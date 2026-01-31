Briga por uma cadeira na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul dev... Leia na coluna de hoje

Rubenio Marcelo - poeta de ms
Quando escurece, dialogo com a estrela que ainda fica refletida nas minhas pupilas em harmonia... Cá em mim, dialogo e logo é dia em meus caminhos”.
Felpuda
Briga por uma cadeira na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul deverá ser na base de cotoveladas em Dourados. Há pré-candidatos saindo pelo ladrão, seja da direita, seja da esquerda. De olho nas vagas têm interessados na reeleição, ex-prefeitos, vereadores, servidores públicos, etc. e tal. A raia de largada está sendo preparada e os postulantes às vagas estão se aquecendo, com olho no cronômetro para início da corrida em direção ao pódio eleitoral deste ano. Vale lembrar que o município é o segundo maior colégio eleitoral de MS.
Recado
O presidente estadual do PL, Reinaldo Azambuja, decidiu se manifestar em suas redes sociais, pregando a necessidade da união das forças conservadoras para chegar a um projeto político vitorioso. Depois de elogiar a caminhada do deputado Nikolas Ferreira, afirmou que a iniciativa ultrapassou o campo do gesto individual e assumiu caráter coletivo, tornando-se chamado à coesão política em torno de um projeto maior para o Brasil.
Cobiça
Depois do Carnaval, políticos de todas as cores partidárias intensificarão suas atuações em Campo Grande, maior colégio eleitoral de MS. São 620.523 eleitores, conforme o TRE-MS. Trata-se de contingente feminino formado por 338.886 pessoas e o universo masculino totaliza 281.637 em condições legais de irem às urnas. O número maior de quem tem título eleitoral é formado por pessoas com Ensino Médio completo: 180.229 no total.
Dividida
Segundo político com trânsito no círculo mais fechado do setor, a direita tem demonstrado que está extremamente dividida em Mato Grosso do Sul. Isso, segundo ele, poderá comprometer o projeto do ex-presidente Jair Bolsonaro, que é de ampliar a força do campo conservador conquistando governos, legislativos estaduais e federais, além de cadeiras no Senado.
Descoberta
Pesquisadores da Embrapa Pesca e Aquicultura (TO), descobriram que cápsulas de alho vendidas em farmácias demonstraram eficácia no combate a parasitas que atacam alevinos de pirarucu. A alternativa pode reduzir perdas na produção e diminuir dependência de produtos químicos no setor. Estudo nesse sentido foi publicado na revista científica Veterinary Parasitology.
Celebrando
A antenada colunista Loreta Zardo comemorou sua entrada na casa dos 70 anos rodeada do carinho de familiares e amigos. Foi dia 23 de janeiro, no Casablanca Adega & Bistrô. Os flashes são do arquivo pessoal.
ANIVERSARIANTES
SÁBADO (31)
DOMINGO (1º/2)
*Colaborou Tatyane Gameiro