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PROGRAMAÇÃO

Com entrada gratuita, Festa do Queijo começa hoje com muita gastronomia e cultura

A tradicional celebração ocorre no distrito de Rochedinho, durante a sexta-feira e o sábado

João Pedro Flores

15/05/2026 - 12h00
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A 9ª edição da Festa do Queijo começa hoje (15), no distrito de Rochedinho, em Campo Grande, a partir das 17h. O evento acontece durante esta sexta e o sábado, com entrada gratuita. O local da tradicional celebração é em frente à Escola Municipal Agrícola Barão do Rio Branco.

Uma das principais celebrações da produção artesanal da região, a festa terá mais de 60 expositores, que levarão queijos artesanais, doces derivados do leite, compotas, conservas, praça de alimentação, artesanato, brinquedos e atrações culturais. 

No local, o público encontrará os mais diversos tipos de queijos, entre eles o frescal, meia-cura e curado, além de outros sabores especiais, doces artesanais, gelatos e produtos ligados à identidade rural da festa. 

A programação desta sexta-feira segue até às 23h. A abertura oficial está prevista para as 19h, e às 21h o público acompanha o show de Zé Carrilho e Grupo Baile Bom. 

No sábado (16), a festa continua também das 17h às 23h, com apresentações do Grupo Uirapuru, Iko Cordeiro e Grupo Pé de Cedro. 

A expectativa da prefeitura de Campo Grande é receber um público de aproximadamente 10 mil pessoas durante os dois dias. 

Programação 

Sexta-feira (15) 

17h às 23h 
19h – Abertura oficial 
21h – Show de Zé Carrilho e Grupo Baile Bom 

Sábado (16) 

17h às 23h 
21h – Show do Grupo Uirapuru e Iko Cordeiro 
Show do Grupo Pé de Cedro 

O que o público vai encontrar?

Queijos artesanais

  • Queijo maturado
  • Queijo curado
  • Queijo verde
  • Outras variedades regionais

Praça de alimentação

  • Churrasco
  • Costela de chão
  • Arroz carreteiro
  • Pastel
  • Fondue
  • Gelato
  • Diversas comidas típicas

Produtos coloniais e artesanais

  • Embutidos
  • Salames
  • Mel e favo de mel
  • Doces caseiros
  • Pimentas artesanais
  • Geleias
  • Licor de limão
  • Bolo de rolo tradicional pernambucano

Artesanato e cultura regional

  • Moda country
  • Berrantes
  • Chapéus
  • Esculturas de ferro
  • Panos de prato
  • Bordados
  • Artesanato em geral
  • Programação musical

 

Diversão

Troca de figurinhas da Copa e novo parque viram atração na Capital

Shopping Campo Grande estreia Arena Park e inaugura espaço oficial para troca de figurinhas do Mundial de 2026

14/05/2026 18h37

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Shopping Campo Grande estreia Arena Park e inaugura espaço oficial para troca de figurinhas do Mundial de 2026

Shopping Campo Grande estreia Arena Park e inaugura espaço oficial para troca de figurinhas do Mundial de 2026 Divulgação

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O clima de diversão e Copa do Mundo vai tomar conta do Shopping Campo Grande neste fim de semana. O empreendimento lançou novas atrações voltadas ao público infantil e aos apaixonados pelo álbum oficial do Mundial de 2026, reunindo parques temáticos, ponto de troca de figurinhas, novidades no cinema e campanhas promocionais para os consumidores.

Com a chegada da Copa do Mundo, o shopping entrou oficialmente no clima do Mundial de 2026. Em parceria com Visa e Banco do Brasil, o empreendimento inaugurou um ponto oficial de troca de figurinhas do álbum da competição.

O espaço foi instalado no segundo piso, próximo à loja Claro, e deve reunir colecionadores, crianças e torcedores em busca das figurinhas mais difíceis do álbum.

A ação integra a campanha promocional “Torcida BB Colecione Momentooos”, criada para aproximar os fãs do universo da Copa do Mundo da FIFA 2026™. A iniciativa prevê promoções, sorteios e experiências exclusivas para clientes que utilizam cartões BB Visa.

Na primeira fase da campanha, consumidores concorrem a pacotes de viagem para assistir aos jogos do Mundial, incluindo semifinal e final. Já a segunda etapa, que segue até 31 de julho, prevê premiações de até R$ 300 mil.

Para quem deseja comprar novos envelopes, a Livraria Leitura também disponibilizou um ponto oficial de venda de figurinhas no segundo piso do shopping. Cada envelope está sendo comercializado ao valor de R$ 1.

Novo Parque

Uma grande novidade é o Arena Park, parque indoor instalado na Praça de Eventos do shopping, que promete transformar o local em um grande espaço de aventura para crianças e famílias. A atração reúne brinquedos interativos, desafios radicais e atividades recreativas voltadas para crianças de até 13 anos.

O espaço conta com percursos de obstáculos, áreas de escalada, passarelas elevadas, escorregadores iluminados, torres elásticas e brinquedos infláveis.

Entre os destaques está o chamado “Rolo Maluco”, além de uma área temática com tobogãs iluminados e um circuito de atividades que mistura adrenalina e entretenimento.

