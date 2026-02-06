Com ingressos a partir de R$ 10, cinemas terão programação variada, incluindo indicados ao Oscar

"Hamnet: A Vida Antes de Hamlet" é um drama histórico que explora o luto de William Shakespeare e sua esposa, Agnes, após a morte de seu filho de 11 anos, Hamnet, pela peste bubônica no século XVI deserta cheia de riscos letais - Divulgação

A Semana do Cinema, que começou ontem e vai até quarta-feira, é a oportunidade perfeita para colocar em dia a lista de lançamentos ainda não vistos nas telonas.

Com ingressos a partir de R$ 10 em todos os cinemas de Mato Grosso do Sul, estarão disponíveis durante a promoção alguns dos filmes indicados ao Oscar 2026, como: “O Agente Secreto”, “Hamnet: A Vida Antes de Hamlet”, “Marty Supreme” e “Zootopia 2”.

CINEMA “Zootopia 2” - Após desvendarem o maior caso da história da cidade, Judy e Nick são surpreendidos por uma ordem do chefe Bogo: os dois detetives precisarão frequentar o programa de aconselhamento Parceiros em Cris

Seguindo a linha cinematográfica, o Museu da Imagem e do Som (MIS), unidade da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), participa hoje, a partir das 18h30min, da Mostra de Animação Regional MS 2026, promovida pela TransCine – Cinema em Trânsito.

Em sua segunda edição, a mostra apresenta ao público um panorama diverso da produção de animação realizada no Estado, reunindo obras que exploram diferentes técnicas, estilos e narrativas. A sessão no MIS contará com a presença de diretores e diretoras dos filmes selecionados, promovendo o diálogo direto entre realizadores e espectadores.

Foram selecionados para a exibição os filmes “+ Forte”, de Ara Martins; “A jornada de Lila”, de Jorge de Barros; “Carlos”, de Suzana Nellis; “Cinema, futebol e os visitantes”, de Acir Alves; “Cuidado com a Cuca”, de Maria Luiza Staut e Liara Belmira; “Curupira, o Herói da Mata”, de Gustavo Santana; “Entre o Movimento e as Linhas”, de Gael Queiroz; “O Bichano”, de Luísa Costa; “Outros Bichos”, de Tatiana Varela; e “Salvador Dalí – O pai do surrealismo”, de Pedro Souza.

FILME “Curupira, o Herói da Mata” - Média-metragem de animação produzido em Mato Grosso do Sul, a trama acompanha o Curupira, último de sua linhagem, enfrentando ameaças humanas e extraterrestres para proteger o Pantanal

Para a coordenadora da TransCine – Cinema em Trânsito, Mariana Sena, a mostra reflete o amadurecimento do cinema local e a necessidade de fortalecimento contínuo do setor.

“A TransCine sempre tem a preocupação de levar o cinema para todos os públicos, democratizando o acesso à cultura. Quando vemos as obras realizadas pelos nossos cineastas, percebemos o quanto já avançamos e o quanto ainda precisamos investir no nosso cinema”, afirma.

Amanhã, o projeto encerra as atividades com uma oficina de animação em flipbook, voltada para crianças, na ONG Núcleo Humanitário da Nhanhá, destacando o caráter formativo e comunitário da iniciativa.

FEIRAS

Em edição especial de Carnaval, a Feira Ziriguidum acontece amanhã, das 16h às 23h, na Praça do Preto Velho.

MÚSICA Feira ziriguidum - Bloco Que Delícia o Verão faz um esquenta de carnaval na feira em comemoração ao aniversário da cantora Beca, das 16h às 23h na Praça do Preto Velho

Além da gastronomia e economia criativa proporcionada pela feira, essa edição contará com o Baile do Regis, com uma mistura contagiante de ritmos brasileiros, unindo a alegria do samba, do pagode e do axé em um esquenta de carnaval.

Na mesma energia, o Bloco Que Delícia o Verão, mistura referências atuais e regionais com grooves dançantes e leituras contemporâneas para comemorar o aniversário da cantora Beca.

Para a criançada, a 30ª edição terá o Bailinho Era Uma Vez, com teatro de brincar.

No domingo, acontece a primeira edição deste ano da Feira da Praça Bolívia, também com uma edição especial de carnaval. Das 9h às 14h, a feira oferece economia criativa, comida típica, artes e artesanatos, antiguidades, moda e muito mais.

MÚSICA Feira da Praça Bolívia - Das 9h às 14h, primeira edição deeste ano terá Nano Elânio como uma das principais atrações musicais

Entre as atrações musicais do dia estão: Niltinho Marron, Carla e Mikimba, Trio Francês, Banda Skuderia, Nano Elânio, Karlinhos Villa-Lobos, André Marx e Os Imperdíveis.

PETS

Amanhã, das 9h às 15h, uma feira de adoção de cães e gatos organizada pela ONG Amicats acontecerá na Cobasi – Avenida Afonso Pena, nº 3.665. Ao todo, cerca de 15 animais estarão disponíveis para adoção, todos filhotes e já vermifugados.

FEIRA Adoção Pet - Cerca de 15 filhotes de cães e gatos estarão disponíveis para adoção amanhã na Cobasi

“Essa é uma oportunidade de oferecer um lar com amor e respeito a animais que foram abandonados e levar uma companhia e muito amor para casa”, destaca Ana Cristina Castro, presidente da Amicats.

Para adotar, é necessário apresentar documento com foto e comprovante de residência. Para a adoção de gatos é obrigatório levar – ou adquirir na loja – uma caixa de transporte e para o caso de cães, a guia com coleira.

Com mais de 400 gatos atualmente acolhidos, a Amicats atua diariamente no resgate, cuidado e encaminhamento responsável de animais, além de apoiar pessoas que também se dedicam à causa animal. As feiras de adoção fazem parte desse trabalho contínuo, que depende de solidariedade, engajamento e amor coletivo.

A ONG pode ser ajudada financeiramente com doações de qualquer valor pelo Pix: 27806981/0001-15 (CNPJ). Outras informações estão disponíveis no Instagram @ongamicats.

Com o retorno da Feira da Praça Bolívia, volta também a já consagrada campanha de adoção de animais, em parceria dos feirantes e a Superintendência de Bem-Estar Animal da Prefeitura de Campo Grande (Subea).

Todos os cães e gatos disponíveis são verificados e chipados. Para adotar um novo bichinho de estimação, basta levar um comprovante de residência – conta de água, energia, telefone ou internet – e a identidade pessoal. Os animais ficarão disponíveis do horário de início da feira, às 9h, até às 12h.

O Castramóvel da Prefeitura de Campo Grande, estará amanhã no Shopping Bosque dos Ipês, no Acesso C do estacionamento, das 14h às 17h, levando informação, prevenção e atenção aos pets.

Entre os serviços oferecidos estão: coleta de sangue para diagnóstico rápido da Leishmaniose Visceral Canina, vacinação de cães e gatos contra a raiva, cadastro para castração de cães e gatos e orientações sobre animais peçonhentos.

