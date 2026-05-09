Você pratica exercício físico? Especialista reforça importância dele na terceira idade

Conheça a história da origem do Dia das Mães, o poder da cozinha familiar e três receitas especiais para você preparar ao lado de quem ama
O Dia das Mães é uma das datas mais emotivas do calendário. E muito mais do que flores ou presentes comprados, o que muitas mães desejam é presença, afeto e memórias compartilhadas. Poucas atividades reúnem tantos símbolos de cuidado quanto cozinhar juntos.
Conheça a história da data, o poder da cozinha familiar e três receitas especiais para você preparar ao lado de quem ama. Aproveite para surpreender sua mãe sem tirá-la da cozinha, se ela gosta de cozinhar, ou exatamente tirando-a do fogão se ela precisa de descanso.
Origens
Embora o Dia das Mães como conhecemos hoje tenha sido oficializado nos Estados Unidos em 1914 por influência de Anna Jarvis, suas raízes são muito mais antigas.
Na Grécia Antiga, celebrava-se Reia, mãe dos deuses. Os romanos tinham a Hilaria, em homenagem a Cibele. Já na Inglaterra medieval, existia o Mothering Sunday, quando servos podiam visitar suas mães e a igreja de sua infância.
Anna Jarvis criou a data nos EUA em homenagem à própria mãe, Ann Reeves Jarvis, que organizava grupos de mulheres para cuidar de soldados feridos na Guerra Civil. Anna era contra a comercialização – algo irônico, já que a data logo se tornou um dos maiores eventos de consumo do mundo.
No Brasil, o Dia das Mães foi instituído em 1932 pelo presidente Getúlio Vargas, consolidando-se no segundo domingo de maio.
Mas a essência que resiste é a do encontro. E a cozinha, desde os rituais antigos de oferenda à grande mãe Terra até as mesas fartas de hoje, sempre foi um templo desse amor.
Cozinhar em família
Quantas lembranças afetivas não começam com cheiro de bolo assando, mãos enfarinhadas e vozes que se revezam entre uma dica de tempero e uma gargalhada? Cozinhar em família no Dia das Mães é um ato duplamente significativo, já que alimenta o corpo e nutre a memória.
A cozinha é um espaço de transmissão geracional. É ali que as receitas passam de avós para netos, que histórias são contadas enquanto se descasca uma batata, e que o afeto ganha forma de comida. Quando os filhos preparam uma refeição para a mãe, expressam gratidão. Quando cozinham com ela, criam um ritual horizontal, de troca.
Estudos mostram que cozinhar em conjunto reduz o estresse, melhora a comunicação e até ajuda crianças a desenvolverem paladar mais saudável. No Dia das Mães, que tal transformar a cozinha num palco de afeto? A ideia não é fazer pratos complexos, mas sim receitas que contêm histórias.
DICA
Nem todas as mães querem cozinhar no seu dia. Por isso, observe: se ela adora mandar na cozinha, façam tudo juntos; se ela vive sobrecarregada, a surpresa é levar para ela o café da manhã na cama e preparar o almoço com os irmãos sem que ela precise lavar um só prato.
Outra ideia é montar uma “estação de receitas”: cada filho fica responsável por um prato (entrada, principal, sobremesa) e a mãe só entra para dar o “ponto final”, se quiser.
O importante é o ambiente leve, sem pressa e sem cobrança por perfeição. Um brigadeiro queimado vira piada; um risoto muito duro vira sopa. A memória que fica é do riso juntos.
Pavê de limão
Ingredientes:
- 1 pacote de biscoito de maisena (ou champanhe);
- 1 lata de leite condensado;
- 2 caixinhas de creme de leite;
- 1/2 xícara de suco de limão (coado);
- Raspas de limão para decorar;
- Leite com 2 colheres (sopa) de açúcar para umedecer os biscoitos.
Modo de Preparo:
> Bata no liquidificador o leite condensado, o creme de leite e o suco de limão até engrossar (cerca de três minutos).
> Em um refratário, alterne camadas de biscoitos rapidamente molhados no leite adocicado e o creme de limão.
> Finalize com raspas.
> Leve à geladeira por quatro horas.
Bolo de cenoura com calda de chocolate
Bolo de cenoura com calda de chocolate
Foto: Magnific
Ingredientes:
> Para a massa
- 3 cenouras médias picadas;
- 3 ovos;
- 1 xícara (chá) de óleo;
- 2 xícaras (chá) de açúcar;
- 2 xícaras (chá) de farinha de trigo;
- 1 colher (sopa) de fermento em pó.
> Para a calda
- 3 colheres (sopa) de manteiga;
- 4 colheres (sopa) de chocolate em pó;
- 1 lata de leite condensado (ou 1 caixa de creme de leite para versão mais leve).
Modo de Preparo:
> Bata no liquidificador as cenouras, os ovos, o óleo e o açúcar até ficar homogêneo.
> Transfira para uma tigela e misture a farinha peneirada.
> Por último, o fermento.
> Asse em forma untada (180°C por 35-40 min).
> Para a calda, derreta a manteiga com chocolate, acrescente o leite condensado e mexa até engrossar.
> Cubra o bolo ainda quente.
Risoto de cogumelos com vinho branco
Risoto de cogumelos com vinho branco
Foto: Magnific
Ingredientes:
- 2 xícaras (chá) de arroz arbóreo;
- 200 g de cogumelos frescos (shitake, shimeji ou Paris);
- 1 cebola picada;
- 2 dentes de alho;
- 1/2 taça de vinho branco seco;
- 1 litro de caldo de legumes quente;
- 50 g de manteiga;
- 50 g de queijo parmesão ralado;
- Sal, pimenta e salsinha.
Modo de Preparo:
> Refogue a cebola e o alho na manteiga;
> Acrescente os cogumelos até dourar;
> Adicione o arroz e mexa por dois minutos;
> Coloque o vinho e espere evaporar;
> Aos poucos, adicione o caldo (uma concha por vez), mexendo sempre;
> Quando o arroz estiver al dente e cremoso (cerca de 18 minutos), desligue o fogo.;
> Incorpore o parmesão e a salsinha. Sirva imediatamente.