Para os menores, o parque oferece uma piscina gigante de bolinhas e espaços lúdicos com minicozinhas, brinquedos educativos, blocos de montar e painéis sensoriais voltados ao estímulo da criatividade e interação infantil.

Segundo a organização, crianças menores de quatro anos devem permanecer acompanhadas por um responsável durante toda a permanência no parque. Já crianças com necessidades especiais têm direito a desconto de 50% no valor do ingresso, mediante comprovação.

Os ingressos variam conforme o tempo de permanência e o formato escolhido pelo cliente. Há opções de pacotes com livros físicos e e-books, com valores entre R$ 59,99 e R$ 79,99. Após o período contratado, é cobrada taxa adicional de R$ 5 a cada cinco minutos excedentes.

Outra atração que segue movimentando o shopping é o Yuup Experience, parque indoor com mais de 1,2 mil metros quadrados e 22 brinquedos espalhados pelo espaço.

O ambiente reúne trampolins, arenas esportivas, jogos eletrônicos, infláveis, carrinhos temáticos, motos elétricas e áreas exclusivas para crianças pequenas.

Estreias no cinema

A programação da Cinemark também ganhou novidades nesta semana. Entre os destaques está o filme “Na Zona Cinzenta”, estrelado por Henry Cavill, Jake Gyllenhaal e Eiza González.

O longa acompanha especialistas em extração envolvidos em uma missão de alto risco para recuperar uma fortuna roubada, em meio a perseguições, traições e confrontos armados.

Já para os fãs de terror, a estreia é “Obcessão”, filme que aborda as consequências de paixões obsessivas e desejos não correspondidos.

O público infantil também ganha espaço com “Gênio do Crime”, aventura inspirada no universo das figurinhas da Copa do Mundo.

O filme acompanha um grupo de jovens que tenta desvendar um esquema de falsificação de figurinhas, em uma trama repleta de investigações e humor, com participação do ator Marcos Veras.

Campanhas e promoções

Além das atrações de lazer, o shopping mantém ativa a Campanha do Agasalho 2026, promovida em parceria com o Fundo de Apoio à Comunidade (FAC) da Prefeitura de Campo Grande.

O ponto oficial de arrecadação está localizado próximo ao balcão do SAC, em frente à loja Renner. Estão sendo arrecadados cobertores, roupas e calçados novos ou usados, desde que estejam em bom estado de conservação.

O empreendimento também segue com ações promocionais voltadas ao Mês das Mães. Clientes cadastrados no Clube de Benefícios podem concorrer a um veículo elétrico GWM Ora 03 BEV58, avaliado em R$ 169 mil.

A campanha ocorre por meio do aplicativo oficial do shopping e contempla diferentes categorias de clientes, conforme o número de estrelas acumuladas no programa de fidelidade.

Outra promoção em andamento é o “Compre, Doe e Ganhe FARM”, que oferece bolsas exclusivas da marca FARM Rio ETC para clientes que cadastrarem notas fiscais e realizarem doações de alimentos não perecíveis, que serão destinados a famílias em situação de vulnerabilidade social.

GASTRONOMIA

Fim de uma era? BK troca Pepsi por Coca-Cola e surpreende clientes

Mudança já começou em unidades da Capital e deve levar máquinas de autoatendimento liberado por até 30 minutos aos restaurantes da rede

14/05/2026 12h10

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Transição para produtos Coca-Cola já começou em unidades do Burger King em Campo Grande e inclui free refil

Transição para produtos Coca-Cola já começou em unidades do Burger King em Campo Grande e inclui free refil Divulgação

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Quem nunca imaginou aquele combo clássico de hambúrguer na brasa, batata frita crocante e um copo bem gelado do refrigerante mais famoso do mundo? Em Campo Grande, esse desejo dos fãs de fast-food começou a virar realidade. O Burger King iniciou a troca das bebidas da antiga parceria pelos produtos da Coca-Cola.

A mudança começou pelas unidades administradas pelo Grupo Conforti e, nesta primeira etapa, os refrigerantes estão sendo vendidos em lata. Entre as opções disponíveis estão Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta Guaraná, Fanta Laranja e Sprite.

Segundo a empresa, a comercialização em lata faz parte de uma fase de adaptação operacional necessária antes da instalação das máquinas de autoatendimento no salão, modelo já conhecido pelos clientes da rede. Após esse período, os clientes terão de volta o consumo à vontade por até 30 minutos, agora com bebidas da Coca-Cola.

A transição acontece gradualmente em todo o Brasil e, por enquanto, nem todas as lojas de Campo Grande já concluíram a troca. As unidades localizadas na Avenida Zahran e na Avenida Afonso Pena seguem operando temporariamente com bebidas da antiga parceria, incluindo Pepsi e demais produtos da Ambev.

Já outras lojas da Capital passaram a oferecer os novos refrigerantes tanto no atendimento presencial quanto no delivery. É o caso das unidades dos shoppings Bosque dos Ipês e Norte Sul Plaza, além dos restaurantes localizados nas avenidas Gunter Hans, Mascarenhas de Moraes, Mato Grosso, Fernando Corrêa da Costa, Spipe Calarge e no Comper Itanhangá.

A expectativa é que todas as unidades avancem para a próxima fase da mudança nos próximos meses, consolidando o retorno do free refil, agora acompanhado da clássica Coca-Cola bem geladinha.

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