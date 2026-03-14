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Coluna Desatando Nós: Não nos despedacem

A Dra. em psicologia Vanessa Abdo fala sobre a violência que nunca nasce isolada

Por Vanessa Abdo - Dra. em Psicologia - Com edição de Flávia Viana

Por Vanessa Abdo - Dra. em Psicologia - Com edição de Flávia Viana

14/03/2026 - 17h30
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Os últimos dias foram marcados por notícias difíceis de ler e ainda mais difíceis de compreender: o estupro coletivo de uma adolescente, o assassinato de filhos como forma de punição contra uma mulher e o crescimento constante dos casos de feminicídio no país. Diante de tragédias assim, é comum buscarmos explicações rápidas, quase sempre concentradas apenas no indivíduo que cometeu o crime. Mas a violência raramente nasce de forma isolada.

Ela é construída em uma cultura.

Isso não significa relativizar crimes, que precisam ser investigados, julgados e punidos. Significa compreender que a violência também é alimentada por comportamentos cotidianos, por silêncios, por piadas que naturalizam o desrespeito, por relações baseadas em poder e por modelos de masculinidade que ainda associam força à dominação.

A cultura não muda apenas por leis ou punições. Ela muda quando hábitos coletivos começam a ser questionados. Muda quando educamos crianças para reconhecer emoções, respeitar limites e compreender que vínculos não se constroem por controle ou medo. Muda quando meninos aprendem que sensibilidade não diminui ninguém e quando meninas crescem sabendo que sua voz importa.

Esse trabalho começa muito antes de qualquer violência explícita. Ele aparece na forma como falamos sobre relacionamentos, na maneira como adultos resolvem conflitos, no respeito dentro de casa e na responsabilidade compartilhada pela educação emocional das novas gerações.

É importante dizer também que homens não são, por definição, vilões nessa história. Mas é igualmente importante reconhecer que muitos modelos de comportamento masculino foram construídos dentro de uma lógica de poder que precisa ser revista. Reconhecer isso não é acusação. É um convite à responsabilidade.

Se a violência é parte de uma cultura, a transformação também precisa ser. Ela começa nas pequenas escolhas diárias, na forma como educamos, como nos relacionamos e como reagimos diante de injustiças.

Combater a violência não é tarefa de um grupo apenas. É um compromisso coletivo com o tipo de sociedade que queremos construir.

Vamos desatar esses nós?

 

Saúde e alimentação

Veja receitas de alimentos para comer durante a noite

Além da rotina e do ambiente tranquilo, a alimentação é essencial para a qualidade do descanso; veja quais nutrientes e alimentos são aliados e inimigos do sono e aprenda três receitas leves para a noite

14/03/2026 09h00

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Por ser rica em triptofano, magnésio e potássio, a banana é um alimento curinga para o relaxamento muscular e produção de serotonina

Por ser rica em triptofano, magnésio e potássio, a banana é um alimento curinga para o relaxamento muscular e produção de serotonina Fotos: freepik

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Uma boa noite de sono não depende apenas de rotina e ambiente tranquilo. A alimentação também exerce papel importante na qualidade do descanso. Certos alimentos contêm nutrientes capazes de estimular a produção de hormônios ligados ao relaxamento e à regulação do ciclo do sono, como a melatonina e a serotonina.

Especialistas apontam que refeições muito pesadas ou ricas em estimulantes podem dificultar o adormecer, enquanto ingredientes com triptofano, magnésio, potássio e vitaminas do complexo B podem ajudar o corpo a entrar em estado de relaxamento.

Por isso, escolher bem o que comer no período da noite pode ser uma estratégia simples para quem enfrenta dificuldades para dormir.

Além de favorecer o descanso, esses alimentos costumam ser leves e nutritivos, contribuindo também para o equilíbrio do organismo.

A seguir, confira quais ingredientes podem ajudar na qualidade do sono e aprenda receitas fáceis para incluir no jantar ou na ceia.

NUTRIENTES

Alguns nutrientes são conhecidos por participar da produção de neurotransmissores ligados ao relaxamento e ao controle do ciclo circadiano – o “relógio biológico” do corpo. 

Triptofano: aminoácido essencial utilizado pelo organismo para produzir serotonina e melatonina, hormônios associados ao bem-estar e ao sono.

