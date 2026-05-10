Coluna: Entre Costuras & CuLtura: Dia das Mães: quando a mulher no espelho já não é a mesma

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Sete de Ouros, carta regente da semana, simboliza a paciência e a avaliação, refletindo a necessidade de não agir por impulso antes da chegada da Lua Nova, cuidando do que já foi plantado com persistência.

A energia do Tarô da semana entre 11 e 17 de maio. Tempo de reflexão e não agir antecipadamente. Foto: Divulgação

O Sete de Ouros surge como a carta regente desta semana trazendo uma energia de construção gradual, amadurecimento e confiança no tempo das coisas.



Depois de períodos mais intensos ou acelerados, o Tarô aponta para uma fase em que será importante desacelerar para observar o que já foi plantado e perceber que muitos resultados começam a se desenvolver nos bastidores, mesmo que ainda não estejam completamente visíveis.

A forte presença da energia taurina no céu reforça esse movimento. O Sol em Touro, em conjunção com Mercúrio e Urano, favorece clareza, renovação e mudanças práticas capazes de criar mais estabilidade no futuro.



O Sete de Ouros conversa diretamente com essa vibração ao mostrar que crescimento verdadeiro não acontece de forma imediata, mas através de escolhas consistentes, planejamento e paciência.

Ao mesmo tempo, Mercúrio em aspecto positivo com Júpiter amplia a comunicação, facilita acordos e abre espaço para ideias promissoras, especialmente em questões profissionais, financeiras e familiares.



É uma semana de reorganizar prioridades, fortalecer projetos e perceber que certos caminhos começam finalmente a dar sinais concretos de evolução.

Mais do que falar sobre espera, o Sete de Ouros fala sobre confiança no processo. Existe um momento de pausa estratégica para avaliar conquistas, ajustar rotas e compreender que aquilo que está sendo cultivado agora poderá trazer frutos sólidos e duradouros mais adiante.

O Sete de Ouros mostra que você entende o valor de investir tempo e energia agora para obter recompensas a longo prazo, além de possuir um forte desejo de construir resultados sustentáveis.



Você não está em busca de vitórias rápidas. Também quer ter certeza de que está direcionando sua atenção para as áreas certas, em vez de desperdiçar tempo e esforço em tarefas que não trarão valor algum.

Da mesma forma, se você está planejando o futuro, o Sete de Ouros incentiva você a adotar uma visão de longo prazo e analisar onde pode investir melhor seu tempo e sua energia para obter o máximo de resultados.



Você não quer continuar colocando seu coração e sua alma em algo que não trará retorno pelo esforço dedicado e provavelmente já percebeu que algumas áreas da sua vida apenas drenam sua energia.

Se você tem trabalhado duro ou se dedicado além do normal a algo desafiador e importante nos últimos meses, esse projeto ou objetivo está próximo de chegar ao seu ápice. Fique tranquilo: todo o seu esforço valerá a pena. É muito provável que você veja recompensas financeiras ou outros resultados concretos por todo o trabalho realizado.

Às vezes, porém, o Sete de Ouros também pode indicar frustração com resultados lentos. Você vem se empenhando em algo importante e pode estar preocupado com a possibilidade de seus esforços não serem recompensados. Tenha paciência e valorize o progresso que já conquistou até aqui.



Se o seu trabalho ainda não trouxe os resultados esperados, lembre-se de que suas expectativas talvez estejam altas demais. Não existem garantias absolutas. Seja grato, mantenha o foco no presente e faça o melhor possível com aquilo que você tem agora. Lembre-se: "A paciência é amarga, mas seu fruto é doce." — Jean-Jacques Rousseau.

A carta também traz um importante alerta para evitar gastos excessivos e impulsivos. Em alguns casos, ela pode indicar um período marcado por desperdícios e desorganização financeira, reforçando a necessidade de mais equilíbrio, planejamento e controle sobre o dinheiro.

O Sete de Ouros aconselha cautela para não contar com recursos antes da hora, pois os resultados dos seus esforços podem demorar mais do que o esperado para se concretizar. Paciência, disciplina e planejamento serão fundamentais nesse período.

Também vale a pena observar seus hábitos de consumo. Evite compensar frustrações emocionais com compras desnecessárias ou gastos que não sejam prioridade no momento.

O Sete de Ouros representa reconhecer e valorizar o seu progresso.

Este arcano simboliza a necessidade de avaliar periodicamente suas conquistas: o que você conseguiu melhorar e quais objetivos ainda está buscando alcançar.



