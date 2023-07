Capa B+: A atriz Agatha Moreira é a Capa exclusiva do Correio B+ desta semana

Agatha Moreira, 31 anos, é um dos grandes nomes de sua geração. Atualmente ela está no ar na TV Globo em "Terra e Paixão", novela de Walcyr Carrasco, como a ambiciosa Graça.

A jovem é dona de uma multimarcas em Nova Primavera, e se dá muito bem com a futura sogra, Irene (Glória Pires). "Ela é muito determinada, por isso não vai abrir mão dos sonhos dela tão fácil assim. Então, ela é capaz de tudo para realizar o grande sonho dela que é se casar com o Daniel, que ela acredita ser o par perfeito para ela", explica a atriz.

Após seis anos trabalhando como modelo internacional para diversas grifes e morando em diversos países (Nova York e Coréia do Sul, por exemplo), ela iniciou sua trajetória como atriz na TV em Malhação em 2012. Seu talento e carisma conquistaram o público e desde então ela vem emendando trabalhos.

Em 2014, participou da última novela do consagrado autor Manoel Carlos, Em Família, marcando sua estreia no horário nobre da Rede Globo. Mas foi em 2015 que ela arrebatou a audiência com a divertida e sem limites Giovana (Kika) de Verdades Secretas, um dos maiores sucessos de Walcyr Carrasco, que lhe rendeu prêmio de melhor atriz no Prêmio Jovem Brasileiro.

Nos anos seguintes, destacou-se em ‘Haja Coração’ (2016) e Novo Mundo (2017). Em 2018, atuou na trama das seis da Globo, ‘Orgulho e Paixão’, interpretando a doce Ema, e mais uma vez fez com que o público torcesse por um final feliz de sua mocinha.

Em 2019, virou a chave da doçura e voltou ao horário nobre como a vilã Josiane, uma jovem dissimulada, que traía e roubava a própria mãe em ‘A Dona do Pedaço’, numa nova parceria de sucesso com Walcyr Carrasco.

Em 2021, para felicidade do público e de seus fãs, Agatha retornou a um de seus papéis mais especiais, a personagem Giovanna em‘Verdades Secretas 2’. Para a nova fase, a atriz mudou radicalmente o visual e exibiu fios platinados e curtos e mais uma vez a atriz desfila tendência nos segmentos de moda e beleza.

Paralelamente a TV, Agatha vem construindo também seu caminho no cinema. Ela integrou o elenco de dois filmes: ‘Pixinguinha: Um Homem Carinhoso’ (2018) e ‘Missão Cupido’ (ainda para estrear), e estamos todos anciosos, claro!



Na internet, a atriz tem milhões de seguidores, e se destaca também ao lado do namorado, o ator Rodrigo Simas com vídeos que apaixona seus fãs todos os dias.



Agatha fecha as nossas comemorações de 3 anos do Correio B+ com chave de ouro em entrevista exclusiva ao Caderno. Confira...

A atriz Agatha Moreira é a nossa Capa exclusiva e fecha as comemorações de aniversário de 3 anos do Correio B+ - Foto: Bruno Rangel

CE - Você é uma das atrizes mais solicitadas e elogiadas da sua geração. Como você vê isso Ágatha?

AM - Eu fico muito feliz e grata. Eu amo o que faço e sou extremamente dedicada à minha profissão. Eu entendo os meus privilégios em conseguir sobreviver do meu ofício, da minha arte. Por isso eu devolvo esse reconhecimento com o meu profissionalismo e profundo respeitos aos colegas e ao público.

CE - Acredita que seu papel como a Kika em Verdades Secretas tenha sido não um divisor de águas porque você tem reconhecimento já faz muito tempo, mas foi algo de fato marcante? Foi difícil construir essa personagem?

AM - Cada personagem que vivi me ajudou a contar a minha história como atriz, e todas elas conquistaram um lugar muito especial na minha trajetória. Giovanna é uma delas, e esse trabalho tem um gosto a mais porque representou uma virada de chave em relação à forma como o público me enxergava, já que Verdades Secretas tinha esse registro de um trabalho adulto. Todos os meus trabalhos carregam seus desafios e com esse não foi diferente. Eu precisei me despir de qualquer pudor para dar à essa personagem toda a intensidade que ela exigia.

CE - Você trabalhou com o Reynaldo Gianecchini em Verdades Secretas, ter trabalhado com ele ajudou vocês na parceria seguinte em A Dona do Pedaço?

AM - Demais! Gianne é um ator generoso, um colega de cena e de set parceiro e uma pessoa muito divertida, correta e simples. É fácil estar ao lado dele. É gostoso estar em cena com um ator que faz da sua arte um exercício de leveza. Nós já nos conhecíamos e isso também nos trouxe um desafio: não repetir, para o público, o jogo cênico do trabalho anterior. O texto foi o nosso fio condutor e contamos com uma direção primorosa.

