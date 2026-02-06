Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Com ingressos a partir de R$ 10, cinemas terão programação variada, incluindo indicados ao Oscar

Feira Ziriguidum e Feira da Praça Bolívia entram em clima de carnaval com folia antecipada; ONGs voltam à ativa e cães e gatos poderão ser adotados em campanhas

Da Redação

Da Redação

06/02/2026 - 09h30
A Semana do Cinema, que começou ontem e vai até quarta-feira, é a oportunidade perfeita para colocar em dia a lista de lançamentos ainda não vistos nas telonas.

Com ingressos a partir de R$ 10 em todos os cinemas de Mato Grosso do Sul, estarão disponíveis durante a promoção alguns dos filmes indicados ao Oscar 2026, como: “O Agente Secreto”, “Hamnet: A Vida Antes de Hamlet”, “Marty Supreme” e “Zootopia 2”.

Após desvendarem o maior caso da história da cidade, Judy e Nick são surpreendidos por uma ordem do chefe Bogo: os dois detetives precisarão frequentar o programa de aconselhamento Parceiros em Cris
Foto: Divulgação

Seguindo a linha cinematográfica, o Museu da Imagem e do Som (MIS), unidade da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), participa hoje, a partir das 18h30min, da Mostra de Animação Regional MS 2026, promovida pela TransCine – Cinema em Trânsito.

Em sua segunda edição, a mostra apresenta ao público um panorama diverso da produção de animação realizada no Estado, reunindo obras que exploram diferentes técnicas, estilos e narrativas. A sessão no MIS contará com a presença de diretores e diretoras dos filmes selecionados, promovendo o diálogo direto entre realizadores e espectadores.

Foram selecionados para a exibição os filmes “+ Forte”, de Ara Martins; “A jornada de Lila”, de Jorge de Barros; “Carlos”, de Suzana Nellis; “Cinema, futebol e os visitantes”, de Acir Alves; “Cuidado com a Cuca”, de Maria Luiza Staut e Liara Belmira; “Curupira, o Herói da Mata”, de Gustavo Santana; “Entre o Movimento e as Linhas”, de Gael Queiroz; “O Bichano”, de Luísa Costa; “Outros Bichos”, de Tatiana Varela; e “Salvador Dalí – O pai do surrealismo”, de Pedro Souza.

Média-metragem de animação produzido em Mato Grosso do Sul, a trama acompanha o Curupira, último de sua linhagem, enfrentando ameaças humanas e extraterrestres para proteger o PantanalFILME “Curupira, o Herói da Mata” - Média-metragem de animação produzido em Mato Grosso do Sul, a trama acompanha o Curupira, último de sua linhagem, enfrentando ameaças humanas e extraterrestres para proteger o Pantanal
Foto: Divulgação

Para a coordenadora da TransCine – Cinema em Trânsito, Mariana Sena, a mostra reflete o amadurecimento do cinema local e a necessidade de fortalecimento contínuo do setor.

“A TransCine sempre tem a preocupação de levar o cinema para todos os públicos, democratizando o acesso à cultura. Quando vemos as obras realizadas pelos nossos cineastas, percebemos o quanto já avançamos e o quanto ainda precisamos investir no nosso cinema”, afirma.

Amanhã, o projeto encerra as atividades com uma oficina de animação em flipbook, voltada para crianças, na ONG Núcleo Humanitário da Nhanhá, destacando o caráter formativo e comunitário da iniciativa.

FEIRAS

Em edição especial de Carnaval, a Feira Ziriguidum acontece amanhã, das 16h às 23h, na Praça do Preto Velho.

Bloco Que Delícia o Verão faz um esquenta de carnaval na feira em comemoração ao aniversário da cantora Beca, das 16h às 23h na Praça do Preto VelhoMÚSICA Feira ziriguidum - Bloco Que Delícia o Verão faz um esquenta de carnaval na feira em comemoração ao aniversário da cantora Beca, das 16h às 23h na Praça do Preto Velho
Foto: Divulgação

Além da gastronomia e economia criativa proporcionada pela feira, essa edição contará com o Baile do Regis, com uma mistura contagiante de ritmos brasileiros, unindo a alegria do samba, do pagode e do axé em um esquenta de carnaval.

Na mesma energia, o Bloco Que Delícia o Verão, mistura referências atuais e regionais com grooves dançantes e leituras contemporâneas para comemorar o aniversário da cantora Beca.

