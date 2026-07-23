Os buracos de Campo Grande já ultrapassaram os limites e se transformaram... Leia na coluna de hoje

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Aldous Huxley - Escritoir britânico



"O degrau da escada não foi inventado para repousar, mas apenas para sustentar o pé o tempo necessário para que o homem coloque o outro pé um pouco mais alto”.

FELPUDA

Os buracos de Campo Grande já ultrapassaram os limites e se transformaram em tema nas visitas dos vereadores de outras cidades. Depois de uma parlamentar de Dourados gravar vídeos mostrando a situação das ruas, agora foi a vez de um vereador de Corguinho percorrer bairros e registrar a buraqueira para publicar nas redes sociais. A precariedade da malha viária virou exemplo do que, na visão dos críticos, não deve acontecer na administração pública. Como ensinava o filósofo Sócrates, “Sob a direção de um forte general, não haverá jamais soldados fracos.” Assim sendo...

No papel

O projeto “Adote um Poste” ganhou o primeiro padrinho e já busca novos adeptos. A ideia é boa, mas convém lembrar que concessionárias e empresas responsáveisjá são obrigadas a retirar fios inutilizados.

Mais

Se não cumprem a obrigação, cabe ao poder público fiscalizar e exigir o cumprimento da lei, não terceirizar a tarefa. A Câmara Municipal aprovou a “limpeza” e agora precisa garantir que ela saia do papel. Da fiação quem deve cuidar são as empresas.

Foto: Arquivo Pessoal

Com 47 anos de carreira, a apresentadora Leilane Neubarth resolveu despedir-se do jornalismo diário. Ela anunciou a decisão durante o jornal que apresentava e falou sobre sua trajetória.“Só aqui na GloboNews, são quase dezessete anos, mais da metade da história desse canal, do qual eu me encho de orgulho de fazer parte”, lembrou. “Antes disso, nós já tínhamos uma longa trajetória também na TV Globo. Eu entrei aqui com 19 anos, uma jovem estagiária, que se tornou repórter, depois apresentadora”, continuou a jornalista. Ela afirmou que irá assumir novos desafios, mas não revelou detalhes.

Dra. Maria Aparecida Arroyo e Antônio Carlos Arroyo - Foto: Studio Vollkopf

Ana Lúcio Pinto - Foto: André Ligeiro

Ao vivo

Com o início oficial da campanha, em 1º de agosto, os partidos que sustentam a reeleição do governador Eduardo Riedel colocarão seus candidatos nas ruas. A expectativa é de intensa agenda de viagens por todas as regiões de MS. Embora as redes sociais tenham peso crescente nas campanhas, o contato direto com o eleitor continua sendo decisivo. É na presença física, olho no olho, que muitos candidatos serão realmente testados.

Cadeira

A possibilidade de o deputado estadual Coronel David (PL) disputar uma vaga na Câmara Federal movimentou os bastidores da política sul-mato-grossense. Caso confirme a candidatura, cenário eleitoral sofrerá mudanças importantes. Para alguns, sua saída da disputa pela Assembleia Legislativa abre espaço para novos nomes. Já entre os postulantes a Brasília, avaliação é de que sua entrada elevaria ainda mais o nível da concorrência por uma das oito cadeiras destinadas ao Estado.

Fantasma

O PDT nacional confirmou, em convenção, apoio à candidatura do presidente Lula à reeleição. Em Mato Grosso do Sul, entretanto, a legenda ainda não definiu qual caminho seguirá na disputa estadual. A dúvida é entre lançar candidatura própria ao Governo ou integrar uma aliança em torno do PT, apoiando Fábio Trad. Seja qual for a decisão, durante a campanha o partido terá de conviver com os reflexos do escândalo envolvendo descontos indevidos de aposentados. Carlos Lupi que o diga!

