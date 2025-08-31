Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Capa B+: Entrevista exclusiva com a atriz Anna Lima

"Adoro desafios e novidades! Para mim é estimulante e libertador, nunca consegui ficar parada e gosto de possibilidades, recriar. Podemos ser e fazer muitas coisas, a vida é um eterno aprendizado".

Flavia Viana

Flavia Viana

31/08/2025 - 15h30
Anna Lima acabou de completar 52 anos em grande estilo: comemorando a data ao lado do marido, em uma sonhada viagem à Grécia. Em 2023, a atriz viveu a sua primeira protagonista na pitava temporada de Reis, vivendo Bateseba, esposa de Davi e mãe de Salomão.

Reis foi a oitava novela no currículo da atriz, que também participou de Jesus, trabalho feito em 2018. Na Globo, Anna esteve em grandes produções como Sol Nascente (2016), Joia Rara (2013), Caminho das Índias (2009), entre outras. Anna Lima lança vídeos com dicas práticas para sair de roubadas.

E sucesso entre os amigos da atriz, O Mapa da Lima ganhou as redes sociais... Sabe aquela dica especial, um toque final na produção que vai fazer toda a diferença? Os amigos de Anna Lima não podem sair de casa sem os segredinhos da atriz. “Eu já sou conhecida como a consultora dos meus amigos, a que tem sempre uma dica prática para sair das roubadas”, conta. A ideia inicial era escrever um livro, o “Manual Prático para sair de Roubadas”, mas a amiga e escritora Thalita Rebouças deu a ideia de transformar tudo em vídeos divertidos. E assim nasceu o Mapa da Lima, publicado três vezes por semana no perfil @annalima_real.

O livro ainda não saiu, mas as produções audiovisuais já são sucesso também entre os mais de 820 mil seguidores da atriz. “Recebo muitos pedidos, reproduzo algumas dicas que circulam pelas redes sociais, mas os que engajam mais e que o público mais gosta são as minhas dicas mesmo, as que eu costumo usar no meu dia a dia. E vale de tudo, desde maquiagens, receitas, até tira manchas de roupas”, diz Anna. 

Anna é a Capa exclusiva do Correio B+ desta semana, e em entrevista ao Caderno ela fala sobre celebração, trabalhos e o Mapa da Lima que ganhou as redes sociais e vai virar livro!

A atriz Anna Lima é a Capa xclusiva do Correo B+ desta semana. Foto: Guilherme Lima - Diagramação: Denis Felipe - Por Flávia Viana

CE - Anna, você tem falado abertamente sobre a menopausa. Como foi pra você enfrentar essa fase tão transformadora da vida da mulher?
AL - Falo abertamente para ajudar mesmo! Sou de uma geração que só ouvia coisas assustadoras sobre a menopausa… me assustei muito quando entrei… não adianta se desesperar! Procuro ajudar com leveza, e dizer que VAI DAR TUDO CERTO! O mais difícil e chegar até aqui! Envelhecer é privilégio… não envelhecer é morrer (risos). Então somos privilegiados! Hoje a medicina está muito avançada e temos muitas alternativas pra conviver bem com a “amiga” menopausa! Tá tudo certo! Tenho muitas dicas para isso!

CE - Quais foram os maiores desafios físicos e emocionais que você vivenciou durante a menopausa?
AL - Desafio de forçar amizade com a Menopausa! Forcei e deu certo (risos). Ela acabou tendo que me obedecer! E gostar da minha médica também!

CE - Muitas mulheres ainda enfrentam tabus e falta de informação sobre o climatério. Que conselhos você daria para quem está começando essa jornada?
AL - Acredito que incentivo o assunto, pois falo de forma natural. Não como um Tabu… a criança que menstrua, não deixa de ser criança só pq menstruou… assim como, a Mulher que para de menstruar não deixa de ser MULHER por conta de um ciclo… O que gosto de falar é: Calma! Tá tudo certo, não tenha medo! Chegar até os 50 é um privilégio! Agora desfrute! Cuide da sua saúde. Se prepare pra isso! Mas como? Se informe!  A MEDICINA está muito avançada… se não estou sofrendo, você também não precisa sofrer, pode acreditar.

