Carnaval e pets: saiba porque a folia pode causar danos à saúde e ao bem-estar do seu cão

Especialista lista 7 sinais de que seu pet talvez não esteja curtindo tanto assim a folia

Flavia Viana

Flavia Viana

07/02/2026 - 15h00
Carnaval é talvez a festa popular mais democrática, levando multidões para a rua em busca de folia e diversão. E, apesar da vontade de levar seu fiel companheiro para todo lado, o ambiente com música alta, concentração de pessoas e estímulos diversos, pode afetar negativamente seu cão.

É cada vez mais comum a presença de animais em bloquinhos de rua, mas a maioria apenas tolera esse tipo de ambiente, enquanto outros sofrem bastante. Durante períodos de festas, como o Carnaval, reconhecer os sinais de estresse nos cães é essencial para evitar não apenas desconforto emocional, mas também problemas de saúde.

O alerta é da veterinária Dra.Aline Ambrogi, docente do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Jaguariúna (UniFAJ), que explica que os cães possuem sentidos muito mais sensíveis do que os humanos, especialmente a audição.

Ambientes barulhentos, cheios de estímulos visuais, cheiros intensos e contato físico constante podem provocar sobrecarga sensorial e emocional.

Segundo a especialista, os cães se comunicam o tempo todo por meio do comportamento e da linguagem corporal. O problema é que muitos desses sinais ainda passam despercebidos ou são interpretados de forma equivocada pelos tutores, que devem ficar atentos.

7 sinais de que seu pet não está ‘curtindo’ tanto assim a folia:

1. Bocejos frequentes e lambedura excessiva dos lábios
Quando aparecem fora do contexto habitual, esses comportamentos não indicam sono ou fome. São sinais clássicos de estresse e desconforto.

2. Orelhas baixas, cauda entre as pernas ou postura encolhida
A linguagem corporal fala muito. Corpo rígido, cauda baixa ou escondida e orelhas coladas à cabeça indicam medo e insegurança, comuns em ambientes barulhentos como bloquinhos e festas.

3. Tentativas constantes de se afastar ou se esconder
Se o cão puxa a guia para ir embora, procura cantos, colo ou locais fechados, ele está dizendo claramente: “isso é demais pra mim”.

4. Vocalização fora do padrão
Latidos excessivos, choramingos ou rosnados em animais que normalmente não apresentam esse comportamento podem indicar ansiedade, estresse intenso e sobrecarga sensorial. Ignorar esse sinal pode levar a reações inesperadas e até à necessidade de atendimento médico-veterinário.

5. Alterações gastrointestinais ou salivação intensa
Vômitos, diarreia ou hipersalivação durante ou após a exposição à folia são sinais físicos comuns em quadros de estresse agudo.

6. Agressividade repentina ou medo exagerado
Um cão que rosna, tenta morder ou se assusta com facilidade está emocionalmente sobrecarregado. Isso é especialmente perigoso em ambientes com crianças, fantasias, empurra-empurra e muito barulho.

7. Ofegar excessivamente, mesmo sem calor
Respiração acelerada sem esforço físico ou altas temperaturas pode indicar ansiedade, medo ou dificuldade em lidar com estímulos intensos.

Além do comportamento, Dra. Aline Ambrogi chama a atenção para cuidados básicos que costumam ser negligenciados durante a folia. Um deles é a hidratação.
“Com calor, agitação e estresse, os cães precisam de acesso constante à água fresca. A desidratação pode agravar quadros de mal-estar e comprometer a saúde do animal”, orienta.

Outro ponto importante envolve o uso de fantasias, tintas e adereços, pois roupinhas apertadas, acessórios que restringem movimentos ou causam incômodo aumentam o estresse e devem ser evitados. Pintar o pêlo com tintas comuns, colar glitter, adesivos autocolantes ou qualquer material não próprio para uso veterinário pode causar intoxicações, alergias, feridas na pele e até ingestão acidental de substâncias tóxicas.

