Beleza B+: Como tratar manchas e melasma com segurança e eficácia. Confira!

Médico especialista explica sobre e dá dicas de como fazer

Flavia Viana

Flavia Viana

23/11/2025 - 15h30
Com a proximidade da chegada do verão e o período de maior exposição à altas temperaturas, uma preocupação é recorrente entre homens e mulheres: as manchas na pele e o melasma. Segundo o médico Dr. Franklin Veríssimo, especialista e pós-graduado em Laser, Cosmiatria e Procedimentos pelo Hospital Israelita Albert Einstein (SP), compreender as causas e adotar o tratamento adequado é essencial para controlar o problema e manter a saúde e uniformidade da pele.

“O melasma é uma condição crônica e multifatorial, geralmente associada à exposição solar, fatores hormonais e predisposição genética. O tratamento exige constância, disciplina e uma abordagem personalizada para cada tipo de pele”, explica Dr. Franklin. Ele destaca que o diagnóstico clínico correto é o primeiro passo para determinar a profundidade da mancha e escolher as melhores estratégias terapêuticas.

Importante destacar que algumas questões podem agravar o problema. “Uso de DIU, chip da beleza, anabolizantes e alguns suplementos podem agravar manchas e dificultar o tratamento”, explica o especialista.

Entre os tratamentos disponíveis, o especialista cita o uso de peelings químicos, lasers fracionados não ablativos e injetáveis que ajudam no controle da inflamação, hidrata, que ajudam na renovação celular e na uniformização do tom da pele. “Os protocolos combinados são os mais eficazes, pois associam tecnologias e ativos clareadores, e são indicados sempre com supervisão médica. É possível alcançar resultados expressivos sem agredir a pele”, afirma.

Dr. Franklin também ressalta a importância dos cuidados diários e da fotoproteção contínua, especialmente em um país de clima tropical como o Brasil. “O protetor solar deve ser reaplicado ao longo do dia, mesmo em ambientes fechados, pois a luz visível e as telas eletrônicas também estimulam a pigmentação. Associar antioxidantes tópicos e orais potencializa a prevenção”, orienta.

Além dos tratamentos em consultório, o médico destaca o papel da rotina de skincare em casa. “Cuidar da pele não é vaidade, é saúde. Alguns produtos prescritos por médico e de acordo com cada tipo de pele ajudam a controlar o melasma e a manter os resultados conquistados nos procedimentos clínicos”, complementa o especialista.

Com atendimento baseado em protocolos personalizados e tecnologias de ponta, Dr. Franklin Veríssimo reforça que o tratamento das manchas deve ser contínuo e supervisionado. “Cada pele tem uma história — e o segredo está em ouvir, avaliar e cuidar com precisão científica e sensibilidade estética”, conclui.

Correio B+

Gastronomia B+: Descubra cinco passos para montar a tábua de frios perfeita para qualquer ocasião

Nutricionista dá dicas de como garantir equilíbrio, cor e sabor no prato

23/11/2025 11h30

Gastronomia B+: Descubra cinco passos para montar a tábua de frios perfeita para qualquer ocasião

Gastronomia B+: Descubra cinco passos para montar a tábua de frios perfeita para qualquer ocasião Foto: Divulgação/Reprodução

Seja em reuniões com os amigos, happy hours, brunches e até mesmo no churrasco, a tábua de frios é uma opção prática para ocasiões descontraídas ou mais formais. Pensando na versatilidade que a opção oferece, Cláudia Mulero, nutricionista da Água Doce Sabores do Brasil, dá dicas de como montar uma opção que traga equilíbrio e sabor:

Estipule a quantidade de frios
Antes de montar a tábua, é necessário descobrir quantas pessoas serão servidas, para evitar a falta ou o desperdício dos ingredientes. O recomendado é que o prato seja servido somente como entrada e que conte com 150 gramas a 200 gramas entre frios, pães e petiscos por pessoa. Já se ela for a refeição principal do evento, o indicado são 200 gramas a 300 gramas por convidado. Com essa estimativa, é possível dar continuidade na montagem do prato.

Comece com a base
Essenciais para qualquer tábua de frios, os queijos e embutidos formam a base da montagem e harmonizam bem com as bebidas que são servidas nas festas e encontros. Como ocupam um espaço maior, devem ser incluídos primeiro.

Para isso, o indicado é montar uma variedade equilibrada entre as texturas e os sabores, variando dos mais suaves aos mais intensos. Para os embutidos, uma dica é investir nos clássicos, como presunto cru, salame, peito de peru defumado e, como diferencial, pastrame e lombo canadense.

Já os queijos podem variar entre os suaves como muçarela, brie, gouda e queijo minas, os médios, como o provolone, e os fortes, como gorgonzola e parmesão. Outra dica é cortar os frios em diferentes formatos, para dar um movimento visual e deixar a tábua mais atrativa.

Equilíbrio entre doce e salgado
Para variar nos sabores e nas texturas, algumas frutas tropicais podem incrementar a tábua de frios, pois elas combinam com bebidas e outros ingredientes, além de deixar a apresentação mais colorida. As frutas podem ser frescas, como uva sem caroço, morango, figo, maçã, pera, kiwi ou frutas secas, como damasco, tâmara e uva-passa. Além de enriquecer o visual do prato, agregam novas camadas de sabor.