Agatha Moreira em Verdades Secretas - Foto: Divulgação

CE – TV, cinema ou streaming?

AM - Todos! Cada um traz um prazer, um ensinamento e exige de nós atores um tipo único de entrega. Tudo é aprendizado. Tudo é experiência, é vivência. E a vida de um ator é feita disso! Pelo menos é nisso que eu acredito. Hoje estamos muito mais abertos, de forma integrada, aos novos formatos. Eles conversam entre si, migram entre as plataformas. Por isso temos que estar prontos para todos os formatos.

CE – Mesmo sendo atriz, gosta de ver novelas e ir ao cinema, por exemplo?

AM - Claro! Primeiro porque é uma forma de me reciclar, segundo porque para fazer o que eu faço, da forma como faço, preciso amar o que faço, antes de qualquer coisa, como telespectadora. Ir ao cinema é uma paixão! É um prazer sem fim ver um filme na telona, entrar naquele clima, ficar imersa, comer pipoca. Ir ao cinema é uma experiência cultural e sensorial.

CE – Sente saudades da carreira de modelo?

AM - Não. Acho que a vida da gente é feita de ciclos e esse meu ciclo se encerrou na hora certa. Foi um começo especial, que me ajudou demais - inclusive a me impulsionar para chegar onde estou hoje. A Agatha modelo empresta coisas para a Agatha atriz, como na hora de fazer matérias para a imprensa.

A atriz em Terra e Paixão - Foto: TV Globo

CE - Mais uma vilã em Terra e Paixão. Fazer papel de vilã é desafiador? Porque?

AM - Ah claro! Todos são. Mas na vilania você flerta com o risco da caricatura, por exemplo. Eu sempre tive a sorte de ter em mãos textos muito bem construídos e são eles que me dão o suporte para criar meninas, mulheres... Que saibam dosar a vilania para fazer ficções críveis.

CE - Como está sendo interpretar uma personagem tão ambiciosa e manipuladora?

AM - Está sendo um prazer fazer a Graça porque o público ainda vai descobrir, aos poucos, a dose de sentimentos nada nobres que ela guarda dentro de si mesma. Ela não tem a densidade de um estereótipo de uma vilã. Graça age de forma amoral acreditando que aquilo é o certo a se fazer. Ela não mede esforço quando quer alguma coisa.

CE - A carreira artística tem seus desafios. Quais os seus Agatha?

AM - A busca pelo conhecimento e pela formação. Isso depende muito do próprio ator. Isso é demasiadamente pessoal. A espera por oportunidade e o que fazer nas fases de entressafra.

CE – Você é uma mulher linda, com estilo e personalidade, e é referência, claro! Como se relaciona com a moda e a beleza no pessoal e no profissional?

AM - Obrigada! A moda entrou na minha vida de maneira orgânica porque o meu trabalho estava totalmente conectada a esse universo. E eu amo a moda, amo usar a moda como forma e força de expressão. Ela deve ser um instrumento de empoderamento, de mostrar ao mundo como pensamos, o que sentimos. E no dia a dia do meu trabalho, a moda me ajuda fortemente na construção de personagens.

Agatha Moreira é nossa Capa dupla do Correio B+ desta semana - Foto: Bruno Rangel - Diagramação: Denis Felipe/Denise Neves

CE – Sua relação com o Simas se transformou também em vídeos muito incríveis nas redes sociais. Como é essa “rotina” para fazer materiais de vocês?

AM - A gente aprendeu a lidar com a rede social de uma forma natural, sem a obrigatoriedade de parecer algo que não somos. E isso fez com que passássemos a ter prazer na produção desses conteúdos. A gente realmente é aquilo ali, esteja com o celular ligado ou não. A gente geralmente aproveita os momentos de descontração. E a gente parte do princípio de que a gente precisa estar ali de verdade!

CE – Como você vê essa responsabilidade de influenciar através da internet?

AM - É uma responsabilidade mesmo! Tenho consciência do meu alcance e penso bastante no exemplo que quero dar. Acho que o segredo está no equilíbrio entre o que somos e o que contamos sobre nós mesmos. A rede é, de fato, um recorte de nossas vidas. Então que possamos fazer essa "edição" para inspirar outras pessoas que estão ali te acompanhando.

Agatha Moreira e o namorado Rodrigo Simas - Foto: Divulgação

CE – Ágatha fora dos holofotes, como ela é?

AM - Adoro estar entre amigos, reunir uma turma boa, dar boas risadas, brincar com jogos de tabuleiro, comer pipoca e vestir roupas confortáveis e estar de cara lavada!

CE – Uma vontade da Ágatha...

AM - Viajar o mundo!