Cinema B+: Um fim de Ano com os Beatles

Para festas nostálgicas, afetivas e com a melhor trilha sonora possível

Por Ana Cláudia Paixão - Colunista e crítica de cinema do Correio +

Por Ana Cláudia Paixão - Colunista e crítica de cinema do Correio +

27/12/2025 - 13h30
Quero fugir do óbvio, mas aqui vai uma dica que, justamente por ser óbvia, nunca falha. Se a ideia é um fim-de-ano menos barulhento, menos performático e mais afetivo, poucas trilhas sonoras são tão infalíveis quanto The Beatles. Não apenas porque suas músicas atravessaram gerações, mas porque a história da banda acabou se tornando, também, a história de como aprendemos a ouvir, ver e consumir cultura pop no século 20.

Os Beatles foram mais do que um fenômeno musical: redefiniram a ideia de grupo, de autoria, de juventude e de liberdade criativa. No cinema e na televisão, seu legado é igualmente vasto e revisitar esses filmes e documentários no fim do ano tem algo de ritual. Não é só nostalgia. É reencontro. É observar, com a distância do tempo, como quatro jovens mudaram tudo e como continuamos tentando entender esse impacto décadas depois.

Para quem quer fechar 2025 embalado por memória, processo criativo e história viva, este é um roteiro possível.

The Beatles: Get Back (Disney+)
O mito desmontado, o processo revelado

Dirigida por Peter Jackson, a série transforma o que por décadas foi visto como o registro de uma banda em colapso em algo muito mais complexo: um retrato íntimo do trabalho criativo em tempo real. Get Back mostra tensão, cansaço e conflito, mas também humor, afeto e genialidade em estado bruto. A relevância está justamente aí: ao humanizar os Beatles, o documentário devolve vida a um grupo que por muito tempo foi tratado como monumento.

Beatles ’64 (Disney+)
A Beatlemania como fenômeno cultural

Este documentário se concentra na primeira visita dos Beatles aos Estados Unidos, capturando o instante em que a banda deixou de ser apenas um sucesso britânico para se tornar um terremoto global. Mais do que falar sobre música, Beatles ’64 observa a reação do mundo: a histeria, a televisão, o choque geracional. Sua relevância está em registrar o nascimento da cultura pop como espetáculo de massa, algo que ainda molda artistas até hoje.

The Beatles Anthology (Disney +)
A versão definitiva da própria banda

Durante anos, foi o relato canônico da história dos Beatles. Extenso, detalhado e narrado pelos próprios integrantes, Anthology organiza a trajetória da banda do começo ao fim, contextualizando discos, rupturas e transformações. Sua importância está na dimensão histórica: é o grande arquivo oficial, aquele que ajuda a compreender não só o que os Beatles foram, mas por que se tornaram referência absoluta.

Let It Be (Disney+)
O fim observado sem filtros

Por muito tempo tratado como um filme melancólico e quase cruel, Let It Be ganhou novas camadas depois de Get Back. Seco, direto e pouco explicativo, ele observa a banda sem mediação, sem narração reconfortante. A relevância está justamente nessa crueza: é um documento histórico que registra o esgotamento — e, paradoxalmente, a grandeza — de um grupo no limite.

McCartney 3, 2, 1 (Disney+ Hulu)
O legado explicado por quem o construiu

Aqui, Paul McCartney revisita canções, gravações e escolhas criativas ao lado do produtor Rick Rubin. É menos sobre cronologia e mais sobre processo. A relevância da série está na escuta atenta: entender como músicas aparentemente simples carregam decisões complexas e como o legado dos Beatles segue vivo na criação contemporânea.

George Harrison: Living in the Material World (HBO Max)
O Beatle mais silencioso — e mais radical

Dirigido por Martin Scorsese, o documentário revela George Harrison como um artista em permanente conflito entre fama, espiritualidade e desapego. Menos interessado no espetáculo e mais na busca interior, Harrison surge como a consciência crítica do grupo. Sua relevância está em ampliar a compreensão do que foi ser um Beatle — e do custo pessoal dessa condição.

John & Yoko: One to One (HBO Max)
Amor, arte e política sem separação

O filme revisita um período específico da vida de John Lennon e Yoko Ono, quando criação artística e ativismo político se confundiam completamente. Menos idealizado e mais direto, o documentário é relevante por mostrar Lennon fora da mitologia beatle, enfrentando contradições, excessos e escolhas radicais.

