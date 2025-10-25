Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Casa de Cultura de Campo Grande lança projeto "Troca de Saberes Culturais" com foco na Arte Urbana

Evento na próxima quarta-feira (29) reúne três grandes nomes do grafite e da arte mural sul-mato-grossense para um debate aberto ao público

Mariana Piell

Mariana Piell

25/10/2025 - 13h30
A Casa de Cultura de Campo Grande inaugura, na próxima quarta-feira (29), às 19h, o projeto “Troca de Saberes Culturais”. A primeira edição terá como tema “Arte Urbana” e marca o início de uma série de encontros destinados a valorizar os processos criativos e fomentar a troca de experiências entre artistas e a comunidade, com o objetivo de fortalecer a rede artística local.

A iniciativa busca criar um canal direto de diálogo, aproximando o público do universo artístico e promovendo um aprendizado mútuo. O evento é gratuito e aberto a todos os interessados, incluindo artistas, estudantes de diversas linguagens artísticas (como artes visuais, teatro, música e dança), professores e apreciadores da arte.

CONVIDADOS

Para este primeiro encontro, foram convidados três expoentes da cena urbana de Mato Grosso do Sul, cada um com uma abordagem única e impactante:

  • Lucas do Rabisco Easy: Conhecido por suas intervenções em estabelecimentos comerciais, o artista transforma fachadas, muros e portões em obras de arte. Com traços marcantes e uma linguagem pop, seu trabalho busca revitalizar visualmente a cidade e tornar a arte acessível no cotidiano das pessoas, dando nova identidade visual a comércios da capital.
Arte de Lucas, do Rabisco Easy
  • Leonardo Mareco: Sua arte é um potente instrumento de reflexão social. Mareco traz em suas criações um olhar sensível sobre questões raciais, exaltando a negritude, o orgulho e a resistência. Com uma estética forte e politizada, ele utiliza o grafite e a pintura para questionar desigualdades e transformar o espaço urbano em um palco de afirmação cultural.
Leo Mareco e seu mural
  • Caio Green: Reconhecido por seus murais de grande formato, Caio Green celebra as paisagens e a cultura indígena sul-mato-grossense. Suas obras, repletas de cores vibrantes e formas orgânicas, estabelecem um diálogo profundo entre a natureza e a identidade local, expressando respeito pelas origens e pelos povos originários do estado.

ALIMENTAÇÃO E SAÚDE

Vinagre de maçã está entre os ingredientes ácidos que podem favorecer a digestão

Opção estratégica durante a estação das flores, que cresce o consumo de saladas, o vinagre de maçã pode favorecer o controle glicêmico e a saciedade; "Melhora o aproveitamento dos nutrientes, além de contribuir para a sensação de leveza após as refeições

25/10/2025 09h30

"Na primavera, as pessoas buscam leveza. É o momento ideal para resgatar o prazer de comer bem, com ingredientes que cuidam do corpo", afirma a nutricionista Laiz Saragiotto Foto / Divulgação

Para muita gente, a primavera significa uma temporada de pratos mais leves, coloridos e refrescantes. Com temperaturas em elevação e maior variedade de frutas e hortaliças, o consumo de saladas aumenta entre 15% e 20% nesta época do ano, refletindo o desejo por uma alimentação mais equilibrada e rica em fibras.

Além dos vegetais, incluir elementos mais ácidos nas refeições pode ser uma estratégia eficaz para melhorar o funcionamento digestivo e potencializar a absorção de nutrientes. Um dos ingredientes mais versáteis nesse sentido é o vinagre de maçã, conhecido por seus múltiplos benefícios à saúde.

Produzido a partir da fermentação do suco de maçã, o vinagre de maçã é rico em ácido acético, um composto com propriedades antioxidantes que auxiliam na modulação da inflamação e no fortalecimento da resposta imunológica.

“A inflamação do nosso organismo está associada a fatores como ganho de peso, fadiga e distúrbios do sono. O vinagre de maçã ajuda a equilibrar esses processos, além de favorecer o controle glicêmico e a sensibilidade à insulina”, explica a nutricionista Laiz Saragiotto.

