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RELATÓRIO

Caixa-preta de helicóptero não registrou voo em que estava o cantor Rick, diz Cenipa

Segundo o órgão, o equipamento não é exigido pelo Regulamentos Brasileiros de Aviação Civil para a aeronave em questão

Estadão Conteúdo

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22/10/2026 - 21h00
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O relatório preliminar do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) sobre o acidente com o helicóptero que matou o cantou Rick e outras quatro pessoas apontou que o gravador de voz da cabine da aeronave não registrou o voo, que terminou em queda.

"As gravações do CVR (Cockpit Voice Recorder) foram extraídas pelo CENIPA, porém não correspondiam ao voo da ocorrência", diz o relatório. O Cockpit Voice Recorder é um dos elementos do que é conhecido como caixa-preta.

Segundo o órgão, o equipamento não é exigido pelo Regulamentos Brasileiros de Aviação Civil para a aeronave em questão, mas ela possuía um instalado em 17 de maio de 2002, com capacidade de trinta minutos de gravação.

O Bell 430, de prefixo PP-MGR, decolou às 10h30 do Aeródromo Costa Esmeralda (SDEN), em Porto Belo, com destino ao heliponto Metropolitan Criciúma. O pouso estava previsto para as 11h24.

A aeronave foi localizada no segundo dia de buscas em uma área de difícil acesso, na região de Santa Bárbara, em Urubici. Segundo a tenente-coronel Heloísa Helena Battisti, comandante do 5º Batalhão de Bombeiros Militar, as equipes precisaram deixar as viaturas e caminhar por cerca de três horas até chegar aos destroços.

O documento divulgado nesta quinta-feira, 22, informou ainda que havia relatos de falhas recorrentes nos geradores do helicóptero, que não haviam sito solucionadas definitivamente.

"Foram obtidos relatos de falhas intermitentes dos geradores da aeronave, algumas das quais teriam ocorrido em situações de exposição à umidade (voo dentro de nuvens/ou sob chuva)", afirma o relatório preliminar.

O documento aponta ainda que as condições meteorológicas indicavam baixa visibilidade. A previsão "indicava chuva moderada restringindo a visibilidade a 3.000 m, trovoadas embutidas e nuvens CB e TCU embutidas, com bases a 2.500 ft e topos acima de 10.000ft. A mensagem incluía a indicação de obscurecimento de montanha na Serra Geral."

Uma troca de mensagens e chamadas telefônicas entre o copiloto do helicóptero e um operador do Aeroporto de Lages, em Santa Catarina, mostra que o condutor da aeronave estava preocupado com as condições climáticas do dia do voo. A conversa foi divulgada pelo Fantástico, da TV Globo.

TEATRO

Encontro na costa leste terá talk show, palestra e reunião de artesãos para fortalecer o setor

Experiência que envolve talk show e palestra magna com Marco Aurélio Pulcherio acontece amanhã, a partir das 9h, no Centro de Eventos João Leme, no município de Bataguassu

21/10/2026 08h45

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Evento terá início às 9h com o credenciamento e café da manhã que será seguido de um talk show que antecede o bate-papo com Marco Pulcherio, em Bataguassu

Evento terá início às 9h com o credenciamento e café da manhã que será seguido de um talk show que antecede o bate-papo com Marco Pulcherio, em Bataguassu Foto: Divulgação/Agro Agência

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Distante aproximadamente 310 quilômetros da Capital do Mato Grosso do Sul, o município conhecido como Morada dos Tucunarés localizado no extremo leste do Estado, será sede do Encontro Regional de Artesanato, que trará uma palestra magna com Aurélio Pulcherio amanhã no Centro de Eventos João Leme, em Bataguassu. 

Fundador da Marco 500 design, o artesão é o convidado para a palestra que está marcada para começar às 12h, porém, antes disso, o evento terá início às 9h com o credenciamento e café da manhã que será seguido de um talk show que antecede o bate-papo em Bataguassu. 

Este encontro promovido pela MS Florestal é uma iniciativa que reúne artesãos da Costa Leste para um dia de integração, voltado para a troca de experiência e vindo como uma forma de fortalecer o setor, aproximando os produtores de um network efetivo e de geração de oportunidades. O evento teve inscrições por meio de formulário digital, em razão do número limitado de vagas. 

