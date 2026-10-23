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Diálogo

O eleitor de Mato Grosso do Sul deu um recado claro nas urnas: quer... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta sexta-feira (23)

Ester Figueredo

23/10/2026 - 00h02
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Cora Coralina - Escritora brasileira

"O saber se aprende com os mestres. A sabedoria, só com o corriqueiro da vida”.

FELPUDA

O eleitor de Mato Grosso do Sul deu um recado claro nas urnas: quer continuidade no comando do Estado. O contraste com o Legislativo chama atenção: lá, o eleitor trocou peças. No Executivo, preferiu não mexer no time e o governador Riedel foi reeleito já no primeiro turno, com 67,07% dos votos válidos, numa das vitórias mais folgadas do país. Ele venceu nos 79 municípios, com votações entre 58% e mais de 80%, sem deixar um único reduto para a oposição, nem em Campo Grande e nem no interior. Como diria vovó: “Quem sabe o que planta, não teme a colheita”. Assim sendo...

Bis

A senadora sul-mato-grossense Tereza Cristina voltou a figurar na lista das “100 Mulheres Poderosas do Agro” da revista Forbes Brasil, em sua segunda edição, divulgada neste ano. Na primeira, lançada em 2021, o nome dela também estava lá, presente desde a estreia.

Mais

A lista reúne mulheres de diferentes regiões, gerações e atividades para reconhecer o poder feminino num setor predominantemente masculino. O anúncio integra as comemorações do Dia Internacional da Mulher Rural, celebrado em 15 de outubro.

Ester Quintanilha Nogueira e o seu neto Gustavo TerraEster Quintanilha Nogueira e o seu neto Gustavo Terra - Foto: Arquivo Pessoal

 

João Vitor SilvaJoão Vitor Silva - Foto: Lu Prezia

De peso

Pela primeira vez, Dourados terá cinco deputados na Assembleia Legislativa, que vão da direita a esquerda. José Teixeira, com 32 anos consecutivos exercendo mandato de deputado estadual, é o mais antigo dos douradenses. Ele é da direita, ao lado da bolsonarista Gianni Nogueira. Outro da direita é Renato Câmara, reeleito para o quarto mandato. Estreante na Assembleia de MS, o petista Tiago Botelho formará a bancada  do partido com Gleice Jane. 

Susto

Nesta semana, dvogados tiveram momentos de pânico quando não conseguiram acessar o sistema do Tribunal de Justiça de MS. E quem tem prazo para apresentar recursos, quase arrancou os cabelos. Depois do susto, foram informados que tribunais de vários Estados também estavam fora do ar e até o sistema do STJ estava inacessível. Houve suspeita de ataques de hacker na Justiça brasileira. Porém, o TJMS deixou o pessoal mais calmo quando informou que estava fazendo atualização no sistema.

Por perto

A Sanesul teve papel central no projeto que vai reforçar o abastecimento de água nas aldeias Jaguapiru e Bororó, em Dourados. Sob o comando do presidente Renato Marcílio, a equipe de engenharia da estatal criou a solução técnica e ajudou a garantir os recursos junto aos governos estadual e federal e à bancada de MS.  Agora, a empresa acompanha as obras, contratadas pela Agesul, que incluem dois superpoços, além da ampliação da rede de distribuição.

