heffley diz que fará e o que ele realmente faz são duas coisas bem diferentes.

dia do Leitor é comemorado no dia 7 de janeiro

Rota 66 - Caco Barcellos

O fotojornalista Gerson Oliveira indica o livro 'Rota 66', do jornalista Caco Barcellos.

Já consagrado pelo público e pela crítica, Rota 66 é um livro onde o autor desmonta a intricada rede que forma o “esquadrão da morte oficial” montado em São Paulo. Resultado de uma investigação meticulosa e audaciosa, a obra foi escrita por Caco Barcellos, que é correspondente internacional da Rede Globo e considerado um dos jornalistas de maior prestígio dentro da emissora, pela audiência conseguida por suas reportagens.

Uma questão de química - Bonnie Garmus

dia do Leitor é comemorado no dia 7 de janeiro

A editora do Portal, Glaucea Vaccari, indica o livro 'Uma questão de química', da autora Bonnie Garmus.

Elizabeth Zott é uma talentosa química que só quer realizar sua pesquisa em paz. Infelizmente, no início dos anos 1960, a comunidade científica não tem uma visão muito igualitária dos gêneros. No instituto em que ela trabalha, os homens a silenciam e sabotam diariamente e estão determinados a ir às últimas consequências para atrapalhar sua carreira.

Todos menos um. Calvin Evans, o introvertido e brilhante pesquisador idolatrado no instituto, é o único que vê Elizabeth além das aparências e a trata como igual.

Mas a vida é imprevisível como a ciência e, por um capricho do destino, se torna a maior estrela do programa de televisão mais visto e adorado dos Estados Unidos.

Porém nem todos estão felizes com seu sucesso, porque, no fundo, Elizabeth não está apenas ensinando a cozinhar, mas desafiando as mulheres a pensar – e a transformar seu papel no mundo.

dia do Leitor é comemorado no dia 7 de janeiro

Hábitos atômicos - James Clear

O repórter João Pedro Flores indica o livro 'Hábitos atômicos', de James Clear

James Clear, um dos mais expoentes especialistas na criação de hábitos, revela as estratégicas práticas que o ensinarão, exatamente, como criar bons hábitos, abandonar os maus e fazer pequenas mudanças de comportamento que levam a resultados impressionantes.

Clear é conhecido por sua habilidade em transformar tópicos complexos em comportamentos simples que podem ser facilmente aplicados à vida cotidiana e profissional. Seu método, desenvolvido a partir de conceitos comprovados da biologia, psicologia e neurociência, é um guia descomplicado para tornar os bons hábitos inevitáveis e os maus, impossíveis.

Ao longo desta jornada, os leitores serão inspirados e entretidos por histórias de medalhistas de ouro em Olimpíadas, artistas premiados, líderes de negócios, médicos que salvam vidas e astros da comédia que usaram a ciência dos pequenos hábitos para dominar seu ofício e se lançar ao topo de suas áreas de atuação.

O livro de magia - Alice Hoffman

dia do Leitor é comemorado no dia 7 de janeiro

A repórter Laura Brasil indica 'O livro da magia', da autora Alice Hoffman.

Esta é a parte final da saga das Owens, iniciada em Da Magia à Sedução, best-seller que deu origem ao filme cult de mesmo nome.

Agora, em Livro de Magia, as Owens vão se unir para quebrar, de uma vez, a maldição relacionada ao amor que paira sobre as mulheres da família. Quando a amada tia Jet ouve o besouro da morte, sabe que é sinal de que não tem mais tempo a perder: precisa revelar o segredo recém-descoberto para quebrar o mal. Mas o tempo está se esgotando: ela tem apenas sete dias de vida!

No mesmo momento, sua sobrinha-neta Kylie, sem saber que pertence a uma linhagem de bruxas condenadas, acaba por se apaixonar. Com a vida do seu amado em risco, três gerações de Owens são obrigadas a usar todos os seus dons para quebrar a magia que tem marcado a vida de todas.

dia do Leitor é comemorado no dia 7 de janeiro

Laranja mecânica - Antony Burgess

A repórter estagiária Mariana Piell indica o livro 'O laranja mecânica'.

Uma das mais brilhantes sátiras distópicas já escritas, Laranja Mecânica ganhou fama ao ser adaptado em uma obra magistral do cinema pelas mãos de Stanley Kubrick. O livro também é um clássico moderno da ficção inglesa e um marco na cultura pop, que representa um dos ícones literários da alienação pós-industrial.

