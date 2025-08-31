Capa B+: Entrevista exclusiva com a atriz Anna Lima

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Anna Lima acabou de completar 52 anos em grande estilo: comemorando a data ao lado do marido, em uma sonhada viagem à Grécia. Em 2023, a atriz viveu a sua primeira protagonista na pitava temporada de Reis, vivendo Bateseba, esposa de Davi e mãe de Salomão.

Reis foi a oitava novela no currículo da atriz, que também participou de Jesus, trabalho feito em 2018. Na Globo, Anna esteve em grandes produções como Sol Nascente (2016), Joia Rara (2013), Caminho das Índias (2009), entre outras. Anna Lima lança vídeos com dicas práticas para sair de roubadas.



E sucesso entre os amigos da atriz, O Mapa da Lima ganhou as redes sociais... Sabe aquela dica especial, um toque final na produção que vai fazer toda a diferença? Os amigos de Anna Lima não podem sair de casa sem os segredinhos da atriz. “Eu já sou conhecida como a consultora dos meus amigos, a que tem sempre uma dica prática para sair das roubadas”, conta. A ideia inicial era escrever um livro, o “Manual Prático para sair de Roubadas”, mas a amiga e escritora Thalita Rebouças deu a ideia de transformar tudo em vídeos divertidos. E assim nasceu o Mapa da Lima, publicado três vezes por semana no perfil @annalima_real.

O livro ainda não saiu, mas as produções audiovisuais já são sucesso também entre os mais de 820 mil seguidores da atriz. “Recebo muitos pedidos, reproduzo algumas dicas que circulam pelas redes sociais, mas os que engajam mais e que o público mais gosta são as minhas dicas mesmo, as que eu costumo usar no meu dia a dia. E vale de tudo, desde maquiagens, receitas, até tira manchas de roupas”, diz Anna.



Anna é a Capa exclusiva do Correio B+ desta semana, e em entrevista ao Caderno ela fala sobre celebração, trabalhos e o Mapa da Lima que ganhou as redes sociais e vai virar livro!

A atriz Anna Lima é a Capa xclusiva do Correo B+ desta semana. Foto: Guilherme Lima - Diagramação: Denis Felipe - Por Flávia Viana

CE - Anna, você tem falado abertamente sobre a menopausa. Como foi pra você enfrentar essa fase tão transformadora da vida da mulher?

AL - Falo abertamente para ajudar mesmo! Sou de uma geração que só ouvia coisas assustadoras sobre a menopausa… me assustei muito quando entrei… não adianta se desesperar! Procuro ajudar com leveza, e dizer que VAI DAR TUDO CERTO! O mais difícil e chegar até aqui! Envelhecer é privilégio… não envelhecer é morrer (risos). Então somos privilegiados! Hoje a medicina está muito avançada e temos muitas alternativas pra conviver bem com a “amiga” menopausa! Tá tudo certo! Tenho muitas dicas para isso!

CE - Quais foram os maiores desafios físicos e emocionais que você vivenciou durante a menopausa?

AL - Desafio de forçar amizade com a Menopausa! Forcei e deu certo (risos). Ela acabou tendo que me obedecer! E gostar da minha médica também!

CE - Muitas mulheres ainda enfrentam tabus e falta de informação sobre o climatério. Que conselhos você daria para quem está começando essa jornada?

AL - Acredito que incentivo o assunto, pois falo de forma natural. Não como um Tabu… a criança que menstrua, não deixa de ser criança só pq menstruou… assim como, a Mulher que para de menstruar não deixa de ser MULHER por conta de um ciclo… O que gosto de falar é: Calma! Tá tudo certo, não tenha medo! Chegar até os 50 é um privilégio! Agora desfrute! Cuide da sua saúde. Se prepare pra isso! Mas como? Se informe! A MEDICINA está muito avançada… se não estou sofrendo, você também não precisa sofrer, pode acreditar.

CE - Você acredita que falar sobre menopausa na mídia pode ajudar a combater o etarismo, especialmente na carreira artística?

AL - Eu acredito que falar sobre VIDA e autoconhecimento, sem tabus ajuda a combater qualquer tipo de “PRÉ CONCEITO” (preconceito).

Etarismo é só mais um…

CE - O que te motivou a criar o projeto O Mapa da Lima? Como ele nasceu e o que representa pra você?

AL - O nome O Mapa da Lima, surgiu com uma brincadeira de um grande amigo, Carlinhos Vieira, me ligando para pedir alguma dica! Aí ele falou, não faço nada sem antes consultar O MAPA DA LIMA… Risos! Assim surgiu o nome… Já a ideia de transformar as dicas em conteúdo para as redes sociais, veio da outra grande amiga e madrinha do Mapa, Thalita Rebouças…

Esse projeto inicialmente era um livro, de Manual Prático da Mulher Madura… que ainda vai sair… como estava demorando, Thalita colocou a pilha para eu fazer em áudio visual… e assim, mudei o nome e encaixei nesse novo projeto.

CE - Como tem sido o retorno do público com relação ao Mapa da Lima? Quais os tipos de vídeos que tem mais engajamento e repercussão nas redes?

AL - Eu estou adorando tanto fazer, e acredito que as pessoas sentem isso! O retorno tá tão positivo que aquele frio na barriga do início virou borboletas na barriga! Risos. As pessoas gostam da leveza, do humor… quanto mais natural, mais engaja!

CE - Ainda existe o projeto de escrever um livro com seus truques “milagrosos”?

AL - O esqueleto do livro já está todo de pé! Muito difícil eu desistir de um projeto… ele pode demorar, pode tomar outro curso, mas ele sai!

CE - Você é uma mulher multifacetada — atriz, empreendedora e agora à frente de um projeto de impacto. Como equilibra essas diferentes frentes na sua rotina?

AL - Adoro desafios e novidades! Para mim, é estimulante e libertador, nunca consegui ficar parada e gosto de possibilidades… me recriar… podemos ser e fazer muitas coisas, a vida é um eterno aprendizado… Eu procuro enxergar novas oportunidades em cada coisa que me interesso em aprender.

Gosto de diversificar e buscar independência… sempre…. Assim, procuro ver soluções para não depender apenas de uma fonte só. Tenho uma frese que amo: CRISE caminha com OPORTUNIDADE… me agarro a isso! Tem pessoas que arrumam um problema para cada solução… eu prefiro focar na solução pra qualquer problema!

CE - Na sua trajetória como atriz, qual papel te marcou mais e por quê?

AL - Não tenho um só que me marcou mais… tenho AMOR IMENSO POR TODOS! Mas os que me marcaram de forma arrebatadora Foram: Eulália (primeira novela DESEJO PROIBIDO), Joana De Chuza (Jesus) e BATESEBA (Reis)

CE - Pode contar pra gente sobre os novos projetos na televisão ou no teatro? Tem alguma novidade vindo por aí?

AL - Saindo do forno um trabalho incrível de Streaming… projeto meu, do Tadeu Aguiar e do Eduardo Bark… O Negócio de Casamento… com Sylvia Massari, Guto Graça Melo, Vera Fischer, e Jaqueline Lourence.