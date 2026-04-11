Coluna Desatando Nós: Paternidade não é ajuda

É comum ouvirmos que um pai “ajuda” em casa ou com os filhos. A frase, aparentemente inofensiva, revela muito sobre como ainda entendemos os papéis dentro da família. Ajudar pressupõe que a responsabilidade principal é de outra pessoa. No caso, quase sempre, da mulher.
Quando um homem se coloca como alguém que ajuda, ele se posiciona como coadjuvante de algo que também é sua responsabilidade. Cuidar dos filhos, organizar a rotina, participar das decisões e sustentar emocionalmente a família não são tarefas de apoio. São funções compartilhadas. São parte do papel de ser pai e de estar em uma relação adulta.
Essa forma de pensar não impacta apenas o casal. Ela também atravessa a forma como as crianças aprendem sobre relações. Filhos observam quem se responsabiliza, quem organiza, quem cuida e quem apenas executa quando solicitado. É assim que, muitas vezes, padrões se repetem entre gerações, mantendo desequilíbrios que parecem naturais, mas não são.
Quando a paternidade é vivida de forma ativa, algo muda na dinâmica familiar. A sobrecarga feminina diminui, o vínculo com os filhos se fortalece e o casal deixa de operar em uma lógica de cobrança e ressentimento. Em vez de ajuda, passa a existir parceria real.
Assumir esse lugar não é sobre perfeição, mas sobre presença e responsabilidade. É compreender que dividir a vida não significa apenas estar junto, mas sustentar, pensar e cuidar de forma compartilhada.
Revisar essa ideia é um passo importante para relações mais equilibradas e para a construção de novos modelos familiares. Não se trata de apontar erros, mas de abrir espaço para mudanças possíveis e necessárias.
Vamos desatar esses nós?
@vanessaabdo7