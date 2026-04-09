O troca-troca partidário que se encerrou serviu para uma constatação...Leia na coluna de hoje

Bráulio Bessa - escritor brasileiro
"Acredite no poder da palavra ‘desistir’. Tire o d coloque o r que você vai resistir. Uma pequena mudança às vezes traz esperança e faz a gente seguir”.
FELPUDA
O troca-troca partidário que se encerrou serviu para uma constatação: programas das siglas não passariam de “cartilhas” com textos pomposos, mas que não servem para nortear a fidelidade da maioria dos seus filiados, que tão logo ganhem aceno de possíveis vantagens, eis que tudo é abandonado para que “nova conduta política” seja abraçada por eles, sem o menor pudor. Há dúvidas, inclusive, de que as tais propostas dos partidos sejam de pleno conhecimento de todos. Vale lembrar que algumas figurinhas já pularam de galho em galho, despindo-se totalmente da ideologia partidária. Afe!
Articulação
O senador Nelson Trad Filho, que encerra seu mandato neste ano e tentará a reeleição, continua filiado ao PSD e não desistiu de suas articulações. O MDB sinalizou que poderá apoiar o seu nome.
Mais
Seria para a segunda vaga no grupo de partidos que apoia a pretensão do governador Eduardo Riedel de mais um mandato. Vale lembrar que o parlamentar já pertenceu às hostes emedebistas.
Voaram
O PSDB foi o partido que mais elegeu deputados federais em 2022: três ao todo. Dentro da legenda, o mais votado foi Beto Pereira, que recebeu 97.872 votos. O segundo foi Geraldo Resende, que somou 96.519 votos. Já Dagoberto Nogueira ficou muito aquém e veio “puxado” pelos colegas. Atualmente, o partido está em “fase raquítica”, com a saída do governador Eduardo Riedel, que foi para o PP, e de Reinaldo Azambuja, que se filiou ao PL. Com a janela partidária, o trio foi se “aninhar” em outros partidos. Afinal...
Juntos
Depois de ter saído do PSD, o ex-prefeito de Campo Grande Marcos Trad conquistou uma vaga na Câmara Municipal pelo PDT e, na recente janela partidária, filiou-se ao PV, que forma federação com o PT. Assim, fortalece a caminhada de seu irmão Fábio Trad, que disputará o governo de MS pelo PT e terá também que trabalhar para tentar reeleger Lula.
Indenização
O TJMS manteve condenação de uma companhia aérea ao pagamento de R$ 10 mil por danos morais a uma idosa de Campo Grande, embarcada para a cidade errada durante viagem aos EUA. A passagem tinha Portland como destino final. Ao chegar em Chicago, foi informada sobre a possibilidade de antecipar o voo para o destino f inal. A passageira aceitou, mas só percebeu o problema ao desembarcar: estava em Providence, cidade distante cerca de 5 mil quilômetros de Portland.
Aniversariantes
Maria de Lourdes de Souza Cano,
Nathallia Velasquez Maksoud,
Dr. Mauricio Simões Corrêa,
Luciana Plentz Soares,
Alelis Izabel de Oliveira Gomes,
David Cardoso,
Adria Fabíola Deiss Alves,
Camila Alves Corrêa e Mascarenhas Barbosa,
Ricardo Zocolaro Neto,
Bruno Jorge de Medeiros Velasques,
Marrielly Lorraine de Souza Anastacio,
Mateus Nunes Bezerra,
Fabiano Rodolfo Deiss Marques,
Izaias Pereira da Silva,
Maria Arminda Bezerra Ferragut,
Margarida Rita Benvinda da Silva,
Paulo Cesar Castro dos Reis,
Sidnei Paulo Queiroz,
Marina Gomes Lopes Terêncio,
Siro Cardoso de Souza,
Ítala Mandetta Maksoud,
Dr. Carlos Hideki Arakaki,
Mauro Luiz Barbosa Dodero,
Paula Buainain,
Jorge Franco Freitas,
Maria Clara de Jonas Bastos,
Catharina de Amorim,
Dr. Luiz Henrique Mascarenhas Moreira,
Darci Brito Lemes Ocampo,
Débora Kemp Duarte,
Anailda de Jonas Bastos,
Vanderlei Rodrigues de Campos,
Rozely Maria Seves Amado,
Paulo Sérgio Nahas,
Altino Rosa da Costa,
Adriano Martins Franchini,
Cristiane Teixeira,
Elen Marcia Rocha,
Aline Cristina Kraievski,
Sagrária Trava Munhoz Barbosa,
Elton Berton,
Mauro Hirami Ishy,
Dra. Rosa Inês Pedrossian Bastos,
Marcelo Flávio Raslan Pettengill,
Karla Kristina Demétrio Dagher,
Lucilene Machado,
Mara Viegas,
Luzia Celeste dos Santos,
Renato Pimenta Junior,
Jamir Enz,
Terezinha Simioli,
Olivaldo Rezende Nogueira,
Alcídio Pimentel Neto,
Dr. Luiz Vasco Alves,
Sérgio Hiroshi Nakamura,
Silvia Maria Ferreira,
Mariza Sanches Rodrigues,
Ana Rita Figueiredo Ribeiro,
Maria Nair da Silva,
Zumílda Tereza de Paula,
Dr. Nilson Gutierrez Ferreira,
Michele Adriane de Oliveira Michelin,
Elaine Cristina de Aquino Araujo,
Maria Amélia Nunes,
Dr. Harley Cardoso Galvão,
Elaine Assis Chemzarian,
Naim Dibo Neto,
Cláudio Felipe Dib,
Vespasiano de Oliveira,
Luiz Galvão Vasconcelos,
Maria Lúcia Lopes,
João Carlos de Oliveira,
Ligia Maria Ocampos,
Maria das Dores de Souza,
José Mário da Silva,
Ivo Barbosa Corrêa,
Hudson Rodrigues Lima,
Renato Garcia,
Keila Gomes,
Éder Figueroa,
Gilda Gil Tolentino,
Aline Ertzogue Marques,
Nancy Gomes de Carvalho,
Enio Henrique de Barros,
Fátima Pereira Azevedo,
Márcio Bilchini dos Santos,
Adel Coelho,
Dr. José Luiz Tarelho Barbieri,
Ana Carolina Vilella Capiberibe Saldanha,
Herivelton Rezende de Figueiredo,
Maria Dejanira Recalde,
Antônio João Pereira,
Dra. Elza Eiko Miazato,
Márcio Toshiyeki,
Osvaldo Veronezzi,
Roberto Kichi Otsubo,
Carlos Alberto Jacon,
José Zanin Bernardelli Junior,
Ângelo Martini,
Dra. Zani Brum Monteiro,
Rosaine Tiago de Oliveira Amaral,
Paulo Sérgio de Souza Lauretto,
Dr. Siro Sokio Furuguem,
Helen Caroline Macht,
Gill Abner Finotti,
Renata Leal Vendramini.
COLABOROU TATYANE GAMEIRO