Magnésio: mineral que contribui para o relaxamento muscular e para o funcionamento do sistema nervoso.

Potássio: ajuda a regular a atividade muscular e pode colaborar para diminuir interrupções do sono.

Vitaminas do complexo B: participam de processos metabólicos que influenciam a produção de neurotransmissores.

Quando presentes em uma alimentação equilibrada, esses nutrientes ajudam o organismo a reconhecer o momento de desacelerar, favorecendo uma transição mais natural para o sono.

ALIMENTOS

Diversos alimentos populares contêm substâncias associadas à regulação do sono. Alguns deles podem ser incluídos no jantar ou em pequenas refeições noturnas.

> Banana

A fruta é rica em triptofano, magnésio e potássio, combinação que contribui para o relaxamento muscular e para a produção de serotonina. Por ser de fácil digestão, costuma ser uma boa opção para a noite.

> Aveia

Fonte de carboidratos complexos e fibras, a aveia ajuda a estabilizar os níveis de açúcar no sangue e fornece nutrientes que colaboram com a produção de melatonina.

> Leite e derivados

O leite contém triptofano e cálcio, mineral que auxilia o cérebro a utilizar esse aminoácido na produção de melatonina.

> Castanhas e nozes

Oleaginosas são ricas em magnésio e gorduras boas, que contribuem para o relaxamento e para o funcionamento do sistema nervoso.

> Camomila

Consumida tradicionalmente na forma de chá, a planta tem compostos associados a efeitos calmantes leves.

> Cereja

A fruta tem pequenas quantidades naturais de melatonina, hormônio diretamente ligado ao ciclo do sono.

O QUE EVITAR

Assim como alguns alimentos podem ajudar, outros podem atrapalhar o descanso quando consumidos à noite.
Entre os principais estão: bebidas com cafeína, como café, chá preto e refrigerantes à base de cola; alimentos muito gordurosos ou fritos; refeições muito pesadas próximas ao horário de dormir; e excesso de açúcar.

Esses itens podem aumentar o estado de alerta, causar desconforto digestivo ou provocar picos de energia que dificultam o relaxamento.

Veja a seguir algumas receitas perfeitas para comer antes de dormir e garantir uma boa noite de sono.

Smoothie noturno de banana e cacau

Por ser rica em triptofano, magnésio e potássio, a banana é um alimento curinga para o relaxamento muscular e produção de serotoninaSmoothie noturno de banana e cacau - Foro: Reprodução

Ingredientes

  • 1 banana congelada;
  • 200 ml de leite ou bebida vegetal;
  • 1 colher (sopa) de aveia;
  • 1 colher (chá) de cacau em pó;
  • 1 colher (chá) de mel (opcional).

Modo de Preparo

> Bata todos os ingredientes no liquidificador até ficar cremoso;

> Sirva imediatamente.

Mingau de aveia com banana e castanhas

Por ser rica em triptofano, magnésio e potássio, a banana é um alimento curinga para o relaxamento muscular e produção de serotoninaMingau de aveia com banana e castanhas - Foto: Reprodução

Ingredientes

  • 1 xícara (chá) de leite (pode ser vegetal ou tradicional);
  • 3 colheres (sopa) de aveia em flocos;
  • 1 banana madura amassada;
  • 1 colher (chá) de mel (opcional);
  • 1 colher (sopa) de castanhas ou nozes picadas;
  • Canela a gosto.

Modo de Preparo

> Em uma panela pequena, coloque o leite e a aveia;

> Leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até começar a engrossar;

> Acrescente a banana amassada e continue mexendo por mais um ou dois minutos;

> Desligue o fogo e adicione o mel, se desejar;

> Sirva em uma tigela e finalize com castanhas picadas e canela.

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Felpuda

Depois de mais de dois anos e meio, o PT desembarcou do governo de Riedel...Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta sábado (14) e domingo (15)

14/03/2026 00h03

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Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

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André Alvez - poeta de MS

"Pode ser só o silvo do vento essas vozes que escuto. Mas há o som do moinho, um quintal de saudades e restos de melancolia. então me acalmo, abraço a certeza: tudo é poesia”.