Por ser naturalmente ácido, o vinagre estimula as secreções pancreáticas, favorecendo a digestão e a produção de sais biliares, responsáveis por eliminar substâncias indesejadas e contribuir para um verdadeiro “detox” digestivo.

“Essa ativação auxilia o corpo a processar melhor as gorduras e melhora o aproveitamento dos nutrientes, além de contribuir para a sensação de leveza após as refeições”, completa Laiz.

SHOTS E TEMPERO

Além do sabor marcante, o vinagre de maçã pode ajudar a controlar o apetite e a reduzir picos glicêmicos, quando consumido antes das refeições. Estudos apontam que o uso regular, em pequenas quantidades, pode auxiliar no controle de peso e no equilíbrio metabólico.

“O ideal é incluir uma colher de sopa [aproximadamente 15 ml] por dia, diluída em um pouco de água, em shots matinais ou como tempero para saladas e marinadas” afirma Rodrigo Margoni, especialista em vinagres e sócio-proprietário de uma empresa que está entre as pioneiras na fabricação natural de vinagre de maçã no Brasil.

Ele destaca a importância da qualidade do ingrediente no shot matinal. “Nosso vinagre de maçã orgânico é 100% natural e não passa por processos de microfiltragem ou pasteurização, o que o torna mais saudável”, explica Margoni.

Ele orienta ainda que o consumo do vinagre deve ser feito de forma equilibrada e preferencialmente sob orientação de um profissional de saúde, especialmente por pessoas com sensibilidade gástrica.

“O vinagre de maçã é um aliado importante, mas precisa ser inserido dentro de um contexto alimentar saudável. Quando usado com moderação, pode fazer diferença na digestão, na saciedade e até na disposição ao longo do dia”, reforça o produtor.

Para a nutricionista Laiz Saragiotto, a estação das flores é também um convite à mudança de hábitos. “Na primavera, as pessoas buscam leveza no dia a dia e também no prato. É o momento ideal para resgatar o prazer de comer bem, com ingredientes que cuidam do corpo. O vinagre de maçã tem esse papel: é simples, natural e combina perfeitamente com a estação mais florida do ano”, afirma a nutricionista.

BENEFÍCIOS

Pode auxiliar no controle do açúcar no sangue: estudos mostram que o ácido acético pode melhorar a sensibilidade à insulina e reduzir os picos de açúcar no sangue após refeições ricas em carboidratos. Isso é particularmente relevante para pessoas com pré-diabetes ou diabetes tipo 2, mas nunca deve substituir a medicação prescrita.

Promove uma sensação de saciedade: incluir vinagre de maçã nas refeições pode ajudar a aumentar a sensação de plenitude, o que pode levar a uma ingestão calórica menor ao longo do dia, contribuindo indiretamente para a perda de peso.

Propriedades antimicrobianas: o ácido acético tem a capacidade de inibir o crescimento de bactérias patogênicas, como a E. coli. Por isso, o vinagre é tradicionalmente usado como conservante natural de alimentos e, diluído, pode servir como um limpador doméstico natural.

"Na primavera, as pessoas buscam leveza. É o momento ideal para resgatar o prazer de comer bem, com ingredientes que cuidam do corpo", afirma a nutricionista Laiz Saragiotto

MITOS

>> Emagrecimento milagroso: o vinagre não derrete gordura. Ele pode ser um coadjuvante em uma dieta equilibrada em função do seu efeito na saciedade, mas sozinho não causa perda de peso significativa.

>> Desintoxicação do organismo: seu fígado e rins são os órgãos responsáveis pela “detoxificação” natural do corpo. Não há evidências científicas sólidas de que o vinagre de maçã “desintoxique” ou “alcalinize” o organismo.

>> Cura para o câncer: alegações de que o vinagre de maçã pode curar o câncer são infundadas e perigosas, podendo levar as pessoas a abandonarem tratamentos médicos comprovados.


