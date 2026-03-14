Coluna Desatando Nós: Não nos despedacem

André Alvez - poeta de MS
"Pode ser só o silvo do vento essas vozes que escuto. Mas há o som do moinho, um quintal de saudades e restos de melancolia. então me acalmo, abraço a certeza: tudo é poesia”.
FELPUDA
Depois de mais de dois anos e meio, o PT desembarcou do governo de Riedel. Durante todo esse período, desfrutou de diversos cargos, comandou secretaria e secretarias-executivas, período em que tudo era, digamos, f lores. O rompimento foi em agosto de 2025, e de lá para cá tudo mudou. Deputados petistas não veem nada de positivo na administração da qual um dia fizeram parte. O interessante, para não dizer outra coisa, é que, quando acionam a metralhadora giratória, fazem a maior cara de paisagem. Pode?
Em solenidade realizada em são Paulo, o jurista e professor ives gandra da silva martins tomou posse como membro efetivo da academia nacional de direito desportivo (andd). Sua presença na instituição simboliza a união entre a erudição do direito Constitucional e as especificidades do direito desportivo, área que exige cada vez mais profundidade doutrinária diante dos novos desafios do mercado e das relações laborais no esporte. O histórico do novo acadêmico nas atividades no mundo desportivo inclui passagens como vice-presidente do Tribunal de Justiça desportiva (TJd) das Federações Paulistas de Voleibol e Handebol, juiz do TJd da Federação Paulista de Futebol de salão, consultor jurídico da Federação Paulista de basquetebol, conselheiro e membro do Conselho deliberativo do São Paulo Futebol Clube e vice-presidente da associação brasileira de Karatê.
Silvio Eduardo Orro e Maria Luiza Sperb (Zucca)
Lucille Coreth e Sophie Weber
Enfim...
A ministra Simone Tebet anunciou que disputará o Senado por São Paulo. Atende assim ao desejo de Lula, que pretende ter palanque naquele estado com nome diferente concorrendo e “oxigenar” o seu grupo político. Em Mato Grosso do Sul, ela foi deputada estadual, vice-governadora, prefeita de Três Lagoas e disputou a Presidência da República, tendo Lula como um dos adversários.
Novo endereço
O último mandato de Simone Tebet foi de 2015 a 2022, como senadora pelo MDB, partido em que milita há muitos anos. A ministra deverá migrar para outra sigla, provavelmente o PSB, porque tanto em nível nacional como regional os emedebistas não querem aliança com o PT. Assim, além de ter que deixar Mato Grosso do Sul para continuar sua trajetória política, terá também de fazer o mesmo com relação à sigla em que construiu sua história.
E?
Números mostram uma trágica constatação: em 2025, homens mataram 1.568 mulheres no Brasil. Entre as vítimas, 66,35% foram assassinadas dentro de casa. Esse panorama foi debatido em comissão do Congresso. Os números devem ser ainda maiores, pois há subnotificação e crimes não solucionados.
Aniversariantes
SÁBADO (14)
Liana Maria Maksoud Machado,
Sidney Ramão Peralta,
Tamile Jardim,
Celina Guimarães Brasil,
Deise dos Santos Rezende,
José Fernando de Campos,
Milton Galo Garcia,
Roberto de Castro Cunha,
Dr. Moacyr Felix de Oliveira,
Luíza Nobuko Okamura,
Dianizia Araujo Ferreira,
João Aparecido de Almeida,
Francisco Jorge Peralta,
Marlova Cristina Mioto da Costa,
Elair Alberto Deboni,
Helio Garone Vilalba,
