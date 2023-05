Campo Grande recebe nota máxima do Ministério do Turismo

O Mapa do Turismo Brasileiro, desenvolvido pelo Ministério do Turismo (MTur) é um instrumento do Programa de Regionalização do Turismo que define áreas a serem trabalhadas pelo Ministério do Turismo no âmbito do desenvolvimento das políticas públicas.

Campo Grande foi o único município de Mato Grosso do Sul a receber a nota "A", e está no seleto grupo de seis cidades do Centro-Oeste avaliadas com a nota máxima pelo MTur.

No total, apenas 47 cidades brasileiras receberam conceito A na última atualização do mapa, fator este que posiciona a capital sul mato-grossense na elite do turismo brasileiro.

“Ter o município classificado com nota “A” é resultado de um trabalho crescente de fomento da atividade turística, que inclui ações de fortalecimento do trade turístico e foco no cumprimento das políticas públicas estabelecidas para o setor”, afirma Wantuyr Tartari, superintendente de Turismo da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur).

A capital consagrada pela vocação do turismo de eventos e negócios, recebeu nos últimos anos eventos conceituados como o Rally dos Sertões, Congresso Nacional de secretarias municipais de Saúde e o AdventureNEXT Latin America, maior evento de ecoturismo e turismo de aventura da América Latina.

Campo Grande desponta no cenário nacional pelo emergente crescimento do turismo de natureza, que oferece inúmeras opções de passeios próximos a área central, com destaque para a prática de rapel, trilhas e trekking. Em relação às políticas públicas, a atualização das ações do Plano Municipal de Turismo tem fortalecido o relacionamento com o trade local e consequentemente conquistando mais credibilidade e parcerias.

Segundo a pasta, o Mapa reúne os municípios brasileiros que apresentam vocação turística ou que são impactados pelo setor de viagens, e os classifica com notas de A a E. Eles são avaliados a partir de cinco categorias diretamente relacionadas à economia:

Quantidade de Estabelecimentos de Hospedagem

Quantidade de Empregos em Estabelecimentos de Hospedagem

Quantidade Estimada de Visitantes Domésticos

Quantidade Estimada de Visitantes Internacionais

Arrecadação de Impostos Federais a partir dos Meios de Hospedagem

São analisados também critérios como a quantidade de prestadores de serviços turísticos registrados no Cadastur, a existência de um Plano Municipal de Turismo e as atividades de planejamento e governança da Prefeitura dedicadas ao turismo.

No interior do estado

Bonito, Corumbá, Dourados e Três Lagoas foram avaliados com a nota "B".

Avaliados com nota "C", aparecem os municípios de Amambai, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Bataguassu, Costa Rica, Ivinhema, Jardim, Miranda, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Paranaíba, Rio Verde de Mato Grosso.