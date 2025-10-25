Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cinema B+: The Lost Bus A coragem comum no fogo do apocalipse

A história real que virou cinema em filme com Matthew McConaughey e America Ferrera

Por Ana Cláudia Paixão - Colunista e crítica de cinema do Correio +

25/10/2025 - 13h00
Em novembro de 2018, o mundo assistiu — atônito — ao incêndio mais mortal da história da Califórnia moderna. O Camp Fire varreu a cidade de Paradise, no condado de Butte, destruindo quase tudo que tocava. Foi um desastre de dimensões quase bíblicas, mas dentro dessa tragédia nasceu um gesto humano capaz de resistir às chamas.

Na manhã de 8 de novembro, enquanto o fogo se aproximava da Ponderosa Elementary School, o motorista de ônibus Kevin McKay recebeu a missão de evacuar 22 crianças cujos pais não tinham conseguido buscá-las. Com duas professoras, ele improvisou uma rota entre o caos: ruas em chamas, fumaça densa, vento uivando e uma cidade literalmente desaparecendo atrás deles.

O ônibus amarelo — símbolo de rotina e inocência — se transformou em um veículo de sobrevivência. A jornada que parecia impossível se tornou uma das histórias mais inspiradoras daquela catástrofe. É essa travessia, entre o inferno e a esperança, que The Lost Bus (2025) recria com uma tensão quase documental. O filme, estrelado por Matthew McConaughey e America Ferrera, devolve humanidade e emoção ao que poderia ser apenas mais uma manchete trágica.

Paul Greengrass e a arte de transformar o caos em cinema

Escolher Paul Greengrass para dirigir The Lost Bus foi quase um gesto inevitável. Poucos cineastas contemporâneos compreendem tão bem o colapso humano diante de eventos reais. Ele filmou o horror de United 93 (2006) com respeito e precisão cirúrgica, retratou a coragem marítima em Captain Phillips (2013), a tensão política em Bloody Sunday (2002) e o trauma coletivo em 22 July (2018), sobre o atentado na Noruega.

Greengrass domina o território onde a ficção e a realidade se misturam em adrenalina e empatia. Sua câmera nervosa, seu ritmo urgente e a capacidade de capturar humanidade no meio do pânico o tornaram o cronista definitivo de dramas reais do século 21. Em The Lost Bus, ele retorna a esse terreno com um olhar ainda mais íntimo: o foco não está em heróis militares ou políticos, mas em pessoas comuns presas numa catástrofe que não escolheram.

O resultado é um filme de sobrevivência e dignidade — sobre o que significa manter o controle quando o mundo ao redor colapsa.

Brad Ingelsby e a força dos homens comuns

Se o olhar de Greengrass vem da macro-história, o coração do roteiro pulsa nas mãos de Brad Ingelsby — o mesmo criador de Mare of Easttown e Task. Ingelsby é fascinado por personagens de carne e osso, trabalhadores comuns, homens e mulheres que enfrentam dilemas morais em comunidades pequenas e esquecidas.


Sua assinatura está nos detalhes cotidianos: o cheiro de fumaça, o medo nas crianças, o silêncio entre um gesto e outro. Em The Lost Bus, ele transforma Kevin McKay (McConaughey) não num herói clássico, mas num homem exausto, dividido entre o dever e o desespero. Ingelsby escreve sobre o povo — sobre aqueles que raramente são lembrados, mas sustentam o mundo nas crises.

A combinação com Greengrass é perfeita: um diretor que sabe retratar o caos e um roteirista que entende o coração humano dentro dele.

Bastidores: recriando o inferno

Embora a história aconteça na Califórnia, o filme foi rodado no Novo México, em Ruidoso, a partir de abril de 2024. O terreno árido e montanhoso serviu como cenário ideal para simular as rotas cercadas de fogo.

O diretor de fotografia Pål Ulvik Rokseth usou câmeras RED Komodo, drones e sistemas fixos no próprio ônibus para capturar a sensação claustrofóbica de estar preso dentro das chamas. Os efeitos combinam fogo real, fumaça artificial e recriações digitais quase invisíveis — tudo pensado para que o público sinta o calor, a urgência e o medo.