Felpuda

Os elevadores da Santa Casa de Campo Grande estão em "petição de miséria"

Leia a coluna deste sábado (26)

27/12/2025 00h01

Henrique de Medeiros poeta de ms
Sem pensar esperar que os ciclos-vida venham, se estamos à frente deles, temos que encontrar formas de usar os tempos que temos dentro de nós”

Felpuda

Os elevadores da Santa Casa de Campo Grande estão em “petição de miséria”. Muitas pessoas, inclusive idosos, estão sendo obrigadas a utilizar as escadas durante as visitas. No Natal, no período da tarde, muitas foram as reclamações. Para piorar a situação, as faixas dos degraus das escadas estão gastas, o que contribui para colocar em risco a segurança de visitantes e até mesmo dos funcionários. Um visitante, em tom sarcástico, não se conteve e disse em altoe bom som: “Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento!” Afe!

Prós e contras

Hoje, em MS, a classe política aponta quatro nomes como competitivos para disputar as duas vagas ao Senado: Reinaldo Azambuja (PL), Nelson Trad Filho (PSD), Simone Tebet (MDB) e Capitão Contar (PL). Mas nem tudo é “só alegria” para eles, tendo em vista que vêm sendo analisados os prós e os contras que norteariam desempenho de cada um.

Nome forte

Na avaliação de quem “entende do riscado”, o ex-governador Azambuja tem como vantagem o fato de ser um nome forte no interior do Estado. O ponto considerado negativo é Campo Grande, onde ele não tem desempenho que possa deixá-lo tranquilo com a possibilidade de estar “assegurado” como detentor de uma das vagas.

Cá e lá

Com relação a Capitão Contar, a análise de políticos de diferentes matizes é que o fato de ser o primeiro voto da extrema direita é um ponto positivo. Porém, o fator negativo à sua pretensão é a rejeição que tem da esquerda em sua totalidade. Já Simone Tebet tem a seu favor o fato de ser ministra do governo atual, o que a coloca em evidência, porém, sua mudança de campo ideológico – está ligada à esquerda e ao PT – é seu saldo político negativo.

Sem rejeição

O senador Nelson Trad Filho, que se prepara para tentar a reeleição, vem pontuando positivamente em Campo Grande, onde foi prefeito por dois mandatos. Mas há certa deficiência no interior do Estado, o que ele pretende mudar com auxílio dos prefeitos. Outro ponto em que leva vantagem é não ter rejeição. O parlamentar aposta em uma dobradinha com Reinaldo Azambuja e na aliança com Riedel.

Viva!

Com tudo a que tinha direito, aconteceu a comemoração dos 7 anos de Helena, filha de Chesca Benevides. Foi no dia 25 de novembro, no Floresta Kids, com organização e supervisão do titio Marcio Martins e do vovô Marcio Benevides. Os flashes são de Marcus Moriyama.

 
 
 
 
Aniversariantes

 

SÁBADO (27)


