Com entrada gratuita, Festa do Queijo começa hoje com muita gastronomia e cultura

Diversão

Shopping Campo Grande estreia Arena Park e inaugura espaço oficial para troca de figurinhas do Mundial de 2026

Shopping Campo Grande estreia Arena Park e inaugura espaço oficial para troca de figurinhas do Mundial de 2026 Divulgação

O clima de diversão e Copa do Mundo vai tomar conta do Shopping Campo Grande neste fim de semana. O empreendimento lançou novas atrações voltadas ao público infantil e aos apaixonados pelo álbum oficial do Mundial de 2026, reunindo parques temáticos, ponto de troca de figurinhas, novidades no cinema e campanhas promocionais para os consumidores.

Com a chegada da Copa do Mundo, o shopping entrou oficialmente no clima do Mundial de 2026. Em parceria com Visa e Banco do Brasil, o empreendimento inaugurou um ponto oficial de troca de figurinhas do álbum da competição.

O espaço foi instalado no segundo piso, próximo à loja Claro, e deve reunir colecionadores, crianças e torcedores em busca das figurinhas mais difíceis do álbum.

A ação integra a campanha promocional “Torcida BB Colecione Momentooos”, criada para aproximar os fãs do universo da Copa do Mundo da FIFA 2026™. A iniciativa prevê promoções, sorteios e experiências exclusivas para clientes que utilizam cartões BB Visa.

Na primeira fase da campanha, consumidores concorrem a pacotes de viagem para assistir aos jogos do Mundial, incluindo semifinal e final. Já a segunda etapa, que segue até 31 de julho, prevê premiações de até R$ 300 mil.

Para quem deseja comprar novos envelopes, a Livraria Leitura também disponibilizou um ponto oficial de venda de figurinhas no segundo piso do shopping. Cada envelope está sendo comercializado ao valor de R$ 1.

Novo Parque

Uma grande novidade é o Arena Park, parque indoor instalado na Praça de Eventos do shopping, que promete transformar o local em um grande espaço de aventura para crianças e famílias. A atração reúne brinquedos interativos, desafios radicais e atividades recreativas voltadas para crianças de até 13 anos.

O espaço conta com percursos de obstáculos, áreas de escalada, passarelas elevadas, escorregadores iluminados, torres elásticas e brinquedos infláveis.

Entre os destaques está o chamado “Rolo Maluco”, além de uma área temática com tobogãs iluminados e um circuito de atividades que mistura adrenalina e entretenimento.

Para os menores, o parque oferece uma piscina gigante de bolinhas e espaços lúdicos com minicozinhas, brinquedos educativos, blocos de montar e painéis sensoriais voltados ao estímulo da criatividade e interação infantil.

Segundo a organização, crianças menores de quatro anos devem permanecer acompanhadas por um responsável durante toda a permanência no parque. Já crianças com necessidades especiais têm direito a desconto de 50% no valor do ingresso, mediante comprovação.

Os ingressos variam conforme o tempo de permanência e o formato escolhido pelo cliente. Há opções de pacotes com livros físicos e e-books, com valores entre R$ 59,99 e R$ 79,99. Após o período contratado, é cobrada taxa adicional de R$ 5 a cada cinco minutos excedentes.

Outra atração que segue movimentando o shopping é o Yuup Experience, parque indoor com mais de 1,2 mil metros quadrados e 22 brinquedos espalhados pelo espaço.

O ambiente reúne trampolins, arenas esportivas, jogos eletrônicos, infláveis, carrinhos temáticos, motos elétricas e áreas exclusivas para crianças pequenas.

Estreias no cinema

A programação da Cinemark também ganhou novidades nesta semana. Entre os destaques está o filme “Na Zona Cinzenta”, estrelado por Henry Cavill, Jake Gyllenhaal e Eiza González.

O longa acompanha especialistas em extração envolvidos em uma missão de alto risco para recuperar uma fortuna roubada, em meio a perseguições, traições e confrontos armados.

Já para os fãs de terror, a estreia é “Obcessão”, filme que aborda as consequências de paixões obsessivas e desejos não correspondidos.

O público infantil também ganha espaço com “Gênio do Crime”, aventura inspirada no universo das figurinhas da Copa do Mundo.

O filme acompanha um grupo de jovens que tenta desvendar um esquema de falsificação de figurinhas, em uma trama repleta de investigações e humor, com participação do ator Marcos Veras.

Campanhas e promoções

Além das atrações de lazer, o shopping mantém ativa a Campanha do Agasalho 2026, promovida em parceria com o Fundo de Apoio à Comunidade (FAC) da Prefeitura de Campo Grande.

O ponto oficial de arrecadação está localizado próximo ao balcão do SAC, em frente à loja Renner. Estão sendo arrecadados cobertores, roupas e calçados novos ou usados, desde que estejam em bom estado de conservação.

O empreendimento também segue com ações promocionais voltadas ao Mês das Mães. Clientes cadastrados no Clube de Benefícios podem concorrer a um veículo elétrico GWM Ora 03 BEV58, avaliado em R$ 169 mil.

A campanha ocorre por meio do aplicativo oficial do shopping e contempla diferentes categorias de clientes, conforme o número de estrelas acumuladas no programa de fidelidade.

Outra promoção em andamento é o “Compre, Doe e Ganhe FARM”, que oferece bolsas exclusivas da marca FARM Rio ETC para clientes que cadastrarem notas fiscais e realizarem doações de alimentos não perecíveis, que serão destinados a famílias em situação de vulnerabilidade social.