Correio B

CINEMA

Semana do Cinema: ingressos a partir de R$ 10 começam amanhã

Promoções se estendem por uma semana e da ao público mais uma chance de assistir os indicados ao Oscar nas telonas

Noysle Carvalho

04/02/2026 - 12h30
Para os cinéfilos e amantes do cinema que ainda não tiveram tempo de assistir os longas indicados ao Oscar, essa é a oportunidade. A partir desta quinta-feira (05), todos os ingressos nas três redes de cinema de Campo Grande entram na primeira Semana do Cinema de 2026.

Durante esse período, ingressos para todo o catálogo do Cinemark, Cinépolis e UCI ficam a R$ 10, isso inclui os filmes já em cartaz e também as estreias. Todas as sessões iniciadas até 16h59 mantém o valor, e a partir de 17h os ingressos sobem o preço para R$ 12.

Além disso, a semana ainda contará com promoções em combos de pipoca, snacks e refrigerantes. Para quem não consegue ir durante a semana, as sessões do sábado (07) também adotam o preço promocional.

Os preços dos combos variam e as promoções são para todos os gostos. No Cinemark os combos são a partir de R$ 39 e no Cinépolis a partir de R$ 29. No UCI, os combos com pipoca média salgada e dois refrigerantes de 500 ml custarão R$ 30, e para quem prefere doce, a pipoca de chocolate e refrigerante de 700ml sairá por R$ 50.

Com ao menos 4 fimes indicados ao Oscar, a programação inclui o filme brasileiro "O Agente Secreto" indicado em quatro categorias da premiação: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Elenco e Melhor Ator, com o Wagner Moura, que interpreta o personagem principal.

Além de "Avatar: Fogo e Cinzas", indicado em duas categorias: Melhor Figurino e Melhor Efeitos Visuais, está na programação também o drama "Marty Supreme" com interpretação do ator Timothée Chalamet no papel principal e nove indicações ao Oscar.

E também a animação "Zootopia 2" que ainda está em cartaz e foi indicado ao prêmio de "Melhor Filme de Animação".

Semana do Cinema

A iniciativa é idealizada pela Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas (FENEEC) e acontece nacionalmente em todos os cinemas do Brasil. A ideia é um incentivo a ida do público ao cinema pensada após a pandemia. 

A edição é a oitava desde que começou, mas é a primeira do ano e normalmente acontecem duas vezes por ano. O objetivo é ampliar o acesso à cultura e também alimentar o audiovisual nas telonas.

*O preço promocional não se aplica a pré-estreias, shows e salas especiais.

> Serviço

Semana do Cinema:

  • 05 a 11 de fevereiro;

Valores:

  • sessões iniciadas até 16h59 - R$ 10;
  • sessões a partir de 17h - R$ 12;

Promoção válida:

  • Cinemark, Cinépolis e UCI.

MUNDO ANIMAL

Minúsculas e comuns em cães e gatos, as pulgas podem causar danos à saúde dos pets

Médica veterinária alerta que é indispensável o controle ambiental com aspiração e outras medidas

03/02/2026 09h00

A dermatite alérgica à picada de pulgas é uma condição séria que compromete a qualidade de vida dos pets

A dermatite alérgica à picada de pulgas é uma condição séria que compromete a qualidade de vida dos pets Divulgação / Priscilla Fiedler

Considerada uma das principais causas de doenças dermatológicas em cães e gatos, a dermatite alérgica à picada de pulgas (Dapp) é uma reação de hipersensibilidade à saliva da pulga, capaz de desencadear coceira intensa, inflamação da pele, feridas e infecções secundárias, mesmo quando animais previamente sensibilizados são expostos a uma única picada.

A Dapp não deve ser vista como uma reação simples ou passageira. “É uma condição alérgica séria, que compromete a qualidade de vida do pet. A coceira constante causa lesões dolorosas, favorece infecções por fungos e bactérias, interfere no sono, no apetite e até no comportamento do animal, além de agravar quadros pré-existentes, como dermatites atópicas”, explica a médica-veterinária Farah de Andrade.

