folia

Carnaval de Corumbá promete atrair mais de 104 mil pessoas em 2026

26 mil pessoas são esperadas diariamente, entre 14 e 17 de fevereiro

Naiara Camargo

Naiara Camargo

23/01/2026 - 11h00
Faltam 22 dias para o Carnaval de Corumbá, maior festa popular de Mato Grosso do Sul e do Centro-Oeste.

De acordo com a assessoria de imprensa do município, o evento promete atrair 104 mil pessoas em quatro dias de festa, entre 14 e 17 de fevereiro de 2026. Com isso, 26 mil pessoas são esperadas diariamente.

O Governo do Estado, por meio da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), anunciou o aporte financeiro de R$ 2,5 milhões para o Carnaval de Corumbá e Campo Grande deste ano, sendo que o montante é de R$ 900 mil para a cidade pantaneira.

As principais atrações são desfiles das escolas de samba, bloquinhos, folia nos bairros, trio elétrico, marchinhas, festas temáticas, frevo, axé e maracatu.

A festa é conhecida a nível nacional e gera resultados positivos para o município: gira a economia; agita bares e restaurantes; aquece o comércio; lota hotéis; estimula o turismo; gera empregos; impulsiona lojas e serviços e movimenta a economia.

O Carnaval de Corumbá será lançado às 18 horas desta sexta-feira (23), no Jardim da Independência, em Corumbá. Durante o evento, será apresentada a programação do Carnaval 2026.

O público poderá acompanhar um pocket do Carnaval Cultural, com representações do bloco do frevo, ala das pastoras, bloco dos palhaços, participação de passistas e ritmistas das escolas de samba e coroação da Corte de Momo.

CARNAVAL 2025

Dados do Observatório de Turismo do Pantanal apontam que, em 2025, a festa movimentou R$ 14,78 milhões, atraiu 7.520 turistas, registrou taxa média de ocupação hoteleira de 75% e gerou aproximadamente 600 empregos temporários diretos.

Durante esse período, os turistas gastaram aproximadamente R$ 8,91 milhões, enquanto os moradores desembolsaram cerca de R$ 4,44 milhões durante o período.

Já a praça de alimentação e os ambulantes concentraram fluxo financeiro de R$ 1,03 milhão.

Os números mostraram que 54% dos visitantes eram de Mato Grosso do Sul, - especialmente Campo Grande - e 18% eram estrangeiros, principalmente da Bolívia.

Na avaliação dos turistas, 68% classificaram o Carnaval 2025 como bom e 24% como ótimo.

O investimento da Prefeitura de Corumbá no Carnaval 2025 foi de R$ 6 milhões. O relatório estimou retorno financeiro de R$ 8,78 milhões sobre os recursos públicos aplicados.

Correio B

ABDE: 'O Agente Secreto' contou com R$ 7,5 mi em recursos do Fundo Setorial do Audiovisual

O mecanismo do governo federal é administrado pela Agência Nacional do Cinema (Ancine) e pelo Ministério da Cultura e voltado ao fortalecimento de toda a cadeia produtiva do audiovisual, do desenvolvimento à distribuição e exibição

22/01/2026 21h00

O Agente Secreto, filme brasileiro, concorre em quatro categorias no Oscar

O Agente Secreto, filme brasileiro, concorre em quatro categorias no Oscar Divulgação

Após as quatro indicações do filme "O Agente Secreto" ao Oscar 2026, a Associação Brasileira de Desenvolvimento (ABDE), representante do Sistema Nacional de Fomento (SNF), divulgou que a produção contou com R$ 7,5 milhões em recursos do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA). O mecanismo do governo federal é administrado pela Agência Nacional do Cinema (Ancine) e pelo Ministério da Cultura e voltado ao fortalecimento de toda a cadeia produtiva do audiovisual, do desenvolvimento à distribuição e exibição.