Dr. José Carlos Benites,
Vanusa Martins da Silva Alves,
Geraldo Rodrigues da Mota Junior,
Antonia Marcondes de Castro,
Larissa Aparecida Diniz de Mattos,
Luiz Américo Lima Paradiso,
Antônio Eduardo de Lima Ricardo,
Túlio d’Avila Stuhrk,
Flávia Miyahira,
Waldemir Poppi,
Miguel Takashi Kaneshige,
Wilson Ferreira Leite,
George Washington Ramos,
Zacarias Souza Marques,
Suely Loureiro da Rosa,
Tatiana Nunes de Moraes,
Manoel Lopes Filho,
João Belchior da Silva,
Pedro Esteves de Freitas,
Celso Nantes,
Antônio Evaldo Oliveira,
Heládio Mendonça Arruda Filho,
Nelson da Costa e Faria,
Noé Gomes de Souza,
Wilson Alves Almeida,
Marilda Holsback,
Ivone Corrêa de Oliveira,
Benícia Carolina Ribeiro,
Ogusiku Chyohei,
Dra. Maria das Dores Rezende Silveira,
Lilian Puga Moraes,
Rita Júlia Magalhães Brates,
Rosedelma Oliveira Fontoura,
Lucas Gomes Lima,
Maria Auxiliadora Neves,
Amaury Pereira de Lima,
Maria Fernanda Leal
Maymone Couto,
Rosemary Bezerra de Moraes Ferreira,
Matilde Lemes,
Percedino Rodrigues,
Valdir José Dall Angol Zanin,
Rodrigo Marra de Alencar Lima,
Matilde Brandão Cardoso,
Ricardo Jabor Rosa,
Marcos André Madrid da Silva,
Jorge Roberto Genaro,
João Batista Ferrairo Honório,
Zaira Cândida de Sá Silva,
Antonia Lucia Yule Jacobson,
Márcio Lúcio Seraguci,
Melissa Sabatel,
Aguinaldo Zagretti,
Jamil Jader Ferrari,
Cláudia Namiuchi Akucevikius,
Ereni Piroli Baziqueto,
Edenilson Dittmar,
Nelson Willians Fratoni Rodrigues,
Leda Regina Luz Saab Nogueira,
Marisa Yoko Yasunaka.
DOMINGO (15)
Dr. Olney Cardoso Galvão,
Scheila dos Santos Canto Cruz,
Dr. Rogério Carlos Sanfelice Nunes,
Alcy Pereira Martins,
Tutoma Aoki,
Severino Augusto Monteiro,
Antônio José dos Santos,
Edilson Tomi,
Francisco Laranjeira Silva,
João Roberto Baird,
Luiz Fernando Bruno,
Zélia Ferreira de Oliveira,
Cleomenes Pereira da Rosa,
Olinto Bizarro Teixeira Júnior,
Rodrigo Mendes Ribeiro,
Maria Tereza Leal de Freitas,
Rogerio Thiago Soares,
Vilma Taveira Vaz,
Ana Paula Griza Favilla,
Dorival Betini,
Juliana da Silva Ibarra,
Paulo Robson Divino de Oliveira Silva,
Luciano Barreto de Paula,
Marelucia Maria da Silva,
Antonio Sergio Vaz de França,
Regina Sitorski Lins,
Ana Maria Barbosa Marques Dib,
Sabrina Bandeira Adorno Alcântara de Carvalho,
Lívia Simão de Freitas,
Marcos Roberto Prata Chacha,
Tonya Roberta Pettengill Novaes,
Mirella Laca de Oliveira,
Alexandre Nicolau
Gerson Garcia Serpa,
Josué Emidio da Silva,
Rogério Posser,
Igor Lorenzo de Almeida Dutra,
Dr. Ricardo Ramirez Pavon,
Fabrício Judson Pacheco Rocha,
Sandra de Cássia Fontoura,
Maria de Fátima Leandro Bruno,
Rosana Andréa Borges de Barros,
Faissal Kabad,
Marcelo Sigarini da Silva,
Luiz Eduardo Braga,
Lina Germani,
Alípio Carlos de Brito,
Dr. Luiz Alberto Figueiredo,
Clarice Célia Feder Netto,
Vera Lucia Kodjaoglanian,
Osvaldo Vitor,
Rodrigo Fabian Fernandes de Campos,
Walkiria Alves,
Nilson da Silva Vilas Bôas,
João Carlos Vieira Barbosa,
Pedro Ivo Gomes,
Karla Conceição Moreira,
Dra. Rosilda Zeferino,
Ana Cristina Marques,
Márcia Regina Dias da Rocha Fico,
Oscar Yule Queiroz,
Bruna dos Santos Pereira Interlando,
Mônica Riegg,
Daniel Schundt Falqueiro,
Aurinda de Oliveira Tomonaga,
Eduardo Cesar Budid,
Tatiana Moreira Sortica dos Santos Barrocas,
Danilo Provenzano Pereira,
Ana Paula Alves Gobbi,
Tatiana Curvo de Araújo Rossatto,
Donato Menegheti.
COLABOROU TATYANE GAMEIRO