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Diálogo

Os buracos de Campo Grande já ultrapassaram os limites e se transformaram... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta quinta-feira (23)

Ester Figueiredo

23/07/2026 - 00h02
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Aldous Huxley - Escritoir britânico

"O degrau da escada não foi inventado para repousar, mas apenas para sustentar o pé o tempo necessário para que o homem coloque o outro pé um pouco mais alto”.

FELPUDA 

Os buracos de Campo Grande já ultrapassaram os limites e se transformaram em tema nas visitas dos vereadores de outras cidades. Depois de uma parlamentar de Dourados gravar vídeos mostrando a situação das ruas, agora foi a vez de um vereador de Corguinho percorrer bairros e registrar a buraqueira para publicar nas redes sociais. A precariedade da malha viária virou exemplo do que, na visão dos críticos, não deve acontecer na administração pública. Como ensinava o filósofo Sócrates, “Sob a direção de um forte general, não haverá jamais soldados fracos.” Assim sendo...

No papel

O projeto “Adote um Poste” ganhou o primeiro padrinho e já busca novos adeptos. A ideia é boa, mas convém lembrar que concessionárias e empresas responsáveisjá são obrigadas a retirar fios inutilizados.  

Mais 

Se não cumprem a obrigação, cabe ao poder público fiscalizar e exigir o cumprimento da lei, não terceirizar a tarefa. A Câmara Municipal aprovou a “limpeza” e agora precisa garantir que ela saia do papel. Da fiação quem deve cuidar são as empresas. 

Foto: Arquivo Pessoal

Com 47 anos de carreira, a apresentadora Leilane Neubarth resolveu despedir-se do jornalismo diário. Ela anunciou a decisão durante o jornal que apresentava e falou sobre sua trajetória.“Só aqui na GloboNews, são quase dezessete anos, mais da metade da história desse canal, do qual eu me encho de orgulho de fazer parte”, lembrou. “Antes disso, nós já tínhamos uma longa trajetória também na TV Globo. Eu entrei aqui com 19 anos, uma jovem estagiária, que se tornou repórter, depois apresentadora”, continuou a jornalista. Ela afirmou que irá assumir novos desafios, mas não revelou detalhes.

Dra. Maria Aparecida Arroyo e Antônio Carlos Arroyo Dra. Maria Aparecida Arroyo e Antônio Carlos Arroyo - Foto: Studio Vollkopf

 

Ana Lúcio Pinto  Ana Lúcio Pinto - Foto: André Ligeiro

Ao vivo

Com o início oficial da campanha, em 1º de agosto, os partidos que sustentam a reeleição do governador Eduardo Riedel colocarão seus candidatos nas ruas. A expectativa é de intensa agenda de viagens por todas  as regiões de MS. Embora as redes sociais tenham peso crescente nas campanhas, o contato direto com o eleitor continua sendo decisivo. É na presença física, olho no olho, que muitos candidatos serão realmente testados.

Cadeira

A possibilidade de o deputado estadual Coronel David (PL) disputar uma vaga na Câmara Federal movimentou os bastidores da política sul-mato-grossense. Caso confirme a candidatura, cenário eleitoral sofrerá mudanças importantes. Para alguns, sua saída da disputa pela Assembleia Legislativa abre espaço para novos nomes. Já entre os postulantes a Brasília, avaliação é de que sua entrada elevaria ainda mais o nível da concorrência por uma das oito cadeiras destinadas ao Estado.

Fantasma

O PDT nacional confirmou, em convenção, apoio à candidatura do presidente Lula à reeleição. Em  Mato Grosso do Sul, entretanto, a legenda ainda não definiu qual caminho seguirá na disputa estadual. A dúvida é entre lançar candidatura própria ao Governo ou integrar uma aliança em torno do PT, apoiando Fábio Trad. Seja qual for a decisão, durante a campanha o partido terá de conviver com os reflexos do escândalo envolvendo descontos indevidos de aposentados. Carlos Lupi que o diga!