Paul Greengrass coordenou um set com dezenas de figurantes, crianças e técnicos de efeitos práticos, garantindo segurança total e autenticidade visual. Kevin McKay, o verdadeiro motorista, atuou como consultor no set, ajudando a reconstituir rotas e decisões tomadas no dia real.

O projeto antes das novas tragédias

O desenvolvimento de The Lost Bus começou bem antes dos incêndios que voltaram a atingir a Califórnia em 2025. A história do Camp Fire, de 2018, já era vista como um retrato simbólico de um país em crise ambiental e emocional.

Desde 2022, a Apple Studios e a Blumhouse estavam em fase de pré-produção, baseando-se no livro Paradise: One Town’s Struggle to Survive an American Wildfire, da jornalista Lizzie Johnson. Greengrass foi anunciado em janeiro de 2024, e Ferrera e McConaughey se juntaram ao elenco logo depois. Quando as filmagens começaram, em abril de 2024, o roteiro já estava consolidado.

O irônico — e trágico — é que, enquanto o filme estava sendo finalizado, novos incêndios em 2025 voltaram a cobrir o céu da Califórnia de cinzas. Assim, The Lost Bus acabou estreando em um momento de dolorosa coincidência: uma ficção inspirada em um passado que continua se repetindo.

Cenas que ficaram na memória

O ônibus em meio à estrada bloqueada é o coração do filme. Dentro dele, McConaughey equilibra desespero e calma, enquanto Ferrera personifica a força maternal da professora que tenta manter as crianças conscientes e unidas. A câmera de Greengrass alterna entre o íntimo — o suor, o choro contido, a respiração tensa — e o épico: labaredas engolindo tudo, árvores tombando, o mundo dissolvendo-se em cinzas.

É uma coreografia entre pânico e humanidade, filmada com a urgência de um documentário e a precisão de um thriller.

A Califórnia e o fogo que não acaba

O filme não surge do nada — ele nasce de uma realidade que a Califórnia enfrenta ano após ano. O estado vive em constante preparação e reconstrução, alternando entre medidas preventivas e tragédias inevitáveis.

O CAL FIRE, órgão estadual de combate e prevenção, mantém programas de limpeza de vegetação, queimadas controladas e criação de zonas de proteção em torno de casas. Há também o Cal OES, que financia reformas em construções para torná-las mais resistentes ao fogo. Mesmo assim, a burocracia e a escala dos incêndios continuam sendo desafios quase intransponíveis.

A Califórnia aprendeu a conviver com o medo — o ar saturado de fumaça, as sirenes, as evacuações noturnas — mas ainda luta para equilibrar o crescimento urbano e a fragilidade ambiental. O “wildland-urban interface”, a fronteira entre floresta e cidade, é o ponto mais vulnerável: milhões de pessoas vivem em áreas de risco direto.

Com o aquecimento global e secas cada vez mais severas, a temporada de fogo não tem mais fim. O que antes era exceção, tornou-se rotina. E é justamente esse ciclo de destruição e resiliência que The Lost Bus traduz em metáfora: quando o sistema falha, resta a humanidade.

Recepção e impacto

The Lost Bus estreou no Festival de Toronto, em setembro de 2025, com forte comoção. A crítica o chamou de “um dos filmes mais humanos de Greengrass desde Captain Phillips”. A TIME destacou o equilíbrio entre espetáculo e sensibilidade; o Guardian chamou o longa de “um filme sobre fogo, mas também sobre empatia”; e o Le Monde o definiu como “a ressurreição do gênero catástrofe, agora voltado para o realismo social”.

Na Apple TV+, o público respondeu com entusiasmo. O filme entrou entre os títulos mais assistidos nas primeiras semanas e foi especialmente elogiado por comunidades afetadas por incêndios recentes.

Há quem critique o uso de efeitos intensos — dizem que o fogo às vezes ofusca os personagens —, mas a maioria concorda: The Lost Bus consegue o que poucos dramas baseados em fatos reais alcançam. Ele faz o espectador lembrar que o heroísmo, às vezes, é só continuar dirigindo quando tudo à volta desmorona.

Entre o real e o simbólico

Ao lado de United 93 e Mare of Easttown, The Lost Bus forma um retrato do mundo contemporâneo: o colapso das estruturas e a resistência das pessoas comuns. Greengrass e Ingelsby encontram um mesmo credo — o de que o drama humano é o último farol no meio da fumaça.

