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Coluna Desatando nós: Quando o casal vira apenas uma equipe de logística

A Dra. em psicologia Vanessa Abdo ressalta que o problema não está na organização. Ela é necessária. A questão é quando a relação passa a existir apenas nesse lugar.

Flavia Viana

Flavia Viana

05/07/2026 - 14h00
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A chegada dos filhos transforma profundamente a vida de um casal. Novas responsabilidades surgem, a rotina se torna mais intensa e o tempo parece sempre insuficiente.

Aos poucos, muitas conversas passam a girar em torno de horários, escola, consultas, atividades e compromissos. Sem perceber, o casal começa a funcionar como uma eficiente equipe de logística.

O problema não está na organização. Ela é necessária. A questão é quando a relação passa a existir apenas nesse lugar. Os parceiros se tornam gestores da rotina familiar, mas deixam de ser companheiros de vida.

Na terapia de casal, é comum ouvir relatos de pessoas que se sentem sozinhas dentro de relacionamentos estáveis. Não faltam tarefas compartilhadas, mas faltam troca, curiosidade sobre o outro, intimidade e conexão emocional. O casal continua funcionando, mas o vínculo vai se enfraquecendo silenciosamente.

Muitas vezes, isso acontece sem conflitos aparentes. Não há grandes brigas, mas também não há espaços de encontro. A prioridade passa a ser atender às demandas da família, enquanto a relação ocupa sempre o último lugar da lista.

O paradoxo é que cuidar do casal também é uma forma de cuidar dos filhos. Crianças crescem observando relações. Quando veem adultos que dialogam, se respeitam e cultivam afeto, aprendem referências importantes sobre convivência e vínculo.

Isso não exige viagens, jantares sofisticados ou disponibilidade que poucas famílias possuem. Pequenos momentos de presença já fazem diferença. Conversas sem interrupções, interesse genuíno pela vida do outro e demonstrações simples de carinho ajudam a manter viva uma conexão que não pode sobreviver apenas da eficiência.

Nenhum relacionamento se fortalece por acaso. Assim como cuidamos da saúde, do trabalho e dos filhos, também precisamos cuidar da relação. Porque famílias saudáveis não são construídas apenas por boas rotinas, mas por vínculos que continuam existindo além delas.

Vamos desatar esses nós?

@vanessaabdo7

Gastronomia Correio B+

Férias escolares: Pizza de Pão de Forma é opção prática para preparar com a criançada

Participar de todas as etapas da compra dos alimentos, do preparo da comida, da arrumação depois da refeição ensina à criança sobre a importância da alimentação.

05/07/2026 10h00

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Férias escolares: Pizza de Pão de Forma é opção prática para preparar com a criançada

Férias escolares: Pizza de Pão de Forma é opção prática para preparar com a criançada Foto: Divulgação

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Começou a temporada de crianças em casa! Férias escolares são uma boa oportunidade de aproximá-las da cozinha. Uma alimentação saudável e divertida não se resume ao prato: ela é também educação e cultura.

Participar de todas as etapas – da compra dos alimentos, do preparo da comida, da arrumação depois da refeição – ensina à criança sobre a importância da alimentação.

Por fim, está em jogo também a educação do paladar. Por exemplo, uma criança que vai à quitanda e compra o morango com os pais, depois lava o morango e come a fruta fresca sabe bem a diferença entre a fruta e o sabor artificial da bala com a fruta estampada na embalagem. (Não que ela não vá gostar das guloseimas, que são milimetricamente criadas para agradar o paladar da criançada, mas ela terá a referência do morango real na medida em que a fruta de verdade estiver mais presente em sua alimentação do que a bala com o sabor artificial da fruta).

Tarefas que elas podem fazer
Com um pouco de planejamento e uma dose extra de tempo, dá para incluir as crianças no preparo dos alimentos. É preciso, claro, atentar para a segurança. Fogo e faca, nem pensar. Mas elas podem lavar frutas e hortaliças, medir ingredientes, quebrar ovos e misturar massas.

O lance é fazer o convite e caprichar na supervisão. Que tal uma pizza de pão de forma? Vamos para a cozinha com a criançada e aprender?
Essa receita gostosa e divertida foi compartilhada com o B+ plo Divino Fogão.

PIZZA DE PÃO DE FORMA

Ingredientes:

  • Fatias de pão de forma
  • Molho de tomate
  • Queijo mussarela ralado ou em fatias
  1. Toppings variados: calabresa fatiada, milho, azeitonas, orégano, presunto e tomate
  2. Manteiga ou azeite para untar 


Modo de preparo:

Para montar a base, unte levemente uma assadeira com azeite ou manteiga, disponha as fatias de pão. Para o molho, peça para as crianças espalharem uma camada fina de molho de tomate sobre o pão, adicione o queijo e, em seguida, deixe que cada uma escolha seus toppings favoritos para decorar a mini pizza. Leve ao forno preaquecido a 180°C por cerca de 10 a 15 minutos, ou até o queijo derreter e as bordas do pão ficarem levemente crocantes. Sirva quente.