“O que parece inofensivo para humanos pode ser extremamente perigoso para os cães”, alerta a veterinária. “Tintas, colas, glitter e até alguns alimentos típicos de festas são tóxicos para os animais e não devem ser oferecidos ou usados de forma alguma.”

A recomendação da veterinária é clara: Carnaval não é um ambiente natural para a maioria dos cães. O mais seguro é mantê-los em casa, em um local tranquilo, com enriquecimento ambiental, água fresca disponível e, se necessário, música suave ou sons brancos para reduzir o impacto do barulho externo.

“Cuidar também é respeitar limites”, pois o Amor não é expor o animal a tudo, mas garantir que ele se sinta protegido e confortável”, reflete Aline.

 

GASTRONOMIA

Com opções de drinks refrescantes e leves, é possível brindar ao Carnaval com equilíbrio

Com opções de drinks leves e refrescantes é possível brindar ao Carnaval com equilíbrio, mantendo o corpo hidratado e a energia no alto para aproveitar cada momento do samba, do frevo e do encontro com os amigos

07/02/2026 10h00

Álcool atrapalha o emagrecimento porque o corpo prioriza metabolizar a substância

Álcool atrapalha o emagrecimento porque o corpo prioriza metabolizar a substância Reprodução

A maior festa popular do Brasil está chegando e com ela dias de folia, música e muita celebração. Em meio à animação dos blocos e aos ritmos contagiantes, a hidratação e o cuidado com o que se consome são essenciais para manter o pique do início ao fim da festa.

Mais do que nunca, a tendência é de buscar opções de bebidas que refresquem sem pesar, permitindo curtir todos os momentos com energia e bem-estar.

Especialistas destacam que, durante o período carnavalesco, é natural que o consumo de bebidas alcoólicas aumente. No entanto, é possível fazer escolhas mais inteligentes e equilibradas, optando por drinks menos calóricos e mais refrescantes, que combinam sabor e leveza.

A CIÊNCIA DO “PEGAR  LEVE”

Além de interferir no processo de perda de gordura, pois o organismo prioriza metabolizar o álcool, muitas bebidas escondem calorias extras em açúcares e xaropes. Por exemplo, enquanto uma dose de 30 ml de gin ou vodka tem cerca de 60 a 65 kcal, uma Piña Colada pode chegar a impressionantes 300 a 400 kcal por copo.

Os drinks mais calóricos geralmente combinam álcool, açúcar e gordura, uma mistura que facilita o acúmulo de gordura corporal.

Entre os “vilões” calóricos estão drinks com leite condensado (350 a 400 kcal), Margaritas tradicionais (250 a 300 kcal) e até mesmo algumas cervejas artesanais mais encorpadas (200 a 300 kcal por garrafa).

Para minimizar os impactos, existem algumas dicas fundamentais:

> Hidrate-se sempre – intercale o consumo de bebidas alcoólicas com água para combater a desidratação.

> Evite carboidratos refinados – fuja de combinações com açúcares, sucos prontos e xaropes, que causam picos de glicose.

> Alimente-se bem antes – ingerir alimentos ricos em proteínas e gorduras boas (como ovos, peixe, abacate ou castanhas) ajuda a retardar a absorção do álcool.

A seguir, confira receitas perfeitas para o clima de Carnaval, que valorizam frutas frescas e são preparadas com consciência.

Spritz de Maracujá (Versão light)

Álcool atrapalha o emagrecimento porque o corpo prioriza metabolizar a substânciaSpritz de Maracujá (Versão light) - Foto: Reprodução

Ingredientes:

  • 40 ml de espumante Brut (menos calórico que os doces);
  • 100 ml de água com gás;
  • 30 ml de suco de maracujá natural;
  • Gelo;
  • Rodela de laranja para decorar.

Modo de Preparo:

Em um copo grande com gelo, despeje o espumante;

Complete com a água com gás e adicione o suco de maracujá;

Misture suavemente e decore com a rodela de laranja

Para uma versão sem álcool, substitua o espumante por mais água com gás ou refrigerante de limão.

