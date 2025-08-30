Beleza B+: Saiba quais são os passos essenciais para manter a sua pele saudável desde cedo

Gastronomia

Dieta mediterrânica é património cultural imaterial da humanidade desde 2010 Reprodução

Em um mundo de fronteiras e conflitos, existe um território em que a história se entrelaça harmoniosamente: a mesa mediterrânea. Mais do que um conjunto de receitas, a culinária desta região banhada pelo Mare Nostrum é um testemunho vivo de milênios de trocas culturais, conquistas, migrações e comércio. Dos fenícios que disseminaram a oliveira aos romanos que expandiram o cultivo da vinha, dos árabes que introduziram as alcachofras, açúcar e especiarias até o descobrimento do Novo Mundo, que trouxe o tomate e o pimentão para se tornarem pilares da dieta local, cada garfada carrega um capítulo da história ocidental.

A dieta mediterrânea, reconhecida pela Unesco como patrimônio cultural imaterial da humanidade, vai além do alimento. É um estilo de vida. É o prazer de compartilhar uma refeição com familiares e amigos, é o respeito pelo território e pela biodiversidade, é a celebração dos produtos da estação e o conhecimento transmitido de geração em geração. É socialmente inclusiva e ambientalmente sustentável. Num momento em que a busca por uma alimentação saudável e consciente nunca foi tão urgente, os princípios à mesa dos povos do Mediterrâneo oferecem um modelo atemporal de bem-estar e comunidade.

Abaixo, apresentamos um menu completo, com entrada, prato principal e sobremesa, para trazer um pedaço deste legado para a sua casa.

Entrada: salada grega clássica (horiatiki)

Ingredientes

3 tomates médios, maduros e firmes, cortados em gomos grandes;

1 pepino japonês ou comum (se comum, descascado), fatiado grosseiramente;

1 cebola roxa média, cortada em rodelas finas;

1 pimentão verde, fatiado;

200 g de queijo feta de boa qualidade;

50 g de azeitonas kalamata;

2 colheres de chá de orégano seco;

Sal marinho grosso a gosto;

4 colheres de sopa de azeite de oliva extravirgem;

1 colher de sopa de vinagre de vinho tinto (opcional).

Modo de preparo

Em uma tigela grande, combine os tomates, o pepino, a cebola e o pimentão.

Tempere com o orégano e um pouco de sal. Adicione o azeite de oliva e o vinagre (se usar) e misture delicadamente.

Transfira a salada para uma travessa de servir.

Coloque o bloco de queijo feta inteiro por cima, rodeie com as azeitonas kalamata e polvilhe com um pouco mais de orégano.

Sirva imediatamente, permitindo que cada convidado quebre um pedaço do queijo feta com a colher.

O pão caseiro é essencial para aproveitar todo o azeite e os sucos da salada no fim.

Prato principal: moussaka grega

Ingredientes

Para o molho de carne:

3 berinjelas médias, fatiadas em rodelas de 1 cm de espessura;

Sal para salgar as berinjelas;

3 colheres de sopa de azeite de oliva;

1 cebola grande, picada;

2 dentes de alho, amassados;

500 g de carne moída;

1 xícara de vinho tinto seco;

1 lata de polpa de tomate (400g);

1 colher de chá de canela em pó;

½ colher de chá de noz-moscada, ralada na hora;

1 folha de louro;

Sal e pimenta-do-reino preta a gosto.

Para o molho bechamél:

100 g de manteiga sem sal;

100 g de farinha de trigo;

1 litro de leite integral, morno;

Sal, pimenta-do-reino branca e noz-moscada a gosto;

2 gemas;

100 g de queijo parmesão ralado.

Modo de preparo

Pré-aqueça o forno a 200°C.

Salgue as fatias de berinjela e deixe-as descansar por 30 minutos para liberar a água amarga.

Enxágue bem e seque com um pano de prato.

Coloque as berinjelas em assadeiras, pincele com azeite e asse por 20-25 minutos, até ficarem douradas e macias.

Reserve.

Para o molho de carne: aqueça o azeite em uma panela grande.

Refogue a cebola até ficar transparente.

Adicione o alho e a carne moída, cozinhando até dourar. Acrescente o vinho e deixe reduzir pela metade.

Junte a polpa de tomate, a canela, a noz-moscada, o louro, sal e pimenta.

Cozinhe em fogo baixo por 30-40 minutos, até o molho espessar.

Retire a folha de louro.

Para o molho béchamel: derreta a manteiga em uma panela.

Adicione a farinha e mexa por 2 minutos para cozinhar o glúten (é o roux).

Adicione o leite morno gradualmente, batendo com um fouet para não formar grumos.

Cozinhe em fogo médio, mexendo sempre, até engrossar.

Tempere com sal, pimenta branca e noz-moscada. Retire do fogo e incorpore as gemas e metade do queijo parmesão.

Montagem:

Em um refratário grande (20cmx30cm), monte camadas: espalhe metade das berinjelas no fundo, cubra com todo o molho de carne, coloque o restante das berinjelas.

Despeje o molho bechamel por cima, alisando com uma espátula.

Polvilhe com o queijo parmesão restante.

Asse em forno preaquecido a 180°C por 40-50 minutos, até a superfície ficar dourada e borbulhante.

Deixe a Moussaka repousar por pelo menos 30 minutos antes de cortar e servir.

Ela é ainda melhor no dia seguinte.

Sobremesa: baklava

Ingredientes

1 pacote de massa filo (cerca de 20 folhas), descongelada conforme instruções;

300 g de uma mistura de nozes e pistaches (ou apenas nozes), picados grosseiramente;

1 colher de chá de canela em pó;

250 g de manteiga clarificada (ou manteiga sem sal derretida).

Para a calda:

1 xícara de água;

1 xícara de açúcar;

½ xícara de mel;

1 colher de sopa de suco de limão;

1 colher de chá de água de flor de laranjeira.

Modo de preparo

Pré-aqueça o forno a 180°C. Unte uma assadeira retangular.

Misture as nozes picadas com a canela.

Pincele a assadeira com manteiga derretida. Coloque uma folha de filo, pincele com manteiga. Repita o processo, sobrepondo 8 folhas, uma a uma, sempre untando entre elas.

Espalhe uniformemente metade da mistura de nozes.

Adicione mais 4 folhas de filo, untando cada uma com manteiga.

Espalhe o restante das nozes.

Finalize com as 8 folhas de filo restantes, untando cada uma generosamente. Certifique-se de que a última folha esteja bem untada.

Com uma faca muito afiada, corte o baklava em losangos ou quadrados antes de levar ao forno.

Asse por 40-50 minutos, até ficar dourado e crocante.

Enquanto assa, faça a calda: em uma panela, ferva a água com o açúcar até dissolver. Adicione o mel e o suco de limão e cozinhe em fogo baixo por 10 minutos, sem mexer.

Retire do fogo e adicione a água de flor de laranjeira.

Assim que retirar o baklava do forno, despeje a calda morna por cima, concentrando-a nos cortes.

Deixe esfriar completamente para que a calda seja totalmente absorvida e as folhas fiquem perfeitamente crocantes.

Sirva em pedaços pequenos, acompanhado de um café grego forte.

Assine o Correio do Estado