ANIVERSARIANTES 

  • Lúcia Martins Coelho Barbosa, 
  • Paulo Sérgio Domingos Hernandes, 
  • Cláudia Mazza Anache, 
  • Naur Souza Barbosa Junior, 
  • Márcia de Araújo Stanzione, 
  • Anibal Arce Torres,
  • Antonio Delfino Pereira Neto (Tom),
  • Olga Brandão,
  • Filemon Medina da Silva,
  • Elson Silva Jara,
  • Paulo Júlio de Souza,
  • Rui Minoru Watanabe,
  • Hudson Shiguer Kinashi, 
  • Maria de Lourdes Pinho Soares,
  • Neida Gomes Machado,
  • Antônio Carlos Camponez Petenatti,
  • Marisa Castro Alves Sá,
  • Ana Carolina Pimentel, 
  • Ederson Costa de Assis,
  • Vanildo Ribeiro,
  • Maria Abdul Ahad,
  • Arilson Nascimento Targino,
  • Flávia Ocampos Guimarães,
  • Anna Ribeiro Gomes Rodi,
  • Nawalle Nahas Curado,
  • Gilvan Alves Farias,
  • Leny Cunha,
  • Ricardo Ferraz de Camargo,
  • Mateus Alves Chaves,
  • Milene Hernandes Moretti,
  • Yasmin Ali Omais, 
  • Nacyr Gomes Proença,
  • Rosemary Matias Coelho,
  • Carlos Alberto Diniz Laburu,
  • Lúcio Franco de Sá Fernandes,
  • Dr. João Cláudio dos Santos,
  • Andréa Ribeiro de Barros,
  • Sérgio Issao Wassano,
  • Ana Helena Catelan Munró,
  • Vanessa Fernandes da Silva,
  • Rodrigo Vargas,
  • Jaime Rodrigues Pinheiro,
  • Cyntia Cristina Camacho Braga,
  • Maria Helena Loureiro da Costa,
  • Simone Scarselli,
  • Yukiko Shinzato, 
  • Leila Nery Miranda,
  • Getúlio dos Santos Mourão,
  • Maria Auxiliadora de Barros,
  • Alfredo José Salomão,
  • Darlete Lindesley Barbosa da Cruz,
  • Vitória Alice Vieira de Lima,
  • José Carlos Mendonça,
  • Ursula da Costa Tôrres,
  • Yeda Lima de Souza,
  • Renata Barbosa Cruz,
  • Eulinda da Silva Miranda,
  • Lidia Maria Barros de Lima,
  • José Lincoln Furuguem,
  • Ursula Filártiga Henning,
  • Mayara Areco Pereira,
  • Aline Amaral Pereira,
  • Elton Flávio Montovani dos Reis,
  • Roberto Carlos Meireles Peralta,
  • Edy Cristina Pereira,
  • Juscelino Antonio  Correa,
  • Débora Margarida Quintanilha Gomes,
  • Kamila de Carvalho Bignardi, 
  • Edna Sanae Yodono Garcia,
  • Luciene Oliveira Mara,
  • Adriano Dias Ferreira Dutra,
  • Rafael Ailton Teixeira Gomes,
  • José Carlos Costa,
  • Carlos Maurício Dias Dantas,
  • Deise Moreira da Costa,
  • Helio Tokuji Higa,
  • Ana Paula Quintela de Paiva,
  • Leticia Maria Pereira Villela,
  • Emílio da Costa Feliz,
  • João Marcos Kintschev Tiburcio,
  • Edesio Calderon Correa,
  • Carlos Casagrande Poleis,
  • Felipe Augusto Dias,
  • Hilarion Gregor Chaparro, 
  • Devair Gonçalves Galdino, 
  • Patrícia Baez Furtado de Mendonça,
  • Tertuliano Marcial de Queiroz,
  • Anastácio Dalvo de Oliveira Ávila,
  • Eliselle Lopes Ribeiro de Assis Franco, 
  • Jorge Elias Hatchwell de Almeida Junior, 
  • Demilson de Santi,     
  • Reginaldo Costa de Albuquerque,
  • Paulo Henrique Xavier de Souza,
  • Carlos Henrique Serafim,
  • Edmundo Pereira Calado,
  • Maria Silvia Martins Maia Ricci,
  • Fernando Vigano,
  • Lucas Pasquali Vieira,
  • Túlio Cassiano Garcia Mourão,
  • Janainna Enedina Teruel,
  • Edson Panes de Oliveira Filho,
  • Elzy de Oliveira e Souza Gonçalves,
  • Wilson Castro de Sá,
  • Eunice Novais Pereira, 
  • Marielva Araújo da Silva,
  • Onercilene Ricarte de Oliveira,
  • Sérgio Augusto Guedes,
  • Wander Matos de Aguiar.