Coco Passion Tropical

Álcool atrapalha o emagrecimento porque o corpo prioriza metabolizar a substânciaCoco Passion Tropical - Foto: Reprodução

Ingredientes:

  • 40 ml de vodka;
  • 100 ml de água de coco;
  • 30 ml de suco de maracujá;
  • 1 colher de chá de açúcar (opcional, para ajustar a doçura);
  • Gelo;
  • Polpa de maracujá para decorar.

Modo de Preparo:

Em um copo com bastante gelo, adicione a vodka;

Misture a água de coco com o suco de maracujá e o açúcar, se desejar;

Mexa bem até dissolver e finalize com um pouco de polpa de maracujá por cima.

Citrus Punch Energético

Álcool atrapalha o emagrecimento porque o corpo prioriza metabolizar a substânciaCitrus Punch Energético - Foto: Reprodução

Ingredientes:

  • 40 ml de vodka;
  • 30 ml de Campari;
  • 100 ml de suco de laranja natural (ou refrigerante de laranja para versão mais doce);
  • 50 ml de energético de frutas tropicais (opcional);
  • Gelo;
  • Fatias de laranja e limão para decorar.

Modo de Preparo:

Em um copo alto com gelo, misture a vodka e o Campari;

Adicione o suco de laranja e o energético, se optar por usar;

Mexa delicadamente e finalize decorando com as fatias de frutas.

Mocktails: drinks sem álcool

Para quem prefere evitar o álcool, os mocktails (drinks sem álcool) são uma excelente alternativa, garantindo hidratação e sabor. Bartenders recomendam ter à mão uma boa base de sucos cítricos já espremidos, chás gelados, água com gás e muitas frutas frescas cortadas.

Opções simples e deliciosas incluem:

Sangria sem álcool: misture suco de uva integral, suco de laranja, fatias de frutas (como maçã, laranja e limão) e água com gás.

Mojito sem álcool: em um copo, macere folhas de hortelã com açúcar ou adoçante e suco de limão. Complete com gelo e água tônica.

Pink Lemonade: combine suco de limão, xarope de framboesa e refrigerante de limão em um copo com gelo. Decore com framboesas e rodelas de limão.

diálogo

Embora somente depois do Carnaval é que realmente as articulações políticas...Leia na coluna de hoje

Confira a coluna Diálogo deste sábado (7) e domingo (8)

07/02/2026 00h02

Victor Barone - poeta de ms

"O que me enche de medo 
é olhar-me no espelho e descobrir-me 
senhor das certezas. É o que temo”.

Felpuda

Embora somente depois do Carnaval é que realmente as articulações políticas entrarão em uma fase de outro “fervo”, já há muitos políticos que não esperarão e vão aproveitar o festejo de Momo para colocar o bloco na rua. 

Uns e outros estarão “desfilando” nas redes sociais “fantasiados de virtudes” para tentar conquistar o eleitor. Pela passarela da internet estarão se apresentando com perfomances tais como, “Pura Pureza Sobre o Céu da Morena”, “Honestão do Prosa”, “O Amigão do Segredo” e por aí vai. Essa gente!...

Em clima de descontração no plenário, no dia 4, o deputado Londres Machado, que aniversariou no dia anterior, recebeu presente de Paulo Duarte, em nome de todos os parlamentates: um par de tênis. Para justificar o mimo, ele explicou que Londres hoje é o que se chama de Nova Tendência de Viver a Maturidade, em inglês New Older Living Trend (Nolt). O parlamentar disse que o decano colega fazia brincadeiras recorrentes sobre os tênis que ele usava e decidiu partir para o desafio: se ele recebesse um par teria que usá-lo.

Londres respondeu com maestria, agradecendo a todos e dizendo que iria calçá-los durante a campanha eleitoral, percorrendo os municípios e trazendo de volta para mostrar que andou por todo o MS. Foi aplaudido que só.

Neiba Ota
Maria Eduarda Portella Amorim

Ironia

Tchurminha da direita está ironizando a tentativa do PT de MS se acertar politicamente com a senadora Soraya Thronicke (Podemos) para que a parlamentar venha fazer “dobradinha” com Vander Loubet. Dizem eles que os petistas não conseguem “sobreviver” sem o Bolsonaro, tanto é que vão buscar uma “bolsonarista juramentada de outrora e hoje dissidente” para tentar conquistar vagas no Senado. Como se vê...