Alex é o jovem líder de uma gangue de adolescentes cuja diversão é cometer perversidades e atos de violência pelas ruas de uma cidade futurista governada por um Estado repressivo e totalitário. Depois de cometer um crime que termina em um assassinato, ele acaba preso pelo governo e submetido a um método experimental de recondicionamento de mentes criminosas, que se utiliza de terapia de aversão brutal.

Brilhante, transgressivo e influente, o livro traz uma visão assombrosa do futuro contada em seu próprio léxico inventivo chamado “nadsat”, que mescla gírias de gangues inglesas e palavras russas.

Conte-me seus sonhos - Sidney Sheldon

dia do Leitor é comemorado no dia 7 de janeiro

A editora de Economia, Súzan Benites, indica o livro 'Conte-me seus sonhos', do autor Sidney Sheldon.

Considerado o mais inusitado e surpreendente romance do mestre Sidney Sheldon.

Baseado em pesquisas médicas, o livro conta uma história cheia de suspense envolvendo três belas jovens acusadas de assassinato e seu julgamento inusitado. Ashley, Toni e Alette têm duas coisas em comum: são bonitas e suspeitas de cometer uma série de assassinatos brutais. A polícia efetua a prisão, que leva a um julgamento jamais visto, no qual a defesa lança mão de provas bizarras, porém cientificamente autênticas.

Conte-me seus sonhos é uma narrativa repleta de tensão, com personagens únicos e surpreendentes, na qual Sidney Sheldon presenteia o leitor com um enredo repleto de reviravoltas emocionantes, mostrando que até os segredos mais obscuros acabam sempre se revelando.

De Londres a Roma, de Quebec a São Francisco, a trama de Conte-me seus sonhos é magnética desde o começo até o final surpreendente.

Em casa ou durante as viagens, passar as férias com crianças e idosos requer alguns cuidados

Confira o que dizem especialistas para que os programas sejam aproveitados com tranquilidade e conforto, evitando transtornos recorrentes na agenda do período de recesso

07/01/2026 10h00

Bebês menores de 6 meses devem ser protegidos com sombra, roupas adequadas e chapéu; para crianças maiores, o protetor solar deve ser de acordo com a idade

Bebês menores de 6 meses devem ser protegidos com sombra, roupas adequadas e chapéu; para crianças maiores, o protetor solar deve ser de acordo com a idade Divulgação

As férias coincidem com o período de altas temperaturas, aumentando a chance de viagens, passeios e atividades ao ar livre. Crianças e idosos acabam ficando mais expostos a alguns riscos, como desidratação, insolação e infecções virais.

Por isso, é importante fazer um checklist cuidadoso para um recesso livre de problemas, seja dentro ou fora do ambiente doméstico ou durante passeios para outras cidades.

“Durante as férias, é preciso redobrar os cuidados e a supervisão das crianças, tanto em ambientes externos quanto dentro de casa”, alerta a médica pediatra Andrea Dambroski, que lista, a seguir, os principais riscos que podem atrapalhar férias mais seguras, especialmente para crianças com até 9 anos de idade.

Para uma devida atenção aos idosos, a geriatra Karoline Fiorotti diz que é importante revisar questões básicas de saúde antes de pegar a estrada ou embarcar no avião.

“A primeira etapa é conferir o uso correto dos medicamentos, garantindo que nada será esquecido e que as doses serão mantidas no horário habitual durante a viagem”, recomenda Karoline. Ela reforça que a rotina medicamentosa não deve ser interrompida, especialmente de idosos com doenças crônicas.

HIDRATAÇÃO

Manter a hidratação adequada é essencial, especialmente porque crianças pequenas perdem mais líquido pelo suor e, muitas vezes, esquecem de beber água enquanto brincam. “É importante oferecer água com frequência, mesmo que a criança não peça”, orienta Andrea Dambroski.

“O idoso muitas vezes não sente sede com tanta intensidade, mas precisa manter a hidratação para evitar tonturas, quedas de pressão e mal-estar”, diz Karoline Fiorotti.

Sinais como urina escura, sonolência, lábios secos ou diminuição das micções podem indicar desidratação. Em casos de vômitos ou diarreia, o soro de reidratação oral pode ser utilizado em pequenas quantidades várias vezes ao dia.

Se houver olhos fundos, apatia ou redução significativa da urina, é necessário buscar atendimento médico.

INSOLAÇÃO

A insolação é mais comum em dias muito quentes, especialmente após longos períodos de exposição solar. “Os responsáveis devem estar atentos aos riscos da exposição excessiva ao sol, principalmente sem a proteção adequada”, destaca a pediatra Andrea Dambroski.

