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AGENDA CULTURAL

Capital recebe programação diversificada, com espetáculos, shows, oficinas, clube de leitura e mais

De hoje a domingo, Campo Grande recebe programação diversificada com espetáculos, shows, oficinas, clube de leitura, exposição coletiva, atrações gratuitas e opções para toda a família

Mariana Piell

Mariana Piell

24/07/2026 - 08h30
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Da Margem ao Centro" reúne artes de Yggy Cabreira, Mauro Mondine, Marcia Lobo Crochê, Aldo Torres, Caio Lobo e Victor Macaulin (HERO), cujas obras abordam temas como identidade, ancestralidade, memória, patrimônio cultural, violência, sustentabilidade e p

Da Margem ao Centro" reúne artes de Yggy Cabreira, Mauro Mondine, Marcia Lobo Crochê, Aldo Torres, Caio Lobo e Victor Macaulin (HERO), cujas obras abordam temas como identidade, ancestralidade, memória, patrimônio cultural, violência, sustentabilidade e p - Foto: Divulgação

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Entre hoje e domingo, a cidade recebe uma programação que reúne teatro, música, literatura, artes visuais, oficinas criativas e atrações voltadas às famílias. Há opções gratuitas e pagas espalhadas por diferentes espaços culturais, além de experiências que convidam o público a desacelerar, conhecer novos artistas e aproveitar o período de férias escolares.

ARTESANATO

Em tempos de rotina acelerada, reservar algumas horas para criar com as próprias mãos pode ser uma forma de aliviar o estresse e exercitar a criatividade. Essa é justamente a proposta da terceira edição do Desligue e Cria – Café com Crochê, que acontece amanhã, das 14h às 17h, na Go Coffee São Francisco.

O encontro foi pensado para quem nunca teve contato com o crochê, mas também para pessoas que desejam conhecer novas técnicas e materiais. Nesta edição, os participantes aprenderão a confeccionar um cesto multifunções utilizando fio de malha premium.

Durante a oficina serão apresentados os princípios básicos da técnica, desde a produção da base até o acabamento da peça. Ao final da experiência, cada participante leva para casa um objeto versátil que pode ser utilizado para organizar acessórios, maquiagem, materiais de escritório ou itens de decoração.

O ingresso inclui um kit completo com novelo de fio de malha premium, agulha de crochê, agulha de tapeceiro, ecobag exclusiva, material de apoio e ainda um café expresso ou americano para consumo durante a atividade.

As vagas são limitadas para garantir um acompanhamento personalizado durante todo o processo.

TERROR TEATRAL

Os amantes das artes cênicas poderão conferir no domingo, às 19h, no Teatro Aracy Balabanian, o espetáculo “O Baile 1976”.

Inspirada no universo do clássico “Carrie, a Estranha”, a montagem apresenta uma releitura original da história, explorando temas como bullying, exclusão social, desejo de pertencimento, violência psicológica e vingança.

A trama se passa durante um tradicional baile escolar que deveria representar uma noite de celebração. No entanto, antigas rivalidades e conflitos mal resolvidos transformam o evento em uma experiência intensa e repleta de tensão.

Com classificação indicativa para maiores de 16 anos, o espetáculo propõe reflexões sobre empatia, crueldade e as consequências das atitudes humanas.

Os ingressos estão disponíveis pela plataforma Sympla.

SESC

O Sesc Teatro Prosa preparou uma programação gratuita para hoje e amanhã, reunindo atrações musicais voltadas para diferentes públicos.

Hoje, às 19h, acontece o show “Dialeto Preto”, projeto da Afronta Produções que destaca o protagonismo de mulheres negras na música sul-mato-grossense.

A iniciativa reúne ações de formação artística, produção musical e circulação de obras autorais, fortalecendo a representatividade feminina na cena cultural do Estado.

Além de valorizar artistas negras, o projeto também incentiva a participação de mulheres indígenas, ampliando a diversidade presente na produção musical regional.

Já no sábado, às 16h, o grupo Batucando Histórias apresenta o espetáculo “Um Novo Ritmo”, voltado às famílias.