O caminho pode não ter sido fácil, e o trabalho talvez ainda não tenha terminado, mas suas bases estão firmemente enraizadas. Esta carta lembra você de parar de ignorar ou minimizar os seus sucessos!

Quais resultados positivos você manifestou na sua vida?

Você já escreveu suas conquistas para perceber o quanto realizou? Você para, às vezes, para olhar ao redor e apreciar tudo o que conseguiu manifestar?

O fazendeiro retratado na carta do Sete de Ouros está fazendo uma pausa no trabalho nos campos. Sua colheita ainda não está pronta, mas ele observa tudo o que construiu com um sentimento de orgulho. Foi ele quem fez aquilo, e ele consegue enxergar os resultados que criou.



Ele se apoia em sua ferramenta de jardinagem da mesma forma que o Eremita se apoia em seu cajado de sabedoria. O campo foi o santuário de autoconsciência e exploração do fazendeiro. Ele vê os frutos do seu trabalho, e não apenas uma tarefa concluída.



Essas realizações são provas concretas daquilo que ele manifestou. O fazendeiro se permite parar de produzir por um momento para realmente apreciar o próprio progresso. Ele é humilde, mas possui a saudável autoestima que apenas o trabalho árduo pode gerar.

Você consegue reconhecer o quanto já evoluiu? Faça uma lista de cinco conquistas pelas quais lutou muito para alcançar. Pense em momentos em que poderia ter desistido, mas escolheu continuar. Essas experiências provam a sua força e capacidade de superação.

Agora olhe para essa lista como se a estivesse vendo pela primeira vez. Lembre-se de quem você era antes dessas conquistas e dos medos que precisou enfrentar para chegar até aqui. Orgulhe-se do seu caminho. Agradeça ao seu corpo, à sua mente e ao seu coração por terem resistido aos momentos difíceis.



Tudo isso é fruto do que você manifestou. Para continuar evoluindo, é importante reconhecer e valorizar aquilo que já conquistou.

Você pode alcançar qualquer resultado positivo que desejar para o seu futuro. Basta olhar para a sua lista: você já conseguiu antes!

O Sete de Ouros sempre indica que muita coisa já foi conquistada, mas ainda existe trabalho a ser feito. Você já ultrapassou a parte mais difícil. O trabalho pesado de preparar a terra e plantar as sementes do seu sucesso já criou raízes.



Agora, você só precisa manter a consistência e cuidar do seu jardim com paciência até o momento da colheita. Continue se dedicando, e você terá sucesso!

Na vida afetiva, o Sete de Ouros mostra que o amor precisa de paciência, dedicação e tempo para amadurecer, seja na espera por alguém especial ou na construção de uma relação mais sólida e equilibrada.

No campo financeiro, o Sete de Ouros aconselha você a avaliar suas finanças com paciência e visão de longo prazo, continuando a investir nos seus objetivos com disciplina e confiança de que os esforços de hoje trarão recompensas futuras.



Quem sabe seja o momento de investir numa previdência privada e pensar nos seus planos de aposentadoria?

No trabalho, o Sete de Ouros pode indicar frustração pela sensação de muito esforço e pouco reconhecimento, mas a carta aconselha persistência, paciência e dedicação, pois os resultados tendem a chegar no tempo certo.

O Sete de Ouros como carta da semana traz uma energia de paciência, avaliação e colheita estratégica. É o momento ideal para revisar os esforços dedicados a um projeto ou relacionamento, ponderando se a direção atual trará o retorno esperado antes de investir mais energia, indicando sucesso através da perseverança.

Principais mensagens da semana:

Reflexão Estratégica: Faça uma pausa para avaliar seu progresso e se o caminho está sendo produtivo.

Paciência e Perseverança: Não desanime se os resultados forem lentos; o 7 de Ouros favorece o crescimento constante e duradouro.

Avaliação de Resultados: Pode haver um sinal de insatisfação ou a necessidade de reavaliar seu caminho se algo não sair como o esperado.

Decisão Importante: Momento de decidir se continua investindo no que já foi criado ou se muda o foco da energia.

Às vezes, o crescimento acontece em silêncio, longe da pressa e dos aplausos, mas cada esforço, cada espera e cada passo dado com coragem também fazem parte da colheita que está por vir. “A árvore que demora a crescer é a que oferece os melhores frutos.”

Uma ótima semana e muita luz.

Ana Cristina Paixão