CE - Você acredita que falar sobre menopausa na mídia pode ajudar a combater o etarismo, especialmente na carreira artística?
AL - Eu acredito que falar sobre VIDA e autoconhecimento, sem tabus ajuda a combater qualquer tipo de “PRÉ CONCEITO” (preconceito).
Etarismo é só mais um…

CE - O que te motivou a criar o projeto O Mapa da Lima? Como ele nasceu e o que representa pra você?
AL - O nome O Mapa da Lima, surgiu com uma brincadeira de um grande amigo, Carlinhos Vieira, me ligando para pedir alguma dica! Aí ele falou, não faço nada sem antes consultar O MAPA DA LIMA… Risos! Assim surgiu o nome… Já a ideia de transformar as dicas em conteúdo para as redes sociais, veio da outra grande amiga e madrinha do Mapa, Thalita Rebouças…

Esse projeto inicialmente era um livro, de Manual Prático da Mulher Madura… que ainda vai sair… como estava demorando, Thalita colocou a pilha para eu fazer em áudio visual… e assim, mudei o nome e encaixei nesse novo projeto.

CE - Como tem sido o retorno do público com relação ao Mapa da Lima? Quais os tipos de vídeos que tem mais engajamento e repercussão nas redes?
AL - Eu estou adorando tanto fazer, e acredito que as pessoas sentem isso! O retorno tá tão positivo que aquele frio na barriga do início virou borboletas na barriga! Risos. As pessoas gostam da leveza, do humor… quanto mais natural, mais engaja!

A atriz Anna Lima é a Capa xclusiva do Correo B+ desta semana. Foto: Guilherme Lima - Diagramação: Denis Felipe - Por Flávia Viana

CE - Ainda existe o projeto de escrever um livro com seus truques “milagrosos”?
AL - O esqueleto do livro já está todo de pé! Muito difícil eu desistir de um projeto… ele pode demorar, pode tomar outro curso, mas ele sai!

CE - Você é uma mulher multifacetada — atriz, empreendedora e agora à frente de um projeto de impacto. Como equilibra essas diferentes frentes na sua rotina?
AL - Adoro desafios e novidades! Para mim, é estimulante e libertador, nunca consegui ficar parada e gosto de possibilidades… me recriar… podemos ser e fazer muitas coisas, a vida é um eterno aprendizado… Eu procuro enxergar novas oportunidades em cada coisa que me interesso em aprender.

Gosto de diversificar e buscar independência… sempre…. Assim, procuro ver soluções para não depender apenas de uma fonte só. Tenho uma frese que amo: CRISE caminha com OPORTUNIDADE… me agarro a isso! Tem pessoas que arrumam um problema para cada solução… eu prefiro focar na solução pra qualquer problema!

CE - Na sua trajetória como atriz, qual papel te marcou mais e por quê?
AL - Não tenho um só que me marcou mais… tenho AMOR IMENSO POR TODOS! Mas os que me marcaram de forma arrebatadora Foram: Eulália (primeira novela DESEJO PROIBIDO), Joana De Chuza (Jesus) e BATESEBA (Reis)

CE - Pode contar pra gente sobre os novos projetos na televisão ou no teatro? Tem alguma novidade vindo por aí?
AL - Saindo do forno um trabalho incrível de Streaming… projeto meu, do Tadeu Aguiar e do Eduardo Bark… O Negócio de Casamento… com Sylvia Massari, Guto Graça Melo, Vera Fischer, e Jaqueline Lourence.

 

Correio B+

Saúde B+: Qual o impacto dos encontros por aplicativos de relacionamento na saúde mental?

O uso excessivo de aplicativos de relacionamentos pode potencializar riscos de ansiedade, depressão, baixo auto estima entre outros espectros associações sintomas que requer tratamento psicológico e psiquiátricos. 

30/08/2025 19h00

Qual o impacto dos encontros por aplicativos de relacionamento na saúde mental?

Qual o impacto dos encontros por aplicativos de relacionamento na saúde mental? Foto: Divulgação

O uso dos aplicativos de relacionamento está cada vez mais presente na rotina dos brasileiros, mas como será que essa escolha tem influenciado na percepção dos jovens sobre o namoro?

Segundo Tatiane Paula, Psicóloga Clínica, é importante enfatizar que desde que o mundo é mundo as pessoas desejam estar apaixonadas, encontrar alguém e amar, abraçar, estabelecer vínculos duradouros...  a paixão do ponto de vista cerebral está associada a demência temporária (Cortex pré frontal), afeta juízo que a pessoa faz da situação em que está vivenciando com aspectos hiperestimulação cognitiva, estresse e compulsão, ou seja, perpetua essa condição segundo estudos neurociência de duração de 12 a 18 meses.