Conforme a entidade, o encontro busca valorizar peças criadas por homens e mulheres, artesãos da costa leste do Estado, além de aproximar quem produz de quem compra e abrir novas fontes de renda na região, vindo batizada com o mote “Mãos que conectam, arte que gera oportunidades”. 

Elaine Cristina Guarnieri Martins é uma dessas artesãs da costa leste de Mato Grosso do Sul que, há quase quatro décadas, dedica-se à confecção dos mais diversos itens que carregam, inclusive, a identidade sul-mato-grossense em seu trabalho. Ela explica que tinha apenas sete anos quando sua tia, Neusa, deu-lhe em suas mãos o primeiro kit com agulha para crochê. 

Moradora do distrito Nova Porto XV, de Bataguassu, Elaine confecciona desde capivaras, araras, tucanos e até onças-pintadas na técnica de amigurumi. Ela é presidente da Associação dos Artesãos de Nova Porto XV, parte dos cerca de 100 artesãos que são esperados no Encontro Regional de Artesanato, que acontece amanhã, que inclusive conta com o apoio da MS Florestal e do Sebrae. 

Após algumas idas e vindas, o crochê inicialmente aprendido em casa deu lugar aos bordados, às demais técnicas de pintura e fuxico aprendidas na escola, com a agulha específica e a primeira prática retornando há pouco mais de uma década, dando vida a bolsas, roupas, tapetes e mais.

Logo depois veio o amigurumi, do qual vieram à tona os bonecos feitos em crochê, e ela se apaixonou de vez. Porém, foi o desafio imposto pelo designer Renato Imbroisi que apareceu uma verdadeira virada profissional no seu trabalho: dar vida pela técnica à representação de animais característicos do Pantanal. 

“Antes eu fazia só por fazer. Hoje virou renda. O artesanato hoje representa uma conquista na minha vida. É algo que eu sempre gostei de fazer, mas antes fazia só por fazer. Hoje virou uma renda. Ainda é um complemento, mas eu creio que vai virar a principal e que vou poder viver só do meu artesanato”, revela a artesã.

Cerca de 25 artesãos compõem a associação presidida por Elaine, onde o sustento por meio do artesanato já se destaca como a principal fonte de renda da maioria, que colhem a argila que serve de matéria-prima para suas produções no distrito de Nova Porto XV. Porém, os trabalhos ainda estendem-se por obras em madeira e, é claro, em crochê. 

“Quem encontra as nossas peças consegue enxergar nos detalhes a história de cada uma, o trabalho, o capricho. A minha maior dificuldade hoje é a divulgação. É uma oportunidade que não podemos perder... devemos aproveitar ao máximo”, esclarece Elaine sobre os desafios de precificação, venda e mais que são superados com apoio da MS Florestal e Sebrae.

Como bem reforça o analista de Responsabilidade Social da MS Florestal, Edvaldo Araújo, o artesanato é uma profissão nobre que ainda possui a missão de carregar a cultura e a identidade de um território, com esse e outros caminhos sendo estimulados por meio dessa iniciativa do encontro regional de artesanato. 

“Queremos que as peças feitas aqui sejam reconhecidas pelo valor que têm e que esse reconhecimento se transforme em renda para as famílias da região. Quando uma artesã consegue vender melhor o que produz, ela fortalece a própria casa, inspira outras pessoas e movimenta a economia local. É esse ciclo que queremos estimular”, cita. 

Elaine ainda reforça que sua expectativa maior está voltada para a sessão de negócios, que para além dos bons contatos e diversos aprendizados a experiência seja refletida em bons acordos firmados e vendas concluídas. Além da associação presidida por ela, esse encontro vai reunir artesãs e artesãos de 11 municípios da Costa Leste sul-mato-grossense:

  •  Água Clara, 
  •  Aparecida do Taboado, 
  •  Bataguassu, 
  •  Brasilândia, 
  •  Cassilândia, 
  •  Inocência, 
  •  Paranaíba, 
  •  Ribas do Rio Pardo, 
  •  Santa Rita do Pardo, 
  •  Selvíria e
  •  Três Lagoas. 

Entre os grupos confirmados estão também a Associação de Artesãos de Paranaíba, a Associação de Artesãos de Aparecida do Taboado, a Associação Ipê Rosa Costura Sustentável, de Bataguassu, a Casa do Artesão de Três Lagoas (Aclams) e a Associação dos Artesãos de Brasilândia (Aartebras).

