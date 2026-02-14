Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

FOLIA

Blocos oficiais abrem os desfiles no carnaval de Corumbá

Os blocos oficiais fazem uma prévia do que será a apresentação das escolas de samba, cumprindo regulamento da liga para a disputa do título

Silvio de Andrade

Silvio de Andrade

14/02/2026 - 01h00
Com previsão de tempo nublado à noite, começou o espetáculo na Avenida General Rondon, o templo do carnaval corumbaense, com o desfile dos onze blocos oficiais, a partir das 20h com cronometro da organização e a vigilância do Ministério Público, que quer cumprimento de horários. No domingo e segunda-feira, saem as dez escolas de samba.

O palco para o show de passistas e ritmistas tem 4.500 lugares gratuitos para o público nas arquibancadas e espaço para 1.500 pessoas nos camarotes comercializados pela prefeitura, entre privativos e avulsos. Vai funcionar também até a terça-feira, quando acontece o carnaval cultural (antigo), a praça de alimentação, com a diversidade a culinária pantaneira.

O esquema de segurança, também recomendado pelo Ministério Público, foi reforçado com a chegada de 80 policiais militares de várias cidades do somando, somando-se ao contingente do 6º batalhão da corporação. A prefeitura contratou uma empresa privada com 130 seguranças e vai colocar nas ruas mais 40 guardas municipais. A PM fará vigilância permanente no circuito do samba com motos e cavalos.

Samba no pé

Os blocos oficiais fazem uma prévia do que será a apresentação das escolas de samba, cumprindo regulamento da liga para a disputa do título. São pequenas agremiações, que se sustentam com apoio do comércio e venda de abadás, contribuindo no giro na economia (foram investidos R$ 697 mil) e oportunidades de emprego. Este ano, foram abertas 365 vagas. 

Em 2025, o Praia Bola e Cerveja, homenageando o ex-jogador Cláudio Mineiro, que reside na cidade, foi o campeão da categoria. O desfile deste ano será aberto pelo Afro Samba Reggae. Na sequência, passam pela avenida: Águia da Vila, Clube dos Sem, Flor de Abacate, Os Intocáveis, Praia Bola e Cerveja. Arthur Marinho, Bola Preta, Oliveira Somos Nós, Nação Zumbi e Vitória Regia.

Concurso de fantasias

A programação deste sábado começa às 12h com o Casario Folia, uma roda de samba no Porto Geral da cidade, que atrai milhares de pessoas. Depois do desfile dos blocos oficiais, haverá shows ao vivo no palco armado na Praça Generoso Ponce, ao lado da passarela do samba.

Um dos principais eventos do carnaval corumbaense, o Concurso de Fantasias, foi realizado na noite de quinta-feira, com a participação de 15 carnavalescos de Corumbá e Campo Grande e 85 mil em prêmios. Realizado no ginásio do Corumbaense, a 43ª edição apresentou muito luxo, criatividade e suntuosidade.

O grande público também prestigiou a participação de cinco nomes Hors Concours — Fernanda Vanucci, Rebecca D'Albinie, Valdir Gomes, Adão Barboza e Claudinho Tasso — personalidades que já marcaram a história da folia corumbaense e enriqueceram ainda mais a noite com suas presenças. Todos foram premiados com R$ 6 mil.

CARNAVAL

Chuva não impede foliões de aproveitarem show de Valesca Popozuda no Farofolia

Mesmo com céu nublado na Capital, os carnavalescos chegaram cedo para curtir cada instante e garantir um bom lugar na frente do palco

13/02/2026 19h30

Fantasias criativas tomam conta da Esplanada Ferroviária

Fantasias criativas tomam conta da Esplanada Ferroviária Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

A sexta-feira (13) de Carnaval, em Campo Grande, recebe a funkeira Valesca Popozuda, dona do famoso hit "Beijinho no ombro". O show no bloco Farofolia será no palco instalado na rua Doutor Temístocles, entre a 14 de Julho e Calógeras, na Esplanada Ferroviária. Mesmo com a possibilidade de chuva, o público aguarda ansiosamente pela cantora carioca e não pretendem abandonar o evento se a água começar a cair.

As amigas Giovanna, Ana Carolina e Beatriz estão ansiosas para o show de Valesca Popozuda e são fãs da artista.  Elas já participaram de outros carnavais de Campo Grande e acharam divertidos.

Fantasias criativas tomam conta da Esplanada Ferroviária
Beatriz, Ana Carolina e Giovanna / Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

As três planejam comparecer a todos os dias do carnaval, usando fantasias diferentes a cada dia. Hoje, foram vestidas de Skol Beats. Amanhã irão de Smurfs, pintando-se de azul. No domingo, uma vai de Mulher Gato, a outra de Batman e a terceira de Robin. Em outro dia, vão fantasiadas de Alvin e os Esquilos.

Fantasias criativas tomam conta da Esplanada Ferroviária
Dj Gustavo Freitas no Farofolia/ Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Já o DJ Gustavo Freitas está escalado para tocar no Farofolia. Ele fez questão de chegar mais cedo ao evento para ouvir as músicas e evitar repetições, para poder se preparar melhor antes de subir ao palco.