"O sucesso internacional do cinema brasileiro está diretamente ligado à existência de instrumentos públicos de financiamento que estruturam o setor e dão previsibilidade aos recursos. O Sistema Nacional de Fomento viabiliza investimentos em diferentes etapas da cadeia produtiva, o que contribui para elevar a qualidade audiovisual e ampliar sua presença no cenário internacional", defendeu o diretor-executivo da ABDE, André Godoy.

No caso de "O Agente Secreto", os recursos foram operacionalizados pelo Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE). A instituição e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) são hoje os principais gestores dos recursos do Fundo Setorial do Audiovisual, atuando por meio de financiamentos, chamadas públicas e editais de fomento. Até o primeiro semestre de 2025, o saldo depositado junto aos dois agentes somava R$ 3,4 bilhões

"O Agente Secreto" foi indicado ao Oscar 2026 nesta quinta-feira, 22, nas categorias de Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Escalação de Elenco e Melhor Ator para o protagonista Wagner Moura. O filme brasileiro estava entre os 15 pré-indicados, em relação anteriormente divulgada pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, e conquistou uma das cinco vagas na lista final. Os vencedores serão revelados na cerimônia de premiação em 15 de março.

A ABDE citou outros filmes brasileiros de grande repercussão recente - como "Bacurau", "O Último Azul", "Enquanto o Céu Não Me Espera", "Oeste Outra Vez", "A Natureza das Coisas Invisíveis" e "Baby" -, que também tiveram financiamento operado por instituições do Sistema Nacional de Fomento em alguma etapa de sua produção.

No total, o levantamento da ABDE mostrou que, entre 2009 e julho de 2025, o Fundo Setorial do Audiovisual desembolsou R$ 5,48 bilhões. Apenas em 2024, o volume desembolsado foi de R$ 711,1 milhões, o maior valor anual da série histórica. Em 2025, até 31 de julho, o valor de R$ 411 milhões representa cerca de 58% do total de 2024, de acordo com o dado parcial.

Além dessas instituições, o FSA também conta com agentes credenciados como o Banco do Nordeste, a Caixa Econômica Federal (CEF), o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) e a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep).

Cinema

Veja onde assistir aos principais filmes indicados ao Oscar 2026

Saiba quais filmes concorrendo ao prêmio estão em cartaz nos cinemas de MS e nas plataformas de streamings

22/01/2026 15h00

O Agente Secreto, filme brasileiro, concorre em quatro categorias

O Agente Secreto, filme brasileiro, concorre em quatro categorias Divulgação

A Academia de Cinema de Hollywood anunciou na manhã desta quinta-feira (22) os indicados ao Oscar 2026. O filme brasileiro “O agente secreto” fez história e concorre a quatro categorias: melhor filme, melhor filme estrangeiro, melhor ator para Wagner Moura e melhor seleção de elenco. 

Com as quatro indicações, O Agente Secreto se iguala ao filme Cidade de Deus, que também competiu em quatro categorias no Oscar de 2004. 

Na principal categoria da premiação, de Melhor Filme, foram indicados 10 filmes. Veja a seguir, onde assistir cada um deles em streamings e cinemas de Mato Grosso do Sul: 

Bugonia - disponível nos streamings Google Play Filmes, Amazon Prime Video e Apple TV

F1 - disponível nos streamings Apple TV, Amazon Prime Video, Google Play Filme e Youtube (por aluguel);

Frankenstein - disponível na Netflix

Hamnet - o filme está em cartaz em apenas um cinema de Mato Grosso do Sul
Cinemark Shopping Campo Grande - Sessão às 18h50 (legendado)

Marty Supreme - o filme está em cartaz nos quatro cinemas de Mato Grosso do Sul
Cinemark Shopping Campo Grande - Sessão às 15h10 (dublado), às 18h35 e 21h50 (legendado)
Cinépolis Shopping Norte Sul Plaza - Sessões às 15h, às 18h15 e às 21h45
Cinépolis Três Lagoas - Sessão às 18h e às 21h10
UCI Shopping Bosque dos Ipês - Sessões às 15h20 (dublado) e 21h30 (legendado)