ANIVERSARIANTES 

  • Luciene Anache Anbar,
  • Soraia Haddad de Souza, 
  • Vânio Cesar Bonadiman Maran, 
  • Tanea Mariano,
  • Elaine Inez Basso, 
  • Luis Fernando Novaes,
  • Maria Silvia Barros Barbosa,
  • Rute Nunes,
  • Ariane Ramirez Oviedo Tachibana, 
  • Frontino Marreco Cardoso Lopes,
  • Veriato Vieira Lopes,
  • Juliana Martins de Oliveira Peron, 
  • Andre de Azambuja Pimenta 
  • de Paulo,
  • Maico Weiss,
  • Bonifácio Pereira Gomes, 
  • Vera Lucia Piske Silva,
  • Camila Denise Molina Soares,
  • Roni Fernandes de Souza,
  • Maria Auxiliadora de Souza Gerk,
  • Marcos André Echeverria Wanderley,
  • Sidney Miassato, 
  • Lutfalla Galles, 
  • Alessandro Menezes de Souza,
  • Juliana Carvalho Correa,
  • Marlon Marcus Moura Barcelos,
  • Rogerio Gonçalves Larrea,
  • Dr. Alfre de Oliveira,
  • Luiza Candelária de Arruda, 
  • Laércio José Jaconelle,
  • Donizete Aparecido Viaro,
  • Rafael Medeiros Duarte,
  • Lidiamar Barbosa de Albuquerque,
  • Margareth Rose Bueno da Costa, 
  • Darcy Flôres,
  • Jairo Mendes de Castro,
  • Denise Ohara de Oliveira,
  • Isabel de Vasconcelos,
  • Ricardo Granda,
  • Solange Elena Inocêncio,
  • Reinaldo Carmona,
  • Leonor Souza Araújo,
  • Estevam Fregapani, 
  • Terezinha Cristina Alves Pires,
  • Walter de Medeiros,
  • Lúcia Helena Pulchério 
  • de Medeiros, 
  • Celso Maia,
  • Nelson Moreira Gonçalves,
  • Luiz Carlos Nogueira,
  • Jair Rocha,
  • Ana Paula Mendes de Jonas,
  • Neuza Albuquerque Espíndola,
  • Flávio Lima Monteiro Leite,
  • Luciana Albuquerque Villas,
  • Maria Helena Matos Ribeiro,
  • Florípedes da Silva Melo,
  • Roselene Rocha Brito,
  • Aldemar Tôrres Batista,
  • João José da Silva Perez,
  • Hebe Mara da Silva Corrêa,
  • Janaína Fernanda Santos da Costa,
  • Ruy Antunes de Almeida, 
  • Noemia de Matos Pereira,
  • Osvaldo Alves Lima, 
  • Neide da Silva Costa Oliveira,
  • Aparecida Madalena Moises,
  • Norte Rech,
  • Sueli Maria Labibe Bacha, 
  • Teófilo Zaions Zainko,
  • Pedro Henrique Souza Garcês Costa,
  • Adriana Fátima Machado de Souza,
  • Hagder Dagher de Figueiredo,
  • Cláudio Machado de Araújo,
  • Welbismark Veron,
  • Maria Eny Capdeville Bastos,
  • Adriana de Carvalho Silva,
  • Aldo Ramos Soares,
  • Alessandra Beatriz Bezerra Fernandes,
  • Ricardo Campos Junior,   
  • Apolinário Benitez Alfonso,  
  • Vanderlan da Silva Queiroz,
  • Bruno Navarro Dias,
  • André Luiz de Godoy Marques,
  • Cristiane da Costa Carvalho,
  • Tiago Palloni Valarelli,
  • Keila Goulart Cação,   
  • Luiza Carolen Cavaglieri Faccin,
  • Rafael Arantes Bispo,     
  • Regina Maria Campos Haendchen, Darci Armoa,
  • Jorge Márcio Miranda Loureiro Gomes,
  • Elizandra da Silva Morilho,
  • Gerardo Javier Boccia Medina,
  • Edmir Jardim Neto, 
  • José Renato de Oliveira Brito,
  • Elyson Rondon Barbosa,
  • Geraldo Weiler,
  • Stéphani Maidana de Oliveira,
  • Mauro Celso Boer,
  • Guilherme de Aguiar Panucci,
  • Cesar Júnior de Brito,
  • Indianara Aparecida Noriler,
  • Ana Carolina Falkembach Rodrigues Bruschi,
  • Juscelino Henrique de Camargo Weingartner,
  • Nelson Kazuhide Ohashi.

Colaborou com Tatyane Gameiro

Diálogo

As convenções terminam em 5 de agosto e junto com elas acabará a fase dos... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta quarta-feira (22)

22/07/2026 00h02

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Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

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Simone de Beauvoir - escritora francesa

"Por vezes a palavra representa um modo mais hábil de se calar do que o silêncio”.

FELPUDA

As convenções terminam em 5 de agosto e junto com elas acabará a fase dos sorrisos ensaiados. Os pré-candidatos finalmente vestirão a armadura de candidatos oficiais para disputar o cobiçado “lugarzinho ao sol”. O prêmio? Quatro anos de mandato no Executivo e nos Legislativos, ou oito anos no Senado. Daí em diante, as espadas deixam as bainhas e a guerra será sem munição de festim. Vêm denúncias, traições, fogo amigo e velhos aliados descobrindo que sempre foram adversários. No palco da política, a elegância dura até o primeiro ataque. Depois, cada um salva a própria pele. E sai debaixo!...