Sua expectativa para o Carnaval de Campo Grande é curtir muito, mas também trabalhar intensamente, já que, como DJ, terá compromisso todos os dias do Carnaval.

"Como eu sou DJ, então acabo trabalhando todos os dias. Mas o ideal é tirar o tempo para curtir, porque gosto muito do Carnaval".

Este é o terceiro ano consecutivo que Gustavo trabalha no Carnaval de Campo Grande. Apesar de tocar um pouco de cada estilo musical, o DJ focou recentemente no funk, além de apreciar a "brasilidade" e o pop.

Fantasias criativas tomam conta da Esplanada Ferroviária
Mateus, Lucas e Alisson se inspiraram no filme Conclave / Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Alisson, Mateus e Lucas foram vestidos de bispos, baseado no filme "Conclave", vencedor do Oscar na categoria de "melhor roteiro adaptado".

Compromissados em curtir o Carnaval, os amigos já chegaram com seu cooler recheado de cerveja para curtir a noite toda e não pretendem abandonar as celebrações se chover, "pode cair o mundo, mas vamos continuar aqui", disse Alisson.

Carna Valesca

Valesca Popozuda abre carnaval com bloco Farofolia em Campo Grande

A funkeira carioca embala, nesta sexta-feira (13), o bloco Farofolia com hits e novos sucessos

13/02/2026 12h50

Reprodução Redes Sociais

O Carnaval em Campo Grande inicia nesta sexta-feira (13), com o bloco Farofolia. A escolhida para comandar a folia é a funkeira Valesca Popozuda, que não deixou nem a chuva tirar a animação. O show começa a partir das 16h, na Rua Doutor Temístocles, entre as Ruas 14 de Julho e Calógeras, na Esplanada Ferroviária.

Por meio das redes sociais, no Instagram, Valesca publicou nos stories a chegada à Cidade Morena, com a mensagem: “Não há chuva que apague o fogo que estou hoje!! Cheguei”.

A funkeira, que tem 26 anos de carreira, iniciou em Irajá (RJ), no grupo Gaiola das Popozudas, que chamou a atenção do país nos anos 2000.

A precursora do funk, em 2010, seguiu carreira solo e lançou hits marcantes, como “Late mais alto que daqui eu não te escuto” e “Agora eu sou solteira”, ainda no período em que integrava a Gaiola das Popozudas, grupo criado por ela.

 

 

 

Na carreira solo, o hit “Beijinho no Ombro” alcançou públicos de diferentes segmentos. Carinhosamente tratada como rainha no X (antigo Twitter), ela vai embalar a folia do maior bloco LGBTQIA+ de Mato Grosso do Sul.

“Nossa ideia foi conectar o funk do Rio de Janeiro às expressões carnavalescas do Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul do país. Em ano de Copa do Mundo, o encontro entre Carnaval, música popular e identidade nacional ganha ainda mais potência simbólica”, afirma o produtor Thallyson Perez.

 

Funk no Carnaval

No Carnaval 2025, o bloco Farafolia trouxe a pioneira da cena do funk carioca Tati Quebra Barraco que colocou todo mundo na pista e mesmo os que não sabiam se atiraram aos hits.

Criado em 2019, o bloco é resultado da união de outros da comunidade LGBTQIA+ local, tendo como objetivo celebrar a diversidade e proporcionar um ambiente seguro e acolhedor para todos os foliões.

Estrutura

A abertura oficial será na Esplanada Ferroviária, tradicional palco dos blocos de rua da Capital. A expectativa é atrair 130 mil foliões por dia e outros 20 mil, nos dois dias de desfile das escolas de samba, na Praça do Papa.

O diretor-presidente da Fundação de Cultura, Valdir Gomes, ressaltou que a estrutura foi planejada para receber o público com segurança, oferecendo todas as condições necessárias para aproveitar a programação do carnaval.

“Está tudo organizado e a expectativa é muito grande. Será um Carnaval seguro, alegre e ainda melhor que o do ano passado. Reforçamos a estrutura, com mais arquibancadas cobertas e espaço para cadeirantes e idosos, e trabalhamos junto às forças de segurança para garantir tranquilidade. A Liga tem sido parceira e esperamos um grande público para celebrar com a gente”, frisou Valdir Gomes.

Foram disponibilizados mais de 100 banheiros químicos. Equipes da prefeitura terão reforço após os eventos, garantindo a limpeza, e grades para interdições viárias estão sendo instaladas sob coordenação da Agetran.

O município antecipou a organização, iniciando o credenciamento de vendedores ambulantes, além do planejamento de segurança, trânsito e atendimento em saúde nos dois pontos, com equipes de urgência das 17h à meia-noite, nos dias de programação.

A segurança ficará por conta de 180 agentes da Polícia Militar por noite, com presença da Cavalaria e do Batalhão de Choque. A Guarda Civil Metropolitana (GCM) contará com 300 agentes, 22 viaturas, 10 motos e um micro-ônibus com base móvel.

A orientação é que os foliões aproveitem a programação com responsabilidade e atenção às recomendações dos órgãos de segurança.