Foto: Divulgação

SESC Teatro Infantil

O grupo Batucando Histórias apresenta o espetáculo “Um Novo Ritmo”, voltado às famílias

Celebrando nove anos de trajetória, a companhia estreia uma nova formação com Carol nos vocais e Calebe na bateria.

O espetáculo combina música ao vivo, brincadeiras e interação com o público, incentivando pais e filhos a deixarem as telas de lado para compartilharem momentos de convivência, imaginação e afeto.
Os ingressos gratuitos podem ser retirados antecipadamente pelo Sympla.

CLUBE DE LEITURA 

Também no sábado, às 14h, o Clube Sesc de Leitura promove mais um encontro dedicado ao debate literário.

A obra escolhida desta edição é “O Polonês Melancólico”, do escritor João Francisco Santos da Silva, publicada em 2025 pelo Selo Editorial Samsara.

A coletânea reúne contos de inspiração existencialista que percorrem diferentes fases da vida humana – do período pré-natal à morte – explorando memórias, emoções, conflitos e situações cotidianas.

Natural de Curitiba e residente em Campo Grande, João Francisco concilia a carreira médica com a literatura e já recebeu reconhecimento em concursos como o IV Prêmio Literário de Direitos Humanos e o concurso Ulysses Serra, da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras.

A mediação será conduzida pelo escritor Henrique Pimenta e pelo psicanalista Marcelo Bueno, que vão estimular o diálogo entre os leitores e diferentes interpretações da obra.

Os participantes também poderão adquirir exemplares diretamente com o autor.

EXPOSIÇÃO

A Esplanada Ferroviária recebe, a partir de hoje, a exposição “Da Margem ao Centro”, promovida pelo coletivo Quebradaexpô.

Com entrada gratuita, a mostra ocupa a Galeria de Vidro durante três semanas, reunindo trabalhos de sete artistas sul-mato-grossenses que transitam por diferentes linguagens, como pintura, grafite, crochê, escultura e instalações.

A abertura acontece às 19h e contará com buffet, obras inéditas e a performance “BRUCUTU”, da artista Madu Flores.

Segundo a curadora Naomi Portman, a proposta da exposição é ampliar o reconhecimento da produção artística desenvolvida nas periferias.

Entre os artistas participantes estão Yggy Cabreira, Mauro Mondine, Marcia Lobo Crochê, Aldo Torres, Caio Lobo e Victor Macaulin (HERO), cujas obras abordam temas como identidade, ancestralidade, memória, patrimônio cultural, violência, sustentabilidade e pertencimento.

A iniciativa busca aproximar o público da produção artística contemporânea desenvolvida em Mato Grosso do Sul e reforçar que a arte produzida nas periferias tem potência estética, política e cultural capaz de ocupar qualquer espaço institucional.

SHOPPING

Quem procura opções de lazer durante as férias escolares também encontra uma programação variada no Shopping Campo Grande.

Na Praça Central, o parque temático inspirado em Miraculous convida crianças entre 2 anos e 13 anos a viver aventuras ao lado de Ladybug e Cat Noir em um espaço com piscina de bolinhas, escorregadores, brinquedos infláveis e circuito de atividades.

Ao lado da Praça de Alimentação, o Yupp Play continua distribuindo gratuitamente pipoca, algodão-doce e balões durante as tardes de férias.

Já o Yupp Experience, instalado no segundo piso, reúne 22 atrações, incluindo trampolins, brinquedos infláveis, fliperama, carrinhos temáticos, quadra interativa, carrossel infantil e réplicas de dinossauros gigantes.

Outra opção é o Festival Japão-Coreia, que oferece gastronomia típica, doces, bebidas importadas, utensílios orientais, artigos decorativos e produtos tradicionais da cultura asiática, com entrada gratuita.

Para quem prefere cinema, o Cinemark exibe estreias como “Marsupilami – Confusão a Bordo”, animação voltada ao público infantil, e o suspense “Águas Mortais”. No domingo, os fãs de música poderão assistir à transmissão ao vivo da turnê &Team Concert Tour “Blaze the Way”, diretamente do Japão.

