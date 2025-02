Com ingressos a R$ 10, semana do cinema começa nesta quinta (06)

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Nesta quinta-feira (06), começa a semana do cinema em todo o país, do qual são vendidos ingressos para qualquer filme por R$ 10.

Ao todo, oito redes de cinema participam da promoção, são eles: Arteplex, Cineart, Cinemark, Cinépolis, Cine Araújo, Cinesystem, GNC Cinemas, Moviecom e UCI Cinemas.

Em Campo Grande, os três shoppings contam com redes que participam da semana do cinema (todos em negrito acima). Para conferir a programação, sessões e combos disponíveis, basta acessar o site oficial das redes da sua cidade, escolher o filme desejado e verificar os horários abertos.

Confira abaixo filmes em cartaz que vão durar até dia 12, quando termina a promoção:

AINDA ESTOU AQUI

Ainda Estou Aqui se passa no Brasil, em 1970 e é uma adaptação do livro autobiográfico de Marcelo Rubens Paiva sobre sua mãe, Eunice Paiva. Na trama, uma mulher casada com um importante político precisa mudar sua vida completamente depois que ele é exilado durante a ditadura. A dona de casa se vê obrigada a virar ativista de direitos humanos após o desaparecimento de seu marido.

Com três indicações ao Oscar (Melhor Atriz, Melhor Filme Estrangeiro e Melhor Filme) e Fernanda Torres vencedora do Globo de Ouro, o filme continua no “hype” e continua enchendo salas de cinema.

Classificação indicativa: 16 anos.

AUTO DA COMPADECIDA 2

Mais de vinte anos depois de O Auto da Compadecida (2000), João Grilo (Matheus Nachtergaele) e Chicó (Selton Mello) voltam para as telas brasileiras. O ator Luís Mirando também estará na produção, interpretando um personagem malandro que ensinou malandragens para João Grilo.

Classificação indicativa: 12 anos.

EMILIA PÉREZ

No novo filme de Jacques Audiard, a advogada Rita (Saldaña) aceita uma proposta intrigante: ajudar o chefe do cartel Manitas (Gascón) a abandonar o crime e realizar seu sonho secreto de se transformar na mulher que sempre desejou ser.

Nos últimos dias, principalmente após o Globo de Ouro, o longa vem sendo rivalizado com Ainda Estou Aqui, por declarações do diretor Jacques Audiard e da protagonista Karla Sofía Gascón.

Classificação indicativa: 16 anos.

CONCLAVE

O filme acompanha um dos eventos mais secretos e antigos do mundo: a escolha de um novo Papa. Após a morte inesperada do atual pontífice, o Cardeal Lawrence (Ralph Fiennes) é encarregado de conduzir esse processo confidencial. Os líderes mais poderosos da Igreja Católica de todo o mundo se reúnem nos corredores do Vaticano para participar da seleção, cada um com suas próprias ambições. Lawrence se vê no centro de uma conspiração, desvendando segredos que ameaçam não apenas sua fé, mas também as fundações da Igreja.

Classificação indicativa: 12 anos.

NOSFERATU

Uma nova adaptação do clássico do terror, Nosferatu é um conto gótico sobre a obsessão de um terrível vampiro por uma mulher assombrada. A história se passa nos anos de 1800 na Alemanha e acompanha o rico e misterioso Conde Orlok (Bill Skarsgård) na busca por um novo lar. O vendedor de imóveis Thomas Hutter (Nicholas Hoult) fica responsável por conduzir os negócios de Orlok e, então, viaja para as montanhas da Transilvânia para prosseguir com as burocracias da nova propriedade do nobre. O que Thomas não esperava era encontrar o mal encarnado. Todos ao seu redor lhe indicam abandonar suas viagens, enquanto, longe dali, Ellen (Lily-Rose Depp) é continuamente perturbada por sonhos assustadores que se conectam com o suposto homem que Thomas encontrará e que vive sozinho num castelo em ruínas nos Cárpatos.

Classificação indicativa: 16 anos.

A VERDADEIRA DOR

A Verdadeira Dor, com roteiro e direção de Jesse Eisenberg, é uma comédia dramática que explora as complexidades das relações familiares e a busca por identidade. A trama acompanha David (Jesse Eisenberg), um pai reservado e pragmático, e Benji (Kieran Culkin), seu primo excêntrico e boêmio. Apesar de suas diferenças, eles embarcam juntos em uma viagem à Polônia para homenagear a avó recentemente falecida, participando de uma excursão que revisita memórias do Holocausto e conecta o grupo às raízes familiares. Durante a jornada, antigas tensões entre os primos ressurgem, transformando a viagem em uma experiência emocionalmente intensa. À medida que exploram o passado da família e enfrentam as diferenças que os separam, David e Benji são forçados a confrontar suas próprias escolhas e perspectivas de vida. Com momentos de humor e melancolia, o filme oferece uma reflexão profunda sobre memória, legado e reconciliação, equilibrando leveza e emoção em uma narrativa envolvente.