“É um apoio muito importante para todos os artesãos de Nova Porto XV poder mostrar o seu trabalho para uma parte do mundo. Nunca desista dos seus sonhos. Mesmo em meio às dificuldades, devagar a gente chega lá. O segredo é não desistir nunca”. 

>> SERVIÇO

Encontro Regional de Artesanato 

Data: amanhã.
Horário: a partir das 9h. 
Local: Centro de Eventos João Leme – Rua Ponta Porã, nº 173, Bataguassu.
Entrada: gratuita.

Diálogo

Animada que só, a ex-ministra do Planejamento, Simone Tebet, entrou no... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta quarta-feira (21)

21/10/2026 00h02

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Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

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Bráulio Bessa - Escritor brasileiro

"Nem toda lágrima é dor, nem toda graça é sorriso, nem toda curva da vida tem uma placa de aviso, e nem sempre o que você perde é de fato um prejuízo”.

FELPUDA

Animada que só, a ex-ministra do Planejamento, Simone Tebet, entrou no ritmo de festa na caminhada pró-Lula que foi realizada em São Paulo. E desfilou toda-toda, no maior ziriguidum, tocando tamborim ao lado da deputada federal Tabata Amaral. Em tempo: Simone trocou Mato Grosso do Sul pela Capital paulistana para concorrer ao Senado. Deu ruim, pois ela perdeu a eleição por lá e o seu marido Eduardo Rocha saiu derrotado por aqui na disputa por vaga na Assembleia Legislativa de MS. Vai vendo...

Diálogo

Continua?

No 14º mandato, o deputado estadual Londres Machado (PP) poderá voltar a ser escolhido como líder do governo na AssembleiaLegislativa de Mato Grosso do Sul. A experiência e o trânsito político pesam a seu favor, porque para o governo nunca são demais.

Mais

No primeiro mandato de Eduardo Riedel, suas articulações ajudaram a garantir tranquilidade ao Executivo na relação com o Legislativo. Em tempos de novas composições, a habilidade de diálogo continua sendo um ativo valioso.

DiálogoAlini Mello - Foto: Arquivo Pessoal

 

DiálogoMateus Verdelho - Foto: Lu Prezia

Menos

A senadora Tereza Cristina e o futuro senador e cacique do Centrão, Arthur Lira, aconselharam o senador Rogério Marinho, coordenador da campanha de Flávio Bolsonaro, que baixe a bola e foque primeiro em ganhar a eleição neste segundo turno. Dizem que a grande falha do time de Flávio tem sido já contar com a vitória, antes mesmo do juiz apitar o fim do jogo. 

Sonho meu...

O deputado federal Dr. Luiz Ovando não conseguiu se reeleger e já está se movimentando para, digamos, ser visto pelo governador Eduardo Riedel. Ele está de olho no comando da Secretaria de Saúde de MS. Mas não é só ele que quer porque quer sentar nessa cadeira de polpudo orçamento. O deputado espera contar com apoios necessários para que ele consiga assumir a pasta. É esperar para ver.

Termômetro

Ninguém de MS está no ranking dos políticos eleitos da direita engajados na campanha de Flávio Bolsonaro. O empenho dos aliados vem sendo medido em todo o País. Diante da inércia no Estado, o senador eleito Reinaldo Azambuja resolveu dar um chacoalhão na moçada.Já o irmão do presidenciável e senador eleito por Santa Catarina, Carlos Bolsonaro, aparece em sexto lugar. Carol de Toni, eleita senadora por SC, está em terceiro lugar como a mais engajada na campanha. Em primeiro lugar, está o senador eleito por Goiás, Gustavo Gayer.