Filosofia

Filósofo, educador e um dos palestrantes mais influentes do Brasil, Mauro Sergio Cortella

Filósofo apresenta a conferência "Cortellando Novas Trilhas no Pensar e no Fazer", em Campo Grande, propondo uma reflexão sobre propósito, aprendizado contínuo e os desafios de viver em uma sociedade em constante transformação

23/07/2026 08h30

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Em sua palestra, Cortella propõe uma reflexão sobre propósito, ética, aprendizado contínuo, liderança e desenvolvimento humano

Em sua palestra, Cortella propõe uma reflexão sobre propósito, ética, aprendizado contínuo, liderança e desenvolvimento humano Divulgação

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Vivemos em uma época em que as mudanças deixaram de ser exceção para se tornarem regra. Novas tecnologias surgem em ritmo acelerado, profissões desaparecem enquanto outras são criadas, as relações humanas assumem diferentes formatos e a necessidade de adaptação parece permanente.

Em meio a esse cenário, cresce uma inquietação compartilhada por pessoas de diferentes idades e profissões: como encontrar sentido em um cotidiano marcado pela velocidade, pelas incertezas e pela necessidade constante de reinvenção?

Mais do que acompanhar as transformações, talvez o maior desafio contemporâneo seja compreender o significado delas. Em um mundo onde tudo parece exigir respostas imediatas, encontrar tempo para refletir tornou-se quase um luxo.

Ainda assim, é justamente essa pausa para pensar que pode fazer a diferença entre apenas sobreviver às mudanças ou transformá-las em oportunidades de crescimento.

É essa provocação que o filósofo, escritor e educador Mario Sergio Cortella levará ao público de Campo Grande na terça-feira.

Com a conferência “Cortellando – Novas Trilhas no Pensar e no Fazer”, o professor propõe uma reflexão sobre propósito, ética, aprendizado contínuo, liderança e desenvolvimento humano, temas que atravessam sua trajetória acadêmica e editorial há décadas.

Reconhecido por tornar a filosofia acessível ao grande público, Cortella construiu uma carreira baseada na capacidade de aproximar conceitos filosóficos da realidade cotidiana.

Em vez de oferecer fórmulas prontas para o sucesso ou respostas definitivas para os dilemas da vida, ele convida as pessoas a desenvolverem um olhar crítico sobre si mesmas, sobre o trabalho, sobre as relações e sobre a sociedade.

A proposta da conferência segue exatamente essa linha: estimular cada participante a revisitar suas escolhas, compreender os desafios do presente e perceber que as grandes transformações costumam começar pela mudança da forma de pensar.

PENSAR ANTES DE AGIR

Ao longo da palestra, Cortella conduzirá o público por seis grandes reflexões ligadas ao crescimento pessoal e profissional.

Entre os temas abordados estão a importância da aprendizagem permanente, o desenvolvimento de novas competências, a valorização das pessoas, a construção de relações fundamentadas em valores e a compreensão de que ensinar e aprender são movimentos que acompanham toda a vida.

A proposta dialoga diretamente com um dos principais desafios da atualidade. Em um mercado de trabalho que muda constantemente e em uma sociedade cada vez mais conectada, não basta acumular conhecimento técnico.

É preciso desenvolver capacidade de adaptação, senso crítico, inteligência emocional e disposição para continuar aprendendo.

Essa perspectiva acompanha grande parte da produção intelectual do filósofo. Em livros como “Por que Fazemos o que Fazemos?”, “Qual É a Tua Obra?” e “Faça o Teu Melhor!”, Cortella discute justamente a relação entre trabalho, propósito, realização pessoal, liderança e ética, defendendo que o verdadeiro desenvolvimento profissional está diretamente ligado ao significado atribuído às próprias escolhas.

Na conferência em Campo Grande, essas reflexões ganham uma dimensão prática.

Em vez de transformar a filosofia em um exercício abstrato, o professor aproxima os conceitos das experiências vividas diariamente pelo público, mostrando como pequenas mudanças de perspectiva podem produzir impactos significativos na vida pessoal e profissional.

