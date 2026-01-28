Carnaval 2026 promete atrair 130 mil pessoas e movimentar R$ 25 milhões

Carnaval 2026 está chegando: faltam 17 dias para folia, bloquinhos, cordões, glitter, axé, samba, fantasia e marchinhas.
De acordo com o secretário de Cultura de Mato Grosso do Sul, Marcelo Miranda, 130 mil foliões são esperados, de 14 a 17 de fevereiro de 2026, entre 15h e 23h, na Esplanada Ferroviária, durante o Carnaval, em bloquinhos de rua localizados na avenida Calógeras, em Campo Grande. A entrada é gratuita.
Os blocos mais tradicionais são Calcinha Molhada, Capivara Blasé, Cordão Valu, As Depravadas, Reggae, Barra da Saia, Êita, Farofolia, entre outros.
Além disso, 20 mil pessoas são esperadas, por noite, nos dias 16 e 17 de fevereiro, às 19h, nos desfiles das escolas de samba da Praça do Papa, localizada no quadrilátero das ruas Alfredo Scaff, Zákia Nahas Siufi, Américo Marques e Crisântemos. A entrada é gratuita.
As escolas de samba mais tradicionais são Unidos do Aero Rancho, Vila Carvalho, Deixa Falar, Vai Vai, Cinderela José Abrahão, Igreja, Catedráticos, Unidos do Cruzeiro, entre outros.
O Carnaval 2026 terá três pontos de folia em Campo Grande: Esplanada Ferroviária, Praça do Papa e Praça Aquidauana.
Segundo Miranda, O Carnaval de Campo Grande recebeu verba de R$ 2,4 milhões do Governo de MS, destinado à ligas de escolas de samba e bloquinhos.
A festa popular promete movimentar R$ 25 milhões na economia nos ramos de bares, restaurantes, hotéis, comércio, lojas, serviços, turismo e empregos temporários.
Guarda Civil Metropolitana (GCM) e Polícia Militar (PMMS) estão responsáveis pela segurança do local, com 180 policiais por noite. O efetivo diário da GCM não foi divulgado.
Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS) e Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) estão responsáveis pelo organização do trânsito e fechamento de ruas no quadrilátero da Praça do Papa, Praça Aquidauana e Esplanada Ferroviária.
Corpo de Bombeiros Militar (CBMMS), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e médicos e enfermeiros da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) prestarão socorro à quem precisar no local.
Neste ano, haverá o Camarote da Rodada, espaço exclusivo para quem não consome bebida alcoólica.
Objetos cortantes, armas, explosivos e vidros estão proibidos de entrarem na área carnavalesca. Gelo (raspado e em cubos) e cooler são permitidos.
Carnaval é formado por um conjunto de força e trabalho de vários órgãos e entidades que fazem a festa acontecer. Confira:
• Bloquinhos (Bloco Reggae, Bloco as Depravadas, Cordão Valu, Capivara Blasé)
• Escolas de samba
• Sesau
• Policia Militar
• Bombeiro Militar
• SAMU
• Cruz Vermelha
• Guarda Civil Metropolitana
• DETRAN
• Defensoria Pública
• Tribunal de Justiça
• Fundação de Cultura de MS
• Prefeitura de Campo Grande
• Governo de MS
Confira a programação do Carnaval de rua em Campo Grande:
7 de fevereiro
- 9h - Bloco As Depravadas – Bar do Zé (Barão do Rio Branco, 1213)
- 15h - Bloco Nada Sobre Nós Sem Nós – Arena do Horto Florestal (Av. Fábio Zahran, 316)
- 16h - Bloco Calcinha Molhada – Praça Aquidauana (Rua Aquidauana, 28)
8 de fevereiro
- 15h - Farofa com Dendê – Monumento Maria Fumaça, na Esplanada Ferroviária
- 16h - Bloco de Laricas - Orla Ferroviária, Avenida Noroeste
12 de fevereiro
- 20h - Bloco Evoé Baco - Rua Antônio Maria Coelho, com 14 de julho
13 de fevereiro
- 15h - Bloco do Reggae – Monumento Maria Fumaça
- 16h - Bloco Farofolia – Esplanada Ferroviária (Rua Dr. Temístocles, 103)
- 16h - Bloco Só Love – Esplanada Ferroviária (Rua General Melo, 91)
14 de fevereiro
- 15h - Bloco do Reggae – Monumento Maria Fumaça
- 15h - Cordão Valu – Esplanada Ferroviária
- 16h - Bloco Ipa Lê Lê – Avenida Mato Grosso, 68
- 9h às 14h - Bloco Acorda o Galo - Morada dos Bais
15 de fevereiro
- 14h - Bloco Capivara Blasé – Esplanada Ferroviária
16 de fevereiro
- 14h - Bloco Capivara Blasé – Esplanada Ferroviária
- 15h - Cia Barra de Saia - Orla Morena (voltado para mulheres, mães e crianças)
- 16h - Bloco Ipa Lê Lê – Avenida Mato Grosso, 68
- 16h - Bloco Subaquera – Rua Abdala Roderbourg, 692, Vila Margarida
17 de fevereiro
- 15h - Cordão Valu – Esplanada Ferroviária
21 de fevereiro
- 14h - Bloco Eita! – Monumento Maria Fumaça
- 17h - Bloco dos Forrozeiros MS – Esplanada Ferroviária (Rua Dr. Temístocles)