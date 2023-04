Bruna Gomes: A influencer e apresentadora falou com exclusividade ao Correio B+ direto de Portugal

É impossível não se encantar com o jeito simples e divertido de Bruna Gomes. Depois de fazer muito sucesso no Brasil , Bruna resolveu dar uma mudada na vida e a escolha deu certo!

Corajosa, largou tudo aqui em seu país e foi viver uma nova vida em Portugal. E lá, assim como aqui, tornou-se uma celebridade. Ganhou a edição especial do Big Brother Famosos e de quebra um novo amor, o piloto de Stock Car Bernardo Sousa.

Apaixonados, eles formam um dos casais mais emblemáticos da mídia portuguesa. No entanto, casamento é algo que ainda não está nos planos da apresentadora.

“Ainda não pensamos nisso, no casamento, porque como moramos juntos, é como se já fôssemos casados. Quanto a cerimônia ainda não temos muitos planos. Por enquanto estamos colocando outros desejos em prática”, dispara, feliz da vida.

No ar no canal da TVI como uma das comentadoras do reality show “O Triângulo”, que passa ao vivo, todos os domingos em Portugal, Bruna anda feliz da vida com esse novo desafio.

“O programa foca em jogadores que estão em uma casa e vão tendo diversos desafios e dinâmicas para motivar o jogo”, explica.

Bruna Gomes em O TRIÂNGULO em Portugal - Divulgação

Novidade para o canal:

Com planos de focar no conteúdo para o seu canal do YouTube, ela adianta que tem novidade chegando ainda este ano. Na próxima terça-feira, 02 de maio, a apresentadora lançará o seu PODBRU, um podcast ao vivo, com convidados, plateia aberta para quem quiser se inscrever e participar do programa, que irá receber diversos convidados.

“A novidade é o meu podcast, o PODBRU. Ele será lançado na próxima terça-feira, dia 02, e contará com uma plateia diversificada. O primeiro convidado do podcast será o Bernardo (namorado). O programa passará na no meu canal do Youtube e terá um link para as pessoas assistirem também no meu Instagram”, adianta.

Na próxima semana ela lançará o PodBru - Divulgação

Dividindo-se entre Brasil e Portugal, ela conta que mantém trabalhos nos dois países e sempre está matando saudade da família no Sul de seu país.

“Estou sempre lá e cá. Viajo sempre que posso para ver minha família e cachorros”, entrega.

Quando o assunto é maquiagem (algo que ela domina e ama!), Bruna ensina dicas que valem (e muito!) para o dia dia. De cara, deixa claro que o mais importante é o antes, o preparo da pele.

“Adoro hidratar bastante a pele antes para dar um ‘aspecto’ mais natural na make”explica, deixando claro que na bolsa de maquiagem nunca falta o seu fiel escudeiro hidratante labial.

“Amo! Acho que com maquiagem ou não, ele dá um ar glow, além de hidratar.

Dominando como ninguém o assunto maquiagem - algo que arrasa nas redes sociais cos os seus vídeos e tutoriais - , Bruna entrega que o produto que dá aquele toque final ao visual são os à base líquidos.

“Um bom iluminador líquido dá todo um toque especial à maquiagem. Tanto para a noite, quanto para o dia, ele faz a diferença”, entrega.

Bruna Gomes é a Capa do Correio B+ desta semana - Foto: Kokonut Pink - Diaramação Denis Felipe/Denise Neves

Quando o assunto é moda, a palavra conforto não é deixada de lado! Jamais. Estilos à parte, a influenciadora avisa que se sentir bem com o que está vestindo é imprescindível.

“Além disso, não dispenso um jeans e uma T-shirt, até porque tenho uma marca de camisetas e super aposto nelas. Então, quando posso estou sempre vestida assim: calca jeans e T-shirt (risos). Amo!”, fala Bruna, que no armário sente tem um bom tênis confortável para os dias corridos.

Entre a vasta lista de acessórios, Bruna não esconde que adora bolsas. Não é à toa que em casa tem algumas que gosta Denis alterando nas saídas do dia a dia.

“Hoje em dia as bolsas são os meus acessórios favoritos. Adoro ir alternando de acordo com o look do dia. Amo aquelas mais ‘diferentonas’ , que dão um up diferente ao look”, finaliza.

Bruna com o namorado Bernardo Sousa - Divulgação

O Correio B+ fez um bate bola sobre moda, beleza e televisão em meio a correria da influencer e apresentadora direto de Portugal com exclusividade para o Caderno. Confira!

CE - Qual o segredo para faze ruma boa maquiagem?

BG - O meu passo favorito vem antes da maquiagem que é o preparo. Adoro hidratar bastante a pele antes para dar um “aspecto” mais natural na make.



CE - O que não falta na sua bolsa de maquiagem?

BG - Amo andar com bom hidratante labial. Acho que com make ou não ele super dar um “arzinho” glow além de claro, hidratar os lábios que assim como a pele é mega importante.



CE - Você entende bastante de maquiagem. Qual é o produtinho mágico que deixa a maquiagem perfeita, que dá aquele toque final?

BG - Eu só fã dos produtos líquidos. Acho que um bom iluminador líquido da todo um toque especial a maquiagem. Tanto para a noite quanto para o dia ele faz super diferença.



CE - Você também é ligada à moda. Como classifica o seu estilo?

BG - Gosto de estar confortável. Não dispenso um jeans e uma T-shirt, até porque tenho uma marca de camisetas e super aposto nelas. Então quando posso eu tô sempre vestida assim: calca jeans e T-shirt. Rs.



CE - O que não pode faltar no seu armário?

BG - Um tênis confortável para os dias corridos e de caos. rs

Bruna Gomes tem quase 7 milhões de seguidores no instagram - Divulgação

CE - Você tem mania de algo: sapato, bolsa ou camisetas?

BG - Hoje em dia as bolsas são meus acessórios favoritos. Adoro ir alternando consoante ao look do dia. Adoro aquelas mais “diferentonas” que dão um up super diferente ao look.



CE - Você está morando em Portugal, certo? Está à frente de um programa na TVI. Conte um pouco sobre o programa?

BG - Sim. Faço parte do time de comentaristas de um reality show e ele passa ao vivo todos os domingos. O programa se chama “O triângulo”, passa 24 horas, e consiste em jogadores que estão em uma casa e vão tendo diversos desafios e dinâmicas para motivar o jogo.



CE - Pensa em focar um trabalho de conteúdo para o seu canal?

BG - Sim, em breve tenho o meu novo lançamento para o YouTube. Um formato de entrevista, bem dinâmico, que vai ter também como conteúdo coisas que já fiz ao longo dos anos na plataforma. Alem da super novidade que é o meu primeiro projeto com plateia.



CE - Pensa em voltar ao Brasil e fazer alguns trabalhos por aqui?

BG - Claro, estou sempre lá e cá. Viajo sempre que posso para ver minha família e cachorros também.

A influenciadora também fala os segmentos de moda e beleza em suas redes sociais - Divulgação



CE - Você está namorando com Bernardo. Pensam em se casar?

BG - Ainda não pensamos nisso, porque como moramos juntos, é como se já fôssemos. Quanto a cerimônia ainda não temos muitos planos. Por enquanto estamos colocando outros desejos em prática.



CE - Quais são os seus projetos para 2023?

BG - Estou super ansiosa pelo lançamento do meu novo conteúdo que vai sair em breve. As pessoas vão poder acompanhar também bastidores e tudo mais em todas as minhas redes sociais.