Diálogo

No bolso

A Justiça de Campo Grande mandou um recado claro a agressores: violência doméstica também pesa no bolso. Além da condenação criminal, homem terá de pagar R$ 10 mil por danos morais à ex-companheira e indenizar o celular destruído durante as agressões.

Mais

A sentença reforça que a responsabilização civil independe da penal e que o dano moral, nesses casos, é presumido. Um entendimento que fortalece a proteção às vítimas e amplia as consequências para quem insiste em transformar o lar em cenário de violência.

DiálogoJussara Palieraqui Pettengill, comemorando mais um ano de vida hoje - Foto: Regina Aoki

 

DiálogoLuisa Moysés - Foto: Arquivo Pessoal

Lupa

Depois do recesso, a Assembleia Legislativa de MS analisará projeto que promete colocar lupa nas filas da saúde. A proposta cria regras para dar transparência à distribuição de consultas, exames, cirurgias e leitos do SUS. Tudo muito bem detalhado, com rastreabilidade, registros eletrônicos, etc e tal. A iniciativa chega justamente após as investigações sobre supostas interferências na liberação de vagas. Como costuma acontecer, o cadeado aparece quando a porta já foi arrombada.Pode?

Retrato

Os vereadores encerraram o primeiro semestre com número que chama a atenção: das 24.673 indicações encaminhadas à Prefeitura, cerca de 9 mil foram apenas para pedir tapa-buracos. Na média, são quase 1,6 mil solicitações por mês, um retrato fiel das condições da malha viária de Campo Grande. O levantamento mostra que o principal “interlocutor” entre moradores e Executivo continua sendo o asfalto esfarelado. Impressionante! Para não dizer outra coisa...

Desafio

A Comissão de Obras da Câmara levou o secretário da Sisep à mesa para cobrar mais frentes de tapa-buracos, após reclamações da população. O compromisso foi ampliar os serviços em todas as regiões da Capital. Diante do cenário, nem cabe recorrer ao velho ditado de que “água mole em pedra dura, tanto bate até que fura”. Em Campo Grande, água e buracos já convivem naturalmente pelas ruas, tipo “dupla dinâmica”.  Afe!

ANIVERSARIANTES 

Jussara Palieraqui Pettengill,
Tatiana Haas da Fonseca,
Jorge Selem,
Andréa Gregório,
Dr. Guilherme Gobbi Neto,
Maria Fernanda Gregório,
Anselmo Tamanaha,
Gustavo Fontoura Carlana,
José Hipólito Pereira,
Daiany de Albuquerque Proença,
Marco Antônio Vicente de Carvalho,
Ramão Amado Ocampos,
Sidney Nantes da Silva,
Marcelo Santos Porto,
Silvania Beatriz Schuster,
Ida Terezinha Menezes Petinari,
José Mauro Freitas,
Mauro Lúcio Abdalla Júnior,
Arcendino Bertan,
Arthur Galvão Serra,
José Henrique de Souza Nascimento,
Dr. Sirlei Paulo Queiroz,
Igor Zardo e Silva de Abreu,
Patrícia Siqueira Bettoni,
René Kawano,
Dra. Francisca Duarte Nogueira,
João Sebastião do Couto,
Daniela Guimarães Silva,
José Nilton da Silva Santos,
Lucia de Almeida,
Sonia Maria Dias Coelho Benites,
Luiz Kawano,
José Cleto Gonçalves,
Vera Maria Freire Ribeiro,
Oilso Rio Criado,
Laurentino Pavão de Arruda,
Neusa Dias Junqueira,
Zélia Bonfim das Virgens,
Irimar Carvalho Costa,
Carlos Alberto Gusmão,
Evelyn Silveira Pereira,
Silvio Silva,
Jonas Barbosa Garcia,
Maria Coelho,
Carolina Gomes Assis,
Yasmin de Castro Trindade Violin,
Mariana Batista Arruda,
Gilcleide Antunes Barbosa,
Leila Maria Souza,
Marília Oliveira Neves,
Lucila Ramos Rodrigues,
Marines Godoy Falcão,
Gustavo Antonelli Vidal,
Izarina Rezende Marques,
Marilisa Santiago Knapik,
Carmen de Almeida Turini,
Alexandre Souza Soares,
Daniela Souza Soares,
Antônio João Ortiz,
Jeanet Alves Zielasko Garcia,
Waldemira Domiciano Fernandes,
Laura Aju Miyazato,
Antônio Alves dos Santos,
João Jacinto Neves Neto,
José Cabreira,
Walter Dourado de Andrade,
Ivan Gonçalves dos Santos,
Diniz Ferreira Azuaga,
Kathia Ritsuko Kavanami Suzuki,
Natanael Pereira do Lago,
Greicy Mara França Queiroz Costa,
Denise Jardim Pedrosa,
Vanderlei Leandro da Silva,
Cleberson Baez de Souza,
Naire Costa Cunha Silva,
Gentil Tomaz dos Santos,
Valter Tenório da Costa,
Eliza Cristina Mosca Queiroz,
Eduardo Cabral Kretsch,
Vanda Sousa Campos,
Claudionor de Freitas Queiroz,
Jane Brune Cardoso,
Adriano Henrique Jurado,
Wisnton Ramão Albres Garcia,
Ana Adele de Gonzaga Pitarelli,
Francieli Schmitz,
Anelise Almeida Castro,
Marcelino Fernandes Colino,
Ana Flávia Mambelli,
Mayara Paim Patel,
Célia Regina Bernardo da Silva,
Gilmar Simioli,
Rosa Maria Araujo Silveira,
Cristhina D’elia Luciano,
Nelson Gonçalves Brandão,
Márcia Gonçalves Mastroyannis,
Denise Cristina Adala Benfatti Leite,
Fernando Isa Geabra,
Liz Leide Costa d’Abadia,
Isabela Quevedo Gomes,
Lucinéia Ortega Santa Terra Assuiti,
Luzia Guerra de Oliveira Rodrigues Gomes,
Maize Herradon Ferreira,
Cinthia Noemi Ambe Lopez Nascimento,
Mario Sidnei Corradi,
Fernando Sommer,
Paula Tavares de Godoy Ferrucci,
Maria José Jardim Machado,
Juliane Aquino Brum.