Pulou fora

O vereador Professor Riverton anunciou a saída da liderança do PP na Câmara Municipal de Campo Grande. A justificativa foi que não estaria concordando com o que vem acontecendo e aproveitou para fazer críticas à gestão da prefeita Adriane, também do seu partido, considerando que 2025 foi um ano difícil, com poucas entregas na saúde e na infraestrutura. Disse ainda que, a partir de agora, terá uma posição independente. 

Itinerante

Será neste sábado mais uma edição do atendimento itinerante em Campo Grande do Tribunal Regional Eleitoral de MS. Das 8h às 15h, a ação será na Escola Estadual Professora Élia França Cardoso, na Rua Sargento Jonas Sérgio de Oliveira, nº 297, Jardim São Conrado. A coordenação é da 44ª Zona Eleitoral da Capital.

Aniversariantes

SÁBADO (7)

  • Ana Luiza do Amaral Vendramini Gameiro, 
  • Jucimara Palieraqui Nemir,
  • Nilda Lima Salazar, 
  • Noemir Felipetto, 
  • Horani Dutra de Araujo,
  • Laudelino Antunes de Moraes,
  • Adir Curiel Junior,
  • Ederlon Pinheiro de Lima,
  • Estênio Preza de Mattos,
  • Jaime Menacho Ibañes,
  • Marcia Cristina Dias Araujo,
  • Ricardo Arce,
  • Maiany Nunes Farias Portugal, 
  • Issa Nicolas Ferzeli, 
  • Emanuel Gomes Tronchini,
  • Adalberto Luiz Michel,
  • Nivaldo Sezerino,
  • Marly Márcia Nocera,
  • Pedro Rodrigues da Silva, 
  • Álvaro Soares dos Santos,
  • Cintia Aparecida Medina,
  • Ana Maria Mey Carmo, 
  • Zeraldi Nogueira Jorge,
  • José Franco, 
  • Luciane Gueno Hadykian,
  • Valéria Duarte Moron de Andrade, 
  • Carlos Lucas Mali, 
  • Nathália Stiehler Fachini,
  • Antônio Alberto Bini, 
  • Leiliane Nascimento Silva, 
  • Humberto Santana Drago,
  • Sônia Auxiliadora Gutierrez Elcimonte,
  • Luciana Lara Diniz Brandão,
  • Joaquim Rolim Maciel, 
  • Aparecido Abib Lacerda, 
  • Márcia Setsuko Sakemi, 
  • Luiz Sérgio Colman,
  • Rafael Abdul Ahad Saad, 
  • Valdeli Ferreira Cândido,
  • Jane Cabral Capriata, 
  • Rosângela Albuquerque, 
  • Vera Regina Reis, 
  • Roselee Alves Oliveira, 
  • Adolfo de Souza Almeida, 
  • Carolina Ferreira Gomes,
  • Maria Rodrigues Brandão,
  • Honorina Cáceres,
  • José Luiz Charbel,
  • Silvio Lupinetti,
  • Toshiyuki Sakamoto,
  • Maria de Fátima Lima Pires Santana,
  • Sônia Maria Juvência da Silva,
  • Nilda Ferreira Carvalho,
  • Aparecido Oliveira da Costa,
  • Silas Paes Barbosa Júnior,
  • Francisco de Assis Gomes,
  • Nilson Basilio Guasso,
  • Adão Inacio Rangel,
  • Lucas Ricardo Vieira Grande,
  • Aurelina Dias Teixeira Almada,
  • Irajá Francisco Goettems,
  • Diogo Antonio Garcia de Souza, 
  • Antonio Marcos Antunes,
  • Paula Alves de Albres,
  • Euder Clemente Barcelos, 
  • Sebastião Nogueira,
  • Juliana Medina, 
  • Kelly Cristina Souza Gonçalves Bottega, 
  • Theonymfi Markakis, 
  • Marcelo Marinho da Silva, 
  • Diva Lemos Lisboa,
  • Marcelo Martins Cunha, 
  • Odete Vidoto de Souza Hernani, 
  • Dayane Nascimento Fernandes Lupoli,
  • Ariane Albuquerque Miranda Pitzschk Terêncio,
  • Deise Regina Ströher Spohr,
  • Roney Nobre de Miranda Ploger,
  • Carlos Beno Goellner.

