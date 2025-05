Capa B+: Entrevista exclusiva com a atriz e apresentadora Monique Alfradique

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Natural de Niterói, Rio de Janeiro, Monique Alfradique é conhecida pelo público por seus papéis em novelas, cinema e no teatro. Em 2020, atuou em seu primeiro projeto como apresentadora, no programa ‘'Mestre do Sabor’', da TV Globo, e desde então, seu desejo por estar em mais projetos como apresentadora aumentou. Em busca de projetos que fizessem sentido, Monique reuniu um time de mulheres para co-produzir dois programas.



‘’Eu estou sempre em busca de desafios que façam sentido para a minha trajetória, e percebi que se quisesse realmente algo com meu estilo e que fizesse sentido, eu teria que produzir, assumir essa gestão, e foi quando encontrei mulheres incríveis, a Andrea Batitucci, que escrevia a Vila, e a talentosa Carol Durão, nossa diretora, que me ajudaram a colocar no papel dois programas que estou muito animada para apresentar ao público’', explica Monique.



Em “Crush Animal”, que estreou no final de abril, no Multishow, Monique se junta ao ator Pedro Ottoni no comando. Inspirada no comportamento amoroso de animais — como os pinguins, conhecidos pela monogamia, ou os cachorros, sempre simpáticos —, a atração promete surpreendeu o público com provas inusitadas. A primeira temporada teve cinco episódios, cada um deles acompanhou uma pessoa em busca de um amor.



Para isso, o participante encarava as dinâmicas ao lado de três pretendentes, que entravam no palco usando máscaras temáticas de animais e figurinos que refletetiam suas personalidades. Já em “Beach Life”, do canal E!, a apresentadora mostrará as belezas de diversas praias cariocas em um programa em formato de documentário reality.



Monique apresentará a cultura, beleza, esportes e gastronomia das cidades, além de contar com participações de vendedores ambulantes da região, famosos estilistas da moda praia, convidados especiais como atores, cantores, atletas e outras personalidades conhecidas pelo estilo “pé na areia”. Serão oito episódios com uma hora de duração cada, com previsão de estreia para 2026.



“Estou muito empolgada com essa nova fase da minha carreira! Sempre gostei de me envolver em todas as etapas do processo criativo, e agora tenho a chance de contribuir ainda mais para levar ao público conteúdos interessantes e divertidos. É um desafio que abracei com muita paixão e dedicação”, afirma Monique.



Com diversos papéis em novelas, Monique Alfradique também estará presente nesse formato, atuando na novela das 6 da TV Globo, Êta Mundo Melhor, dando vida a Tamires, uma personagem envolvente e cheia de reviravoltas dentro da trama assinada por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção artística de Amora Mautner.



Ela será gerente do Taxi Dancing, um ponto de encontro animado e movimentado na história. “Estou muito animada para explorar essa história e compartilhar essa jornada com o público. E trabalhar novamente com o Walcyr Carrasco é um privilégio, e tenho certeza de que essa novela vai conquistar o coração de todo mundo!”, afirma Monique.



Monique é Capa exclusiva do Correio B+ desta semana, e em entrevista ao Caderno ela fala sobre nova fase na carreira, estreias, cuidados com a beleza e novos caminhos.

A atriz Monique Alfradique é Capa exclusiva do Correio B+ desta semana - Foto: Henrique Tarricone -Diagramação: Denis Felipe - Por Flavinha Viana

CE - Monique, como surgiu a ideia do Crush Animal? Foi algo que você já vinha pensando ou nasceu de uma proposta do Multishow?

MA - Criei o programa Crush Animal junto com minha parceira Andrea Batitucci. Sempre fui fascinada por histórias de amor, adorava assistir programas de encontros e era a “conselheira amorosa” entre meus amigos. A ideia surgiu de forma muito orgânica, a partir dessas minhas paixões e vivências.



Queríamos criar algo divertido, inusitado e que também tivesse um olhar curioso sobre o comportamento humano. O Multishow entrou depois, acreditando na proposta e nos dando liberdade para experimentar esse formato tão único.

CE - Além de apresentadora, você é co-criadora do programa. Como foi esse processo criativo e o quanto da sua visão pessoal está ali?

MA - Como criadora do programa, eu tive a oportunidade de manter o roteiro sempre vivo e dinâmico. Muito da minha visão pessoal está ali: o humor, a leveza, a curiosidade em entender como nos conectamos uns com os outros. Foi um processo muito colaborativo, conseguimos trazer referências de histórias de amor e de encontros – tanto os românticos quanto os que temos com a gente.

CE - Como foi para você assumir esse papel de apresentadora em um projeto com uma linguagem mais divertida e ousada?

MA - Foi uma delícia! Dei muitas risadas, me emocionei, e consegui colocar muito da minha personalidade ali. O programa me permitiu explorar um lado mais leve, espontâneo e até um pouco teatral, que eu adoro. Aprendi demais nos bastidores com toda a equipe – essa coisa mais lúdica, mais solta, foi uma verdadeira escola pra mim. Me senti muito leve para brincar, dar risada com os participantes, mergulhar em suas histórias e curiosidades.

CE - E qual foi o maior desafio ao criar o programa e também apresentar?

MA - Acredito que o maior desafio tenha sido reaprender a apresentar algo mais de humor, mas eu já tinha experiência como apresentadora, fiquei à frente do reality culinário “Mestre do Sabor” em 2020, na TV Globo, e foi um grande aprendizado.



No Crush Animal me dediquei em tudo, fui atrás, me envolvi em cada processo, até na escolha dos participantes, e, apesar dos desafios, tem sido muito gratificante ver o programa pronto! Estreou do jeito que imaginamos, isso é especial demais, estou muito feliz e ansiosa para acompanhar a reação do público dos próximos episódios.