Noêmia Ana Frazão,
Bruno Wendling,
Tânia Helena Meldau Varela,
Marluce Borges Craveiro,
Lindolfo Leopoldo Martin
Filho,
Fábio Anache Hage,
Jair Buchara Justiniano,
José Lima Pereira,
Laerte Pinto Rodrigues,
João Izidoro Villalba,
Vivian Anny Cafure,
Valdir Flores Acosta,
Daniela Xavier,
Jacy Abreu Cardoso de Sá,
Terezinha Maria da Costa
Santos,
Wilson Amorim de Paula,
Karla Mariana Vieira,
Adriana Lúcia Escobar
Chaves de Barros,
Dr. Miguel Anzoategui,
Fernanda Molinari de Castro
Del Pino,
Eloy Paulucci,
Camila Martins,
Roberta Katayama Negrisolli,
Nicolle Miranda Teodoro,
Maria Odeth Leite
dos Santos,
Tereza Cristina Pedrossian
Cortada Amorim,
Priscilla Kodjaoglanian
Cardoso,
Roberval Maurício Cardoso
Rodrigues,
José Nina Ferreira,
Dra. Arlethe Maria de Souza,
Silvia Raquel Bambokian,
Carlita Estevam de Souza,
Karoline Medeiros de Moura,
Dr. Giuliano Rodrigo Paiva
de Santa Rosa,
Juarez Carneiro Gonçalves,
Laerte Solimon,
Agleison Alves da Silva,
Liliane Galeano Salomão,
Cláudio Antonio Cassol,
Mirna Stela Arce Tôrres,
Patrícia Mendonça Tobaru,
Guilhermo Félix Sória,
José Maurício Caetano
Fonseca,
Laura Helena Godoy,
Antonilda da Cunha
Rodrigues Diniz,
Dr. Luciano José de Ávila,
Janette de Barros,
Elci Leria Amaral da Costa,
Clóvis Rodrigues Barbosa,
Dulce Floripa Casimiro,
Ilma Monteiro Ayres,
Carlos Anzoategui Neto,
Luciana Souza Zanardo,
João Carlos Kohatsu,
Caetana Salví,
Luiz Shigueo Koyanagi,
Marilde Maciel Moreno,
Norma Nascimento Pereira,
Dr. Rodrigo Silva de Quadros,
Cândida Lucia Spolaor,
Arthur Sanson Cação,
Paulo Vicente Berti Filho,
Luiz Carlos Fernandes
Domingues,
Rodrigo José Perusso,
Jupyra Edna Alves de Oliveira
Vendramin
Katiuscia Roskosz,
Rogério Turella,
Juliana Simoniele Saldanha
Tschinkel Correia Santos,
Bárbara de Oliveira Coelho,
Juliane Cristina Colla
Bogdanovicz,
Arnaldo Nardon,
Leocyr Lima Paniago,
Christian Gonçalves
Mendonça Estadulho,
Edson Costa Chastel,
Patterson Shinzato Molicawa,
Edenice Fátima Kukiel.

DOMINGO (28)


Tidelcino dos Santos Rosa,
Ana Arminda Garcia
dos Santos,
Mayara Mendes Bacha Côco,
Cleide Alcântara,
Artur Rodrigues Filho,
Irene Flores Penha,
João Xavier,
Odenir Alves Ribeiro,
Leandro Silva de Alencastro,
Dr. Pedro Silva Fernandes,
Ana Alice Corrêa de Moraes,
Sérgio Diozébio Barbosa,
Paulo Dimas Amaral
Penteado,
Dr. José Goulart Quirino,
Fernando Costa,
Maria José de Almeida,
Janete Yamazato,
Valdez Alves de Oliveira,
Ana Marta Abitante,
Jefferson Levy Espíndola
Dias,
Willian Félix da Silva,
Nicholas Ghabriel Fretes
Gomes,
Izabel Maria da Silva,
Dr. José Rosendo,
Clarkson Barbosa
Coquemala,
Dilan de Andrade Hugo,
Jane Margareth Pedrossian
Cândido Cangussu,
Diana Estevam Luares,
José Arnaldo Ferreira
de Melo,
Olívia Delmondes Batistote,
Adriani Possari Lemos,
Maria Izildinha Remijo,
Boaventura Rocha
Fernandes,
Vera Regina Arakaki,
Acir Kauas,
Roberto Brandão Arguelho,
Sérgio Araujo da Silva,
Yara Ramos Costa,
Maria do Socorro Pinheiro,
Teodolmira Fernandes
Martins,
Fernando Ozório Serra Bella,
Juvenal Arantes,
Flávio Sobral Pettengill,
Wilson Cardoso,
Virgínia Barros Mello,
Rivaldo Venâncio da Cunha,
José Roberto Barbosa,
Roberto Cleber Andrade,
Rosemeire Martins Reges,
Dr. José Luiz de Crudis Júnior,
Josemir Santos Oliveira,
Steiner Jardim Neto,
Dr. Wagner Sayd Carvalho,
Antônio Luiz Fernandes,
Edvan Santos da Silva,
Maria Lucia Barbosa da Silva,
Haroldo Alves Quito,
Alaíde Arnas Bueno,
Renata Conceição Tavares,
Zenilda Auxiliadora Martins,
Raimundo Nonato Ribeiro
Braz,
Ademar Yoshiyuki Matsuda,
Alirio Villasanti,
Emilio Cesar Miranda
de Barros,
Ana Paula Busato Zandavalli,
Cintya Uesato Kawahira,
Kelly Maria Faria Delvizio,
Leopoldo Ceni,
Tatiane Navarro,
Zilmar José Zanatto,
Roaldo Pereira Espindola,
Bárbara Helene Nacati Grassi,
Rogério Asahina Suzuki,
Marilza Moura Mazzini,
Érica Cristine Perdomo,
Virginia de Barros Figueiredo,
Lucas Stefany Rigonatt Paes da Silva.