UMA FILOSOFIA PARA O COTIDIANO

Ao longo dos últimos anos, Mario Sergio Cortella tornou-se um dos principais divulgadores da filosofia no Brasil. Seu estilo de comunicação, marcado por linguagem simples, bom humor e exemplos do cotidiano, fez com que temas tradicionalmente restritos ao ambiente acadêmico alcançassem milhões de pessoas.

Essa característica explica, em parte, o sucesso de suas conferências.

Em diferentes cidades do País, milhares de participantes acompanham suas palestras em busca não apenas de conhecimento, mas também de inspiração para enfrentar os desafios da vida contemporânea.

O próprio título da conferência, “Novas Trilhas no Pensar e no Fazer”, sintetiza essa proposta.

A ideia não é apresentar um caminho único, mas incentivar cada pessoa a construir sua própria trajetória, reconhecendo que o pensamento crítico é uma ferramenta indispensável para lidar com um mundo em permanente transformação.

TRAJETÓRIA

Nascido em Londrina (PR), no dia 5 de março de 1954, Mario Sergio Cortella teve uma trajetória marcada pela busca pelo conhecimento.

Ainda jovem, entre 1973 e 1975, viveu em um convento da Ordem dos Carmelitas Descalços, onde chegou a considerar seguir a vida religiosa. Posteriormente, decidiu dedicar-se à carreira acadêmica.

Graduou-se em Filosofia pela Faculdade Nossa Senhora Medianeira e, posteriormente, concluiu mestrado e doutorado em Educação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP).

Seu doutorado teve orientação do educador Paulo Freire, uma das maiores referências mundiais na área da educação, cuja influência permanece presente em sua produção intelectual.

Durante 35 anos, atuou como professor da PUC-SP, tornando-se professor titular da instituição. Também foi secretário municipal de Educação de São Paulo entre 1991 e 1992, além de integrar o Conselho Técnico-Científico da Educação Básica da Capes.

Desde 1997, atua como professor convidado da Fundação Dom Cabral, uma das principais escolas de negócios do País, onde desenvolve trabalhos voltados à liderança, gestão e desenvolvimento organizacional.

Ao longo da carreira, recebeu diversos reconhecimentos públicos, entre eles títulos de cidadão honorário em diferentes cidades brasileiras e homenagens por sua contribuição à educação nacional.

AUTOR DE BEST-SELLERS

A influência de Cortella também se reflete no mercado editorial. Autor de 55 livros, já ultrapassou a marca de 3,8 milhões de exemplares vendidos apenas no Brasil.

Entre suas obras mais conhecidas estão “Por que Fazemos o que Fazemos?”, “Qual É a Tua Obra?”, “Não Nascemos Prontos!”, “Viver em Paz para Morrer em Paz” e “A Sorte Segue a Coragem”. Juntos, esses cinco títulos somam aproximadamente 2 milhões de exemplares vendidos.

Sua produção reúne reflexões sobre educação, ética, liderança, espiritualidade, filosofia, convivência, política, felicidade e desenvolvimento humano.

Em muitos desses livros, Cortella divide a autoria com outros intelectuais brasileiros, como Leandro Karnal, monja Coen, Marcelo Gleiser, Pedro Bial, frei Betto, Clóvis de Barros Filho, Rossandro Klinjey e Maurício de Sousa.

Recentemente, o filósofo também ampliou sua presença nas redes sociais, onde reúne mais de 22 milhões de seguidores somados em seus canais oficiais, levando reflexões sobre filosofia, comportamento e cidadania para diferentes públicos.

SERVIÇO

Mario Sergio Cortella, “Cortellando: Novas Trilhas no Pensar e no Fazer”

Data: na terça-feira.
Horário: às 20h15min (abertura dos portões às 19h).
Local: Palazzo Murano, na Avenida Mato Grosso, nº 4.840, Campo Grande (MS).
Classificação: Livre (recomendado para maiores de 12 anos).
Ingressos: disponíveis na plataforma oficial da Apalestra Eventos e também pelo Sympla.

Diálogo

Os buracos de Campo Grande já ultrapassaram os limites e se transformaram... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta quinta-feira (23)

23/07/2026 00h02

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Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

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Aldous Huxley - Escritoir britânico

"O degrau da escada não foi inventado para repousar, mas apenas para sustentar o pé o tempo necessário para que o homem coloque o outro pé um pouco mais alto".

