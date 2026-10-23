O eleitor de Mato Grosso do Sul deu um recado claro nas urnas: quer... Leia na coluna de hoje

Cora Coralina - Escritora brasileira
"O saber se aprende com os mestres. A sabedoria, só com o corriqueiro da vida”.
FELPUDA
O eleitor de Mato Grosso do Sul deu um recado claro nas urnas: quer continuidade no comando do Estado. O contraste com o Legislativo chama atenção: lá, o eleitor trocou peças. No Executivo, preferiu não mexer no time e o governador Riedel foi reeleito já no primeiro turno, com 67,07% dos votos válidos, numa das vitórias mais folgadas do país. Ele venceu nos 79 municípios, com votações entre 58% e mais de 80%, sem deixar um único reduto para a oposição, nem em Campo Grande e nem no interior. Como diria vovó: “Quem sabe o que planta, não teme a colheita”. Assim sendo...
Bis
A senadora sul-mato-grossense Tereza Cristina voltou a figurar na lista das “100 Mulheres Poderosas do Agro” da revista Forbes Brasil, em sua segunda edição, divulgada neste ano. Na primeira, lançada em 2021, o nome dela também estava lá, presente desde a estreia.
Mais
A lista reúne mulheres de diferentes regiões, gerações e atividades para reconhecer o poder feminino num setor predominantemente masculino. O anúncio integra as comemorações do Dia Internacional da Mulher Rural, celebrado em 15 de outubro.
De peso
Pela primeira vez, Dourados terá cinco deputados na Assembleia Legislativa, que vão da direita a esquerda. José Teixeira, com 32 anos consecutivos exercendo mandato de deputado estadual, é o mais antigo dos douradenses. Ele é da direita, ao lado da bolsonarista Gianni Nogueira. Outro da direita é Renato Câmara, reeleito para o quarto mandato. Estreante na Assembleia de MS, o petista Tiago Botelho formará a bancada do partido com Gleice Jane.
Susto
Nesta semana, dvogados tiveram momentos de pânico quando não conseguiram acessar o sistema do Tribunal de Justiça de MS. E quem tem prazo para apresentar recursos, quase arrancou os cabelos. Depois do susto, foram informados que tribunais de vários Estados também estavam fora do ar e até o sistema do STJ estava inacessível. Houve suspeita de ataques de hacker na Justiça brasileira. Porém, o TJMS deixou o pessoal mais calmo quando informou que estava fazendo atualização no sistema.
Por perto
A Sanesul teve papel central no projeto que vai reforçar o abastecimento de água nas aldeias Jaguapiru e Bororó, em Dourados. Sob o comando do presidente Renato Marcílio, a equipe de engenharia da estatal criou a solução técnica e ajudou a garantir os recursos junto aos governos estadual e federal e à bancada de MS. Agora, a empresa acompanha as obras, contratadas pela Agesul, que incluem dois superpoços, além da ampliação da rede de distribuição.
ANIVERSARIANTES
- Lúcia Martins Coelho Barbosa,
- Paulo Sérgio Domingos Hernandes,
- Cláudia Mazza Anache,
- Naur Souza Barbosa Junior,
- Márcia de Araújo Stanzione,
- Anibal Arce Torres,
- Antonio Delfino Pereira Neto (Tom),
- Olga Brandão,
- Filemon Medina da Silva,
- Elson Silva Jara,
- Paulo Júlio de Souza,
- Rui Minoru Watanabe,
- Hudson Shiguer Kinashi,
- Maria de Lourdes Pinho Soares,
- Neida Gomes Machado,
- Antônio Carlos Camponez Petenatti,
- Marisa Castro Alves Sá,
- Ana Carolina Pimentel,
- Ederson Costa de Assis,
- Vanildo Ribeiro,
- Maria Abdul Ahad,
- Arilson Nascimento Targino,
- Flávia Ocampos Guimarães,
- Anna Ribeiro Gomes Rodi,
- Nawalle Nahas Curado,
- Gilvan Alves Farias,
- Leny Cunha,
- Ricardo Ferraz de Camargo,
- Mateus Alves Chaves,
- Milene Hernandes Moretti,
- Yasmin Ali Omais,
- Nacyr Gomes Proença,
- Rosemary Matias Coelho,
- Carlos Alberto Diniz Laburu,
- Lúcio Franco de Sá Fernandes,
- Dr. João Cláudio dos Santos,
- Andréa Ribeiro de Barros,
- Sérgio Issao Wassano,
- Ana Helena Catelan Munró,
- Vanessa Fernandes da Silva,
- Rodrigo Vargas,
- Jaime Rodrigues Pinheiro,
- Cyntia Cristina Camacho Braga,
- Maria Helena Loureiro da Costa,
- Simone Scarselli,
- Yukiko Shinzato,
- Leila Nery Miranda,
- Getúlio dos Santos Mourão,
- Maria Auxiliadora de Barros,
- Alfredo José Salomão,
- Darlete Lindesley Barbosa da Cruz,
- Vitória Alice Vieira de Lima,
- José Carlos Mendonça,
- Ursula da Costa Tôrres,
- Yeda Lima de Souza,
- Renata Barbosa Cruz,
- Eulinda da Silva Miranda,
- Lidia Maria Barros de Lima,
- José Lincoln Furuguem,
- Ursula Filártiga Henning,
- Mayara Areco Pereira,
- Aline Amaral Pereira,
- Elton Flávio Montovani dos Reis,
- Roberto Carlos Meireles Peralta,
- Edy Cristina Pereira,
- Juscelino Antonio Correa,
- Débora Margarida Quintanilha Gomes,
- Kamila de Carvalho Bignardi,
- Edna Sanae Yodono Garcia,
- Luciene Oliveira Mara,
- Adriano Dias Ferreira Dutra,
- Rafael Ailton Teixeira Gomes,
- José Carlos Costa,
- Carlos Maurício Dias Dantas,
- Deise Moreira da Costa,
- Helio Tokuji Higa,
- Ana Paula Quintela de Paiva,
- Leticia Maria Pereira Villela,
- Emílio da Costa Feliz,
- João Marcos Kintschev Tiburcio,
- Edesio Calderon Correa,
- Carlos Casagrande Poleis,
- Felipe Augusto Dias,
- Hilarion Gregor Chaparro,
- Devair Gonçalves Galdino,
- Patrícia Baez Furtado de Mendonça,
- Tertuliano Marcial de Queiroz,
- Anastácio Dalvo de Oliveira Ávila,
- Eliselle Lopes Ribeiro de Assis Franco,
- Jorge Elias Hatchwell de Almeida Junior,
- Demilson de Santi,
- Reginaldo Costa de Albuquerque,
- Paulo Henrique Xavier de Souza,
- Carlos Henrique Serafim,
- Edmundo Pereira Calado,
- Maria Silvia Martins Maia Ricci,
- Fernando Vigano,
- Lucas Pasquali Vieira,
- Túlio Cassiano Garcia Mourão,
- Janainna Enedina Teruel,
- Edson Panes de Oliveira Filho,
- Elzy de Oliveira e Souza Gonçalves,
- Wilson Castro de Sá,
- Eunice Novais Pereira,
- Marielva Araújo da Silva,
- Onercilene Ricarte de Oliveira,
- Sérgio Augusto Guedes,
- Wander Matos de Aguiar.
Colaborou com Tatyane Gameiro