Colaborou com Tatyane Gameiro

Diálogo

Nem El Niño, nem "Super". Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta quinta-feira (22)

22/10/2026 00h02

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Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

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Caio Fernando Abreu - Escritor brasileiro

"Nada em mim foi covarde, nem mesmo as desistências: desistir, ainda que não pareça, foi meu grande gesto de coragem”.

FELPUDA 

Nem El Niño, nem “Super”. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), não houve em Campo Grande  nenhum sinal do fenômeno climático invocado pela prefeitura para justificar o estrago de recernte temporal. Pelo visto, o tal “Super El Niño” só se manifestou nos discursos, em mais uma tentativa de maquiar o caos institucionalizado. O Inmet explicou o episódio: “Do ponto de vista meteorológico, a chuva de quinta-feira (15) foi resultado da presença de uma massa de ar quente, úmida e instável combinada à atuação de cavados (áreas de baixa pressão alongadas)”.

Aí...

“Todo o padrão descrito favoreceu a intensificação da instabilidade atmosférica, contribuindo para formação de nuvens de tempestade, que resultaram na chuva intensa em curto intervalo de tempo e alguns acumulados  mais expressivos.”

Mais

Isso, acompanhados rajadas de vento, além de raios sobre áreas de MS, que acabaram provocando impactos em algumas localidades. Traduzindo: foi tempestade, com causa  explicável. Já a desculpa, essa sim, chegou com intensidade bem acima da média...

DiálogoFoto: Divulgação

A partir de hoje (22) até o dia 30, o Sesc Teatro Prosa recebe seis encontros gratuitos do Arte da Palavra – Rede Sesc de Leituras, reunindo escritores, poetas e artistas de diferentes regiões do Brasil para apresentações e conversas com o público. A abertura será às 19h, com Midria, de São Paulo. Dia 23, também às 19h, a convidada é Tina Ribeiro, do Piauí. Camila Costa (foto), do Rio de Janeiro, encerra o Circuito de Oralidades no sábado (24), às 16h. As três apresentações propõem diferentes formas de experimentar a literatura para além da leitura convencional. Na semana seguinte, o foco passa para os encontros entre autores. No dia 28, às 19h, Simone Mota, do Rio de Janeiro, e Valéria Silva, do Piauí, participam de uma conversa mediada pelo escritor sul-mato-grossense Henrique Pimenta. No dia 29, às 19h, será a vez de Lilia Guerra, de São Paulo, e Tácio Pimenta, do Tocantins, dividirem o encontro, com mediação de Febraro de Oliveira, de MS. A programação termina dia 30, também às 19h, com Estrela Ruiz Leminski, do Paraná, e Renato Negrão, de Minas Gerais, em conversa conduzida por Marcelle Saboya Ravanelli, de MS. A programação é gratuita, com ingressos disponíveis pelo Sympla.

DiálogoDra. Celina Frota - Foto: Arquivo Pessoal

 

DiálogoDaniela Cachich - Foto: Divulgação

Na espera

O Conselho Nacional de Justiça prolongou por mais alguns dias a angústia do ex-presidente do Tribunal de Justiça de MS, Sérgio Martins. Ele  está sendo julgado por suspeita de venda de sentença e já declarou  que não fez parte de qualquer esquema de negociação judicial. Martins poderá perder o cargo numa eventual condenação. 

De sola

As lideranças da direita de MS sentiram o baque da chacoalhada e entraram de sola na campanha de Flávio Bolsonaro. Só na Capital, dia 17, quase 5 mil carros foram adesivados pela tropa comandada por Reinaldo Azambuja. 

Confusão

A discussão sobre a operação tapa-buraco em Campo Grande acabou em confusão. Um servidor da prefeitura tomou cartazes, rasgou aos gritos e acabou sendo retirado à força pela segurança da Câmara Municipal. O servidor é ligado a prefeita e contra a criação da CPI Tapa-Buraco. 

