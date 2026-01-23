Carnaval de Corumbá promete atrair mais de 104 mil pessoas em 2026 - Foto: Renê Marcio Carneiro/Arquivo PMC

Faltam 22 dias para o Carnaval de Corumbá, maior festa popular de Mato Grosso do Sul e do Centro-Oeste.

De acordo com a assessoria de imprensa do município, o evento promete atrair 104 mil pessoas em quatro dias de festa, entre 14 e 17 de fevereiro de 2026. Com isso, 26 mil pessoas são esperadas diariamente.

O Governo do Estado, por meio da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), anunciou o aporte financeiro de R$ 2,5 milhões para o Carnaval de Corumbá e Campo Grande deste ano, sendo que o montante é de R$ 900 mil para a cidade pantaneira.

As principais atrações são desfiles das escolas de samba, bloquinhos, folia nos bairros, trio elétrico, marchinhas, festas temáticas, frevo, axé e maracatu.

A festa é conhecida a nível nacional e gera resultados positivos para o município: gira a economia; agita bares e restaurantes; aquece o comércio; lota hotéis; estimula o turismo; gera empregos; impulsiona lojas e serviços e movimenta a economia.

O Carnaval de Corumbá será lançado às 18 horas desta sexta-feira (23), no Jardim da Independência, em Corumbá. Durante o evento, será apresentada a programação do Carnaval 2026.

O público poderá acompanhar um pocket do Carnaval Cultural, com representações do bloco do frevo, ala das pastoras, bloco dos palhaços, participação de passistas e ritmistas das escolas de samba e coroação da Corte de Momo.

CARNAVAL 2025

Dados do Observatório de Turismo do Pantanal apontam que, em 2025, a festa movimentou R$ 14,78 milhões, atraiu 7.520 turistas, registrou taxa média de ocupação hoteleira de 75% e gerou aproximadamente 600 empregos temporários diretos.

Durante esse período, os turistas gastaram aproximadamente R$ 8,91 milhões, enquanto os moradores desembolsaram cerca de R$ 4,44 milhões durante o período.

Já a praça de alimentação e os ambulantes concentraram fluxo financeiro de R$ 1,03 milhão.

Os números mostraram que 54% dos visitantes eram de Mato Grosso do Sul, - especialmente Campo Grande - e 18% eram estrangeiros, principalmente da Bolívia.

Na avaliação dos turistas, 68% classificaram o Carnaval 2025 como bom e 24% como ótimo.

O investimento da Prefeitura de Corumbá no Carnaval 2025 foi de R$ 6 milhões. O relatório estimou retorno financeiro de R$ 8,78 milhões sobre os recursos públicos aplicados.