Fonte: Divino Fogão

 

Beleza Correio B+

Pele preta exige atenção redobrada no inverno para evitar ressecamento e manchas

Especialista em Pele Negra fala sobre o assunto, tira dúvidas e dá dicas valiosas

04/07/2026 17h30

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Pele preta exige atenção redobrada no inverno para evitar ressecamento e manchas

Pele preta exige atenção redobrada no inverno para evitar ressecamento e manchas Foto: Divulgação

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Com a chegada do inverno, o frio e o ar seco passam a desafiar a saúde da pele. Embora os cuidados com hidratação e proteção sejam importantes para todos, a pele preta possui características próprias que exigem atenção especial durante a estação.

Para o dermatologista Cauê Cedar, especialista em Pele Negra pelo Instituto de Dermatologia Professor Rubem David Azulay (RJ), o inverno exige uma rotina de cuidados mais rigorosa para prevenir o ressecamento, as irritações e o aparecimento de manchas na pele.

Segundo Cedar, as baixas temperaturas e a redução da umidade do ar comprometem a barreira de proteção da pele ao diminuir a atividade das glândulas sebáceas e acelerar a perda de água para o ambiente.

Na pele preta, os efeitos do ressecamento tendem a ser mais perceptíveis, manifestando-se frequentemente por meio de um aspecto acinzentado e opaco, característico da falta de hidratação.

“Qualquer irritação, coceira ou ressecamento pode deixar manchas escuras residuais, que muitas vezes permanecem por meses. Por isso, é fundamental tratar rapidamente qualquer alteração da pele durante o inverno”, explica.

Ainda de acordo com Cauê, estudos apontam que a pele negra possui uma barreira cutânea naturalmente menos eficiente para reter água, em razão da menor quantidade de ceramidas — substâncias responsáveis por manter a hidratação e a proteção da camada mais externa dela.

Além disso, o processo de descamação ocorre de forma diferente, tornando o ressecamento mais visível e conferindo a ela um aspecto opaco ou esbranquiçado.

Entre os principais fatores que a prejudicam durante a estação estão o ar seco, a diminuição da oleosidade natural e a exposição ao vento, que aceleram a evaporação da água e enfraquecem a barreira protetora.

Para minimizar os efeitos do inverno, Cedar recomenda uma rotina simples, porém consistente. Antes de sair de casa, é importante realizar uma limpeza suave, aplicar hidratante facial e corporal, além de utilizar protetor solar diariamente, mesmo em dias frios ou nublados.

Ao retornar, a orientação é evitar banhos muito quentes e reaplicar o hidratante.

Os banhos quentes, aliás, estão entre os principais vilões da estação. Segundo o especialista, a água em temperaturas elevadas remove os lipídios responsáveis por mantê-la protegida e hidratada. “Na pele negra, que já possui menos ceramidas naturalmente, esse efeito tende a ser ainda mais perceptível”, afirma. O ideal é optar por banhos mornos, de cinco a dez minutos, aplicando hidratante logo após.

A alimentação é outro fator que pode contribuir para a saúde da pele. O dermatologista destaca a importância do consumo de alimentos ricos em ômega-3 e vitaminas A e C, enquanto o excesso de açúcar, bebidas alcoólicas e produtos ultraprocessados deve ser evitado por favorecer processos inflamatórios.

Outro ponto de atenção são os lábios, já que não possuem glândulas sebáceas e, por isso, ressecam com mais facilidade. O uso frequente de hidratante labial, a aplicação de protetor solar específico para a região e a prevenção do hábito de lamber ou retirar as peles soltas ajudam a evitar rachaduras e feridas.

Embora homens e mulheres apresentem características fisiológicas diferentes, o especialista ressalta que ambos precisam manter cuidados regulares durante o inverno.

“De forma comportamental, homens historicamente usam menos produtos e fazem limpeza mais agressiva (sabão em barra, banho mais quente) — hábito que agrava o ressecamento no inverno. Já as mulheres usam mais maquiagem, o que exige dupla limpeza, mas também tendem a ter rotina de hidratação mais estabelecida. Não é que um sexo precise mais de cuidados do que o outro. Os pontos de atenção apenas são diferentes, mas a hidratação e a proteção da pele são fundamentais para todos”, conclui.

Seguindo as dicas de Cauê Cedar, e com uma rotina adequada de hidratação, proteção solar e hábitos saudáveis, é possível atravessar os meses mais frios preservando a saúde, a luminosidade e a integridade da pele preta.

 

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