A paixão desencadeia atividade aumentada, áreas subcorticais associadas a euforia, recompensa imediata e motivação, área tegmentar ventral, núcleo caudado, putâmen ricos de neurônios dopaminérgicos – dopamina neurotransmissor aumenta paixão.

“Antes da era das telas as pessoas precisavam ser mais ativas nas relações interpessoais e assim eram oportunidades de encontrar o par, o nível de cobrança social era menor em relação aos tempos de hoje em que as redes sociais tomaram espaço de importância e que de certa forma validam se é uma pessoa em potencial ou não diante do que se espera dos critérios que são facilmente definidos nos filtros em que os adeptos dos aplicativos de relacionamento encontram: musica favorita, hobby, profissão, preferências...”, explica Tatiane Paula.

Através de critérios característicos em que existe ideal a ser alcançado o nível de exigência em que a pessoa faz para si mesma e auto cobrança são enormes e ao mesmo tempo conforme as expectativas geradas dessa interação inicial leva a desenvolver sintomas, como: ansiedade, angústias, impotência, desregulação do sono, compulsões os impactos observados são compatíveis aos sintomas de ansiedade e depressão, aumento de níveis de desesperança, desvalor, desemparo, medos excessivos de rejeição,  quando não há aceitação.

“Já se fala de dating burnout, termo utilizado para classificar nível de esgotamento emocional desencadeado por uso excessivo de aplicativos de relacionamentos. Queixa muito comum dos pacientes é rejeição, ausência de curtidas, ausência de respostas, comprometimento e aumento de cobranças relacionadas a aparência (comparação excessiva a modelos de beleza padrão que recebem mais match) aumentando níveis de crenças distorcidas e confirmadas a partir de tentativas mal sucedidas, potencializando sentimento de ser dispensáveis e sem valor (ativa esquemas de comportamentos desamparo e desvalor)”, destaca a psicóloga.

O excesso de estímulos e informações no cérebro ficará tendencioso a entrar em sobrecarga e aumento altos níveis de estresse, as atividades cerebrais passam a ficar em estado constante de alerta, com uso excessivo de aplicativos de relacionamentos pode potencializar riscos de ansiedade, depressão, baixo auto estima entre outros espectros associações sintomas que requer tratamento psicológico e psiquiátricos. 

Nesse meio de relacionamento, também tem sido muito comum os golpes, por isso é preciso ficar atento (a) ao se nível de expectativas em relação a interação com outro; fornecer o mínimo de informações sobre a sua rotina, local que trabalha, endereço onde mora; se ocorrer primeiros encontros mandar e compartilhar sua localização com alguém da sua confiança; não partilhar sobre a sua vida financeira e jamais fornecer dados pessoais de cartões de credito; cuidados em levar pessoas que não estabelecer minimamente segurança para conhecer seus amigos e locais que você pode estar vulnerável; conhecer redes sociais, certificar se informações fornecidas pela pessoa são verídicas; jamais depositar no outro suas questões pessoais, vá com calma! Conhecer o máximo que puder e principalmente muito importante entender como era dinâmica de funcionamento dessa pessoa em relacionamentos anteriores.

“Normalmente golpistas são comportamentos muito similar a padrões de comportamentos de transtorno de personalidade narcisistas: grandiosidade, exibicionista, indiferente em relação as suas necessidades emocionais, manipulação (jogos perversidades) te faz pensar que você está distorcida mesmo correta na verdade te faz sentir dependente emocionalmente dele (a); incapacidade de empatia, cuidado com outro; trata-se de uma pessoa com senso inflado da própria importância, necessidade de aprovação e egocentrismo característico, se relaciona com outro sem empatia apenas para obter algo; usam de sua capacidade manipulativa de estratégias de convencimento para desestabilizar e manter a pessoa no relacionamento como  vítima dependente até conseguir atingir objetivo definido. São pessoas que descartam relações quando não lhe faz mais sentido, não existe empatia, envolvimento existe interesse. Mentem para validar e satisfazer as suas necessidades não se importando com sentimentos e consequências que podem destruir no outro que considera seu objeto”, alerta Tatiane Paula.

Para se blindar emocionalmente contra esse tipo de perfil, é importante trabalhar muito o relacionamento consigo mesma (o), método mais eficaz para entender o que realmente está buscando, principalmente esse processo de conhecer pessoas podem ocorrer ausências e isso é normal, evitar atribuir sentimentos de auto cobrança excessivos em relação a si mesmo!