Provocação

Nos bastidores do debate dos presidenciáveis na Band, os ex-ministros  da Fazenda, Fernando Haddad, e a do Planejamento, Simone Tebet, papeavam descontraidamente até a chegada do deputado federal Nikolas Ferreira. O parlamentar bolsonarista chegou perto deles e fez um vídeo chamando-os de “desempregados”. Simone não gostou do que ouviu, fechou a cara e saiu de perto, deixando Haddad sozinho.

ANIVERSARIANTES

  • Dr. Fábio Fernando Helmer, 
  • Izadora Marques Pina Bulhões Moreira,
  • José Carlos Chinaglia,
  • Maria Angelica Leguzamon, 
  • Lúcio Hisashi Tokikawa,
  • Gil Marcos Saut,
  • Anézia Higa Avalos,
  • Ricardo Macedo Saab da Rosa,
  • Edemir Marques Machado,
  • Leonardo Disconzi Martins,
  • Pedro Zanetti,
  • Vera Jane Tavares Marques,
  • Sérgio Stateri,
  • Nadir Vilela Gaudioso,
  • Tamia Takagi, 
  • Hélio Marino Weber,
  • Damião Carlos de Andrade,
  • Marcos César Américo dos Reis, 
  • Cláudia Márcia Picolli, 
  • Vinicius Gonçalves de Assunção Bermudes, 
  • Orlando Pimpim Lima, 
  • Flávio Esgaib Kayatt, 
  • Isabela Queiroz Nunes Coelho,
  • Walkiria Neves,
  • Ramão Mendes,
  • Thiago Oliveira Couto,
  • Mário Soares,
  • Roberson Luiz Moureira,
  • Nercy Soares dos Santos,
  • Dr. Geraldo de Carvalho,
  • Guaracy Boschilia,
  • Annete Vargas,
  • Márcio Antônio Portocarrero,
  • André Luciano Prechi,
  • Eliane Aparecida de Oliveira Sandin,
  • Celina Maura Siufi,
  • Maritônio Barreto de Almeida,
  • Matheus Chaves Neto,
  • Marcos Lírio Zanette,
  • Dilmar da Silva Leite,
  • Paula Helena Gomes Nunes,
  • Adão Rodrigues Antunes,
  • Edson de Souza Braz,
  • Marcos Luiz Sória,
  • Otávio Augusto Trad Martins, 
  • João Seda Neto,
  • Marcelo Barbosa Fonseca,
  • Ivonete de Oliveira Parron,
  • João Rocha Pinto,
  • Helena Marly Makaron da Fonseca,
  • Vera Ruth Abdo Villalba,
  • Najla Vilacqua,
  • Holney de Oliveira Souza,
  • Luis Felipe Azambuja,
  • Valesca Mangeri Sender Maroni,
  • Carlos Alberto Moura,
  • Luis Martins de Assis Filho,
  • Maria Luiza de Moraes,
  • Zuleika Lima Gonçalves,
  • Malvina Vanda Szukala,
  • Wilson Alves Pereira,
  • Maria Helena Domingues,
  • Silvana Mariotti,
  • Dainay Maria Mendonça Gomes,
  • Lidia de Oliveira Ferreira,
  • Fátima Aparecida Paulino,
  • Roberto Teixeira dos Santos,
  • Matheus Macedo Cartapatti, 
  • José Roberto Feltrim Peres,
  • Diana Stuhler,
  • Edimar Paes da Silva,
  • Marco Antonio Stuani,
  • Sérgio Ramires Gimenez,
  • Geraldo Martins Ribeiro,
  • Cláudio Gouvêa Assumpção,         
  • Christiane Santander Lopes,
  • Isadora Rocha Zaneti, 
  • Cristiano Kurita,
  • Paulo Gonçalves Pinto,
  • Fernando Bortolotti Gonçalves,
  • Joaquim Gonçalves da Cruz,  
  • Florisvaldo Souza Cayres,
  • Eduardo de Paula Mendonça,  
  • Carlos José Camilo de Carvalho,
  • Jean Haeffner Machado,
  • Fernanda Gonçalves,    
  • José Antonio Cardoso,
  • Juarez Moreira Fernandes Junior, 
  • Juliana da Silva Alencar,
  • Wilson Porfirio Gime,
  • Karina Ruzzon,
  • Mariângela Brandão Vilela,
  • Marlei Rocha de Souza Rees,
  • Rui Antonio Rodrigues de Moraes,
  • Odair Donizete Ribeiro,
  • Patricia Ribeiro Azambuja,
  • Tainá Silva do Espírito Santo,
  • Pedro Rodrigues de Paula,
  • Renato César Bezerra Alves,
  • Thiago Marques Pereira de Rezende,
  • José Carlos Franquelino,
  • Ubirajara de Melo,
  • Mário Márcio Teixeira Lemos,
  • Lenita Moraes Ribeiro,
  • Carolina Carvalho Gonçalves,
  • Elaine da Cruz Bandeira,
  • Beatriz Ribeiro da Silva,
  • Samira Lopes Reis,
  • Neuza Maria Marinho.

