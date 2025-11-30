Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Capa da semana B+: Entrevista exclusiva com a atriz Fernanda Nobre

"O Manifesto Feminino nasce do desejo de traduzir conceitos do feminismo para a vida prática. Quero que as mulheres se reconheçam fora do roteiro que nos foi imposto e escrevam novas narrativas para si mesmas"

Flavia Viana

Flavia Viana

30/11/2025 - 17h00
Atriz com uma trajetória já consolidada e pesquisadora feminista, Fernanda Nobre apresenta um dos projetos mais importantes de sua trajetória: a comunidade Manifesto Feminino, um espaço de escuta, estudo e transformação voltado para mulheres que desejam repensar suas histórias e ressignificar padrões impostos pelo patriarcado.

Com 34 anos de carreira na TV, cinema e teatro – e reconhecida também por sua pesquisa acadêmica sobre os mecanismos que aprisionam o comportamento feminino – Fernanda se tornou uma voz potente na discussão sobre feminismo contemporâneo. Agora, une arte, teoria e prática para criar um laboratório coletivo em que cada mulher poderá mergulhar em teoria, reflexão e ação concreta.

“O Manifesto Feminino nasce do desejo de traduzir conceitos do feminismo para a vida prática. Quero que as mulheres se reconheçam fora do roteiro que nos foi imposto e escrevam novas narrativas para si mesmas”, afirma Fernanda.

O que é o Manifesto Feminino? 

É uma comunidade para mulheres onde Fernanda oferece um curso feminista online, com aulas curtas que traduzem os conceitos feministas de uma forma leve e prática para serem aplicados no dia a dia. Temas como pressão estética, amor romântico, monogamia, sexualidade feminina e relacionamento abusivos são abordados no curso e encontros online ao vivo com a Fernanda em quinze em quinze dias durante o período de quatro meses. 

Entre os pilares, estão:

* Curso de Letramento Feminista: 17 aulas curtas em vídeo que traduzem conceitos de Simone de Beauvoir, Silvia Federici, bell hooks e outras pensadoras para o dia a dia.

* Encontros online ao vivo: análises conduzidas por Fernanda sobre como estruturas de opressão moldam nosso imaginário, com reflexões a partir de livros, filmes e séries.

* Diário do Despertar: exercícios que transformam a teoria em ação pessoal de autoconhecimento, convidando cada integrante a reescrever sua própria história.

O objetivo

Durante os quatro meses, as participantes terão a oportunidade de:

* Reconhecer os mecanismos invisíveis de controle que alimentam insegurança e insuficiência.

* Reescrever sua narrativa pessoal, rompendo com papéis impostos.

* Construir em coletivo uma nova forma de existir, mais livre, consciente e potente.

Para quem é

O Manifesto Feminino é para as mulheres que sentem um certo desconforto, que sofrem com pressões sociais e querem se libertar das expectativas e olhares externos. Mulheres que desejam sair do automático para despertar junto a outras.

Com uma escuta acolhedora e uma pesquisa robusta, Fernanda Nobre oferece a proposta de aproximar teoria feminista e vida cotidiana em um formato prático, profundo e transformador.

Fernanda é a Capa exclusiva do Correio B+ desta semana, e em entrevista ao Caderno elafala sobre carreira, projetos, TV, feminismo e muito mais.

A atriz Fernanda Nobre é a Capa do Correio B+ desta semana - Foto: Vinicius Mochizuki - Diagramação: Denis Felipe

CE - Depois de 34 anos de carreira, o que a atuação te ensinou sobre o comportamento feminino que te fez querer criar o Manifesto?
FN - A minha identidade está completamente atravessada pela minha profissão. Eu trabalho desde os oito anos de idade, de forma ininterrupta. Não existe um ano da minha vida em que eu não tenha estado em cena, em set ou no palco. Eu não sei quem sou sem essa profissão. A minha existência é marcada pela atuação.

Mas o que me moveu a criar o Manifesto Feminino não foi a profissão em si, foi o que o estudo do feminismo me revelou sobre mim. Entendi que, até aquele momento, por mais experiente ou reconhecida que eu fosse, eu seguia tentando caber, fazer certo, corresponder a expectativas que não eram minhas.

Foram dez anos estudando, uma pesquisa que virou mestrado na PUC-RJ, para finalmente nomear o desconforto que me acompanhava desde sempre. E quando eu nomeei, percebi que havia milhares de mulheres vivendo algo parecido, só que sem as palavras.

O Manifesto nasce para isso: para traduzir o feminismo de forma acessível, simples, sensível. Para que mulheres entendam que aquilo que elas chamam de “problema pessoal” muitas vezes é uma estrutura histórica. E que juntas a gente pode transformar isso.