Para a criançada, a 30ª edição terá o Bailinho Era Uma Vez, com teatro de brincar.

No domingo, acontece a primeira edição deste ano da Feira da Praça Bolívia, também com uma edição especial de carnaval. Das 9h às 14h, a feira oferece economia criativa, comida típica, artes e artesanatos, antiguidades, moda e muito mais.

Das 9h às 14h, primeira edição deeste ano terá Nano Elânio como uma das principais atrações musicaisMÚSICA Feira da Praça Bolívia - Das 9h às 14h, primeira edição deeste ano terá Nano Elânio como uma das principais atrações musicais
Foto: Divulgação

Entre as atrações musicais do dia estão: Niltinho Marron, Carla e Mikimba, Trio Francês, Banda Skuderia, Nano Elânio, Karlinhos Villa-Lobos, André Marx e Os Imperdíveis.

PETS

Amanhã, das 9h às 15h, uma feira de adoção de cães e gatos organizada pela ONG Amicats acontecerá na Cobasi – Avenida Afonso Pena, nº 3.665. Ao todo, cerca de 15 animais estarão disponíveis para adoção, todos filhotes e já vermifugados.

Cerca de 15 filhotes de cães e gatos estarão disponíveis para adoção amanhã na CobasiFEIRA Adoção Pet - Cerca de 15 filhotes de cães e gatos estarão disponíveis para adoção amanhã na Cobasi
Foto: Divulgação

“Essa é uma oportunidade de oferecer um lar com amor e respeito a animais que foram abandonados e levar uma companhia e muito amor para casa”, destaca Ana Cristina Castro, presidente da Amicats.

Para adotar, é necessário apresentar documento com foto e comprovante de residência. Para a adoção de gatos é obrigatório levar – ou adquirir na loja – uma caixa de transporte e para o caso de cães, a guia com coleira.

Com mais de 400 gatos atualmente acolhidos, a Amicats atua diariamente no resgate, cuidado e encaminhamento responsável de animais, além de apoiar pessoas que também se dedicam à causa animal. As feiras de adoção fazem parte desse trabalho contínuo, que depende de solidariedade, engajamento e amor coletivo.

A ONG pode ser ajudada financeiramente com doações de qualquer valor pelo Pix: 27806981/0001-15 (CNPJ). Outras informações estão disponíveis no Instagram @ongamicats.

Com o retorno da Feira da Praça Bolívia, volta também a já consagrada campanha de adoção de animais, em parceria dos feirantes e a Superintendência de Bem-Estar Animal da Prefeitura de Campo Grande (Subea).

Todos os cães e gatos disponíveis são verificados e chipados. Para adotar um novo bichinho de estimação, basta levar um comprovante de residência – conta de água, energia, telefone ou internet – e a identidade pessoal. Os animais ficarão disponíveis do horário de início da feira, às 9h, até às 12h.

O Castramóvel da Prefeitura de Campo Grande, estará amanhã no Shopping Bosque dos Ipês, no Acesso C do estacionamento, das 14h às 17h, levando informação, prevenção e atenção aos pets.

Entre os serviços oferecidos estão: coleta de sangue para diagnóstico rápido da Leishmaniose Visceral Canina, vacinação de cães e gatos contra a raiva, cadastro para castração de cães e gatos e orientações sobre animais peçonhentos.

Felpuda

Que rufem os tambores! O distinto eleitorado pode ir se preparando...Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta sexta-feira (06)

06/02/2026 00h03

Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Fernando Pessoa - escritor português

"O próprio viver é morrer, porque não temos um dia a mais na nossa vida que não tenhamos, nisso, um dia a menos nela”.

FELPUDA

Que rufem os tambores! O distinto eleitorado pode ir se preparando para assistir, de camarote, o show de vitimismo que deverá ser dado por certos políticos, tão logo venha à tona malfeitos neste ano eleitoral. “Perseguição” deverá ser a palavra mais ouvida, como se fosse antídoto à realidade e permitindo que posem vestidos de anjos celestiais. Aí, acredite quem quiser nas “lágrimas de crocodilo”. E não custa lembrar: cessarão caso o resultado nas urnas seja positivo. Caso contrário, virará “chororô”, mesmo. É cada uma...

 Diferenciado

A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) divulgou que a reforma tributária, em vigor a partir deste ano, prevê tratamento tributário diferenciado para pessoas físicas que exercem atividades econômicas em pequena escala, os chamados nanoempreendedores.