 

FELPUDA

Depois de mais de dois anos e meio, o PT desembarcou do governo de Riedel. Durante todo esse período, desfrutou de diversos cargos, comandou secretaria e secretarias-executivas, período em que tudo era, digamos, f lores. O rompimento foi em agosto de 2025, e de lá para cá tudo mudou. Deputados petistas não veem nada de positivo na administração da qual um dia fizeram parte. O interessante, para não dizer outra coisa, é que, quando acionam a metralhadora giratória, fazem a maior cara de paisagem. Pode?

DiálogoEm solenidade realizada em são Paulo, o jurista e professor ives gandra da silva martins tomou posse como membro efetivo da academia nacional de direito desportivo (andd). Sua presença na instituição simboliza a união entre a erudição do direito Constitucional e as especificidades do direito desportivo, área que exige cada vez mais profundidade doutrinária diante dos novos desafios do mercado e das relações laborais no esporte. O histórico do novo acadêmico nas atividades no mundo desportivo inclui passagens como vice-presidente do Tribunal de Justiça desportiva (TJd) das Federações Paulistas de Voleibol e Handebol, juiz do TJd da Federação Paulista de Futebol de salão, consultor jurídico da Federação Paulista de basquetebol, conselheiro e membro do Conselho deliberativo do São Paulo Futebol Clube e vice-presidente da associação brasileira de Karatê.

 

DiálogoSilvio Eduardo Orro e Maria Luiza Sperb (Zucca)

 

DiálogoLucille Coreth e Sophie Weber

Enfim...

A ministra Simone Tebet anunciou que disputará o Senado por São Paulo. Atende assim ao desejo de Lula, que pretende ter palanque naquele estado com nome diferente concorrendo e “oxigenar” o seu grupo político. Em Mato Grosso do Sul, ela foi deputada estadual, vice-governadora, prefeita de Três Lagoas e disputou a Presidência da República, tendo Lula como um dos adversários.

Novo endereço

O último mandato de Simone Tebet foi de 2015 a 2022, como senadora pelo MDB, partido em que milita há muitos anos. A ministra deverá migrar para outra sigla, provavelmente o PSB, porque tanto em nível nacional como regional os emedebistas não querem aliança com o PT. Assim, além de ter que deixar Mato Grosso do Sul para continuar sua trajetória política, terá também de fazer o mesmo com relação à sigla em que construiu sua história.

E?

Números mostram uma trágica constatação: em 2025, homens mataram 1.568 mulheres no Brasil. Entre as vítimas, 66,35% foram assassinadas dentro de casa. Esse panorama foi debatido em comissão do Congresso. Os números devem ser ainda maiores, pois há subnotificação e crimes não solucionados.

Aniversariantes

SÁBADO (14)
Liana Maria Maksoud Machado,
Sidney Ramão Peralta,
Tamile Jardim,
Celina Guimarães Brasil,
Deise dos Santos Rezende,
José Fernando de Campos,
Milton Galo Garcia,
Roberto de Castro Cunha,
Dr. Moacyr Felix de Oliveira,
Luíza Nobuko Okamura,
Dianizia Araujo Ferreira,
João Aparecido de Almeida,
Francisco Jorge Peralta,
Marlova Cristina Mioto da Costa,
Elair Alberto Deboni,
Helio Garone Vilalba,
Dr. José Carlos Benites,
Vanusa Martins da Silva Alves,
Geraldo Rodrigues da Mota Junior,
Antonia Marcondes de Castro,
Larissa Aparecida Diniz de Mattos,
Luiz Américo Lima Paradiso,
Antônio Eduardo de Lima Ricardo,
Túlio d’Avila Stuhrk,
Flávia Miyahira,
Waldemir Poppi,
Miguel Takashi Kaneshige,
Wilson Ferreira Leite,
George Washington Ramos,
Zacarias Souza Marques,
Suely Loureiro da Rosa,
Tatiana Nunes de Moraes,
Manoel Lopes Filho,
João Belchior da Silva,
Pedro Esteves de Freitas,
Celso Nantes,
Antônio Evaldo Oliveira,
Heládio Mendonça Arruda Filho,
Nelson da Costa e Faria,
Noé Gomes de Souza,
Wilson Alves Almeida,
Marilda Holsback,
Ivone Corrêa de Oliveira,
Benícia Carolina Ribeiro,
Ogusiku Chyohei,
Dra. Maria das Dores Rezende Silveira,
Lilian Puga Moraes,
Rita Júlia Magalhães Brates,
Rosedelma Oliveira Fontoura,
Lucas Gomes Lima,
Maria Auxiliadora Neves,
Amaury Pereira de Lima,
Maria Fernanda Leal
Maymone Couto,
Rosemary Bezerra de Moraes Ferreira,
Matilde Lemes,
Percedino Rodrigues,
Valdir José Dall Angol Zanin,
Rodrigo Marra de Alencar Lima,
Matilde Brandão Cardoso,
Ricardo Jabor Rosa,
Marcos André Madrid da Silva,
Jorge Roberto Genaro,
João Batista Ferrairo Honório,
Zaira Cândida de Sá Silva,
Antonia Lucia Yule Jacobson,
Márcio Lúcio Seraguci,
Melissa Sabatel,
Aguinaldo Zagretti,
Jamil Jader Ferrari,
Cláudia Namiuchi Akucevikius,
Ereni Piroli Baziqueto,
Edenilson Dittmar,
Nelson Willians Fratoni Rodrigues,
Leda Regina Luz Saab Nogueira,
Marisa Yoko Yasunaka.