O ônibus de Paradise não é apenas um veículo de fuga. É um símbolo daquilo que ainda move o cinema quando ele olha para o real: a coragem anônima, a solidariedade e a esperança que resiste ao fogo.

Cultura B+: O Casal Mais Sexy da América" estreia hoje no Rio com ensaio aberto gratuito

Com Vera Fischer, Leonardo Franco e Vitor Thiré, a comédia norte-americana ganha sua primeira montagem brasileira, abordando envelhecimento, fama e etarismo no universo artístico.

24/10/2025 19h00

Cultura B+: O Casal Mais Sexy da América

Cultura B+: O Casal Mais Sexy da América" estreia hoje no Rio com ensaio aberto gratuito Foto: Divulgação

Hoje, 24 de outubro, estreia no palco do Teatro Clara Nunes, no Rio de Janeiro, a comédia norte-americana “O Casal Mais Sexy da América”, de Ken Levine, em sua primeira adaptação e montagem brasileira, por Tadeu Aguiar. A produção, da Estamos Aqui Produções e JF Soluções e Serviços, que já percorreu 25 cidades em pré-estreias e circulação, inicia agora sua temporada carioca, em cartaz até 23 de novembro, celebrando a força do teatro e o olhar sensível sobre temas contemporâneos.

Estrelada por Vera Fischer, Leonardo Franco e Vitor Thiré, a comédia acompanha o reencontro, após três décadas, de dois astros da televisão americana que, no auge do sucesso, foram considerados “o casal mais sexy da América”. Hoje, enfrentam o desafio de se reinventar diante do envelhecimento, da fama que passou e das limitações impostas pela própria profissão — especialmente para artistas na terceira idade.

Mais do que risadas e glamour, o espetáculo propõe uma reflexão sobre o etarismo, as expectativas da visibilidade artística à medida que os anos avançam, o peso da notoriedade e o paradoxo de quem foi ícone e agora precisa lidar com a invisibilidade. No centro da trama estão Susan e Robert, vividos por Vera e Leonardo — ex-colegas de cena e ex-amantes que se reencontram anos depois para reviver, diante do público, a parceria que marcou suas carreiras, lidando com o tempo, as mágoas e os desejos que permanecem.

A peça também explora o lado pessoal desses personagens, trazendo à cena temas como relacionamentos, sexualidade e autoestima após os 60 anos, entrelaçados à dinâmica divertida e, por vezes, desconfortável entre as gerações. Esse choque de gerações é acentuado pelo personagem vivido por Vitor Thiré, o jovem funcionário do hotel que, com humor e sagacidade, pontua as diferenças de visão entre o mundo dos veteranos e o dos mais novos, criando situações hilárias e cheias de ironia.

Com uma proposta instigante e que ultrapassa o riso fácil para tocar em questões tão atuais quanto necessárias, a produção reforça ainda seu compromisso com a inclusão e a acessibilidade: todas as sessões — incluindo o ensaio aberto gratuito, realizado hoje às 15h — contam com intérprete de Libras, material em Braille, acessibilidade física para cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida, além de abafadores de ruído para quem tem sensibilidade auditiva. A agenda de sessões com interpretação em Libras está divulgada e permite ao público programar sua ida com segurança e conforto.

 

Apaixonados por carros

Evento reúne quadrados da Volkswagen em Campo Grande

No 1° Sunday Car, que será realizado no dia 9 de novembro, a Confraria dos Quadrados espera reunir mais de 400 veículos

24/10/2025 13h00

Imagem Divulgação

Continue Lendo...

A Confraria dos Quadrados retorna com a 1ª Sunday Car, um evento que reúne os apaixonados pelos chamados “quadrados da Volkswagen”, com exemplares atemporais, no bairro Coopharadio, em Campo Grande.

A expectativa é que 140 proprietários de veículos compareçam ao encontro, que teve outras edições anteriormente, mas que agora vem para consolidar o evento entre amigos, envolvendo a comunidade da região.

O organizador Gabriel Zamparo Dantas, de 27 anos, contou ao Correio do Estado que possui um veículo Gol CL, ano 1992, com uma história peculiar, iniciada após um acidente.

“Sempre fui apaixonado por esse carro. Pelo fato de ele ser um código dois, eu não conhecia a história do carro até bem pouco tempo atrás, mas sempre me fascinei por ele ser um CL de documento. Porém, não era básico; era um completo”, explicou Gabriel.