Mais

A proposta trabalha a inclusão social ao dar reconhecimento legal a atividades hoje informais, e também alcança motoristas e entregadores por aplicativo. A medida se aplica a pessoas físicas que atuam de forma individual e sem CNPJ, com receita anual de até R$ 40,5 mil.

DiálogoDra. Rachel Furquim Marson

 

DiálogoThaily Semensato

Expectativa

O resultado da reunião de Reinaldo Azambuja, presidente estadual do PL, com a cúpula do partido, poderá mudar os rumos da pré-campanha. A legenda tem compromisso com a reeleição do governador Riedel (PP) e trabalha para eleger dois senadores, com a possibilidade de abrir segunda vaga para partido aliado. Desse encontro deverá sair uma “palavra de ordem” para apagar os incêndios causados por rebeldes. A conferir.

Sufoco

Político observador que só, afirmou que, na realidade, os vereadores caíram numa espécie de armadilha que eles mesmo criaram. E que para dar satisfação à população que pressionava sobre a questão do IPTU e do lixo, decidiram aprovar um projeto com “dose de revanchismo”, porque a proposta da prefeita Adriane Lopes não passou por eles. Seria uma medida no estilo “matar dois coelhos com uma só cajadada”. Pois é...

Ficam

O deputado Londres Machado (PP) foi escolhido novamente pelo governador Eduardo Riedel como líder do governo na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, enquanto Pedrossian Neto também volta a ser o vice. O decano parlamentar agradeceu a confiança e ressaltou o apoio que sempre teve dos colegas em votações de projetos importantes para Mato Grosso do Sul.

SAÚDE

Mofo em ambientes úmidos desencadeia alergias, agrava doenças respiratórias e pode liberar toxinas

Além de danos materiais, o mofo em ambientes úmidos e mal ventilados desencadeia alergias, agrava doenças respiratórias e pode liberar toxinas

05/02/2026 10h00

Presença de mofo nos ambientes pode causar alergias e crises respiratórias

Presença de mofo nos ambientes pode causar alergias e crises respiratórias Reprodução

O mofo não é apenas uma questão estética ou um incômodo passageiro. Trata-se de um sinal de alerta para a saúde do ambiente construído e, consequentemente, de seus ocupantes.

Sua proliferação silenciosa em paredes, armários, tetos e móveis é um problema de saúde pública muitas vezes negligenciado, especialmente em regiões de clima quente e úmido ou durante o inverno, quando a ventilação natural é reduzida.

Este fungo microscópico, visível em manchas esverdeadas, escuras ou aveludadas, é um bioagressor com potencial para causar desde reações alérgicas leves até condições respiratórias graves e complexas.

A relação entre o mofo e a saúde humana é direta e mediada por mecanismos bem documentados. Os fungos se reproduzem por meio da liberação de milhões de esporos minúsculos no ar, partículas invisíveis a olho nu que são inaladas com facilidade.

Além dos esporos, as colônias de mofo produzem e liberam no ambiente alérgenos potentes, irritantes químicos voláteis (MVOCs) e, em certas condições e para algumas espécies, micotoxinas – substâncias potencialmente tóxicas cujos efeitos a longo prazo são alvo de contínua pesquisa científica.

Para uma parcela significativa da população, a exposição a esses agentes desencadeia reações alérgicas. Essas reações podem ser imediatas, com sintomas que mimetizam uma rinite alérgica intensa: congestão nasal, espirros em salva, coriza aquosa, coceira e vermelhidão nos olhos.

O contato direto com superfícies mofadas pode provocar dermatite de contato, com erupções cutâneas e coceira localizada. Para os milhões de brasileiros que convivem com a asma, a presença do mofo é particularmente perigosa.

Presença de mofo nos ambientes pode causar alergias e crises respiratóriasEsporos podem estar presentes antes mesmo do mofo ser visível - Foto: Reprodução

Em indivíduos asmáticos alérgicos aos fungos, a inalação dos esporos pode funcionar como um gatilho poderoso para crises severas, com broncoespasmo, tosse e profunda falta de ar, muitas vezes exigindo intervenção médica de urgência.

DANOS À SAÚDE

No entanto, os efeitos não se restringem a pessoas com alergias diagnosticadas. A exposição ao mofo também pode irritar as mucosas de indivíduos sem qualquer predisposição alérgica.