Colaborou com Tatyane Gameiro

TEATRO

Encontro na costa leste terá talk show, palestra e reunião de artesãos para fortalecer o setor

Experiência que envolve talk show e palestra magna com Marco Aurélio Pulcherio acontece amanhã, a partir das 9h, no Centro de Eventos João Leme, no município de Bataguassu

21/10/2026 08h45

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Evento terá início às 9h com o credenciamento e café da manhã que será seguido de um talk show que antecede o bate-papo com Marco Pulcherio, em Bataguassu

Evento terá início às 9h com o credenciamento e café da manhã que será seguido de um talk show que antecede o bate-papo com Marco Pulcherio, em Bataguassu Foto: Divulgação/Agro Agência

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Distante aproximadamente 310 quilômetros da Capital do Mato Grosso do Sul, o município conhecido como Morada dos Tucunarés localizado no extremo leste do Estado, será sede do Encontro Regional de Artesanato, que trará uma palestra magna com Aurélio Pulcherio amanhã no Centro de Eventos João Leme, em Bataguassu. 

Fundador da Marco 500 design, o artesão é o convidado para a palestra que está marcada para começar às 12h, porém, antes disso, o evento terá início às 9h com o credenciamento e café da manhã que será seguido de um talk show que antecede o bate-papo em Bataguassu. 

Este encontro promovido pela MS Florestal é uma iniciativa que reúne artesãos da Costa Leste para um dia de integração, voltado para a troca de experiência e vindo como uma forma de fortalecer o setor, aproximando os produtores de um network efetivo e de geração de oportunidades. O evento teve inscrições por meio de formulário digital, em razão do número limitado de vagas. 

Conforme a entidade, o encontro busca valorizar peças criadas por homens e mulheres, artesãos da costa leste do Estado, além de aproximar quem produz de quem compra e abrir novas fontes de renda na região, vindo batizada com o mote “Mãos que conectam, arte que gera oportunidades”. 

Elaine Cristina Guarnieri Martins é uma dessas artesãs da costa leste de Mato Grosso do Sul que, há quase quatro décadas, dedica-se à confecção dos mais diversos itens que carregam, inclusive, a identidade sul-mato-grossense em seu trabalho. Ela explica que tinha apenas sete anos quando sua tia, Neusa, deu-lhe em suas mãos o primeiro kit com agulha para crochê. 

Moradora do distrito Nova Porto XV, de Bataguassu, Elaine confecciona desde capivaras, araras, tucanos e até onças-pintadas na técnica de amigurumi. Ela é presidente da Associação dos Artesãos de Nova Porto XV, parte dos cerca de 100 artesãos que são esperados no Encontro Regional de Artesanato, que acontece amanhã, que inclusive conta com o apoio da MS Florestal e do Sebrae. 