CE - Você fala muito sobre os “mecanismos invisíveis de controle”. Quais são os que mais aparecem nas mulheres que buscam o curso?
FN - O mais frequente é o amor. A forma como fomos educadas para amar é a coleira mais eficiente já criada pelo patriarcado. Mulheres chegam acreditando que fracassaram no amor, quando na verdade foram doutrinadas a colocar o par romântico acima de si mesmas.

Outro mecanismo muito comum é a culpa. Culpa por trabalhar demais, por descansar demais, por desejar demais. A culpa é o alerta vermelho do patriarcado: se uma mulher tenta romper o padrão, ela apita para barrar o movimento.

E tem também a pressão estética, que é a opressão mais fácil de identificar. Não importa a idade, classe ou vivência: nós aprendemos a nos sentir insuficientes. E não por “essência feminina”, mas porque isso nos mantém obedientes e ocupadas.

CE - No curso, você analisa filmes e séries. Qual obra te ajudou a entender o feminismo na prática?
FN - Quando a mulher entra na Comunidade Manifesto Feminino, ela tem acesso a um curso feminista com 16 aulas curtinhas, de cerca de sete minutos cada, para assistir no seu tempo, no seu ritmo.

E, além disso, tem os encontros quinzenais comigo, em que aprofundamos temas que conversam diretamente com as aulas. A cada encontro eu indico leituras, filmes e séries que ajudam a expandir o pensamento e a entender como o feminismo atravessa o nosso cotidiano.

Para cada encontro com temas como amor, monogamia, maternidade, sexualidade, assedio, pressão estética, trabalho...eu tenho um conjunto de livros que foram fundamentais na construção da minha pesquisa. Mas existem três pilares que realmente me formaram: Calibã e a Bruxa, de Silvia Federici que é uma pesquisa profunda da Silvia Federici sobre a história da humanidade pela perspectiva das mulheres.

O Mito da Beleza, de Naomi Wolf que apesar dela ter se tornado uma pessoa questionável por causa de seus posicionamentos políticos, esse livro revela como a busca pela beleza é uma estratégia do sistema para nos controlar. E A Criação do Patriarcado, de Gerda Lerner que explica muito bem historicamente como o sistema hierárquico que vivemos foi criado e

Esses três livros foram, para mim, como abrir as janelas pela primeira vez depois de anos no escuro. E é isso que eu tento levar para dentro da comunidade: luz, contexto, nomeação e a possibilidade de pensar juntas.

CE - Como você enxerga o reconhecimento internacional do cinema brasileiro nos últimos anos?
FN - Para mim, esse movimento é, antes de tudo, uma prova de que a arte sobrevive às tentativas de sufocamento. O Brasil tem narrativas urgentes, complexas, belíssimas e quando o mundo olha para nós, ele não está apenas aplaudindo a nossa técnica, mas tendo a sorte de conhecer nossa cultura.

CE - Você deseja voltar a atuar em novelas? Algum tipo de personagem te atrai?
FN - Eu adoro novela. Eu cresci dentro da televisão, me sinto em casa nela. Quero voltar, sim, mas cada vez mais interessada em narrativas que provoquem alguma pergunta, que não alimentem esse roteiro invisível que aprisiona as mulheres.

Tenho desejo de interpretar personagens femininas que escapem do “manual”: mulheres contraditórias, desconfortáveis, que desobedecem. Porque é aí que a vida acontece.

CE - Você fala abertamente sobre manter um relacionamento não monogâmico com José Roberto Jardim. Como aborda esse tema no Manifesto?
FN - Eu abordo monogamia como aquilo que ela é: uma estrutura política criada para controlar a sexualidade feminina. Não falo nunca do meu relacionamento como modelo e sim como uma busca de criação de uma relação mais honesta e equilibrada. O que faço é trazer contexto histórico, social e emocional para que cada mulher entenda como foi educada a amar e a se colocar na relação.

A não monogamia, para mim, antes de ser sobre sexo ou múltiplos vínculos, é sobre autonomia. É sobre compreender que o amor não precisa ser um contrato de vigilância. Que a liberdade não destrói o vínculo, apenas o reposiciona. No Manifesto, a discussão é sempre coletiva: a gente pensa juntas sobre escolhas possíveis, limites e dores que não são individuais, mas culturais.

A atriz Fernanda Nobre é a Capa do Correio B+ desta semana - Foto: Vinicius Mochizuki - Diagramação: Denis Felipe

CE - Entre rotina intensa de atriz, pesquisadora e idealizadora do Manifesto, quais hobbies te ajudam a relaxar?
FN - Eu leio. Muito. Pesquiso. Parece trabalho, mas para mim é prazer, eu realmente relaxo estudando. E adoro conversar com mulheres; isso é um hobby, uma vocação e um vício.