O Agente Secreto - o filme brasileiro está em cartaz nos quatro cinemas de Mato Grosso do Sul. 
Cinemark Shopping Campo Grande - Sessões às 13h50, às 17h10 e 20h40
Cinépolis Shopping Norte Sul Plaza - Sessões a partir de domingo (25), às 17h45 e às 21h15
Cinépolis Três Lagoas - Sessão às 17h20 no domingo (25) e às 20h50 a partir de segunda-feira (26)
UCI Shopping Bosque dos Ipês - Sessão às 18h20

Pecadores - disponível nos streamings HBO Max, Amazon Prime Video, Apple TV  e Google Play Filme

Sonhos de Trem - disponível na Netflix

Uma Batalha Após a Outra - disponível nos streamings HBO Max, Apple TV, Amazon Prime Video e Google Play Filme

Valor Sentimental - disponível nos streamings Amazon Prime Video e MUBI

Além dos indicados à categoria de melhor filme, outros filmes da competição estão disponíveis em cartaz nos cinemas sul-mato-grossense: 

Zootopia 2 - concorrendo na categoria de Melhor Animação, está disponível nos quatro cinemas de Mato Grosso do Sul

Cinemark Shopping Campo Grande - Sessões às 15h, às 17h40 e 20h20
Cinépolis Shopping Norte Sul Plaza - Sessões às 14h45 e às 17h15
Cinépolis Três Lagoas - Sessão às 13h50
UCI Shopping Bosque dos Ipês - Sessão às 19h30

Avatar - Fogo e Cinzas - concorrendo nas categorias de Melhor Figurino e Melhores Efeitos Visuais, está disponível nos quatro cinemas de Mato Grosso do Sul

Cinemark Shopping Campo Grande - Sessões às 17h25 e às 21h30 (dublado)
Cinépolis Shopping Norte Sul Plaza - Sessões às 13h30, às 17h30 e às 21h30 (dublado)
Cinépolis Três Lagoas - Sessão às 14h10 (dublado)
UCI Shopping Bosque dos Ipês - Sessões às 17h20 e às 21h10 (dublado)

O Correio do Estado fez uma relação de todos os indicados ao Oscar 2026. Veja as categorias clicando aqui.

O Agente Secreto

Wagner Moura é Marcelo, um professor que chega em Recife no ano de 1977, auge da Ditadura Militar no Brasil, fugindo de ameaças de assassinos de aluguel em São Paulo para tentar reencontrar o filho que vive com os avós maternos. 

Com sua vida em perigo e sob constante ameaça e vigilância, Marcelo busca encontrar um pouco de paz, proteger seu pequeno e, eventualmente, deixar o País. 

Ele encontra refúgio em uma casa segura com outros dissidentes e figuras marginalizadas, incluindo um casal de angolanos. À medida que se aproxima dos personagens, Marcelo percebe que a cidade está sob intensa vigilância e corrupção do regime militar que ainda controla e persegue opositores do regime. 

Em determinado momento, Marcelo acaba envolvido em uma rede de espionagem e conspirações, enfrentando dilemas morais e pessoais enquanto luta para proteger àqueles que ama. 

No dia 11 de janeiro, O Agente Secreto conquistou dois feitos históricos, com a vitória de duas das três categorias em que concorria na premiação Globo de Ouro: Melhor Filme de Língua Não Inglesa e Melhor Ator em Drama, colocando Wagner Moura como o primeiro ator brasileiro a ganhar o troféu de Melhor Ator em Filme Dramático. 

Em 2025, Fernanda Torres conquistou o Troféu de Melhor Atriz na mesma premiação pelo filme Ainda Estou Aqui. 

