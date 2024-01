Correio B+

Sem franco favorito além de O Urso, que pode repetir o domínio na festa, a premiação terá menos concorrência por ser um ano marcado pela greve e menos lançamentos

Sei que vão se assustar por estamos falando de “próximo Emmy Awards” no dia seguinte da festa, mas os vencedores do 75º Emmy Awards não são os de 2024. Em outras palavras: ainda falta premiar os melhores do ano passado. Isso mesmo, a festa de 15 de janeiro aconteceu quatro meses depois da data que deveria ter sido, em setembro de 2023.



Tradicionalmente, os Emmys são a única premiação “fora” do circuito de festas e isso significa que, em 2024, teremos dois Emmy Awards. Mais precisamente dia 4 de junho saberemos os indicados e em julho, os vencedores. Portanto podemos voltar a especular, como sempre fazemos, sobre quem deve despontar na cerimônia!

Se em janeiro vimos o domínio de três séries O Urso, da Star Plus; Succession, da HBO Max e Treta, da Netflix, a próxima festa promete ser um Emmy Awards estranho porque sofrerá diretamente o maior reflexo das paralizações do ano passado. Foram menos lançamentos e mais despedidas, o que impacta na previsão dos favoritos. Aliás, com poucos deles.

Antes de mais nada, vamos compartilhar um resumo do calendário: até 25 de janeiro as plataformas e canais submetem seus conteúdos para consideração, mas a votação mesmo só começa no dia 4 de abril, terminando no dia 23.



Os indicados serão anunciados no dia 4 de junho. E a festa? Teremos nova data! Isso mesmo, nada de setembro, o 76º Emmy Awards está previsto para o dia 27 de julho de 2024. O auge do verão americano. São meros seis meses (nem isso) entre uma festa e outra.

Diante desses prazos, basicamente tudo que foi lançado entre junho de 2023 até janeiro de 2024, tem chance no 76º Emmy Awards. Infelizmente a 2ª temporada de House of the Dragon, cujos rumores de estreia estão dando agosto como o mês da volta, está fora da corrida esse ano, mas a última temporada de The Crown promete reascender as chances de abocanhar mais prêmios, incluindo Elizabeth Debicki como Princesa Diana e, sem dúvida, Leslie Manville como Princesa Margaret.

Com esse vácuo, quem deve crescer é The Morning Show, que teve uma ótima temporada em 2023 e está sem grandes opositores no caminho.

Citei primeiro os conteúdos de drama porque – piada impossível de evitar - ainda não surgiu o sucessor para Succession, e não há um grande favorito ainda. Minha aposta é que The Gilded Age e The Morning Show tentem aproveitar essa chance, mas uma é muito novelinha e a outra fez sucesso, mas não engajou o mundo.

Do elenco da série de época, Cynthia Nixon deve ser indicada por sua grande atuação como Ada Brooks Forte, mas aposto que outra série da HBO Max, Julia, a série sobre Julia Child, que pode estar entre as festejadas do ano na categoria de comédia. Até agora (já está na 2ª temporada), passou meio escondida.

Um Assassinato no Fim do Mundo, da Star Plus, pode reforçar o estrelato de Emma Corrin (vencedora no passado por The Crown) e a impactante O Mundo Depois de Nós, da Netflix, pode trazer Julia Roberts entre as indicadas de Melhor Atriz Drama em Minisséries. Além disso, Julia é sinônimo de glamour para festa, vamos pôr os pingos nos is!



Da Apple TV Plus, embora não seja minha favorita, Uma Questão de Química, que esteve nas listas do Golden Globes e Critic’s Choices Awards, certamente vai constar do próximo Emmys, incluindo Brie Larson como atriz.



Isso significa que Gary Oldman, a estrela de Slow Horses, possa representar a série na festa também. Não podemos esquecer que sem tantos títulos, a despedida de Physical, embora mais fraca, possa pelo menos render o reconhecimento de Rose Byrne.

Da Disney Plus, a terceira temporada de Loki tem chance de estar na lista novamente, assim como a pérola Echo, ambas ainda mostrando o fôlego da Marvel na fase mais árida dos super-heróis. Será que Ahsoka pode ser incluída de alguma forma? É possível, uma vez que Obi-Wan Kenobi e Andor estavam entre as melhores séries na 75ª edição do prêmio.

Também acredito que Special Ops: Lioness, da Paramount Plus, também renda as presenças de Zoe Saldaña e Nicole Kidman na festa, sem esquecer de Dopesick, da Netflix, que também deve estar na categoria de Drama, o que pode se aplicar à hoje quase esquecida The Full Circle, da HBO Max, que é assinada por Steven Soderbergh e dificilmente não será indicada, por outro lado, acho difícil que And Just Like That, The Idol – ambas da HBO Max - ou Secret Invasion, da Disney Plus, estejam na festa. The White House Plumbers, também da HBO Max, terá indicações como minissérie de comédia e The Crowded House, da Apple TV Plus, deve render a indicação de Tom Holland como ator.

No ano em que Billions deu adeus, poderíamos considerar suas chances, mas se até hoje nem passou perto, por que seria diferente agora?



Até a nova temporada de True Detective: Night Country tecnicamente tem chance de estar na lista, mas, a minha aposta de virar favorito até julho é a série de Ryan Murphy que vai estrear em breve: Capote contra Os Cisnes, um dramalhão de época e com grande elenco. Os destaques de Sci-Fi também têm alguma janela de entrada, Silo, da Apple TV Plus e A Roda do Tempo, da Amazon Prime Video, não podem ser descartadas em um ano de poucos lançamentos.

A previsibilidade entre as comédias é que tira bastante o campo da especulação. A onda de O Urso era ainda marola, vai crescer mais e não percam o fôlego, vai ganhar tudo para o que for indicada em julho. Lembrando que o domínio da série no 75º Emmy Awards foi referente à temporada de estreia (de 2022) e agora concorre com a segunda temporada.



O que prejudica a minha favorita do ano passado, a terceira temporada de Only Murders in The Building (Star Plus), que tem sido rejeitada ao longo dos anos. É indicada, mas nunca ganha. Falando nisso, a volta de Frasier, na Paramount Plus, não teve o impacto da original, mas quem sabe? Pode estar na lista.

No 76º Emmy Awards, já temos o favoritismo de O Urso no lado da comédia e sugiro considerar The Morning Show no Drama. Sim, quando um favorito desponta, a festa fica um tédio só, é como se estivéssemos vendo de longe a festa íntima de alguém que não nos convidou. Vamos acompanhar, claro!