FELPUDA 

Os buracos de Campo Grande já ultrapassaram os limites e se transformaram em tema nas visitas dos vereadores de outras cidades. Depois de uma parlamentar de Dourados gravar vídeos mostrando a situação das ruas, agora foi a vez de um vereador de Corguinho percorrer bairros e registrar a buraqueira para publicar nas redes sociais. A precariedade da malha viária virou exemplo do que, na visão dos críticos, não deve acontecer na administração pública. Como ensinava o filósofo Sócrates, "Sob a direção de um forte general, não haverá jamais soldados fracos." Assim sendo...

No papel

O projeto "Adote um Poste" ganhou o primeiro padrinho e já busca novos adeptos. A ideia é boa, mas convém lembrar que concessionárias e empresas responsáveisjá são obrigadas a retirar fios inutilizados.  

Mais 

Se não cumprem a obrigação, cabe ao poder público fiscalizar e exigir o cumprimento da lei, não terceirizar a tarefa. A Câmara Municipal aprovou a "limpeza" e agora precisa garantir que ela saia do papel. Da fiação quem deve cuidar são as empresas. 

DiálogoFoto: Arquivo Pessoal

Com 47 anos de carreira, a apresentadora Leilane Neubarth resolveu despedir-se do jornalismo diário. Ela anunciou a decisão durante o jornal que apresentava e falou sobre sua trajetória."Só aqui na GloboNews, são quase dezessete anos, mais da metade da história desse canal, do qual eu me encho de orgulho de fazer parte", lembrou. "Antes disso, nós já tínhamos uma longa trajetória também na TV Globo. Eu entrei aqui com 19 anos, uma jovem estagiária, que se tornou repórter, depois apresentadora", continuou a jornalista. Ela afirmou que irá assumir novos desafios, mas não revelou detalhes.

Diálogo Dra. Maria Aparecida Arroyo e Antônio Carlos Arroyo - Foto: Studio Vollkopf

 

Diálogo Ana Lúcio Pinto - Foto: André Ligeiro

Ao vivo

Com o início oficial da campanha, em 1º de agosto, os partidos que sustentam a reeleição do governador Eduardo Riedel colocarão seus candidatos nas ruas. A expectativa é de intensa agenda de viagens por todas  as regiões de MS. Embora as redes sociais tenham peso crescente nas campanhas, o contato direto com o eleitor continua sendo decisivo. É na presença física, olho no olho, que muitos candidatos serão realmente testados.

Cadeira

A possibilidade de o deputado estadual Coronel David (PL) disputar uma vaga na Câmara Federal movimentou os bastidores da política sul-mato-grossense. Caso confirme a candidatura, cenário eleitoral sofrerá mudanças importantes. Para alguns, sua saída da disputa pela Assembleia Legislativa abre espaço para novos nomes. Já entre os postulantes a Brasília, avaliação é de que sua entrada elevaria ainda mais o nível da concorrência por uma das oito cadeiras destinadas ao Estado.

Fantasma

O PDT nacional confirmou, em convenção, apoio à candidatura do presidente Lula à reeleição. Em  Mato Grosso do Sul, entretanto, a legenda ainda não definiu qual caminho seguirá na disputa estadual. A dúvida é entre lançar candidatura própria ao Governo ou integrar uma aliança em torno do PT, apoiando Fábio Trad. Seja qual for a decisão, durante a campanha o partido terá de conviver com os reflexos do escândalo envolvendo descontos indevidos de aposentados. Carlos Lupi que o diga!