ANIVERSARIANTES

Luciene Anache Anbar,

Soraia Haddad de Souza,

Vânio Cesar Bonadiman Maran,

Tanea Mariano,

Elaine Inez Basso,

Luis Fernando Novaes,

Maria Silvia Barros Barbosa,

Rute Nunes,

Ariane Ramirez Oviedo Tachibana,

Frontino Marreco Cardoso Lopes,

Veriato Vieira Lopes,

Juliana Martins de Oliveira Peron,

Andre de Azambuja Pimenta

de Paulo,

Maico Weiss,

Bonifácio Pereira Gomes,

Vera Lucia Piske Silva,

Camila Denise Molina Soares,

Roni Fernandes de Souza,

Maria Auxiliadora de Souza Gerk,

Marcos André Echeverria Wanderley,

Sidney Miassato,

Lutfalla Galles,

Alessandro Menezes de Souza,

Juliana Carvalho Correa,

Marlon Marcus Moura Barcelos,

Rogerio Gonçalves Larrea,

Dr. Alfre de Oliveira,

Luiza Candelária de Arruda,

Laércio José Jaconelle,

Donizete Aparecido Viaro,

Rafael Medeiros Duarte,

Lidiamar Barbosa de Albuquerque,

Margareth Rose Bueno da Costa,

Darcy Flôres,

Jairo Mendes de Castro,

Denise Ohara de Oliveira,

Isabel de Vasconcelos,

Ricardo Granda,

Solange Elena Inocêncio,

Reinaldo Carmona,

Leonor Souza Araújo,

Estevam Fregapani,

Terezinha Cristina Alves Pires,

Walter de Medeiros,

Lúcia Helena Pulchério

de Medeiros,

Celso Maia,

Nelson Moreira Gonçalves,

Luiz Carlos Nogueira,

Jair Rocha,

Ana Paula Mendes de Jonas,

Neuza Albuquerque Espíndola,

Flávio Lima Monteiro Leite,

Luciana Albuquerque Villas,

Maria Helena Matos Ribeiro,

Florípedes da Silva Melo,

Roselene Rocha Brito,

Aldemar Tôrres Batista,

João José da Silva Perez,

Hebe Mara da Silva Corrêa,

Janaína Fernanda Santos da Costa,

Ruy Antunes de Almeida,

Noemia de Matos Pereira,

Osvaldo Alves Lima,

Neide da Silva Costa Oliveira,

Aparecida Madalena Moises,

Norte Rech,

Sueli Maria Labibe Bacha,

Teófilo Zaions Zainko,

Pedro Henrique Souza Garcês Costa,

Adriana Fátima Machado de Souza,

Hagder Dagher de Figueiredo,

Cláudio Machado de Araújo,

Welbismark Veron,

Maria Eny Capdeville Bastos,

Adriana de Carvalho Silva,

Aldo Ramos Soares,

Alessandra Beatriz Bezerra Fernandes,

Ricardo Campos Junior,

Apolinário Benitez Alfonso,

Vanderlan da Silva Queiroz,

Bruno Navarro Dias,

André Luiz de Godoy Marques,

Cristiane da Costa Carvalho,

Tiago Palloni Valarelli,

Keila Goulart Cação,

Luiza Carolen Cavaglieri Faccin,

Rafael Arantes Bispo,

Regina Maria Campos Haendchen, Darci Armoa,

Jorge Márcio Miranda Loureiro Gomes,

Elizandra da Silva Morilho,

Gerardo Javier Boccia Medina,

Edmir Jardim Neto,

José Renato de Oliveira Brito,

Elyson Rondon Barbosa,

Geraldo Weiler,

Stéphani Maidana de Oliveira,

Mauro Celso Boer,

Guilherme de Aguiar Panucci,

Cesar Júnior de Brito,

Indianara Aparecida Noriler,

Ana Carolina Falkembach Rodrigues Bruschi,

Juscelino Henrique de Camargo Weingartner,

Nelson Kazuhide Ohashi.

Colaborou com Tatyane Gameiro