Desenvolver-se de forma que entenda que da mesma forma que outro estará fazendo julgamento se combina com aspectos seus, você também estará fazendo essa avaliação, entender que no processo de conquista é normal fazer julgamentos, principalmente para tomadas de decisão se os encontros passam para relação mais profunda ou se ficara apenas no flerte inicial. Entender que assim como você, a pessoa que está te conhecendo, está fazendo o mesmo, e tudo bem!

“Ter auto eficácia e autoconfiança fortalecido suficiente entender as suas vulnerabilidades é fundamental para processo e reconhecimento é ter mais clareza das interações a partir do que você julga estar fazendo bem! Lembrar que amor romântico que vemos através de filmes e arte mostra visão total distorcida sobre o que é ser e se relacionar com outro alguém, citam as relações como encontrar a outra metade e não é!  Questionar sempre, o amor só é amor desde que eu desenvolva na pessoa apaixonada limites necessários para estabelecer relações com profundidade e mais seguras de si! Preservando aspectos da essência, personalidade!”, finaliza.

Correio B+

Beleza B+: Saiba quais são os passos essenciais para manter a sua pele saudável desde cedo

Acne e oleosidade são as principais reclamações da faixa etária dos 12 a 20 anos

30/08/2025 17h30

Beleza B+: Saiba quais são os passos essenciais para manter a sua pele saudável desde cedo

Beleza B+: Saiba quais são os passos essenciais para manter a sua pele saudável desde cedo Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A adolescência é marcada por intensas transformações físicas e hormonais, e a pele sofre diretamente os efeitos dessas mudanças. Por volta dos 12 anos, com a chegada da puberdade, é comum surgirem espinhas devido ao aumento da oleosidade — quadro que pode se estender para além dos 20 anos, evoluindo para a acne adulta. No entanto, com hábitos simples e o uso de ativos adequados, é possível adotar uma rotina de cuidados eficaz, prevenindo problemas futuros.

Para explicar a importância de cada passo no cuidado com a pele jovem, o médico dermatologista Raul Cartagena Rossi, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e consultor da TheraSkin®, destaca os hábitos e atitudes que contribuem para uma pele mais saudável nessa fase.

Limpeza
A limpeza diária é fundamental para prevenir a obstrução dos poros e controlar a oleosidade, evitando o aparecimento de espinhas. O ideal é lavar o rosto duas vezes ao dia, de manhã e à noite, com produtos que limpem sem agredir ou ressecar, mantendo o equilíbrio natural da pele.

Produtos com tecnologia Syndet são boas alternativas para a limpeza suave, especialmente em peles mistas a oleosas, como Cleany® Controle e, para peles oleosas e acneicas, como Cleany® Concentrado.

Hidratação
A hidratação é importante em todas as idades para preservar a integridade da barreira cutânea. No caso da pele jovem, que tende a ser mais oleosa, recomenda-se o uso de hidratantes em gel, loções ou séruns livres de óleo.

Tratamento para acne e oleosidade

Mesmo com todos os cuidados, espinhas e acne podem surgir por diversos fatores, como estresse, poluição, alimentação e genética. É importante evitar espremer as lesões para não causar inflamações e cicatrizes. Nesses casos, são indicados produtos com niacinamida, ativo com propriedades anti-inflamatórias, que controla a oleosidade e melhora a aparência da pele.

Para cuidados específicos com a pele acneica e oleosa, Papuless® é um gel antiacne que hidrata a pele de forma correta, desempenhando uma ação anti-inflamatória, aumentando a capacidade antioxidante e clareadora da pele. Por conter o ingrediente niacinamida, fortalece a barreira cutânea, controlando a oleosidade e a produção de sebo gerado pela pele.

 

Proteção solar

Indispensável em todas as fases da vida, o protetor solar deve ser usado diariamente. Na juventude, ele atua na prevenção de manchas e do fotoenvelhecimento, ajudando a manter a pele saudável e bonita por mais tempo.

 

O Dr. Raul ressalta a importância de buscar orientação médica: “Especialmente em casos mais graves de acne, o acompanhamento de um dermatologista é essencial para um tratamento personalizado e eficaz”.

 

Com cuidados simples e regulares, é possível manter a pele com aspecto jovem e saudável, fortalecendo a autoestima em todas as fases da vida.