Prurido intenso, vermelhidão, crostas, feridas, lambedura excessiva, inclusive nas patas, e queda de pelos, especialmente na região lombar, base da cauda, abdômen e parte interna das coxas são os principais sinais clínicos da doença em cães e muitas vezes são confundidos com outras doenças dermatológicas.

A dermatite alérgica à picada de pulgas é uma condição séria que compromete a qualidade de vida dos petsSinais em felinos: falhas no pelo e lesões no pescoço, cabeça e região dorsal - Foto: Divulgação / Vitor Zanfagnini

Gatos, embora menos diagnosticados por apresentarem sinais clínicos mais discretos, também são bastante afetados. Lesões em pescoço, cabeça e região dorsal, além de falhas no pelo, são indícios importantes para investigação.

CONTROLE AMBIENTAL

Para entender a gravidade da Dapp, é preciso compreender o ciclo das pulgas. Estima-se que cerca de 5% da população de pulgas esteja no animal adulto, enquanto a maior parte (95%) encontra-se no ambiente na forma de ovos, larvas e pupas.

Isso significa que, mesmo tratando o pet, ele pode ser reinfestado, caso o ambiente não seja controlado.

As pulgas adultas iniciam a postura dos ovos poucas horas após se alimentar do sangue do hospedeiro. Um único parasita pode produzir até 50 ovos por dia, e esses ovos se espalham por toda a casa, principalmente em locais como tapetes, sofás, camas e frestas do piso.

As larvas se desenvolvem no ambiente e posteriormente se transformam em pupas, que ficam protegidas por casulos resistentes, em que podem permanecer por semanas ou meses, até encontrarem condições ideais para eclodir.

“É por isso que tratar só o animal não resolve. É indispensável o controle ambiental com produtos adequados, aspiração frequente e lavagem de tecidos. Do contrário, o ciclo se reinicia e o quadro alérgico persiste”, orienta a veterinária.

TRATAMENTO

A dermatite alérgica à picada de pulgas é uma condição séria que compromete a qualidade de vida dos petsDapp é uma das principais causas de doenças dermatológicas em cães e gatos - Foto: Divulgação / Priscilla Fiedler

O tratamento da Dapp vai além do controle dos parasitas. Embora a eliminação das pulgas seja o primeiro passo fundamental, o plano terapêutico costuma incluir o uso de anti-inflamatórios e antipruriginosos para aliviar o desconforto, como prednisolona, dexametasona, oclacitinib e ciclosporina.

Antibióticos e antifúngicos são indicados quando confirmadas infecções secundárias.

Para fortalecer a barreira cutânea e promover a recuperação da pele, entram em cena os suplementos e nutracêuticos, como os ácidos graxos essenciais, ômega 3 e 6, zinco e biotina, além de antialérgicos e imunomoduladores.

Fitoterápicos e compostos naturais também podem ser utilizados como terapia adjuvante, especialmente em apresentações tópicas com ação cicatrizante e calmante, como os que contêm óleo de neem, aloe vera, própolis ou calêndula.

A manipulação veterinária oferece uma vantagem importante ao permitir a personalização do tratamento de acordo com as necessidades do paciente.

Medicamentos podem ser formulados com a dose exata para o peso do animal, associados em uma única preparação e oferecidos em formas farmacêuticas mais atrativas, como biscoitos saborizados, molhos, xaropes e pastas orais.

Para evitar efeitos colaterais gastrointestinais, géis de aplicação transdérmica e cápsulas gastrorresistentes são algumas opções.

Outras formas de apoio incluem loções e sprays com ação dermatológica específica e o uso de reguladores de crescimento de insetos (IGRs) combinados a antipulgas, em apresentações tópicas, que ajudam a impedir a proliferação das formas imaturas das pulgas no ambiente.

“A manipulação veterinária permite associar ativos em uma mesma formulação, com dosagens ajustadas ao peso, à espécie e ao grau do quadro clínico. Além disso, podemos facilitar a administração com formas palatáveis e agradáveis ao pet, o que melhora a adesão ao tratamento”, destaca Farah.