O carro, adquirido pela mãe, que acabou virando um verdadeiro “faz-tudo” dos negócios da família, passou pelos reparos iniciais quando a família conseguiu adquirir outro veículo.

Há três anos, Gabriel, após voltar de um evento e decidir que queria terminar de montar o carro, acabou sofrendo um acidente.

“O carro ficou muito tempo parado aqui em casa. Foi quando eu desisti de tudo, até que pensei em arrumar o carro para vender. Acabei ganhando o carro, comecei a montar, o funileiro mostrou um ótimo serviço e eu vi que tinha salvação”, contou Gabriel, que custeou o reparo.

Enquanto montava o motor, lembrou do colega de escola Fabrício, que falava muito sobre o sonho de ter um quadrado turbo e acabou realizando com a compra de um Voyage, fato que favoreceu a reaproximação da amizade.

Customização


Foram três anos investidos no projeto de customização do Gol, que segue o padrão dos modelos dos anos 1990/2000. Um trabalho minucioso, com atenção diária aos detalhes do acabamento do CL, inspirado nas versões de luxo.

  • Placa preta (com peças originais);
  • Suspensão fixa, a 11 centímetros do chão;
  • Rodas BBS aro 15, tala 8 / pneus 165/45;
  • Motor refeito do zero, com pintura do cofre, totalmente original.

Melhorias

  • Peças de alumínio polidas, que apresentam aspecto cromado;
  • Abraçadeiras cromadas, originais do carro;
  • Rádio, equalizador, alto-falantes e módulos seguem o padrão dos anos 1990/2000.

*Saiba: as rodas BBS são réplicas, porém foram fabricadas na Inglaterra. Apenas dez unidades vieram para o Brasil em 2017.

Confraria dos Quadrados / Divulgação

Carros e amigos

“Estava restaurando meu carro, então lembrei dele porque é o cara que me ensinou quase tudo que sei sobre a linha dos quadrados da Volkswagen. Entrei em contato com ele; a gente não se falava desde a época do ensino médio. Ele começou a me ajudar nos reparos do carro, e eu no dele”, contou Gabriel.

Com a paixão pelos veículos, Fabrício surgiu com a ideia de criar um grupo voltado para amantes desses modelos. Assim, no dia 1° de fevereiro de 2023, nasceu a Confraria dos Quadrados. Um amigo chamava outro, conversas de WhatsApp se transformaram em eventos, incluindo um encontro na Cidade do Natal, que foi o primeiro do grupo.

Confraria dos Quadrados / Divulgação

Evento

Após alguns anos fora da cena devido à correria, eles estão retornando com a 1ª Sunday Car, abraçada pela comunidade. O retorno será na praça do bairro Coopharadio.

Nesse evento, serão escolhidos os quatro carros destaques, com direito a troféu produzido manualmente pelos organizadores. O diferencial da premiação fica por conta dos juízes, que irão avaliar os carros; a ideia é escolher pessoas que realmente prestigiem o encontro.

Além disso, serão realizados outros sorteios e brincadeiras, mas o mais importante, segundo Gabriel, é que tanto quem possui um quadrado quanto quem deseja ter compareça para trocar ideias e fazer amigos, que podem futuramente ajudar na customização do veículo.

“Não importa se você comprou o carro agora, só colocou umas rodas ou cortou a mola. Vem, com certeza vamos te receber. A intenção é fazer crescer o evento automotivo, e que todo mundo que tenha carro, independente de qual seja, se sinta acolhido. Um exemplo que sempre dou é o cara que pensa ‘pô, acabei de comprar, nem tive tempo de lavar o carro ainda’; vem para o evento. A gente não se importa com o seu veículo, a gente se importa com as pessoas e as amizades que são criadas através dele”, explicou Gabriel.

A conveniência localizada no entorno da praça estará oferecendo suporte para o Sunday Car, com venda de bebidas, banheiros, porções, lanches, espetinhos, entre outros.

 

Serviço

  • 1ª Sunday Car - Encontro automotivo de quadrados
  • Local: Praça conhecida como área verde do Santo Eugênio 
  • Data: 09/11
  • Hora: 13h
  • Endereço: Avenida Garimpo, nº 726-794, Coopharadio

