Capital recebe programação diversificada, com espetáculos, shows, oficinas, clube de leitura e mais

Da Margem ao Centro" reúne artes de Yggy Cabreira, Mauro Mondine, Marcia Lobo Crochê, Aldo Torres, Caio Lobo e Victor Macaulin (HERO), cujas obras abordam temas como identidade, ancestralidade, memória, patrimônio cultural, violência, sustentabilidade e p - Foto: Divulgação

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Entre hoje e domingo, a cidade recebe uma programação que reúne teatro, música, literatura, artes visuais, oficinas criativas e atrações voltadas às famílias. Há opções gratuitas e pagas espalhadas por diferentes espaços culturais, além de experiências que convidam o público a desacelerar, conhecer novos artistas e aproveitar o período de férias escolares.

ARTESANATO

Em tempos de rotina acelerada, reservar algumas horas para criar com as próprias mãos pode ser uma forma de aliviar o estresse e exercitar a criatividade. Essa é justamente a proposta da terceira edição do Desligue e Cria – Café com Crochê, que acontece amanhã, das 14h às 17h, na Go Coffee São Francisco.

O encontro foi pensado para quem nunca teve contato com o crochê, mas também para pessoas que desejam conhecer novas técnicas e materiais. Nesta edição, os participantes aprenderão a confeccionar um cesto multifunções utilizando fio de malha premium.

Durante a oficina serão apresentados os princípios básicos da técnica, desde a produção da base até o acabamento da peça. Ao final da experiência, cada participante leva para casa um objeto versátil que pode ser utilizado para organizar acessórios, maquiagem, materiais de escritório ou itens de decoração.

O ingresso inclui um kit completo com novelo de fio de malha premium, agulha de crochê, agulha de tapeceiro, ecobag exclusiva, material de apoio e ainda um café expresso ou americano para consumo durante a atividade.

As vagas são limitadas para garantir um acompanhamento personalizado durante todo o processo.

TERROR TEATRAL

Os amantes das artes cênicas poderão conferir no domingo, às 19h, no Teatro Aracy Balabanian, o espetáculo “O Baile 1976”.

Inspirada no universo do clássico “Carrie, a Estranha”, a montagem apresenta uma releitura original da história, explorando temas como bullying, exclusão social, desejo de pertencimento, violência psicológica e vingança.

A trama se passa durante um tradicional baile escolar que deveria representar uma noite de celebração. No entanto, antigas rivalidades e conflitos mal resolvidos transformam o evento em uma experiência intensa e repleta de tensão.

Com classificação indicativa para maiores de 16 anos, o espetáculo propõe reflexões sobre empatia, crueldade e as consequências das atitudes humanas.

Os ingressos estão disponíveis pela plataforma Sympla.

SESC

O Sesc Teatro Prosa preparou uma programação gratuita para hoje e amanhã, reunindo atrações musicais voltadas para diferentes públicos.

Hoje, às 19h, acontece o show “Dialeto Preto”, projeto da Afronta Produções que destaca o protagonismo de mulheres negras na música sul-mato-grossense.

A iniciativa reúne ações de formação artística, produção musical e circulação de obras autorais, fortalecendo a representatividade feminina na cena cultural do Estado.

Além de valorizar artistas negras, o projeto também incentiva a participação de mulheres indígenas, ampliando a diversidade presente na produção musical regional.

Já no sábado, às 16h, o grupo Batucando Histórias apresenta o espetáculo “Um Novo Ritmo”, voltado às famílias.

Foto: Divulgação Foto: Divulgação

SESC Teatro Infantil

O grupo Batucando Histórias apresenta o espetáculo “Um Novo Ritmo”, voltado às famílias

Celebrando nove anos de trajetória, a companhia estreia uma nova formação com Carol nos vocais e Calebe na bateria.

O espetáculo combina música ao vivo, brincadeiras e interação com o público, incentivando pais e filhos a deixarem as telas de lado para compartilharem momentos de convivência, imaginação e afeto.

Os ingressos gratuitos podem ser retirados antecipadamente pelo Sympla.

CLUBE DE LEITURA

Também no sábado, às 14h, o Clube Sesc de Leitura promove mais um encontro dedicado ao debate literário.

A obra escolhida desta edição é “O Polonês Melancólico”, do escritor João Francisco Santos da Silva, publicada em 2025 pelo Selo Editorial Samsara.

A coletânea reúne contos de inspiração existencialista que percorrem diferentes fases da vida humana – do período pré-natal à morte – explorando memórias, emoções, conflitos e situações cotidianas.

Natural de Curitiba e residente em Campo Grande, João Francisco concilia a carreira médica com a literatura e já recebeu reconhecimento em concursos como o IV Prêmio Literário de Direitos Humanos e o concurso Ulysses Serra, da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras.

A mediação será conduzida pelo escritor Henrique Pimenta e pelo psicanalista Marcelo Bueno, que vão estimular o diálogo entre os leitores e diferentes interpretações da obra.

Os participantes também poderão adquirir exemplares diretamente com o autor.

EXPOSIÇÃO

A Esplanada Ferroviária recebe, a partir de hoje, a exposição “Da Margem ao Centro”, promovida pelo coletivo Quebradaexpô.

Com entrada gratuita, a mostra ocupa a Galeria de Vidro durante três semanas, reunindo trabalhos de sete artistas sul-mato-grossenses que transitam por diferentes linguagens, como pintura, grafite, crochê, escultura e instalações.

A abertura acontece às 19h e contará com buffet, obras inéditas e a performance “BRUCUTU”, da artista Madu Flores.

Segundo a curadora Naomi Portman, a proposta da exposição é ampliar o reconhecimento da produção artística desenvolvida nas periferias.

Entre os artistas participantes estão Yggy Cabreira, Mauro Mondine, Marcia Lobo Crochê, Aldo Torres, Caio Lobo e Victor Macaulin (HERO), cujas obras abordam temas como identidade, ancestralidade, memória, patrimônio cultural, violência, sustentabilidade e pertencimento.

A iniciativa busca aproximar o público da produção artística contemporânea desenvolvida em Mato Grosso do Sul e reforçar que a arte produzida nas periferias tem potência estética, política e cultural capaz de ocupar qualquer espaço institucional.

SHOPPING

Quem procura opções de lazer durante as férias escolares também encontra uma programação variada no Shopping Campo Grande.

Na Praça Central, o parque temático inspirado em Miraculous convida crianças entre 2 anos e 13 anos a viver aventuras ao lado de Ladybug e Cat Noir em um espaço com piscina de bolinhas, escorregadores, brinquedos infláveis e circuito de atividades.

Ao lado da Praça de Alimentação, o Yupp Play continua distribuindo gratuitamente pipoca, algodão-doce e balões durante as tardes de férias.

Já o Yupp Experience, instalado no segundo piso, reúne 22 atrações, incluindo trampolins, brinquedos infláveis, fliperama, carrinhos temáticos, quadra interativa, carrossel infantil e réplicas de dinossauros gigantes.

Outra opção é o Festival Japão-Coreia, que oferece gastronomia típica, doces, bebidas importadas, utensílios orientais, artigos decorativos e produtos tradicionais da cultura asiática, com entrada gratuita.

Para quem prefere cinema, o Cinemark exibe estreias como “Marsupilami – Confusão a Bordo”, animação voltada ao público infantil, e o suspense “Águas Mortais”. No domingo, os fãs de música poderão assistir à transmissão ao vivo da turnê &Team Concert Tour “Blaze the Way”, diretamente do Japão.