DOMINGO (15)
Dr. Olney Cardoso Galvão,
Scheila dos Santos Canto Cruz,
Dr. Rogério Carlos Sanfelice Nunes,
Alcy Pereira Martins,
Tutoma Aoki,
Severino Augusto Monteiro,
Antônio José dos Santos,
Edilson Tomi,
Francisco Laranjeira Silva,
João Roberto Baird,
Luiz Fernando Bruno,
Zélia Ferreira de Oliveira,
Cleomenes Pereira da Rosa,
Olinto Bizarro Teixeira Júnior,
Rodrigo Mendes Ribeiro,
Maria Tereza Leal de Freitas,
Rogerio Thiago Soares,
Vilma Taveira Vaz,
Ana Paula Griza Favilla,
Dorival Betini,
Juliana da Silva Ibarra,
Paulo Robson Divino de Oliveira Silva,
Luciano Barreto de Paula,
Marelucia Maria da Silva,
Antonio Sergio Vaz de França,
Regina Sitorski Lins,
Ana Maria Barbosa Marques Dib,
Sabrina Bandeira Adorno Alcântara de Carvalho,
Lívia Simão de Freitas,
Marcos Roberto Prata Chacha,
Tonya Roberta Pettengill Novaes,
Mirella Laca de Oliveira,
Alexandre Nicolau
Gerson Garcia Serpa,
Josué Emidio da Silva,
Rogério Posser,
Igor Lorenzo de Almeida Dutra,
Dr. Ricardo Ramirez Pavon,
Fabrício Judson Pacheco Rocha,
Sandra de Cássia Fontoura,
Maria de Fátima Leandro Bruno,
Rosana Andréa Borges de Barros,
Faissal Kabad,
Marcelo Sigarini da Silva,
Luiz Eduardo Braga,
Lina Germani,
Alípio Carlos de Brito,
Dr. Luiz Alberto Figueiredo,
Clarice Célia Feder Netto,
Vera Lucia Kodjaoglanian,
Osvaldo Vitor,
Rodrigo Fabian Fernandes de Campos,
Walkiria Alves,
Nilson da Silva Vilas Bôas,
João Carlos Vieira Barbosa,
Pedro Ivo Gomes,
Karla Conceição Moreira,
Dra. Rosilda Zeferino,
Ana Cristina Marques,
Márcia Regina Dias da Rocha Fico,
Oscar Yule Queiroz,
Bruna dos Santos Pereira Interlando,
Mônica Riegg,
Daniel Schundt Falqueiro,
Aurinda de Oliveira Tomonaga,
Eduardo Cesar Budid,
Tatiana Moreira Sortica dos Santos Barrocas,
Danilo Provenzano Pereira,
Ana Paula Alves Gobbi,
Tatiana Curvo de Araújo Rossatto,
Donato Menegheti. 

COLABOROU TATYANE GAMEIRO

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