ANIVERSARIANTES 

  • Luciene Anache Anbar,
  • Soraia Haddad de Souza, 
  • Vânio Cesar Bonadiman Maran, 
  • Tanea Mariano,
  • Elaine Inez Basso, 
  • Luis Fernando Novaes,
  • Maria Silvia Barros Barbosa,
  • Rute Nunes,
  • Ariane Ramirez Oviedo Tachibana, 
  • Frontino Marreco Cardoso Lopes,
  • Veriato Vieira Lopes,
  • Juliana Martins de Oliveira Peron, 
  • Andre de Azambuja Pimenta 
  • de Paulo,
  • Maico Weiss,
  • Bonifácio Pereira Gomes, 
  • Vera Lucia Piske Silva,
  • Camila Denise Molina Soares,
  • Roni Fernandes de Souza,
  • Maria Auxiliadora de Souza Gerk,
  • Marcos André Echeverria Wanderley,
  • Sidney Miassato, 
  • Lutfalla Galles, 
  • Alessandro Menezes de Souza,
  • Juliana Carvalho Correa,
  • Marlon Marcus Moura Barcelos,
  • Rogerio Gonçalves Larrea,
  • Dr. Alfre de Oliveira,
  • Luiza Candelária de Arruda, 
  • Laércio José Jaconelle,
  • Donizete Aparecido Viaro,
  • Rafael Medeiros Duarte,
  • Lidiamar Barbosa de Albuquerque,
  • Margareth Rose Bueno da Costa, 
  • Darcy Flôres,
  • Jairo Mendes de Castro,
  • Denise Ohara de Oliveira,
  • Isabel de Vasconcelos,
  • Ricardo Granda,
  • Solange Elena Inocêncio,
  • Reinaldo Carmona,
  • Leonor Souza Araújo,
  • Estevam Fregapani, 
  • Terezinha Cristina Alves Pires,
  • Walter de Medeiros,
  • Lúcia Helena Pulchério 
  • de Medeiros, 
  • Celso Maia,
  • Nelson Moreira Gonçalves,
  • Luiz Carlos Nogueira,
  • Jair Rocha,
  • Ana Paula Mendes de Jonas,
  • Neuza Albuquerque Espíndola,
  • Flávio Lima Monteiro Leite,
  • Luciana Albuquerque Villas,
  • Maria Helena Matos Ribeiro,
  • Florípedes da Silva Melo,
  • Roselene Rocha Brito,
  • Aldemar Tôrres Batista,
  • João José da Silva Perez,
  • Hebe Mara da Silva Corrêa,
  • Janaína Fernanda Santos da Costa,
  • Ruy Antunes de Almeida, 
  • Noemia de Matos Pereira,
  • Osvaldo Alves Lima, 
  • Neide da Silva Costa Oliveira,
  • Aparecida Madalena Moises,
  • Norte Rech,
  • Sueli Maria Labibe Bacha, 
  • Teófilo Zaions Zainko,
  • Pedro Henrique Souza Garcês Costa,
  • Adriana Fátima Machado de Souza,
  • Hagder Dagher de Figueiredo,
  • Cláudio Machado de Araújo,
  • Welbismark Veron,
  • Maria Eny Capdeville Bastos,
  • Adriana de Carvalho Silva,
  • Aldo Ramos Soares,
  • Alessandra Beatriz Bezerra Fernandes,
  • Ricardo Campos Junior,   
  • Apolinário Benitez Alfonso,  
  • Vanderlan da Silva Queiroz,
  • Bruno Navarro Dias,
  • André Luiz de Godoy Marques,
  • Cristiane da Costa Carvalho,
  • Tiago Palloni Valarelli,
  • Keila Goulart Cação,   
  • Luiza Carolen Cavaglieri Faccin,
  • Rafael Arantes Bispo,     
  • Regina Maria Campos Haendchen, Darci Armoa,
  • Jorge Márcio Miranda Loureiro Gomes,
  • Elizandra da Silva Morilho,
  • Gerardo Javier Boccia Medina,
  • Edmir Jardim Neto, 
  • José Renato de Oliveira Brito,
  • Elyson Rondon Barbosa,
  • Geraldo Weiler,
  • Stéphani Maidana de Oliveira,
  • Mauro Celso Boer,
  • Guilherme de Aguiar Panucci,
  • Cesar Júnior de Brito,
  • Indianara Aparecida Noriler,
  • Ana Carolina Falkembach Rodrigues Bruschi,
  • Juscelino Henrique de Camargo Weingartner,
  • Nelson Kazuhide Ohashi.

Colaborou com Tatyane Gameiro

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