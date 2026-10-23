O eleitor de Mato Grosso do Sul deu um recado claro nas urnas: quer... Leia na coluna de hoje

TEATRO

Experiência que envolve talk show e palestra magna com Marco Aurélio Pulcherio acontece amanhã, a partir das 9h, no Centro de Eventos João Leme, no município de Bataguassu

Evento terá início às 9h com o credenciamento e café da manhã que será seguido de um talk show que antecede o bate-papo com Marco Pulcherio, em Bataguassu Foto: Divulgação/Agro Agência

Distante aproximadamente 310 quilômetros da Capital do Mato Grosso do Sul, o município conhecido como Morada dos Tucunarés localizado no extremo leste do Estado, será sede do Encontro Regional de Artesanato, que trará uma palestra magna com Aurélio Pulcherio amanhã no Centro de Eventos João Leme, em Bataguassu.

Fundador da Marco 500 design, o artesão é o convidado para a palestra que está marcada para começar às 12h, porém, antes disso, o evento terá início às 9h com o credenciamento e café da manhã que será seguido de um talk show que antecede o bate-papo em Bataguassu.

Este encontro promovido pela MS Florestal é uma iniciativa que reúne artesãos da Costa Leste para um dia de integração, voltado para a troca de experiência e vindo como uma forma de fortalecer o setor, aproximando os produtores de um network efetivo e de geração de oportunidades. O evento teve inscrições por meio de formulário digital, em razão do número limitado de vagas.

Conforme a entidade, o encontro busca valorizar peças criadas por homens e mulheres, artesãos da costa leste do Estado, além de aproximar quem produz de quem compra e abrir novas fontes de renda na região, vindo batizada com o mote “Mãos que conectam, arte que gera oportunidades”.

Elaine Cristina Guarnieri Martins é uma dessas artesãs da costa leste de Mato Grosso do Sul que, há quase quatro décadas, dedica-se à confecção dos mais diversos itens que carregam, inclusive, a identidade sul-mato-grossense em seu trabalho. Ela explica que tinha apenas sete anos quando sua tia, Neusa, deu-lhe em suas mãos o primeiro kit com agulha para crochê.

Moradora do distrito Nova Porto XV, de Bataguassu, Elaine confecciona desde capivaras, araras, tucanos e até onças-pintadas na técnica de amigurumi. Ela é presidente da Associação dos Artesãos de Nova Porto XV, parte dos cerca de 100 artesãos que são esperados no Encontro Regional de Artesanato, que acontece amanhã, que inclusive conta com o apoio da MS Florestal e do Sebrae.

Após algumas idas e vindas, o crochê inicialmente aprendido em casa deu lugar aos bordados, às demais técnicas de pintura e fuxico aprendidas na escola, com a agulha específica e a primeira prática retornando há pouco mais de uma década, dando vida a bolsas, roupas, tapetes e mais.

Logo depois veio o amigurumi, do qual vieram à tona os bonecos feitos em crochê, e ela se apaixonou de vez. Porém, foi o desafio imposto pelo designer Renato Imbroisi que apareceu uma verdadeira virada profissional no seu trabalho: dar vida pela técnica à representação de animais característicos do Pantanal.

“Antes eu fazia só por fazer. Hoje virou renda. O artesanato hoje representa uma conquista na minha vida. É algo que eu sempre gostei de fazer, mas antes fazia só por fazer. Hoje virou uma renda. Ainda é um complemento, mas eu creio que vai virar a principal e que vou poder viver só do meu artesanato”, revela a artesã.

Cerca de 25 artesãos compõem a associação presidida por Elaine, onde o sustento por meio do artesanato já se destaca como a principal fonte de renda da maioria, que colhem a argila que serve de matéria-prima para suas produções no distrito de Nova Porto XV. Porém, os trabalhos ainda estendem-se por obras em madeira e, é claro, em crochê.

“Quem encontra as nossas peças consegue enxergar nos detalhes a história de cada uma, o trabalho, o capricho. A minha maior dificuldade hoje é a divulgação. É uma oportunidade que não podemos perder... devemos aproveitar ao máximo”, esclarece Elaine sobre os desafios de precificação, venda e mais que são superados com apoio da MS Florestal e Sebrae.

Como bem reforça o analista de Responsabilidade Social da MS Florestal, Edvaldo Araújo, o artesanato é uma profissão nobre que ainda possui a missão de carregar a cultura e a identidade de um território, com esse e outros caminhos sendo estimulados por meio dessa iniciativa do encontro regional de artesanato.

“Queremos que as peças feitas aqui sejam reconhecidas pelo valor que têm e que esse reconhecimento se transforme em renda para as famílias da região. Quando uma artesã consegue vender melhor o que produz, ela fortalece a própria casa, inspira outras pessoas e movimenta a economia local. É esse ciclo que queremos estimular”, cita.

Elaine ainda reforça que sua expectativa maior está voltada para a sessão de negócios, que para além dos bons contatos e diversos aprendizados a experiência seja refletida em bons acordos firmados e vendas concluídas. Além da associação presidida por ela, esse encontro vai reunir artesãs e artesãos de 11 municípios da Costa Leste sul-mato-grossense:

Água Clara,

Aparecida do Taboado,

Bataguassu,

Brasilândia,

Cassilândia,

Inocência,

Paranaíba,

Ribas do Rio Pardo,

Santa Rita do Pardo,

Selvíria e

Três Lagoas.

Entre os grupos confirmados estão também a Associação de Artesãos de Paranaíba, a Associação de Artesãos de Aparecida do Taboado, a Associação Ipê Rosa Costura Sustentável, de Bataguassu, a Casa do Artesão de Três Lagoas (Aclams) e a Associação dos Artesãos de Brasilândia (Aartebras).

“É um apoio muito importante para todos os artesãos de Nova Porto XV poder mostrar o seu trabalho para uma parte do mundo. Nunca desista dos seus sonhos. Mesmo em meio às dificuldades, devagar a gente chega lá. O segredo é não desistir nunca”.

>> SERVIÇO

Encontro Regional de Artesanato

Data: amanhã.

Horário: a partir das 9h.

Local: Centro de Eventos João Leme – Rua Ponta Porã, nº 173, Bataguassu.

Entrada: gratuita.