Olhos lacrimejantes, garganta arranhando, tosse seca e sensação de pressão no peito são queixas comuns em ambientes contaminados, sintomas que melhoram sensivelmente ao se deixar o local. Este é um efeito puramente irritativo, mas não menos impactante na qualidade de vida e no bem-estar diário.

O perfil de risco é ainda mais grave para grupos populacionais vulneráveis. Bebês e crianças, cujos sistemas respiratório e imunológico estão em desenvolvimento, são mais suscetíveis.

Idosos e pessoas com o sistema imunológico comprometido (por doenças ou tratamentos médicos) não só têm maior risco de desenvolver infecções fúngicas oportunistas nos pulmões (como a pneumonia fúngica), como também podem apresentar reações mais intensas aos alérgenos.

A exposição crônica em ambientes mofados também tem sido associada, em estudos clínicos, a uma piora no controle de doenças respiratórias pré-existentes, como a bronquite crônica e a doença pulmonar obstrutiva crônica.

Além das doenças claramente alérgicas ou irritativas, a ciência investiga a relação entre a exposição prolongada a ambientes com mofo e outros sintomas sistêmicos, muitas vezes chamados de síndrome do edifício doente.

Presença de mofo nos ambientes pode causar alergias e crises respiratóriasFoto: Reprodução

Pacientes relatam cansaço inexplicável e persistente, dores de cabeça frequentes, dificuldades de concentração, lapsos de memória e dores musculares e articulares difusas.

Embora a causalidade direta seja complexa de estabelecer e esses sintomas não sejam específicos, a melhora após a remoção do foco de mofo e a mudança para um ambiente saudável é um indicativo forte da influência do ambiente na saúde geral.

A possibilidade de exposição a micotoxinas, embora menos comum em ambientes domésticos típicos, levanta questões sobre potenciais efeitos neurológicos e imunológicos que demandam cautela e mais pesquisas.

COMO EVITAR

O combate eficaz ao mofo, portanto, transcende a simples limpeza superficial. É uma estratégia de saúde preventiva. O ciclo vicioso que permite seu surgimento é conhecido: umidade excessiva + matéria orgânica (papel, madeira, gesso, tecido, poeira) + falta de ventilação + temperaturas amenas.

A primeira e mais crucial linha de defesa é o controle da umidade. Em regiões litorâneas ou no período chuvoso, o uso de desumidificadores elétricos de ambiente, principalmente em cômodos menores como quartos e banheiros, é uma medida transformadora, mantendo a umidade relativa do ar idealmente abaixo de 60%.

A ventilação cruzada é uma arma poderosa e gratuita: abrir janelas e portas em lados opostos da casa, mesmo por períodos curtos em dias frios ou nublados, permite a troca de ar úmido interno por ar mais seco externo, dissipando os esporos em suspensão.

É essencial ventilar armários e guarda-roupas periodicamente, evitando o acúmulo de umidade no interior dos móveis, onde roupas e calçados podem se tornar focos de proliferação.

A manutenção predial é outra frente crítica. Infiltrações em telhados, janelas, paredes externas e em banheiros são a principal fonte de umidade crônica e devem ser reparadas imediatamente.

Presença de mofo nos ambientes pode causar alergias e crises respiratóriasManter ambientes limpos é essencial para prevenir e combater o mofo - Foto: Reprodução

No dia a dia, hábitos simples fazem grande diferença: usar exaustores no banheiro durante e após o banho, e na cozinha durante o cozinhar; jamais guardar roupas, toalhas ou calçados que não estejam completamente secos; e evitar encostar móveis diretamente na parede, mantendo uma distância de pelo menos 5 cm para permitir a circulação de ar.

Quando o mofo já se instalou, a limpeza deve ser feita com cuidado. Para pequenas áreas (até 1 metro quadrado), uma solução de água sanitária diluída em água (1 parte de água sanitária para 10 de água) aplicada com luvas, máscara e boa ventilação pode ser eficaz. 

No entanto, para infestações extensas ou em casos em que há moradores com graves problemas de saúde, a contratação de uma empresa especializada em remediação de mofo é a atitude mais segura.

Esses profissionais utilizam equipamentos de proteção, técnicas de contenção para evitar a dispersão dos esporos durante a remoção e equipamentos profissionais de secagem e desinfecção, tratando a causa raiz e não apenas o sintoma visível.