CE - Como foi a recepção do público?

MA - A estreia foi no dia 26 de abril e fiquei muito feliz com a recepção do público. As mensagens de carinho, os comentários e a audiência mostraram que as pessoas se conectaram com o programa. É muito gratificante ver esse retorno tão caloroso logo na estreia.

CE - No programa, você dividiu a apresentação com Pedro Ottoni. Como foi essa parceria?

MA - Foi incrível! Desde as gravações até o pós, a gente riu muito junto, se emocionou, aprendeu. A presença de Pedro Ottoni no palco foi um complemento essencial, trazendo uma dose extra de humor e energia, o que tornou o programa ainda mais envolvente e divertido, foi uma parceria muito positiva. Só tenho a agradecer por esse projeto. Tenho certeza de que o público ainda vai viver muitas emoções nos próximos episódios.

CE - Você já teve uma experiência como apresentadora no reality culinário “Mestre do Sabor” em 2020, e agora retorna com um projeto totalmente diferente. Como foi esse reencontro com a função de apresentar, agora em um formato que tem muito da sua personalidade e humor?

MA - Apresentar o “Crush Animal” foi uma experiência desafiadora mas também muito leve. Tive que lidar com as emoções dos participantes, ser um apoio e mediar os encontros de forma leve foi uma grande responsabilidade. O mais legal foi conseguir revelar a personalidade de cada um, ajudando a criar a dinâmica ideal para que o encontro fosse uma experiência autêntica e envolvente.

CE - Olhando para sua trajetória até aqui - da atuação em novelas, séries, filmes, peças de teatro a apresentadora - que balanço você faz da sua carreira? Você sente que está vivendo um bom momento profissionalmente?

MA - Eu sinto que estou em um novo momento, sempre busquei me atualizar, trazer coisas novas para o mercado. Ao longo da carreira, sempre busquei ser reconhecida pelo meu trabalho e dedicação, acredito que nesses mais de 20 anos consegui trazer um pouco do que eu sou, das minhas conquistas e dos meus trabalhos me dedico muito a tudo que eu faço.

A atriz Monique Alfradique é Capa exclusiva do Correio B+ desta semana - Foto: Henrique Tarricone -Diagramação: Denis Felipe - Por Flavinha Viana

CE - Quais outros sonhos profissionais ainda deseja realizar?

MA - Tenho muitos sonhos ainda por realizar. Tenho me envolvido com projetos que me desafiam artisticamente e, ao mesmo tempo, estou me associando às mulheres do cinema que admiro e com quem compartilho valores e propósito.



Tenho vontade, sim, de ter minha própria produtora — um espaço para contar histórias com profundidade, representatividade e impacto. Acho que estamos vivendo um momento poderoso para as mulheres no audiovisual, e quero fazer parte ativa dessa transformação.

CE - E olhando para o futuro, quais são seus próximos passos? Você já tem outros projetos em vista?

MA - Sim! Além do Crush Animal, este ano está cheio de novidades e desafios incríveis. Estarei em outro projeto como apresentadora, o Beach Life, do Canal E!.



Ainda não temos uma data de estreia definida, então não posso dar muitos detalhes por enquanto, mas estou super empolgada e feliz por ocupar novamente esse lugar como apresentadora — e ainda mais realizada por poder contribuir com ambos os projetos também como co-criadora. Além disso, estarei na próxima novela das 18h, “Êta Mundo Melhor”! Mal posso esperar para o público conferir tudo o que vem por aí!

CE - O que você faz para o seu bem-estar e saúde mental? Quais são as suas práticas?

MA - Eu cuido bastante da minha saúde mental e física, meu bem-estar como um todo, então gosto de praticar exercícios, de ter uma alimentação equilibrada… malho todos os dias, faço hot yoga, que amo, e o yoga me ajudou a meditar também, algo que antes da pandemia não fazia, mas que hoje me faz um bem danado.



Se cuidar, tirar um tempo pra si acredito que seja sim como uma terapia, mas ainda assim, faço terapia também, acho fundamental como parte de um autocuidado completo.

CE - Com relação a beleza, você tem algum ritual?

MA - Gosto bastante de me cuidar em todos os aspectos, cuidar da gente é parte fundamental para estarmos bem, com autoestima e amor próprio. Então, para a pele, o protetor solar é o meu grande aliado, além disso, uso hidratantes, vitamina C, e realizo alguns tratamentos estéticos pontuais.



Tenho uma rotina de higienização e hidratação da pele, acredito que isso me ajuda bastante. Depois dos 30 anos, intensifiquei esses cuidados, unindo a skincare em casa e minhas consultas com a dermatologista.

CE - Falando em TV, você esteve no ano passado no remake de “Elas por Elas”, vem novidades vindo por aí?

MA - Sim, eu amo atuar em novelas! Agora, estou gravando “Etâ Mundo Melhor”, a próxima novela das 18h da Globo, assinada por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, além de contar com a direção da maravilhosa Amora Mautner.

CE - Você transita por diferentes formatos do audiovisual — cinema, streaming e TV — e também vemos hoje uma abertura maior para artistas atuarem nessas plataformas. Como você vê esse universo? Gosta de explorar essas diferentes linguagens?

MA - Acredito que cada formato tem um encanto especial, e eu amo transitar entre eles! O cinema permite uma imersão profunda nos personagens e tem um ritmo de gravação diferente, que eu adoro. As novelas têm um alcance gigante e uma dinâmica intensa, enquanto as séries trazem outros ritmos e narrativas. Escolho os projetos que me desafiem e me façam crescer como artista independente do formato.