Colaborou com Tatyane Gameiro

festa da diversidade

Karol Conká é atração principal da Parada LGBTQIAPN+ de Campo Grande

Maior festa da diversidade do Estado será neste sábado, a partir das 13h, na Praça do Rádio Clube, em Campo Grande

21/07/2026 18h28

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Karol Conká será atração da Parada LGBTQIAPN+

Karol Conká será atração da Parada LGBTQIAPN+ Foto: Isabele

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A cantora curitibana Karol Conká será a principal atração da 23ª edição da Parada LGBTQIAPN+ , que será realizada neste sábado (25), na Praça do Rádio Clube, em Campo Grande. O evento começa a partir das 13h, com entrada gratuita.

A programação da maior festa de diversisade do Estado reúne artistas locais e coletivos da cena LGBTQIAPN+ sul-mato-grossense.

Após a abertura do palco, se apresentam DJ Hytalo e a cantora Beca Rodrigues, antes da saída do trio elétrico pelas ruas da Capital. 

Na volta, o palco recebe a cantora Geórgia - Anjo Azul, e o músico Silveira.  A programação segue com set da DJ Jubba.

Encerrada a passeata, seguem no palco Ravell, Paolla, apresentações de ballroom, DJ Renê, a Crew Drag CG e o Slam Afroqueer.

O show de Karol Conká fecha a programação principal, seguido por DJ Lady Afroo até o encerramento. O trio elétrico da passeata tem à frente Gustavo Freitas e Gikka.

O evento é realizado pela Associação de Travestis e Transexuais de Mato Grosso do Sul (ATTMS). A presidente da associação, Cris Stefany, destaca a importância da festa.

"São anos à frente deste evento que é a maior festa de celebração da nossa comunidade. Por isso, convido cada pessoa de Campo Grande e de Mato Grosso do Sul para caminhar com a gente neste 25 de julho, celebrar quem somos e lembrar por que seguimos ocupando as ruas”, afirma.

Para Thallyson Perez, produtor do evento, a Parada é um dos compromissos mais importantes do calendário cultural do Estado e, neste ano, será realizada no Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha.

“Não é por acaso que a nossa Parada acontece justamente no dia em que celebramos essa data. Ter a Karol Conká, uma mulher negra, no nosso palco principal, é um gesto de representatividade que atravessa as pautas LGBTQIAPN+ e racial ao mesmo tempo. São lutas que caminham juntas, e é isso que a Parada tem a força de mostrar", disse.


O evento é patrocinado pelo Ponto Bar, apoiado pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Subsecretaria de Direitos Humanos, e pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado, Cultura, Esporte e Cidadania, Subsecretaria de Políticas Públicas para a População LGBTQIA+.

No ano passado, a cantora Wanessa Camargo foi a principal atração.

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