Semana do Cinema: ingressos a partir de R$ 10 começam amanhã

Zíbia Gasparetto - escritora brasileira
A humanidade encontra-se dividida em dois grandes grupos: os que sabem e os que ignoram, ou seja, os que já entenderam e os que estão cegos”
Felpuda
Nos círculos mais fechados da política, comentários são que em Mato Grosso do Sul tem uns e outros batendo de porta em porta, oferecendo suplências e outras “futuras facilidades” a quem topar seguir na mesma jornada. Pelo que se sabe, os “assediados” estão preferindo manter contato é pelo “olho mágico” e dispensando interlocutores. Isso significa que ainda é válido o antigo ditado: “Diga-me com quem andas, que te direi quem és”. Sendo assim...
Transparência
A Câmara dos Deputados analisa a proposta que altera o decreto-lei que define a responsabilidade de prefeitos e vereadores. Pelo texto, os gestores poderão ser punidos com prisão de seis meses a dois anos.
Mais
A pena poderá ser aumentada até a metade se a conduta for praticada com a participação de outras pessoas ou beneficiar terceiros. Resta saber se em ano eleitoral essa proposta “cola”.
Há quase dois anos, Amanda Bruno Domingues tem se dedicado muito para o seu desenvolvimento no hipismo. A amazona treina na Cavalaria da PM e na EHCG. No ano passado, ela conquistou o 1º lugar na última etapa do Campeonato Estadual e também garantiu a 1ª colocação no ranking geral. Ao lado do seu cavalo Canário, Amanda tem avançado no esporte, fortalecendo ainda mais a parceria e o entrosamento entre ambos. Para 2026, a atleta busca saltos maiores e almeja subir para categorias mais avançadas, com o objetivo de continuar sua ascensão no hipismo.
Começou
Com o reinício das atividades legislativas em todos os níveis, a política partidária que estava em ebulição vai vazar e causar queimaduras aqui, ali, lá e mais além. É o período em que as lideranças estarão buscando definições pontuais e aguardando março para iniciar a cooptação de nomes para “vitaminar” suas hostes, batendo martelo até o início de abril. A partir daí, é traçar estratégias para buscar a simpatia do eleitor.
“Folga”
Projeto de lei que tramita na Câmara Federal assegura ao trabalhador que precisa cuidar de familiar doente o direito a até 15 dias de licença remunerada a cada 12 meses. Aplica-se a casos de doença comprovada por atestado médico de cônjuge, pais, f ilhos ou dependentes. A proposta altera a CLT. O texto dá ainda ao trabalhador a opção de substituir a licença remunerada pelo regime de teletrabalho, desde que as atividades desempenhadas sejam compatíveis.
Investigando
O Ministério Público entrou em campo no município de Sete Quedas para apurar denúncias de alguns moradores sobre a água, após ativação de novo poço no sistema de abastecimento. De acordo com as queixas, foram verificadas presença de resíduos sólidos e escurecimento de panelas durante o cozimento, forte odor e “gosto salobro”. A 1ª Promotoria de Justiça do município abriu procedimento preparatório para investigar a qualidade da água fornecida pela concessionária responsável pelo serviço público.
