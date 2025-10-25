Cinema B+: The Lost Bus A coragem comum no fogo do apocalipse

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Em novembro de 2018, o mundo assistiu — atônito — ao incêndio mais mortal da história da Califórnia moderna. O Camp Fire varreu a cidade de Paradise, no condado de Butte, destruindo quase tudo que tocava. Foi um desastre de dimensões quase bíblicas, mas dentro dessa tragédia nasceu um gesto humano capaz de resistir às chamas.

Na manhã de 8 de novembro, enquanto o fogo se aproximava da Ponderosa Elementary School, o motorista de ônibus Kevin McKay recebeu a missão de evacuar 22 crianças cujos pais não tinham conseguido buscá-las. Com duas professoras, ele improvisou uma rota entre o caos: ruas em chamas, fumaça densa, vento uivando e uma cidade literalmente desaparecendo atrás deles.



O ônibus amarelo — símbolo de rotina e inocência — se transformou em um veículo de sobrevivência. A jornada que parecia impossível se tornou uma das histórias mais inspiradoras daquela catástrofe. É essa travessia, entre o inferno e a esperança, que The Lost Bus (2025) recria com uma tensão quase documental. O filme, estrelado por Matthew McConaughey e America Ferrera, devolve humanidade e emoção ao que poderia ser apenas mais uma manchete trágica.

Paul Greengrass e a arte de transformar o caos em cinema

Escolher Paul Greengrass para dirigir The Lost Bus foi quase um gesto inevitável. Poucos cineastas contemporâneos compreendem tão bem o colapso humano diante de eventos reais. Ele filmou o horror de United 93 (2006) com respeito e precisão cirúrgica, retratou a coragem marítima em Captain Phillips (2013), a tensão política em Bloody Sunday (2002) e o trauma coletivo em 22 July (2018), sobre o atentado na Noruega.

Greengrass domina o território onde a ficção e a realidade se misturam em adrenalina e empatia. Sua câmera nervosa, seu ritmo urgente e a capacidade de capturar humanidade no meio do pânico o tornaram o cronista definitivo de dramas reais do século 21. Em The Lost Bus, ele retorna a esse terreno com um olhar ainda mais íntimo: o foco não está em heróis militares ou políticos, mas em pessoas comuns presas numa catástrofe que não escolheram.

O resultado é um filme de sobrevivência e dignidade — sobre o que significa manter o controle quando o mundo ao redor colapsa.

Brad Ingelsby e a força dos homens comuns

Se o olhar de Greengrass vem da macro-história, o coração do roteiro pulsa nas mãos de Brad Ingelsby — o mesmo criador de Mare of Easttown e Task. Ingelsby é fascinado por personagens de carne e osso, trabalhadores comuns, homens e mulheres que enfrentam dilemas morais em comunidades pequenas e esquecidas.



Sua assinatura está nos detalhes cotidianos: o cheiro de fumaça, o medo nas crianças, o silêncio entre um gesto e outro. Em The Lost Bus, ele transforma Kevin McKay (McConaughey) não num herói clássico, mas num homem exausto, dividido entre o dever e o desespero. Ingelsby escreve sobre o povo — sobre aqueles que raramente são lembrados, mas sustentam o mundo nas crises.



A combinação com Greengrass é perfeita: um diretor que sabe retratar o caos e um roteirista que entende o coração humano dentro dele.

Bastidores: recriando o inferno

Embora a história aconteça na Califórnia, o filme foi rodado no Novo México, em Ruidoso, a partir de abril de 2024. O terreno árido e montanhoso serviu como cenário ideal para simular as rotas cercadas de fogo.

O diretor de fotografia Pål Ulvik Rokseth usou câmeras RED Komodo, drones e sistemas fixos no próprio ônibus para capturar a sensação claustrofóbica de estar preso dentro das chamas. Os efeitos combinam fogo real, fumaça artificial e recriações digitais quase invisíveis — tudo pensado para que o público sinta o calor, a urgência e o medo.



Paul Greengrass coordenou um set com dezenas de figurantes, crianças e técnicos de efeitos práticos, garantindo segurança total e autenticidade visual. Kevin McKay, o verdadeiro motorista, atuou como consultor no set, ajudando a reconstituir rotas e decisões tomadas no dia real.