O mesmo vale para quem tem mais idade. A recomendação é evitar o sol entre as 10h e as 16h e aplicar o protetor solar pelo menos 30 minutos antes da exposição.

Roupas leves, chapéu, pausas na sombra e moderação nas atividades físicas contribuem para a prevenção. Em casos de pele muito quente, vômitos persistentes, confusão mental ou desmaios, o atendimento deve ser imediato.

Bebês menores de 6 meses devem ser protegidos com sombra, roupas adequadas e chapéu; para crianças maiores, o protetor solar deve ser de acordo com a idadePara os idosos, a primeira etapa é conferir o uso correto dos medicamentos, garantindo que nada será esquecido e que as doses serão mantidas no horário habitual - Foto: Divulgação

QUEIMADURAS

A fotoproteção diária é indispensável no verão. As queimaduras solares, além de causarem dor, podem provocar bolhas e aumentar o risco de câncer de pele. Bebês menores de 6 meses ou adultos com mais de 60 anos devem ser protegidos principalmente com sombra, roupas adequadas e chapéu.

Para crianças maiores, o protetor solar deve ser indicado para a faixa etária, com FPS acima de 30, e reaplicado a cada duas horas ou após entrar na água.

“O uso do protetor solar deve sempre seguir orientação médica, pois existem produtos específicos para cada idade, o que reduz o risco de alergias e reações adversas”, explica Andrea.

VÍRUS

O calor e os ambientes coletivos favorecem a circulação de vírus gastrointestinais e respiratórios. Lavar as mãos com frequência, manter os ambientes arejados e evitar contato próximo com pessoas doentes são medidas essenciais de cuidado com a saúde.

Durante viagens e passeios, o consumo de alimentos fora de casa aumenta. Por isso, é importante escolher estabelecimentos confiáveis, priorizar alimentos bem cozidos e evitar aqueles que exigem refrigeração constante, como laticínios e ovos.

Antes de viajar, também é recomendável revisar a caderneta de vacinação (da criança e do idoso). Vacinas em dia ajudam a reduzir as complicações de doenças comuns no verão. Em viagens internacionais, é importante verificar as recomendações específicas do destino.

ACIDENTES

Traumas, queimaduras, quedas, afogamentos e ingestão de substâncias tóxicas estão entre os acidentes mais comuns durante as férias, e muitos deles podem ser evitados.

Medidas simples incluem proteger as tomadas, manter medicamentos e produtos de limpeza fora do alcance, instalar telas em janelas e sacadas, evitar o manuseio de líquidos quentes perto das crianças, virar os cabos das panelas para dentro do fogão, manter baldes, tanques e vasos sanitários fechados, e nunca deixar a criança sem supervisão de um adulto.

POSTURA

A postura, especialmente dos idosos, merece cuidado durante trajetos mais longos. Inchaço nas pernas, dor lombar e até trombose são alguns dos riscos para quem passa períodos sentado, em pé ou em posições desconfortáveis.

PARADINHA

Planeje paradas para descanso e movimentação a cada uma ou duas horas de viagem. No avião, ônibus ou trem, estimule o idoso a se levantar e caminhar pelo corredor.

Isso ajuda a ativar a circulação. Escolher destinos e horários que reduzam o cansaço, evitando calor extremo e tráfego intenso, também contribui para uma viagem mais leve.

MEDICAMENTOS

Revise todos os medicamentos, organize-os em caixas semanais e leve tanto as medicações de uso diário quanto as sintomáticas, como analgésicos, antialérgicos e remédios para náuseas.

Garanta quantidade suficiente para toda a viagem, com uma pequena sobra para imprevistos. Transporte tudo na bagagem de mão, junto das receitas atualizadas, e inclua itens básicos de primeiros socorros, como curativos e antissépticos.

TONTURA

Fique atento a sinais de alerta como tontura, falta de ar e, uma vez mais, inchaço nas pernas. Idosos com demência podem ficar mais confusos e ansiosos fora do seu ambiente habitual.

Procure ajuda médica se necessário. Mantenha uma rotina o mais próxima do habitual possível para promover segurança e bem-estar.

HOSPEDAGEM

Atenção ao local de hospedagem. Durante a viagem, fique de olho no cômodo das crianças e dos mais velhos: evite tapetes soltos, fios pelo caminho e outros objetos que possam aumentar o risco de queda.

ROUPAS LEVES

Nos dias quentes, a escolha de roupas leves, arejadas e de tecidos naturais, como algodão e linho, ajuda a manter o corpo mais fresco, reduzindo o risco de superaquecimento.