DOMINGO (8)

  • Laurita Pergo Tognini, 
  • Dr. Silvio Luis Silveira Lemos,
  • Maríllia Maksoud Gonçalves Gralha, 
  • Júlio Cesar Souza Rodrigues,
  • Karyane Doneda,
  • Waldemiro Soletti,
  • Agueda Carneiro Villa Verde Garcia,
  • Antão Vargas de Lima,
  • Luiz Antônio Terrabuio Andreussi,
  • Adrielly Aparecida Alves de Oliveira,
  • Élio Mario de Brito,
  • Antonio Armindo Molina Alves,
  • João Lourenço Ferreira Ferro,
  • Luiz Carlos Schiavi,
  • Rodrigo Laguna Soriano,
  • Sara Fernandes Cypriano,
  • Wilson Adriano Duarte Pereira,
  • Marco Aurélio Barbosa Siufi,
  • Paulo Nemirovsky, 
  • Waldir Ribeiro Acosta,
  • Ronei Antônio Nogueira, 
  • Márcio de Castro Cunha,
  • Alberto Penze Campanha,
  • Dr. Gilberto Cavalcante, 
  • Delcídio do Amaral Gómez,
  • Maria Inês Machado Hoeper,
  • Ailton Garai da Silva, 
  • Edson Ricardo Lopes,
  • Daniela da Silva Moura,
  • Evandro Luiz Riguete,
  • Renato Martins Silveira,
  • Ana Maria Pires Pereira, 
  • Shirley Garcia de Oliveira, 
  • Nereide Cicalise Proença,
  • lza Esteves de Oliveira,
  • Cristiane Marin Chaves, 
  • Doracino Arantes Goulart, 
  • Joselito Sroczynski, 
  • Vera Lúcia Yegros Pereira,
  • Jussara Sanches Barbosa, 
  • Eliza Penzo,
  • Cristiane Scopel Audino, 
  • Odette Barbosa de Almeida, 
  • Antônio Rodrigues Dias, 
  • Wladmir Martins, 
  • Hélio Jarczewski, 
  • Letícia Costa Silva, 
  • Almiro Borges,
  • Noeli Nascimento Valente, 
  • Suely de Oliveira Santos, 
  • Aila Patricia Ganacini Viudes,
  • Luiz Carlos Ramos, 
  • Marco Antônio Costa,
  • Izaias de Andrade Diniz,
  • Maria Helena Nasser Cubel,
  • José Alberto Murad Abrão,
  • Sérgio Luiz Veiga, 
  • Antônio Fabrizio de Jonas,
  • Flávio Pereira Alves,
  • Dr. José Carlos Nogueira, 
  • Alaíde Almeida de Oliveira,
  • Maria Joana Ramos Arruda,
  • Cláudio Guilherme Martins,
  • Juramir Xarão de Souza,
  • José Gouvea Barros,
  • Wanda Albuquerque,
  • Michele de Souza Macedo,
  • Kátia Yuri Higashi,
  • Cleiton Souza Benites,
  • Solange Helena Terra Rodrigues,
  • Roberto Egmar Ramos,
  • Denisval Pereira de Andrade,
  • Anderson Lemos da Costa,
  • Gerson Terra,
  • Susann Villela Tiosso Rodrigues,
  • Alexandre Carneiro da Silva,
  • Osmar Martins Blanco,
  • Arlindo Pereira da Silva Filho,
  • José Carlos Rocha da Silva,
  • Nilza Ramos,
  • Maria Elisabeth Rossi Lesme.

* Colaborou Tatyane Gameiro