Como consumir

>> Sempre dilua: nunca beba vinagre puro. A diluição padrão é de uma a duas colheres de chá (5 ml a 10 ml) em um copo grande de água (cerca de 200 ml a 300 ml).

>> Proteja seu esmalte dentário: beba a mistura com um canudo para minimizar o contato com os dentes. Enxaguar a boca com água pura após o consumo também é recomendado.

>> Momento de consumo: consumir antes das refeições principais pode ser mais benéfico para o controle glicêmico e da saciedade.

>> Comece devagar: inicie com uma colher de chá ao dia para avaliar a tolerância do seu organismo.

Cuidados e efeitos colaterais

>> Lesão esofágica e dental: a acidez pode corroer o esmalte dos dentes e irritar o revestimento do esôfago.

>> Interação medicamentosa: pode potencializar o efeito de medicamentos para diabetes e diuréticos. Consulte um médico se fizer uso de qualquer remédio controlado.

>> Problemas digestivos: em algumas pessoas, pode causar náuseas ou desconforto gástrico.

>> Contraindicado: para quem tem gastrite, refluxo gastroesofágico severo ou úlceras, o consumo pode piorar os sintomas.


Como incorporar no seu cardápio

>> Tempero para saladas: é a forma mais clássica e deliciosa. Misture com azeite, ervas e um pouco de mel.

>> Marinadas para carnes: o ácido acético ajuda a amaciar a proteína.

>> Conservante caseiro: use em picles de vegetais.

>> Finalizador de pratos: um fio sobre legumes cozidos ou sopas pode adicionar um toque de acidez refrescante.

Diálogo

Os pronunciamentos de dois parlamentares, que fizeram contraponto em posiç... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna deste sábado e domingo (25 e 26)

25/10/2025 00h01

Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Ana Maria Bernardelli - poeta de MS

Acarinhar as flores, provar seus espinhos, seguir a trilha das formigas, mergulhar, mergulhar só não é poesia: é conversa com Deus em audiência privada".

Felpuda

Os pronunciamentos de dois parlamentares, que fizeram contraponto em posições a respeito de entidade que presta serviço ao poder público, acabaram colocando em evidência a "história da carroça". O primeiro defendeu os diretores da tal instituição e contou que num bosque estavam pai e filho quando ouviram um barulho intenso. Foi então que o pai disse: "Aí vem uma carroça vazia". E justificou afirmando que quando uma pessoa "não tem conteúdo, grita e só faz barulho". O outro falou sobre o assunto, afirmando que chegou onde está, "com uma carroça carregada de votos, não porque fiquei patrocinando ação judicial para tirar mandato". E assim caminha a humanidade...

Poeira

A maioria dos deputados está com a agenda cheia de compromissos no interior de MS. Muitos deles têm dito que vão intensificar o corpo a corpo nesses dois meses que faltam para terminar o ano e, tão logo se encerre o recesso em fevereiro, programarão novas viagens. A Assembleia Legislativa é formada, com exceção do PT, de integrantes dos partidos de direita e de centro-direita. Palavra de ordem é correr o trecho.

"Dourando"

O PT sinaliza que deverá trabalhar com outra denominação para a extrema-esquerda e esquerda, como forma de "dourar a pílula" perante o eleitor. Assim, alguns dos seus filiados estão falando que são do campo da "democracia popular", que luta contra a "extrema-direita". Em MS, já tem petista adotando o termo. Daqui a pouco, dizem, galerinha deverá defenestrar a bandeira vermelha.

Novo

O Núcleo de Negócios Pet foi lançado pela Associação Comercial e Industrial de Campo Grande, visando integração, capacitação e valorização dos empreendedores que atuam no segmento. Já foram realizados três encontros.

Velho Oeste

As ações de marginais, desde assaltos a pedestres a roubos de carros e até de joalherias, têm deixando a população insegura. A bandidagem está agindo em plena luz do dia, como se estivesse vivendo numa terra sem lei. Lamentável!

Celebrando

Diálogo

Flashes da comemoração do aniversário de 60 anos de Mônica Fernandes Cullmann, com direito aos "paparicos" e animação dos familiares e amigos.

