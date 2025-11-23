Beleza B+: Como tratar manchas e melasma com segurança e eficácia. Confira!

Com a proximidade da chegada do verão e o período de maior exposição à altas temperaturas, uma preocupação é recorrente entre homens e mulheres: as manchas na pele e o melasma. Segundo o médico Dr. Franklin Veríssimo, especialista e pós-graduado em Laser, Cosmiatria e Procedimentos pelo Hospital Israelita Albert Einstein (SP), compreender as causas e adotar o tratamento adequado é essencial para controlar o problema e manter a saúde e uniformidade da pele.
“O melasma é uma condição crônica e multifatorial, geralmente associada à exposição solar, fatores hormonais e predisposição genética. O tratamento exige constância, disciplina e uma abordagem personalizada para cada tipo de pele”, explica Dr. Franklin. Ele destaca que o diagnóstico clínico correto é o primeiro passo para determinar a profundidade da mancha e escolher as melhores estratégias terapêuticas.
Importante destacar que algumas questões podem agravar o problema. “Uso de DIU, chip da beleza, anabolizantes e alguns suplementos podem agravar manchas e dificultar o tratamento”, explica o especialista.
Entre os tratamentos disponíveis, o especialista cita o uso de peelings químicos, lasers fracionados não ablativos e injetáveis que ajudam no controle da inflamação, hidrata, que ajudam na renovação celular e na uniformização do tom da pele. “Os protocolos combinados são os mais eficazes, pois associam tecnologias e ativos clareadores, e são indicados sempre com supervisão médica. É possível alcançar resultados expressivos sem agredir a pele”, afirma.
Dr. Franklin também ressalta a importância dos cuidados diários e da fotoproteção contínua, especialmente em um país de clima tropical como o Brasil. “O protetor solar deve ser reaplicado ao longo do dia, mesmo em ambientes fechados, pois a luz visível e as telas eletrônicas também estimulam a pigmentação. Associar antioxidantes tópicos e orais potencializa a prevenção”, orienta.
Além dos tratamentos em consultório, o médico destaca o papel da rotina de skincare em casa. “Cuidar da pele não é vaidade, é saúde. Alguns produtos prescritos por médico e de acordo com cada tipo de pele ajudam a controlar o melasma e a manter os resultados conquistados nos procedimentos clínicos”, complementa o especialista.
Com atendimento baseado em protocolos personalizados e tecnologias de ponta, Dr. Franklin Veríssimo reforça que o tratamento das manchas deve ser contínuo e supervisionado. “Cada pele tem uma história — e o segredo está em ouvir, avaliar e cuidar com precisão científica e sensibilidade estética”, conclui.