Carnaval e pets: saiba porque a folia pode causar danos à saúde e ao bem-estar do seu cão

Com opções de drinks leves e refrescantes é possível brindar ao Carnaval com equilíbrio, mantendo o corpo hidratado e a energia no alto para aproveitar cada momento do samba, do frevo e do encontro com os amigos

A maior festa popular do Brasil está chegando e com ela dias de folia, música e muita celebração. Em meio à animação dos blocos e aos ritmos contagiantes, a hidratação e o cuidado com o que se consome são essenciais para manter o pique do início ao fim da festa.

Mais do que nunca, a tendência é de buscar opções de bebidas que refresquem sem pesar, permitindo curtir todos os momentos com energia e bem-estar.

Especialistas destacam que, durante o período carnavalesco, é natural que o consumo de bebidas alcoólicas aumente. No entanto, é possível fazer escolhas mais inteligentes e equilibradas, optando por drinks menos calóricos e mais refrescantes, que combinam sabor e leveza.

A CIÊNCIA DO “PEGAR LEVE”

Além de interferir no processo de perda de gordura, pois o organismo prioriza metabolizar o álcool, muitas bebidas escondem calorias extras em açúcares e xaropes. Por exemplo, enquanto uma dose de 30 ml de gin ou vodka tem cerca de 60 a 65 kcal, uma Piña Colada pode chegar a impressionantes 300 a 400 kcal por copo.

Os drinks mais calóricos geralmente combinam álcool, açúcar e gordura, uma mistura que facilita o acúmulo de gordura corporal.

Entre os “vilões” calóricos estão drinks com leite condensado (350 a 400 kcal), Margaritas tradicionais (250 a 300 kcal) e até mesmo algumas cervejas artesanais mais encorpadas (200 a 300 kcal por garrafa).

Para minimizar os impactos, existem algumas dicas fundamentais:

> Hidrate-se sempre – intercale o consumo de bebidas alcoólicas com água para combater a desidratação.

> Evite carboidratos refinados – fuja de combinações com açúcares, sucos prontos e xaropes, que causam picos de glicose.

> Alimente-se bem antes – ingerir alimentos ricos em proteínas e gorduras boas (como ovos, peixe, abacate ou castanhas) ajuda a retardar a absorção do álcool.

A seguir, confira receitas perfeitas para o clima de Carnaval, que valorizam frutas frescas e são preparadas com consciência.

Spritz de Maracujá (Versão light)

Ingredientes:

40 ml de espumante Brut (menos calórico que os doces);

100 ml de água com gás;

30 ml de suco de maracujá natural;

Gelo;

Rodela de laranja para decorar.

Modo de Preparo:

> Em um copo grande com gelo, despeje o espumante;

> Complete com a água com gás e adicione o suco de maracujá;

> Misture suavemente e decore com a rodela de laranja

> Para uma versão sem álcool, substitua o espumante por mais água com gás ou refrigerante de limão.

Coco Passion Tropical

Ingredientes:

40 ml de vodka;

100 ml de água de coco;

30 ml de suco de maracujá;

1 colher de chá de açúcar (opcional, para ajustar a doçura);

Gelo;

Polpa de maracujá para decorar.

Modo de Preparo:

> Em um copo com bastante gelo, adicione a vodka;

> Misture a água de coco com o suco de maracujá e o açúcar, se desejar;

> Mexa bem até dissolver e finalize com um pouco de polpa de maracujá por cima.

Citrus Punch Energético

Ingredientes:

40 ml de vodka;

30 ml de Campari;

100 ml de suco de laranja natural (ou refrigerante de laranja para versão mais doce);

50 ml de energético de frutas tropicais (opcional);

Gelo;

Fatias de laranja e limão para decorar.

Modo de Preparo:

> Em um copo alto com gelo, misture a vodka e o Campari;

> Adicione o suco de laranja e o energético, se optar por usar;

> Mexa delicadamente e finalize decorando com as fatias de frutas.

Mocktails: drinks sem álcool

Para quem prefere evitar o álcool, os mocktails (drinks sem álcool) são uma excelente alternativa, garantindo hidratação e sabor. Bartenders recomendam ter à mão uma boa base de sucos cítricos já espremidos, chás gelados, água com gás e muitas frutas frescas cortadas.

Opções simples e deliciosas incluem:

Sangria sem álcool: misture suco de uva integral, suco de laranja, fatias de frutas (como maçã, laranja e limão) e água com gás.

Mojito sem álcool: em um copo, macere folhas de hortelã com açúcar ou adoçante e suco de limão. Complete com gelo e água tônica.

Pink Lemonade: combine suco de limão, xarope de framboesa e refrigerante de limão em um copo com gelo. Decore com framboesas e rodelas de limão.