Colaborou Tatyane Gameiro

Alternativas

Veterinários alertam para cuidados com pets durante fogos no fim de ano

Entre as estratégias para os dias de festa e viagens de longa distância, profissionais indicam homeopatia e conforto

26/12/2025 15h30

Barulhos intensos dos fogos, viagens, mudanças na rotina e maior movimentação dentro de casa fazem do fim de ano um dos períodos mais estressantes para os animais de estimação.

Embora muitos tutores não percebam de imediato, cães, gatos e até outras espécies podem sofrer impactos fisiológicos importantes diante desses estímulos.

De acordo com uma pesquisa recente realizada pela Petlove, 73% dos pets se escondem, 66% tremem, 46% ficam desorientados e 42% buscam colo durante os episódios de barulho intenso. Outros 38% tentam fugir, enquanto 27% choram e 26% latem excessivamente.

Veterinários especialistas, explicam o que acontece com os animais e como é possível oferecer suporte em situações de estresse como essas.

Segundo o médico veterinário, Luis Felipe Marques de Campos, o estresse causado pelo som dos fogos de artifício, desencadeia uma reação em cadeia no organismo.

“Qualquer situação estressante estimula uma resposta que começa no diencéfalo e termina com o aumento de secreção, de adrenalina e do cortisol”, explica o promotor técnico da Homeopet.

Ele ainda destaca que a resposta é natural, mas quando frequente ou intensa, pode levar a mudanças comportamentais significativas.

Durante o fim de ano, os gatilhos costumam se acumular: fogos de artifício, presença de visitas, sons incomuns, ausência do tutor ou viagens longas.

“Para os pets que ficam, é uma época diferente, com barulhos constantes e sem a presença do tutor para transmitir segurança. Para os que viajam, tudo muda: rotina, ambiente, pessoas e até o contato com outros animais”, completa Luis.

Nem sempre os sinais são óbvios. Alguns animais comem demais quando estão ansiosos; outros, passam a destruir móveis, objetos ou desenvolver comportamentos repetitivos, como lamber insistentemente as patas. Há ainda aqueles que chegam à automutilação.

“Essas alterações comportamentais são tentativas do organismo de lidar com o estresse e devem ser encaradas como alertas”, afirma o veterinário.

Um ponto importante, destacado pela médica veterinária, Cláudia Karolline Queiroz de Oliveira é que o medicamento não é calmante, nem sedativo.

“O Anizen não altera o estado de percepção nem a personalidade do animal. Ele apenas ajuda a lidar melhor com o estímulo estressante”.

O uso dessa homeopatia pode ser feito no dia a dia, inclusive em animais com distúrbios comportamentais como ansiedade e compulsão. O produto não apresenta contraindicações conhecidas e pode ser administrado desde filhotes até animais idosos. Ele também é aplicado com sucesso em diferentes espécies, como aves e primatas.

Apesar dos benefícios, a veterinária destaca que nenhuma estratégia atua sozinha. Preparar o ambiente é essencial, especialmente durante a queima de fogos.

Alternativas

Criar uma sala tranquila, com um local confortável e menor exposição ao barulho ajuda o animal a se sentir seguro. Em momentos mais críticos, a frequência do uso do medicamento pode ser intensificada conforme orientação profissional.

“Animais naturalmente medrosos ou ansiosos precisam de suporte antecipado. O ideal é iniciar o uso da homeopatia alguns dias antes das datas comemorativas ou viagens”, orienta. Para ela, o cuidado emocional é tão importante quanto o físico.

“Fogos, mudanças na rotina e maior movimentação podem causar muito estresse, mesmo em pets que parecem tranquilos. Cuidar do bem-estar emocional dos animais é uma forma de amor que faz toda a diferença”, finaliza.

A recomendação final é que os tutores estejam atentos antes que o estresse se manifeste de forma intensa.