O projeto antes das novas tragédias

O desenvolvimento de The Lost Bus começou bem antes dos incêndios que voltaram a atingir a Califórnia em 2025. A história do Camp Fire, de 2018, já era vista como um retrato simbólico de um país em crise ambiental e emocional.

Desde 2022, a Apple Studios e a Blumhouse estavam em fase de pré-produção, baseando-se no livro Paradise: One Town’s Struggle to Survive an American Wildfire, da jornalista Lizzie Johnson. Greengrass foi anunciado em janeiro de 2024, e Ferrera e McConaughey se juntaram ao elenco logo depois. Quando as filmagens começaram, em abril de 2024, o roteiro já estava consolidado.

O irônico — e trágico — é que, enquanto o filme estava sendo finalizado, novos incêndios em 2025 voltaram a cobrir o céu da Califórnia de cinzas. Assim, The Lost Bus acabou estreando em um momento de dolorosa coincidência: uma ficção inspirada em um passado que continua se repetindo.

Cenas que ficaram na memória

O ônibus em meio à estrada bloqueada é o coração do filme. Dentro dele, McConaughey equilibra desespero e calma, enquanto Ferrera personifica a força maternal da professora que tenta manter as crianças conscientes e unidas. A câmera de Greengrass alterna entre o íntimo — o suor, o choro contido, a respiração tensa — e o épico: labaredas engolindo tudo, árvores tombando, o mundo dissolvendo-se em cinzas.

É uma coreografia entre pânico e humanidade, filmada com a urgência de um documentário e a precisão de um thriller.

A Califórnia e o fogo que não acaba

O filme não surge do nada — ele nasce de uma realidade que a Califórnia enfrenta ano após ano. O estado vive em constante preparação e reconstrução, alternando entre medidas preventivas e tragédias inevitáveis.

O CAL FIRE, órgão estadual de combate e prevenção, mantém programas de limpeza de vegetação, queimadas controladas e criação de zonas de proteção em torno de casas. Há também o Cal OES, que financia reformas em construções para torná-las mais resistentes ao fogo. Mesmo assim, a burocracia e a escala dos incêndios continuam sendo desafios quase intransponíveis.

A Califórnia aprendeu a conviver com o medo — o ar saturado de fumaça, as sirenes, as evacuações noturnas — mas ainda luta para equilibrar o crescimento urbano e a fragilidade ambiental. O “wildland-urban interface”, a fronteira entre floresta e cidade, é o ponto mais vulnerável: milhões de pessoas vivem em áreas de risco direto.

Com o aquecimento global e secas cada vez mais severas, a temporada de fogo não tem mais fim. O que antes era exceção, tornou-se rotina. E é justamente esse ciclo de destruição e resiliência que The Lost Bus traduz em metáfora: quando o sistema falha, resta a humanidade.

Recepção e impacto

The Lost Bus estreou no Festival de Toronto, em setembro de 2025, com forte comoção. A crítica o chamou de “um dos filmes mais humanos de Greengrass desde Captain Phillips”. A TIME destacou o equilíbrio entre espetáculo e sensibilidade; o Guardian chamou o longa de “um filme sobre fogo, mas também sobre empatia”; e o Le Monde o definiu como “a ressurreição do gênero catástrofe, agora voltado para o realismo social”.

Na Apple TV+, o público respondeu com entusiasmo. O filme entrou entre os títulos mais assistidos nas primeiras semanas e foi especialmente elogiado por comunidades afetadas por incêndios recentes.

Há quem critique o uso de efeitos intensos — dizem que o fogo às vezes ofusca os personagens —, mas a maioria concorda: The Lost Bus consegue o que poucos dramas baseados em fatos reais alcançam. Ele faz o espectador lembrar que o heroísmo, às vezes, é só continuar dirigindo quando tudo à volta desmorona.

Entre o real e o simbólico

Ao lado de United 93 e Mare of Easttown, The Lost Bus forma um retrato do mundo contemporâneo: o colapso das estruturas e a resistência das pessoas comuns. Greengrass e Ingelsby encontram um mesmo credo — o de que o drama humano é o último farol no meio da fumaça.

O ônibus de Paradise não é apenas um veículo de fuga. É um símbolo daquilo que ainda move o cinema quando ele olha para o real: a coragem anônima, a solidariedade e a esperança que resiste ao fogo.