CE - Meditação, exercícios, terapia: o que você usa para equilibrar sua intensidade?
FN - Terapia, sempre. É meu chão. Sou filha de psicanalista, faço analise desde criança. E claro, o silencio, preciso dele para voltar para mim. Sou capaz de passar dias sem ouvir musica ou ligar a tv. Sempre fiz exercicio, mas com os 40 anos estou fazendo com mais consciência de que não pode parar. E dormir... nossa, como amo dormir!!!

CE - Em relação à beleza, quais são os cuidados que você não abre mão no dia a dia?
FN - Eu cuido, claro. Corpo, pele, cabelo. Eu faço tudo o que todas nós fazemos e não por “essência feminina”, como nos venderam. Faço porque fui moldada, como todas nós, a acreditar que existe uma versão melhor de mim a ser perseguida.

A pressão estética é a opressão mais democrática que existe: atinge todas nós. Eu gasto meu tempo, meu dinheiro e minha energia com beleza muito mais do que qualquer homem ao meu redor, mas hoje faço isso consciente do lugar político que isso ocupa. A consciência não elimina a opressão, mas tira o véu.

CE - Você está em turnê com Três Mulheres Altas. Há projetos futuros no teatro ou audiovisual?
FN - A peça segue comigo até junho do ano que vem, em uma turnê lindíssima. Depois disso, há projetos em conversa, tanto no teatro quanto na TV mas, como boa atriz, só posso contar quando estiver assinado.

O que posso dizer é: eu não me separo do palco. É meu lugar de existência. Ao mesmo tempo, seguir construindo o Manifesto Feminino virou também um projeto artístico. É uma continuidade do meu trabalho, só que agora com a intenção declarada de transformar a mim e às mulheres que caminham comigo.

Nutrição B+: Congelar sem errar: dicas para preservar sabor, textura e nutrição dos alimentos

Nutricionista explica como armazenar alimentos com mais praticidade e menos desperdício

30/11/2025 10h30

Nutrição B+: Congelar sem errar: dicas para preservar sabor, textura e nutrição dos alimentos

Nutrição B+: Congelar sem errar: dicas para preservar sabor, textura e nutrição dos alimentos Imagem gerada por Inteligência Artificial

Para acompanhar a rotina corrida, o congelamento dos alimentos é um processo muito eficiente de conservação dos ingredientes. Além de proporcionar praticidade, a técnica permite uma alimentação equilibrada durante toda a semana.

Pensando em quem está na fase de se aventurar na cozinha e deseja deixar o dia a dia mais prático e saudável, Jéssica Benazzi, nutricionista do Divino Fogão, dá dicas sobre quais alimentos podem ser congelados e como realizar o processo da forma correta e sem desperdícios.

Alimentos que não congelam bem
Para garantir a qualidade dos alimentos, evite congelar verduras de folhas cruas, como alface, rúcula e agrião, elas murcham e perdem a textura. Os ovos inteiros também não devem ser congelados, já que podem estourar, caso desejar facilitar o uso posterior, bata e congele em potes. Outro ingrediente que não reage bem ao congelamento é a batata, que tende a ficar com uma textura esponjosa após o processo. Por fim, molhos com amido, como maionese ou creme de leite fresco, também não devem passar por este processo, já que eles separam e talham.

Como congelar carnes, peixes e aves
No caso das proteínas, como carne bovina e suína, peixes e aves, os ingredientes podem ser congelados crus ou cozidos. Uma boa dica é dividir em porções pequenas para facilitar no descongelamento. Retire o excesso de ar nas embalagens, que podem ser de plástico filme ou sacos próprios para freezer, e coloque a data de congelamento, para evitar o desperdício. As carnes cruas podem durar até 12 meses, enquanto as cozidas podem permanecer por dois a três meses. Os peixes podem ser mantidos congelados por três a seis meses.

Legumes e verduras
Entre os alimentos mais fáceis de congelar, os legumes e as verduras apresentam uma textura e características nutricionais favoráveis para o congelamento. Podem ser congelados brócolis, cenoura, vagem, couve-flor, espinafre, abobrinha e pimentão. Antes de armazenar, é necessário branquear os ingredientes: ferva os vegetais por dois a cinco minutos e depois mergulhe-os na água com gelo e escorra bem antes de armazenar em porções pequenas. Assim, é possível manter no freezer por até oito meses. Temperos cortados, como salsinha e cebolinha, também são uma dica para quem busca praticidade para cozinhar.

