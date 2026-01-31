Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Diálogo

Briga por uma cadeira na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul dev... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna deste sábado (31)

Felpuda

31/01/2026 - 00h01
Rubenio Marcelo - poeta de ms

Quando escurece, dialogo com a estrela que ainda fica refletida nas minhas pupilas em harmonia... Cá em mim, dialogo e logo é dia em meus caminhos”.

Felpuda

Briga por uma cadeira na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul deverá ser na base de cotoveladas em Dourados. Há pré-candidatos saindo pelo ladrão, seja da direita, seja da esquerda. De olho nas vagas têm interessados na reeleição, ex-prefeitos, vereadores, servidores públicos, etc. e tal. A raia de largada está sendo preparada e os postulantes às vagas estão se aquecendo, com olho no cronômetro para início da corrida em direção ao pódio eleitoral deste ano. Vale lembrar que o município é o segundo maior colégio eleitoral de MS.

Recado

O presidente estadual do PL, Reinaldo Azambuja, decidiu se manifestar em suas redes sociais, pregando a necessidade da união das forças conservadoras para chegar a um projeto político vitorioso. Depois de elogiar a caminhada do deputado Nikolas Ferreira, afirmou que a iniciativa ultrapassou o campo do gesto individual e assumiu caráter coletivo, tornando-se chamado à coesão política em torno de um projeto maior para o Brasil.

Cobiça

Depois do Carnaval, políticos de todas as cores partidárias intensificarão suas atuações em Campo Grande, maior colégio eleitoral de MS. São 620.523 eleitores, conforme o TRE-MS. Trata-se de contingente feminino formado por 338.886 pessoas e o universo masculino totaliza 281.637 em condições legais de irem às urnas. O número maior de quem tem título eleitoral é formado por pessoas com Ensino Médio completo: 180.229 no total.

Dividida

Segundo político com trânsito no círculo mais fechado do setor, a direita tem demonstrado que está extremamente dividida em Mato Grosso do Sul. Isso, segundo ele, poderá comprometer o projeto do ex-presidente Jair Bolsonaro, que é de ampliar a força do campo conservador conquistando governos, legislativos estaduais e federais, além de cadeiras no Senado.

Descoberta

Pesquisadores da Embrapa Pesca e Aquicultura (TO), descobriram que cápsulas de alho vendidas em farmácias demonstraram eficácia no combate a parasitas que atacam alevinos de pirarucu. A alternativa pode reduzir perdas na produção e diminuir dependência de produtos químicos no setor. Estudo nesse sentido foi publicado na revista científica Veterinary Parasitology.

Celebrando

A antenada colunista Loreta Zardo comemorou sua entrada na casa dos 70 anos rodeada do carinho de familiares e amigos. Foi dia 23 de janeiro, no Casablanca Adega & Bistrô. Os flashes são do arquivo pessoal.

*Colaborou Tatyane Gameiro

Diálogo

Vem chamando atenção e, ao mesmo tempo, causando preocupação a "safra" de... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta sexta-feira (30)

30/01/2026 00h01

Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Roberto Shinyashiki - escritor brasileiro

A grande verdade é que você é a pessoa que escolhe ser. Todos os dias você decide se continua do jeito que é ou muda. A grande glória do ser humano é poder participar de sua autocriação".

Felpuda

Vem chamando atenção e, ao mesmo tempo, causando preocupação a "safra" de motoristas que trafegam tendo pets no colo, com direito a cafunés, só faltando colocar os bichinhos ao volante para conduzir os veículos. Esse é apenas um dos casos, pois motociclistas, na área central da cidade ou nos bairros, adotaram como "código de trânsito pessoal" fazer ultrapassagens pela direita, colocando em risco suas vidas e as de outras pessoas. O abuso é tão grande que muitos dessa galera fazem gestos obscenos ou gritam ofensas quando advertidos. Só falta colocarem melancia no pescoço...

Diálogo

Tudo igual

O rumo político que a ministra Simone Tebet (MDB) tomará não deverá afetar o projeto de seu esposo, Eduardo Rocha, ex-secretário da Casa Civil do governo de Riedel. Ele é considerado como uma das apostas de poderoso grupo.