ANIVERSARIANTES 

  • Alencastro Maria Alves Neto,
  • Marlize (Lize) Helena Dalpasquale, 
  • Miguel Povh Filho, 
  • Silmara Domingues Araújo Amarilla, 
  • Luiz Dresch,
  • Bianca Afonso Baggio,
  • Sofia Ruiz,
  • Domenico Minna,
  • Antonio Luiz Farias,
  • Faustino Gonçalves Sobrinho,
  • Israel Machado de Melo Sobrinho,
  • Paulo Roberto Davalo,
  • Aciso Batista Alves,
  • José Odorico de Oliveira Almeida,
  • Celso Augusto Pinto Cavalcante,
  • Cyro Clemente, 
  • Rozinete Albuquerque,
  • Ana Rosa Garcia Macena Vargas,
  • Maria Luiza Borges Daniel Zangari,
  • Denise Ferreira Khalil,
  • Fernanda Epelbaum,
  • Fernando Epelbaum,
  • Dr. Eurípedes Barsanulfo Pereira,
  • Leonor Lopes da Silva Saad, 
  • Márcia Aparecida Perez Heredia Miotto,
  • Dr. Sérgio Kiyoshi Utima, 
  • Nélia Orro,
  • Ademilson Martins da Rocha,
  • João Vinicius do Amaral Schllosseer,
  • Kátia Tamashiro Pedraza,
  • Gilda Corrêa Gamba,
  • Jusely Lins Vasconcelos,
  • Mário Ivo Aureliano,
  • Nivardo Jovito Rocha,
  • Maria Mercedes Oliveira,
  • Geraldo Ferreira Alves,
  • Adilson Marques Leite,
  • João Fernandes,
  • Marcelino de Rezende,
  • Euzébio do Espírito Santo,
  • Juarez Ribeiro da Silva,
  • Lourdes Cardoso Martins,
  • Roberta Cabral Kretsch,
  • Flávio Filizzola, 
  • Marco Antônio Comparin, 
  • Sérgio Francisco Duarte,
  • Celina Pereira da Rosa,
  • Aloísio Beraldo e Andrade,
  • Etuco Adashi Kanasawa,
  • Francisca Carvalho dos Reis,
  • Maria Rogéria Fernandes,
  • Ailton Martins,
  • Everaldo Escobar Amorim,
  • Maria Cecilia de Sousa,
  • Rezenaide de Camargo Rohewedd,
  • Milton Gonzaga Carvalho,
  • Jair Antonio Leonardi,
  • Maria Madalena dos Santos,
  • Adevaldo José Ramires Pereira,
  • Guilhermina Rego de Oliveira Carvalho,
  • Ivone Gonçalves da Silva,
  • Thiago Ferreira de Castro Junior,
  • Astrogildo José Ferreira de Carvalho,
  • Claudio Freire de Menezes,
  • José Ricardo Buchara Martins,
  • Denise Campos Serra da Cruz, 
  • Dr. Jefferson Dário José de Paula,
  • Carlos Alberto Bianchi, 
  • Amâncio Rodrigues da Silva Júnior,
  • Janete Batista,
  • Fábio Marques Barbosa,
  • Josefa Lázaro Mendes,
  • Marcela Congro Leal,
  • Nilza Fernandes Marinho,
  • Paula Regina da Silva Sanematsu,
  • Liliane de Jesus Berbette,
  • Suely Aparecida de Souza Navarro,
  • Leni Caetano dos Santos e Silva,
  • Elinete Ricartes Barros,
  • Sandro Ricardo Zvicker,
  • Denise Aparecida Siqueira,
  • Sandra do Amaral Lucena,
  • Carlos Eduardo Volpe,
  • Fabricio Widal de Albuquerque,
  • Caroline Queiroz Diniz,
  • Robson Ferreira Cantarella,
  • Carlos José Camilo de Carvalho,
  • Elisete Eziquiel da Costa,
  • Áurea Beatriz Knapik, 
  • Marilene Karoline Pereira Wesner Rodriguez,
  • Celeste de Jesus Pereira,  
  • Jônatas de Lima Barros,
  • Viviane Barbosa Teixeira,
  • Aléxis Garcia Scorza,
  • Cássia Aparecida Pompeu Muller,
  • Cleiton Tubino Silva,
  • Rogério Fernando Makert Faria,
  • Cleres de Fátima Antunes 
  • Pinto Vedovato,
  • Maridalva de Souza Sampaio,
  • Cícero Nobre Castello, 
  • Regiane Lopes Gonela,
  • Gilson Gonçalves da Silva,
  • Astor Antonio de Oliveira Junior,
  • Jaqueline Simone Barbosa Pereira,
  • Mônica de Almeida Arenales,
  • Paula Escobar Yano.

Colaborou com Tatyane Gameiro

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