Finalize com mais acompanhamentos
Para realçar ainda mais os sabores dos frios e das frutas, alguns acompanhamentos podem ser inseridos na tábua: castanha, nozes, amêndoas, pistache, além de azeitonas sem caroço, picles, tomate cereja, mini pepinos, palmito e itens crocantes, como torradas, pães rústicos cortados em fatias pequenas e biscoitos salgados. Para finalizar, você pode acrescentar geleia de pimenta, mel, pasta de alho ou homus em potinhos pequenos, com colheres de apoio.

Outra dica importante é verificar se algum convidado possui restrição alimentar. Dessa forma, é possível incluir alguma opção sem lactose, vegana ou sem glúten, para atender as necessidades de todos.

Apresentação e conservação
Para apresentar os ingredientes, utilize uma tábua de madeira, ardósia ou bambu, e comece com os queijos maiores, depois distribua os outros frios e acrescente os acompanhamentos coloridos, sempre deixando espaço entre os ingredientes e mesclando as cores fortes com as neutras. A tábua deve ser montada pouco antes de ser servida, para manter a temperatura ideal dos queijos e embutidos. Caso precise ser montada com antecedência, mantenha-a na geladeira com um plástico filme e só retire 15 minutos antes de servir.


 

Correio B+

B+: Tomadas 10A x 20A: entenda as diferenças e garanta a segurança em casa

Especialista esclarece dúvidas frequentes sobre o uso correto das tomadas e reforça a importância da instalação adequada

22/11/2025 17h00

B+: Tomadas 10A x 20A: entenda as diferenças e garanta a segurança em casa

B+: Tomadas 10A x 20A: entenda as diferenças e garanta a segurança em casa Foto: Divulgação

A padronização dos plugues e tomadas no Brasil, que instituiu os modelos oficiais de 10 A e 20 A, segue a norma NBR 14136 (plugues e tomadas), da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Publicada inicialmente em 1998, a NBR 14136 só passou a ser obrigatória a partir de 2011, após um período de transição durante os anos 2000. O objetivo foi unificar o mercado, aumentar a segurança e conduzir o país às boas práticas internacionais de segurança elétrica.  

Entretanto, até hoje, o assunto gera bastante curiosidade entre os consumidores, sobretudo com relação à maior variedade de equipamentos com plugues 20A no mercado, que fez muita gente sentir a necessidade de atualizar o projeto elétrico de casa. Dessa forma, a Sil Fios e Cabos Elétricos — líder na fabricação de condutores elétricos de baixa tensão no Brasil — esclarece os principais pontos referentes ao tema, a fim de ajudar quem vai fazer uma reforma na residência.

“Devido ao uso, cada vez maior, de eletrodomésticos e eletroeletrônicos que facilitam a rotina, também cresceu a necessidade de mais pontos de energia nas residências. Para garantir conforto e segurança, é fundamental contar com um profissional qualificado para realizar as adaptações no projeto elétrico e definir a instalação adequada de tomadas de 10A ou 20A, conforme a demanda de cada ambiente e dos moradores”, afirma Nelson Volyk, gerente de engenharia de produto da SIL Fios e Cabos Elétricos.

Para incluir mais pontos de energia, padronizar as tomadas, tornar a casa mais moderna e garantir a segurança da família, é essencial contar com o auxílio de um especialista. Sobretudo, em residências mais antigas, haverá maior necessidade de alterações – tais como a troca da fiação elétrica e dos disjuntores. No entanto, mesmo em projetos mais novos, a avaliação de um técnico será crucial para definir o que precisa ser mudado 

Diferenças e Usos 

As tomadas de 10A e 20A possuem capacidades distintas de corrente elétrica e, por isso, utilizam plugues com pinos de diâmetros diferentes. Essa variação no formato é fundamental, pois indica quais dispositivos podem ser conectados em tomadas de uso geral (10A) e quais requerem uma tomada de uso específico (20A), com um circuito independente e um disjuntor exclusivo.

Por exemplo, a tomada de 10A (projetada para pinos de 4 mm de diâmetro) é adequada para equipamentos de menor potência, como lâmpadas, carregadores de celulares, notebooks e televisores. No caso das tomadas de 20 A (que acomodam pinos de até 4,8 mm), o uso é recomendado para aparelhos mais potentes, como aquecedores elétricos, secadores de cabelo, micro-ondas e air fryers. No entanto, ao adquirir um novo item para a casa, sempre é relevante confirmar as especificações de acordo com o modelo em questão.

É relevante destacar que um plugue de 20A não se encaixa em uma tomada de 10A, enquanto o plugue de 10A pode ser conectado, normalmente, em uma tomada de 20A. “Isso significa que, ao instalar mais pontos de 20A, eles também atenderão aparelhos de menor consumo, já que um equipamento com plugue de 10A nunca ultrapassará sua própria corrente nominal, podendo ser usado com segurança em tomadas de maior capacidade, desde que circuito e disjuntor estejam dimensionados adequadamente”, explica Nelson, da Sil.