Após algumas idas e vindas, o crochê inicialmente aprendido em casa deu lugar aos bordados, às demais técnicas de pintura e fuxico aprendidas na escola, com a agulha específica e a primeira prática retornando há pouco mais de uma década, dando vida a bolsas, roupas, tapetes e mais.

Logo depois veio o amigurumi, do qual vieram à tona os bonecos feitos em crochê, e ela se apaixonou de vez. Porém, foi o desafio imposto pelo designer Renato Imbroisi que apareceu uma verdadeira virada profissional no seu trabalho: dar vida pela técnica à representação de animais característicos do Pantanal. 

“Antes eu fazia só por fazer. Hoje virou renda. O artesanato hoje representa uma conquista na minha vida. É algo que eu sempre gostei de fazer, mas antes fazia só por fazer. Hoje virou uma renda. Ainda é um complemento, mas eu creio que vai virar a principal e que vou poder viver só do meu artesanato”, revela a artesã.

Cerca de 25 artesãos compõem a associação presidida por Elaine, onde o sustento por meio do artesanato já se destaca como a principal fonte de renda da maioria, que colhem a argila que serve de matéria-prima para suas produções no distrito de Nova Porto XV. Porém, os trabalhos ainda estendem-se por obras em madeira e, é claro, em crochê. 

“Quem encontra as nossas peças consegue enxergar nos detalhes a história de cada uma, o trabalho, o capricho. A minha maior dificuldade hoje é a divulgação. É uma oportunidade que não podemos perder... devemos aproveitar ao máximo”, esclarece Elaine sobre os desafios de precificação, venda e mais que são superados com apoio da MS Florestal e Sebrae.

Como bem reforça o analista de Responsabilidade Social da MS Florestal, Edvaldo Araújo, o artesanato é uma profissão nobre que ainda possui a missão de carregar a cultura e a identidade de um território, com esse e outros caminhos sendo estimulados por meio dessa iniciativa do encontro regional de artesanato. 

“Queremos que as peças feitas aqui sejam reconhecidas pelo valor que têm e que esse reconhecimento se transforme em renda para as famílias da região. Quando uma artesã consegue vender melhor o que produz, ela fortalece a própria casa, inspira outras pessoas e movimenta a economia local. É esse ciclo que queremos estimular”, cita. 

Elaine ainda reforça que sua expectativa maior está voltada para a sessão de negócios, que para além dos bons contatos e diversos aprendizados a experiência seja refletida em bons acordos firmados e vendas concluídas. Além da associação presidida por ela, esse encontro vai reunir artesãs e artesãos de 11 municípios da Costa Leste sul-mato-grossense:

  •  Água Clara, 
  •  Aparecida do Taboado, 
  •  Bataguassu, 
  •  Brasilândia, 
  •  Cassilândia, 
  •  Inocência, 
  •  Paranaíba, 
  •  Ribas do Rio Pardo, 
  •  Santa Rita do Pardo, 
  •  Selvíria e
  •  Três Lagoas. 

Entre os grupos confirmados estão também a Associação de Artesãos de Paranaíba, a Associação de Artesãos de Aparecida do Taboado, a Associação Ipê Rosa Costura Sustentável, de Bataguassu, a Casa do Artesão de Três Lagoas (Aclams) e a Associação dos Artesãos de Brasilândia (Aartebras).

“É um apoio muito importante para todos os artesãos de Nova Porto XV poder mostrar o seu trabalho para uma parte do mundo. Nunca desista dos seus sonhos. Mesmo em meio às dificuldades, devagar a gente chega lá. O segredo é não desistir nunca”. 

>> SERVIÇO

Encontro Regional de Artesanato 

Data: amanhã.
Horário: a partir das 9h. 
Local: Centro de Eventos João Leme – Rua Ponta Porã, nº 173, Bataguassu.
Entrada: gratuita.

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