Frutas
Apresentando um desempenho melhor nos sucos e nas sobremesas quando estão congeladas, as frutas, como morango, banana, mangas, abacaxi, uva, mamão e goiaba, podem ser congeladas. Uma boa dica é sempre lavar e secar bem os ingredientes, em seguida colocá-los em uma assadeira separados, para não grudarem, e depois armazenar nos sacos plásticos próprios para freezer. Assim, podem durar por até 12 meses.

Grãos, massas e arroz
Podem ser congelados já cozidos: arroz, feijão, lentilha, grão de bico e até mesmo o macarrão cozido al dente. Para isso, o ideal é esperar que os alimentos esfriem completamente antes de armazená-los em porções pequenas. Outra boa dica é colocar um fio de azeite no macarrão, para evitar que ele grude durante o congelamento. Dessa forma, os ingredientes podem durar de dois a três meses.

Laticínios
Com alguns cuidados, os laticínios também podem ser congelados quando não forem consumidos totalmente. Para o leite o indicado é optar por uma garrafa de vidro ou plástico e preencher até ¾ do recipiente, para evitar que ele estoure com a pressão. Ao descongelar o leite, agite e use imediatamente, para preservar a textura e o sabor. Já os queijos duros, como o parmesão, podem ser armazenados em um saco plástico fechado a vácuo e descongelados na geladeira.

Pães e massas
Para preservar a textura e o sabor, os pães simples, como o francês ou caseiros, bolos, tortas e massa de pizza podem ser congelados. O ideal é esperar as massas esfriarem completamente antes de embalar. Para a massa de pizza, depois de sovar e abrir os discos, asse levemente por cinco minutos, deixe esfriar e embale os discos com plástico filme, depois leve ao freezer. As massas permanecem por até três meses armazenadas.

Pratos prontos
Os pratos já preparados, como lasanhas, sopas, carnes ensopadas e purês, podem ser congelados em potes herméticos ou sacos próprios para freezer. Para garantir que o prato dure dois a três meses, evite congelar os alimentos ainda quentes.

Café
O mais diferente da lista, o café pode ser congelado em forminhas de gelo, para usar em bebidas geladas e sobremesas, como tiramissu e caldas. Assim, o café que sobrou não é desperdiçado e pode permanecer armazenado por até dois meses. 

Saúde B+: Natação e saúde da pele: veja dicas de como evitar ressecamento

Especialista explica como o cloro afeta a pele e dá dica de cuidados simples para manter a hidratação

29/11/2025 18h00

Saúde B+: Natação e saúde da pele: saiba como evitar ressecamento

Saúde B+: Natação e saúde da pele: saiba como evitar ressecamento Foto: Divulgação

A natação está entre as atividades físicas mais completas e recomendadas para todas as idades. Além de melhorar o condicionamento físico, a prática contribui para o bem-estar geral. Mas, apesar de tantos benefícios, quem passa muito tempo na piscina precisa redobrar a atenção com a saúde da pele.

O contato frequente com a água, especialmente a tratada com cloro, pode remover a barreira natural de proteção, provocar ressecamento, coceira, irritações e até deixar a pele com aspecto esbranquiçado ou acinzentado por conta da perda de lipídios.

De acordo com o médico dermatologista Raul Cartagena Rossi¹, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e consultor da TheraSkin®, o cloro usado nas piscinas pode comprometer a barreira cutânea. “O cloro altera o manto lipídico da pele, que é responsável por manter a hidratação e a proteção natural. Crianças e pessoas com pele seca ou sensível são ainda mais vulneráveis a esse efeito”, explica o especialista.

É possível manter a pele saudável e protegida e praticar natação. Para isso, o médico recomenda cuidados simples que fazem toda a diferença:

Aplicar um hidratante leve antes do treino, criando uma barreira protetora contra a perda de água. Prefira produtos com ativos emolientes e calmantes, especialmente para peles sensíveis.

Enxaguar o corpo imediatamente após sair da piscina com água corrente e sabonete suave para remover os resíduos de cloro, que podem irritar, ressecar e deixar a pele opaca. No caso das crianças, utilizar sabonetes neutros e hipoalergênicos.

Hidratar profundamente a pele ainda levemente úmida, ajudando a reter a água e a restaurar a barreira cutânea. Dê preferência a cremes ou loções com ativos calmantes, que aliviam as irritações e prolongam a sensação de maciez.

Outras medidas complementares também potencializam a proteção: manter a ingestão adequada de água para hidratar o organismo de dentro para fora, usar protetor solar no caso de treinos ao ar livre — mesmo em dias nublados — e optar por piscinas bem tratadas, já que o excesso de cloro pode acentuar o ressecamento.

 

 