Classificação indicativa: 16 anos.

ACOMPANHANTE PERFEITA

Em Acompanhante Perfeita, Iris (Sophie Thatcher) e Josh (Jack Quaid) vivem um romance digno de cinema. Após se conhecerem em um mercado, os dois rapidamente se apaixonam e embarcam em um relacionamento intenso. Para aproveitar um fim de semana especial, eles viajam para uma luxuosa casa de campo com amigos, buscando descanso e diversão. No entanto, o que deveria ser um retiro tranquilo se transforma em um verdadeiro pesadelo quando uma revelação inesperada muda tudo: Iris é, na verdade, um robô. A descoberta desencadeia uma série de eventos caóticos, com perseguições, violência e segredos vindo à tona. Em meio ao terror, Iris, uma máquina altamente sofisticada, precisa lutar para sobreviver e entender sua própria existência. Misturando suspense, terror e comédia, o filme aborda temas como idealizações românticas e relações de gênero, explorando os limites entre humano e máquina.

Classificação inidicativa: 16 anos.

O HOMEM DO SACO

Uma família se vê envolvida em um pesadelo enquanto é caçada por uma criatura mítica e maligna. Durante séculos e em todas as culturas, os pais alertaram os seus filhos sobre o lendário Homem do Saco, que rapta crianças inocentes para nunca mais serem vistas. Patrick McKee (Sam Claflin) escapou por pouco quando menino, o que o deixou com cicatrizes ao longo de sua vida adulta. Agora, o pesadelo da infância de Patrick voltou, ameaçando a segurança de sua esposa Karina e de seu filho Jake.

Classificação indicativa: 14 anos.

PARA A CRIANÇADA

PADDINGTON: UMA AVENTURA NA FLORESTA

Em Paddington - Uma Aventura na Floresta, o adorável urso Paddington retorna ao Peru para visitar sua querida Tia Lucy, acompanhado pela família Brown. A viagem, que promete ser uma reunião afetuosa, logo se transforma em uma jornada cheia de surpresas e mistérios a serem resolvidos. Enquanto explora a floresta amazônica, Paddington e seus amigos encontram uma variedade de desafios inesperados e se deparam com a deslumbrante biodiversidade do local. Além de garantir muita diversão para o público, o filme aborda temas de amizade e coragem, proporcionando uma experiência emocionante para toda a família. Bruno Gagliasso, mais uma vez, empresta sua voz ao personagem na versão brasileira, adicionando um toque especial ao carismático urso. Com estreia marcada para 16 de janeiro, o longa promete encantar as crianças nas férias e já conquistou o público com um trailer inédito que antecipa as aventuras que aguardam Paddington e a família Brown no coração da Amazônia.

Classificação indicativa: 10 anos.

MOANA 2

Na sequência do sucesso do primeiro filme, Moana e Maui se reencontram após três anos para uma nova e incrível jornada com um grupo improvável de marujos. Após receber um chamado de seus ancestrais, Moana parte em uma jornada nos mares distantes da Oceania, desbravando águas perigosas, rumo a uma aventura diferente de todas as que já viveu.

Classificação indicativa: Livre.

MUFASA: O REI LEÃO

O filme convoca Rafiki para contar a lenda de Mufasa à jovem filhote Kiara, filha de Simba e Nala, com Timão e Pumba dando seus toques pessoais. Contada em flashbacks, a história apresenta Mufasa como um filhote órfão, perdido e sozinho até conhecer um simpático leãozinho chamado Taka, o herdeiro de uma linhagem real. O encontro casual dá início a uma jornada transformadora de um grupo extraordinário de desajustados em busca de seus destinos, cujos laços serão testados enquanto trabalham juntos para escapar de um inimigo ameaçador e mortal.

Seguindo o último longa da marca Rei Leão, este filme também é em live-action. Classificação indicativa: 10 Anos.

SONIC 3

Sonic, Knuckles e Tails se reúnem contra um novo e poderoso adversário, Shadow, um vilão misterioso com poderes diferentes de tudo o que já enfrentaram antes. Com suas habilidades excepcionais, a Equipe Sonic vai buscar uma aliança improvável na esperança de deter Shadow e proteger o planeta.

Classificação indicativa: 10 anos.