A dermatite alérgica à picada de pulgas é uma condição séria que compromete a qualidade de vida dos petsA manipulação veterinária permite a personalização dos tratamentos de acordo com o paciente - Foto: Divulgação / Gustavo Araújo

PREVENÇÃO

Como a Dapp tem caráter recorrente, a prevenção é o caminho mais eficaz para manter a saúde da pele dos pets. A aplicação regular de antipulgas e repelentes, o controle ambiental contínuo e as visitas periódicas ao médico-veterinário são medidas essenciais.

A veterinária reforça ainda a importância da observação cotidiana. “Coçar é comum, mas coceira constante é sinal de alerta. O responsável deve estar atento às mudanças de comportamento, à qualidade da pelagem e ao surgimento de lesões. Quanto mais cedo o diagnóstico, melhor a resposta ao tratamento”, afirma a médica.

Diálogo

Nos círculos mais fechados da política, comentários são que em Mato Grosso... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta terça-feira (3)

03/02/2026 00h01

Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Zíbia Gasparetto - escritora brasileira

A humanidade encontra-se dividida em dois grandes grupos: os que sabem e os que ignoram, ou seja, os que já entenderam e os que estão cegos”

Felpuda

Nos círculos mais fechados da política, comentários são que em Mato Grosso do Sul tem uns e outros batendo de porta em porta, oferecendo suplências e outras “futuras facilidades” a quem topar seguir na mesma jornada. Pelo que se sabe, os “assediados” estão preferindo manter contato é pelo “olho mágico” e dispensando interlocutores. Isso significa que ainda é válido o antigo ditado: “Diga-me com quem andas, que te direi quem és”. Sendo assim...

Transparência

A Câmara dos Deputados analisa a proposta que altera o decreto-lei que define a responsabilidade de prefeitos e vereadores. Pelo texto, os gestores poderão ser punidos com prisão de seis meses a dois anos.

Mais

A pena poderá ser aumentada até a metade se a conduta for praticada com a participação de outras pessoas ou beneficiar terceiros. Resta saber se em ano eleitoral essa proposta “cola”.

Diálogo

Há quase dois anos, Amanda Bruno Domingues tem se dedicado muito para o seu desenvolvimento no hipismo. A amazona treina na Cavalaria da PM e na EHCG. No ano passado, ela conquistou o 1º lugar na última etapa do Campeonato Estadual e também garantiu a 1ª colocação no ranking geral. Ao lado do seu cavalo Canário, Amanda tem avançado no esporte, fortalecendo ainda mais a parceria e o entrosamento entre ambos. Para 2026, a atleta busca saltos maiores e almeja subir para categorias mais avançadas, com o objetivo de continuar sua ascensão no hipismo.

DiálogoRuth Maranho

 

DiálogoIsabella Fiorentino

Começou

Com o reinício das atividades legislativas em todos os níveis, a política partidária que estava em ebulição vai vazar e causar queimaduras aqui, ali, lá e mais além. É o período em que as lideranças estarão buscando definições pontuais e aguardando março para iniciar a cooptação de nomes para “vitaminar” suas hostes, batendo martelo até o início de abril. A partir daí, é traçar estratégias para buscar a simpatia do eleitor.

“Folga”

Projeto de lei que tramita na Câmara Federal assegura ao trabalhador que precisa cuidar de familiar doente o direito a até 15 dias de licença remunerada a cada 12 meses. Aplica-se a casos de doença comprovada por atestado médico de cônjuge, pais, f ilhos ou dependentes. A proposta altera a CLT. O texto dá ainda ao trabalhador a opção de substituir a licença remunerada pelo regime de teletrabalho, desde que as atividades desempenhadas sejam compatíveis.

Investigando

O Ministério Público entrou em campo no município de Sete Quedas para apurar denúncias de alguns moradores sobre a água, após ativação de novo poço no sistema de abastecimento. De acordo com as queixas, foram verificadas presença de resíduos sólidos e escurecimento de panelas durante o cozimento, forte odor e “gosto salobro”. A 1ª Promotoria de Justiça do município abriu procedimento preparatório para investigar a qualidade da água fornecida pela concessionária responsável pelo serviço público.

*Colaborou Tatyane Gameiro