Mais

O grupo é formado pelo governador Riedel, pela senadora Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias e pelo ex-governador Reinaldo Azambuja, para conquistar uma das 24 cadeiras na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.

DiálogoPaulo Machado e Maria Adelaide Noronha

 

DiálogoEdison Ferreira de Araújo, que foi reeleito presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Campo Grande para o período 2026-2030

Sedentos

Na primeira sessão ordinária deste ano na Câmara Municipal de Campo Grande, dois projetos pautados mostram que muitas das excelências estão ávidas para o confronto com a prefeita Adriane. O primeiro, de autoria de Marcos Trad, determina que o Poder Executivo mantenha em seu portal da Transparência a íntegra de contratos, convênios, acordos, termos de parceria e demais instrumentos, ainda que encerrados, pelo prazo mínimo de cinco anos após o término de sua vigência ou a prestação de contas final.

Lixo

Outra proposta polêmica a ser apreciada é o veto do Executivo ao projeto que impede o aumento da taxa de coleta de lixo. A votação impacta diretamente os valores dos carnês do IPTU, que têm causado indignação entre os contribuintes. A alta nos valores ocorreu em decorrência da majoração da taxa do lixo e da redução do desconto para pagamento à vista, medidas adotadas sem que a Câmara Municipal fosse consultada.

Na disputa

O Psol, partido de esquerda, terá candidato ao governo de MS nestas eleições. Será Lucien Rezende, ex-secretário de Desenvolvimento de Ribas do Rio Pardo, apresentado pela assessoria como pequeno produtor rural. O partido anunciou ainda o seu pré-candidato ao Senado, que é conhecido como Beto do Movimento, um dos líderes do Movimento Popular de Luta (MPL).

*Colaborou Tatyane Gameiro

Correio B

Silvio Da-Rin, cineasta e ex-secretário do governo Lula, morre aos 77 anos

Da-Rin estava internado há meses, mas a causa da morte não foi revelada pela família

29/01/2026 22h00

Cineasta Silvio Da-Rin

Cineasta Silvio Da-Rin Overmundo/flickr

O cineasta Silvio Da-Rin, que atuou como secretário do Audiovisual do Ministério da Cultura entre 2007 e 2010, morreu nesta quinta-feira, 29, aos 77 anos. A informação foi confirmada ao O Globo pela cineasta Maya Da-Rin, filha do diretor. Da-Rin estava internado há meses, mas a causa da morte não foi revelada pela família.

Natural do Rio de Janeiro, Silvio participou de mais de 150 filmes em sua carreira. Ao longo de sua trajetória, atuou como técnico de som, diretor e documentarista. Após iniciar sua carreira trabalhando com áudio durante a década de 1970, fez sua estreia na direção em 1980 com Fênix, um curta-metragem sobre a resistência ao regime militar brasileiro.

Quatro anos depois, dirigiu o documentário O Príncipe do Fogo, curta premiado no Festival de Gramado. A obra retratava a história de Febronio Índio do Brasil, homem acusado de assassinar diversas pessoas na década de 1920. Em 1985, dirigiu Igreja da Libertação, documentário sobre a teologia da libertação em território brasileiro.

Durante a década de 1990, atuou como técnico de som em filmes importantes do cinema brasileiro, como Pequeno Dicionário Amoroso, de Sandra Werneck; Amores, de Domingos Oliveira; Mauá - O Imperador e o Rei; de Sergio Rezende; Villa-Lobos, Uma Vida de Paixão, de Zelito Viana. A sua obra-prima, no entanto, foi lançada em 2007: Hércules 56

O documentário, o primeiro longa-metragem de Da-Rin, revisita o sequestro do embaixador americano Charles Burke Elbrick, entrevistando os revolucionários que armaram a ação e os presos políticos trocados pelo político em 1969.

Além do trabalho como cineasta, Silvio também teve importante atuação política para o setor audiovisual brasileiro. Foi presidente da Federação de Cineclubes, além de atuar como secretário do Audiovisual do governo Lula, trabalhando com o ministro da Cultura Gilberto Gil. O velório de Silvio Da-Rin será realizado nesta sexta-feira, 30, às 16h, no cemitério São Francisco de Paula, no Rio de Janeiro.

